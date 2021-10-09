"Не услышал адекватных пояснений задержки конкурса", - Зеленский о срыве выборов главы САП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на срыв конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского эффективность работы антикоррупционных институтов для украинской власти является приоритетом.

Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.