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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский (19042) конкурс (1132) САП (2036)

"Не услышал адекватных пояснений задержки конкурса", - Зеленский о срыве выборов главы САП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на срыв конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского эффективность работы антикоррупционных институтов для украинской власти является приоритетом.

Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.
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Топ комментарии
+51
Д'ерьмак ничего не собирается объяснять какому-то шуту гороховому.
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09.10.2021 15:23
+31
щас ермак тебе обьяснит адекватно кто что должен. готовь сраку
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09.10.2021 15:23
+29
Зеля дурака валяет. Сам настаивает на своей кандидатуре и с ОП тормозит сейчас выборы, потому что идёт не по их сценарию.
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09.10.2021 15:26
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В двух словах объясню
не получается впихнуть не впихуемое
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09.10.2021 15:21 Ответить
"І я не я,і хата не моя..."
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09.10.2021 15:26 Ответить
А морда довольная!
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09.10.2021 23:27 Ответить
Порношут говорит одно, делает другое ! Украина без зеУБЛЮДКОВ
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09.10.2021 15:31 Ответить
несколькими строчками ниже на этом же сайте

Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин Источник:

Вова, если газет не читаешь, заглядывай хотя бы в Цензор и не мети пургу на телевизор
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09.10.2021 16:19 Ответить
Оно 🤢💩 пургу метёт сознательно , считая себя гениальным актером ,,но США , это не 🐏🐑🤢73%
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09.10.2021 16:41 Ответить
в гневном спиче ЗЕбила теперь просто нужно расставить "консервированный смех"

что-либо комментировать бесполезно
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09.10.2021 16:48 Ответить
ОНО ,что опять ДУРАЧКОМ прикинулось ?????
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09.10.2021 18:07 Ответить
Как можно шлангу прикинуться шлангом?
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09.10.2021 23:25 Ответить
неадекват слухав що казав НІБИ-ТО неадекват , а наспраді Єрмаківщина рулить ... ( звиняй Гончаренко)
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09.10.2021 19:27 Ответить
Д'ерьмак ничего не собирается объяснять какому-то шуту гороховому.
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09.10.2021 15:23 Ответить
Завхоз может еще и глаз подбить зелоху
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09.10.2021 17:00 Ответить
щас ермак тебе обьяснит адекватно кто что должен. готовь сраку
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09.10.2021 15:23 Ответить
Ща ему Дерьмак айкосики не выделит, и зеледент сразу поймет что бородатая бабушка бьется Козырем тупина на ура.
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09.10.2021 15:30 Ответить
Вова, ты великий артист ... дешевого КВНа !

США и ЕС спросили: "Кто это сделал ?"
а ты мастерски повторил
Браво !

"Какой артист умирает !"
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09.10.2021 16:26 Ответить
Падалью как всегда пприкинулся.
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09.10.2021 15:25 Ответить
Зеля дурака валяет. Сам настаивает на своей кандидатуре и с ОП тормозит сейчас выборы, потому что идёт не по их сценарию.
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09.10.2021 15:26 Ответить
Таварищь зеленский ничего не знал!
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09.10.2021 15:26 Ответить
Угу...Праізашла чюдовіщная ашибка.
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09.10.2021 15:37 Ответить
ох какие плохие бояре )))
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09.10.2021 15:26 Ответить
зелох - это главный неадекват страны
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09.10.2021 15:27 Ответить
"Не услышал адекватных объяснений ...."

Жалуется? Хвастается? Непонятно....
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09.10.2021 15:27 Ответить
Гордится этим.
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09.10.2021 15:39 Ответить
Бла бла бла...
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09.10.2021 15:28 Ответить
"эффективность работы антикоррупционных институтов для украинской власти является приоритетом. " - здесь гомерический смех....
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09.10.2021 15:29 Ответить
Тіпа, він ні при чому. Весь в адекваті
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09.10.2021 15:30 Ответить
Уши...чистил?
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09.10.2021 15:32 Ответить
Та і волосню там підстригти треба, не тільки на грудях.
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09.10.2021 16:29 Ответить
глухой през? - ето сильно....
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09.10.2021 15:32 Ответить
Это и сильно и стильно. Лучше бы он был немой.
Не мой немой,простите за каламбур.
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09.10.2021 15:44 Ответить
Но новость про недовольство ЕС и США была. Теперь проведут в ускоренном режиме и слава Богу.
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09.10.2021 15:32 Ответить
"Давайте запустим "дурочку"! Отправляйте телеграмму: "Куры передохли, высылайте новый телескоп!" А.Райкин.
клоуны сегодня в моде.
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09.10.2021 15:33 Ответить
шлите апельсины бочками.
братья карамазовы.
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09.10.2021 15:40 Ответить
Вова не може понять по якій причині до цих пір не працює орган , який ,теоретично , може взять його за жопу?
Прикалуєца по ходу.
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09.10.2021 15:34 Ответить
Просто банально сцить в очі своїм виборцям.
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09.10.2021 15:46 Ответить
На "роялі" фальшиву ноту взяв.
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09.10.2021 16:34 Ответить
дурачка включил на полную мощность зато слова золотые)) учитесь разводить лохов, витёк енакиевский аж загрустил в рублёвских ******.
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09.10.2021 15:40 Ответить
Да он режим "дурачка" и не выключал. Что дано от природы, скрыть нельзя.
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09.10.2021 16:38 Ответить
Не явились ЧЛЕНЫ комиссии, по квоте именно Зеленского.
Кого хочет обмануть это существо ?
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09.10.2021 15:41 Ответить
зельцман, а тебе єрмакъ разрешил твой клоунский рот открывать? - его и спроси, что он там мутит..
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09.10.2021 15:42 Ответить
"я спросил у ясеня" (с)
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09.10.2021 15:44 Ответить
Казалось бы причем тут Ермак...

