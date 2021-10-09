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Жертва нападения в поезде "Киев - Мариуполь" Анастасия Луговая получит 100 тыс. грн компенсации от "Укрзализныци"

Жертва нападения в поезде

Анастасия Луговая, которую летом 2020 побил и чуть не изнасиловал пьяный пассажир в поезде "Киев - Мариуполь", получит 100 тысяч гривен моральной компенсации от "Укрзализныци".

Такое решение принял суд, рассказала Анастасия Луговая в эфире "Завтрака с 1 + 1", информирует Цензор.НЕТ.

Женщина говорит, что не удовлетворена решением суда, ведь просила компенсацию в размере 500 тыс. гривен за двоих: за себя и маленького сына, который был свидетелем нападения.

"До сих пор я посещаю остеопата, у меня есть нарушения хрящей шеи. Смещение от удара произошло. До сих пор прохожу лечение, потому что есть еще шишки на лбу. Кроме того, надо ставить брекеты ... Также работаю с психологами", - рассказала пострадавшая.

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Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Топ комментарии
+19
Сколько получила от Укрзалізниці семья АТО-шника , которого сепары убили в поезде и выбросили из окна?
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09.10.2021 14:57
+16
Звісно, якщо Укрзалізниця закуповує по 9 456 грн. за кришку для унітазу, а за кнопку змивання - 6 790 грн. , то на цьому фоні 100 тис. грн. за ті понівечення мало, і 500 тис. мало.

А якщо згадати зарплату Сірожі Лещенка у Наглядовій раді тіє ж Укрзалізниці, то супермало
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09.10.2021 14:54
+16
а тот, который избил эту женщину, у вас вызывает привлекательное возбуждение ?
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09.10.2021 14:54
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Удивлён что даже 100к ей дают...
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09.10.2021 14:34 Ответить
Пока не выплачивают, а обещают. Лучше бы очилнык укрзализныци ползарплаты отдал.
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09.10.2021 16:05 Ответить
Не могу объяснить почему, но у меня она вызывает отвращение....
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09.10.2021 14:36 Ответить
Плохое это чутье, когда о человеке судишь ничего не зная о нем, по внешности или каким то другим качествам) Вот о маньяке можно судить даже не зная его лично, хороший человек насиловать не пойдеть) Да и его список послужной достоин "уважения".
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09.10.2021 14:46 Ответить
самое страшное в нашей еле живой стране, что целая толпа ботов в этой теме пишет гадости про избитую женщину !!! кто эти выродки???
и кто кормит этих выродков??
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10.10.2021 07:32 Ответить
А ты не догадываешься , это те кто кормят Люсю ,те кто кормят Ляща и титушек в Козине и еще много кого.....
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10.10.2021 09:48 Ответить
а тот, который избил эту женщину, у вас вызывает привлекательное возбуждение ?
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09.10.2021 14:54 Ответить
Та, може у нього інша, нетрадиційна орієнтація
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09.10.2021 14:58 Ответить
Не, мужики-сидельцы мне еще больше не нравятся, но эта барышня мне очень напоминает даму с собачкой из Уханя... С самого начала эта история выглядит как сплошной фарс и хайп.
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09.10.2021 21:37 Ответить
Когда красивой женщине ломают челюсть - это не хайп.
При соответствующих условиях я бы с удовольствием
нападал на неё каждый день. Утром и вечером.
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09.10.2021 23:28 Ответить
я суров наверное потому, что в моем городе на 70 тыс человек 99,8% даже не слышали о враче-остеопате.....
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09.10.2021 21:41 Ответить
А о костоправе слышали ? Это одно и то же.
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09.10.2021 23:29 Ответить
це тому, що не те фото виставили - пошукай в інтернет її фото після нападу
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09.10.2021 23:30 Ответить
а без губ накаченных ну никак нельзя?
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09.10.2021 14:40 Ответить
это вы еще мужиков на высоких каблуках и с "туннелями" в ушах наверно не видели
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09.10.2021 14:56 Ответить
Нормально она эту историю раскрутила. Не подключила и не включились бы СМИ, не фига бы не дали.
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09.10.2021 14:50 Ответить
Що тут нормального? 100 тис. грн. за такі травми?
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09.10.2021 14:56 Ответить
Ничего, но первый раз слышу, чтоб кто-то получил от них такую сумму. А чернухи в поездах всегда хватало если погуглить. Тут ещё цветочки.
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09.10.2021 15:01 Ответить
Ну якби за кожну чорнуху пасажири б відсужували у Укрзалізниці та її керівництва компенсації - ми вже ДАВНО їздили б у зовсім інших вагонах з зовсім іншим рівнем сервісу
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09.10.2021 23:32 Ответить
Звісно, якщо Укрзалізниця закуповує по 9 456 грн. за кришку для унітазу, а за кнопку змивання - 6 790 грн. , то на цьому фоні 100 тис. грн. за ті понівечення мало, і 500 тис. мало.

А якщо згадати зарплату Сірожі Лещенка у Наглядовій раді тіє ж Укрзалізниці, то супермало
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09.10.2021 14:54 Ответить
Сколько получила от Укрзалізниці семья АТО-шника , которого сепары убили в поезде и выбросили из окна?
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09.10.2021 14:57 Ответить
Усе іде на зарплату лещенкам, куди їм думати про АТОшників. А Сірожа відпрацьовує, про офшори розповідає, що вони тепер у всїх є
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09.10.2021 15:02 Ответить
В родне юристы у пострадавшей?
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09.10.2021 15:15 Ответить
Я не зрозумів. А за що відшкодування???
Де вина компанії?

Тобто тепер держава відшкодовує взагалі всім на кого напали на вулиці?
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09.10.2021 16:06 Ответить
Они отказались от полицейских в поезде и не следили за правопорядком. Бортпроводница должна была срочно вызвать полицию.
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09.10.2021 16:58 Ответить
А что с этим дебилоидом- нападавшим? Хоть в тюрьме?
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09.10.2021 20:07 Ответить
https://m.censor.net/ru/news/3260902/v_sizo_skonchalsya_rudzko_kotoryyi_jestoko_izbil_i_pytalsya_iznasilovat_televeduschuyu_lugovuyu_v_poezde
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09.10.2021 20:24 Ответить
Он умер. У него была онкология- злокачественна опухоль в голове, возможно это и было причиной....Кстати, он был нормальным "сидельцем", потому -то авторитетные люди запретили Виталия прессовать, а тем более опускать, на сизо и на зоне. Знал его лично, это младший брат одноклассницы-подруги моей дочери. Для упоротых : его поступок не одобряю и не оправдываю, однако заявляю, что по жизни он не был ни насильником, ни маньяком.
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10.10.2021 10:35 Ответить
Авторитетные? Среди бандитской мрази не может быть авторитетных людей.
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18.10.2021 17:41 Ответить
От твоего отрицания, статус кво нисколько не изменится...были, есть и будут
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18.10.2021 21:57 Ответить
Как это Лещенко ещё не объяснил всем, что она сама виновата,
потому что весьма привлекательна.
100 тысяч долларов - это нормально, а гривен - это копейки.
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09.10.2021 23:25 Ответить
 
 