Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по "Северному потоку-2", - вице-премьер Стефанишина
Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по запуску "Северного потока-2". Один из примеров таких линий - соглашение России и Венгрии о поставках газа в обход украинской территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Совобода" заявила вице-премьера-министра Украины Ольга Стефанишина.
"Для нас кейс с заключением соглашения между Венгрией и Россией это о тех "красные линии", которые записаны в соглашении (президента США Джо - ред.) Байдена и (канцлера Германии Ангелы - ред.) Меркель о том, что они не допустят злоупотреблений на рынке после запуска "Северного потока-2", - сказала Стефанишина.
Она добавила, что Украина наблюдает за этим процессом и старается понять, является ли это соглашение "красной линией". По ее словам, на сегодняшний день видно, что для американских и немецких партнеров все еще существует прямая угроза срыва контрактов и требования идти в обход Украины, необоснованная цена на газ, политическая цена - это не "красная линия", это не элемент гибридной войны.
"Поэтому я считаю, что мы также начать разговор, чтобы определить "красные линии" для Украины, ЕС, США и Германии для внедрения этого проекта ("Северного потока-2")", - подчеркнула Стефанишина.
Пожалуйста, подождите...
Япония как-то обходится без транзита газа, например.
"Труба" = ГТС в контексте моего сообщения. Так понятно?
тобто, ці системи інтегровані
навіть однієї нитки основного трубопроводу, який одночасно є й транзитним, забагато для 10-15 млрд, які споживає україна...
на підтримання тиску треба буде додаткові об,єми газу, або зменшувати-переварювати всі ці ділянки...а це набагато-багато більше ніж у 2009 було прилаштувати байпас на донбас
Вероятно, внутренние сети тоже создают какие-то "растяжки", но это не угрожает Украине, как государству.
Tozhe Ukraitsy: rasia ne hochet nam platit dengi pomogite, pust platit!
В компании отметили, что в 2020 году 83% дохода от основной деятельности были получены в результате международных операций, на внутренний рынок приходится только 17%. «Компания сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%», - отмечается в отчете.
Валовая прибыль в 2020 году составила 35,7 млрд грн. Операционные расходы компании составили 34,6 млрд грн.
А ты советуйся со своей головой. Так обычно умалишенные действуют. Справочники и источники информации не твое...
Может избавишься ещё от чего-нибудь, серя?
А что касается "трубы", дело не в самой "трубе". А в том, что вокруг нее формируются проблемы. Например, некие персонажи могут "толкнуть" наши с Вами интересы для получения "выгодного" контракта с мышебратьями. Такие примеры в истории Украины уже есть.
Слыхали что вам сосна палубная проскрипела!!
Бегом!!
Вы ей должны
И так будет еще достаточно долго. "Пока не уйдет последний, рожденный в равстве" (с).....
Есть способ?
і, канєшно, ніяких виборів вже не буде разом з демократіями..
реалізацію цих ходів ми вже бачимо: мвс з кордонами і нацгвардією, сбу, верховна рада, президент все приводиться до спільного знаменника...
олігархи поступляться своїми ризиками за межами і всьо
Вирішуйте терміново питання з ціною газу! Скільки люди будуть переплачувати втридорога?!
Доборолись, почти что...
Красную линию надо было проводить в отношениях между Украиной и Россией
Лет двадцать назад /дружба дружбой а денежки порознь /
или дружба любит счёт
Прежде чем что нибуть сказать пос читай до десяти
Единственный правильный выход в этой ситуации - разобрать трубу, ни капли газа агрессора, пока не вернет территории! И границу перекрыть -это война или что?
Можете рисовать сколько угодно "красных линий" сидя у разбитого корыта.