ЗЕ типа не в курсе, шо за фигня творится.
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09.10.2021 15:46 Ответить
сцаря ишако негудует
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09.10.2021 15:48 Ответить
да потому что ты не президент, а пустышка которая ничего не может сделать.
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09.10.2021 15:51 Ответить
Сомнительно, что он осилит даже адекватные ответы.
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09.10.2021 15:52 Ответить
вчера вечером

На 09.10.2021 року ми, ГО «Поступ» запланували акцію щодо перегляду під Офісом Президента України фільму «ОФШОР-95», про що повідомили завчасно. Однак, Офіс Президента України відреагував на нашу акцію. За тією ж адресою, він влаштував публічний показ мультфільмів для дітей. Тобто, на акцію, на якій піднімаються серйозні теми - Офіс Президента стягує дітей.

ЯК ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ?

Повідомляємо всім, що акція відбудеться за планом. Ніяких змін вноситися не буде. Тому приходьте і приводьте своїх друзів.

сегодня утром

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09.10.2021 16:03 Ответить
ну не услышал так не услышал, чего уж тут поделать?
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09.10.2021 16:03 Ответить
Посли з G7 писти виписали.
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09.10.2021 16:09 Ответить
хтось дебилу нашептав шо криворогий резерв бездонный...
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09.10.2021 16:14 Ответить
Блин, но они же ведь не в студии Г+Г, тоже мне #омики...
Шашлыки коптят на конопле? Сезон...
PS: Ну почему, мы не в НАТО???
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09.10.2021 16:18 Ответить
Сложно неадекВатному существу получить адекватное пояснение.

Хотя, если перестать постоянно,врать может и получится из зесущества паганенький человек
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09.10.2021 16:24 Ответить
"...Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено", - подчеркнул президент.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Так уволь их за саботаж, как уволил Разумкова.
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09.10.2021 16:33 Ответить
Ви падлюки, вирішуйте терміново питання з ціною на газ. Нині вона для підприємств вже перевалила за 30 грн./куб.
А ті всі понти людям мало цікаві.
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09.10.2021 16:34 Ответить
а для заправки авто на метане по 35-37 (недавно было 19-20)
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09.10.2021 16:40 Ответить
Одна надежда на преславутое "внешнее управление". Держат малороссы в заложниках 30% адекватного населения.
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09.10.2021 16:36 Ответить
Які ще малороси? Україною керує купка мафіозних олігархічних кланів. І їм байдуже з ким "дружити" - з Заходом чи з Росією. І українців, навіть малоросів там практично немає.
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09.10.2021 23:42 Ответить
по Украине начали на борды "великого крадивництва" наклеивать наклейки "построено за твои налоги". Ниже Житомир

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09.10.2021 16:37 Ответить
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09.10.2021 16:38 Ответить
Получается в комиссию дурачков набрали двух до кучи связать не могут... сложно найти себе подобных.
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09.10.2021 16:42 Ответить
"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено", - подчеркнул президент.

А кто ты такой, чтобы что-то слышать? Пошлите уже на *** петрушку
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09.10.2021 16:42 Ответить
А в цієї команди хоча б раз були адекватні пояснення? Щодо будь-якої теми
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09.10.2021 16:49 Ответить
По природе мелкий буржуа, с мелким мышлением, но с большими амбициями
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09.10.2021 16:52 Ответить
Вова, Байдену это не интересно=) Улсышал/не услышал, - уже не важно)
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09.10.2021 16:55 Ответить
Чукча в чуме ждет рассвета
От кого не услышал
Может от Полякова?? или Гагарина??
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09.10.2021 16:56 Ответить
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09.10.2021 17:06 Ответить
а може воно глухуювате??
чи прикидається
так колись сцяв у пробірку на стадіоні
Казали що чує
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09.10.2021 17:06 Ответить
Точно под дурачка косит. Сценка из "Нашей Раши": Ой, а кто это сделал?
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09.10.2021 17:09 Ответить
ПОРОШЕНКО ВИНОВАТ - ПРИВЫЧНО ,ДА))
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09.10.2021 17:11 Ответить
был занят дерибаном отката по кредиту ДНР ?
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09.10.2021 17:31 Ответить
якби ж! антикорупційні інституції були б ефективні, то Зєля з бандою вже перебували би у буцигарні.. Зєля, чуєшь?! - чи Оман-Катар_КНДР надають тобі надію на сумнівне майбутнє..?
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09.10.2021 17:36 Ответить
шОоооо?! нееее! дааааа! шОооо?!
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09.10.2021 17:59 Ответить
Господин Зеленский, перестаньте изобретать велосипед ,вы ходите по тем же граблям, по которым

ходили все ваши предшественники, но если им ещё можно седлать скидку на возраст, то творить

глупости в вашем возрасте, это не ошибка, а преступление.
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09.10.2021 18:51 Ответить
Та всем некогда, не успевают гроши с большой крадижки по офшорам распихиват
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09.10.2021 18:55 Ответить
в свого єрмака спитай...
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09.10.2021 19:04 Ответить
Це недолуге створіння клеїть дурня перед західними партнерами. Але який же дурень повірить у цю дуже погано зіграну виставу?
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09.10.2021 19:13 Ответить
наглость + безответственность, помноженная на цинизм...
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09.10.2021 21:08 Ответить
минами - лягушками пусть минируют
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09.10.2021 22:48 Ответить
Мы тоже не услышали за офшоры Зе посади себя за корупцию или свали нахер позорище страны !!!!
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10.10.2021 20:56 Ответить
 
 