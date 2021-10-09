Призываю рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС, - глава Европарламента Сассоли
Глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировании выплат Польше из бюджета ЕС. На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство национального законодательства над европейским правом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил Давид Сассоли нв интервью La Repubblica.
По его словам, Еврокомиссия ведет с властями Польши переговоры по основополагающим принципам, несоблюдение которых может заблокировать утверждении плана восстановления страны.
"Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС - ред.) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение", - пояснил он добавив, что идет наступление на ценности ЕС и нужна "очень жесткая реакция ".
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры.
Пожалуйста, подождите...
"Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым", - глава Европарламента Сассоли.
Видимо, такой же решительный, незамедлительный и единый ответ будет и в этот раз.
Собственно, как и всегда.
за півтора роки розпад оформили юридично
Тим більше, європейці самі знехтували ними, підіграючи кацапні.
В Польше лгбт-парадов и лгбт-символики не меньше, чем в любой другой стране ЕС.
И полякам пох на это - главное, чтоб человек честно работал, зарабатывал и хорошо жил.
А с кем и как он трахается - его личное дело.
меньше бреда, больше зравого смыслаи будет тебе счастье
И никто никому никто не мстит - все страны ЕС признают юрисдикцию суда ЕС над своей.
Только в один прекрасный день может статься, что количество потребителей, куда больше чем емкость котла...
наверное очень хотят, что бы в Евросоюзе остались только такие "киты" как Венгрия, Греция, Португалия и тд?
Это до добра не доведет: Великобритания уже ушла, а это не шутки.
Если какой-то член, (самое подходящее в данный момент определение), решил что законодательство того союза, куда он так долго стремился и попал немного авансом вдруг начинает вести себя как медведь (никто не догадывается по чьей указке), то ЕС правильно делает. Бульбанфюрер вам в пример, даже как этот колхозник панически боится рабсеи.
ЗІ: не потрібно звинувачувати одну і другу сторони (КС Польщі та Єврокомісію) в недолугості чи в упередженні. Там проблеми глибші, і стосуються саме суду Польщі, його регламентів та процедур.
С 2004 г. Польша получила от ЕС - 181 млрд. евро ....
В 2021-2027 г.г. Польша должна получить еще160 млрд. евро , из них 125 млрд. евро - подарок ......
Украина, благодаря реформам Порошенко, получила ,за последние 7 лет - 16 млрд. евро, это самый большой размер помощи стране, которая не входит в ЕС.
Видимо, США и ЕС ограничат помощь Украине, после обнаружений офшоров, у ,,борцов с коррупцией,, - окружения Зеленского, по которым не платили налоги ...
Парадокс ситуации в том, что неуплата налогов , в странах Запада, это тяжкое уголовное преступление, например, экс-президент Ю.Кореи, получила 15 лет ... , но на рейтинге Зеленского, это никак не скажется - народ не устоит, перед популизмом Властей...
Польша може робити, що їй завгодно - за свій рахунок.
Мова йде про зовнішні гроші, а не про унутрені поляцьки бздики.
Доречі, поляків-заробітчан, в Німеччині вже нема.
Не знаю, чому.
Може, еще Польска не згинела! - вже самостійно?
сша, між іншим, йде схожою дорогою і за останнім переписом населення - біле населення вперше за всю історію америки почалось зменшуватись, а латиносів і негрів - збільшуватись.
Тільки підтримаю!
Із Дойче Марками, у німців життя багачше було.
Це все, даруйте, гівно і, даруйте, до сраки. КОЖЕН ЗА СЕБЕ - ось принцип, про котрий, наразі, лише не кричать голосно, але вже давно його сповідують.Всі. Крім хахлів (саме хахлів, а не УКРАЇНЦІВ), котрі ще з часів Переяслава, Мазепи і Петлюри тільки й думають "до кого би прихилити свою бідну головоньку". Замість того, щоб самим кувати свою міць, господарку, зброю, свою Батьківщину і свою Націю.