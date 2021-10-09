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Новости Газовая война
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Северный поток (1443) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по "Северному потоку-2", - вице-премьер Стефанишина

Украина, ЕС, США и Германия должны определить

Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по запуску "Северного потока-2". Один из примеров таких линий - соглашение России и Венгрии о поставках газа в обход украинской территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Совобода" заявила вице-премьера-министра Украины Ольга Стефанишина.

"Для нас кейс с заключением соглашения между Венгрией и Россией это о тех "красные линии", которые записаны в соглашении (президента США Джо - ред.) Байдена и (канцлера Германии Ангелы - ред.) Меркель о том, что они не допустят злоупотреблений на рынке после запуска "Северного потока-2", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина наблюдает за этим процессом и старается понять, является ли это соглашение "красной линией". По ее словам, на сегодняшний день видно, что для американских и немецких партнеров все еще существует прямая угроза срыва контрактов и требования идти в обход Украины, необоснованная цена на газ, политическая цена - это не "красная линия", это не элемент гибридной войны.

"Поэтому я считаю, что мы также начать разговор, чтобы определить "красные линии" для Украины, ЕС, США и Германии для внедрения этого проекта ("Северного потока-2")", - подчеркнула Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия шантажирует Европу ценами на газ для запуска "Северного потока - 2", - вице-премьер Стефанишина
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Топ комментарии
+7
эй ЕС США и Германия!!
Слыхали что вам сосна палубная проскрипела!!
Бегом!!
Вы ей должны
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09.10.2021 17:03
+4
Пора вам, зепутанги, свои зеленые линии очертить за пределами Украины.
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09.10.2021 17:03
+3
как раз наборот, европейцы получают задешево газ в любых количествах. Ну а для старой трубы, по которой транзит стоит оверпрайс - это да, фиаско.
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09.10.2021 18:45
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"Труба" - это одно из слабых мест Украины по нескольким основаниям. Лучше всего избавиться от такого токсичного актива, если мы не можем минимизировать проблемы, которые с ним связаны.

Япония как-то обходится без транзита газа, например.
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09.10.2021 17:02 Ответить
Почитай о ГТС Украины и чем она отличается от "трубы". Тогда может и будет твой высер в тему.
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09.10.2021 17:04 Ответить
Без хамства что-то предметное можете сказать?

"Труба" = ГТС в контексте моего сообщения. Так понятно?
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09.10.2021 17:07 Ответить
гтс - це не лише транзит зі сходу на захід, а й ,,розводка,, газу по всій території україни...
тобто, ці системи інтегровані
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09.10.2021 17:20 Ответить
Очевидно, що в статті йдеться про транзит газу, а не про внутрішні мережі. Моє повідомлення теж стосується тільки транзиту. Можливо, я неточно висловився.
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09.10.2021 17:25 Ответить
техічно складно відмовитись від транспортування більших об,ємів...
навіть однієї нитки основного трубопроводу, який одночасно є й транзитним, забагато для 10-15 млрд, які споживає україна...
на підтримання тиску треба буде додаткові об,єми газу, або зменшувати-переварювати всі ці ділянки...а це набагато-багато більше ніж у 2009 було прилаштувати байпас на донбас
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09.10.2021 17:36 Ответить
аха!!в твоём посте ключевое слово,,разводка"и далее правильно будет: Украины кацапами,медведчуками и ему подобными украинцев(от этого гемороя надо было уже давно избавиться и забыть!!кроме проблем оно ничего не создаёт)
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09.10.2021 18:37 Ответить
не знаю, що ти за слово написав, але там для тупих написано понятно
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09.10.2021 18:45 Ответить
приятно иметь дело которые не знают что им за слова пишут но ,,умно"и главное ,.квалифицированно" отвечают как вариант убеждают!!
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10.10.2021 00:08 Ответить
неубедительно пишешь
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10.10.2021 07:15 Ответить
Ок, но "труба" не подразумевает подземные хранилища. Так понятно?
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09.10.2021 17:23 Ответить
ок. Я имел ввиду проблемы, которые постоянно возникают у Украины в связи с транзитом московитского газа.

Вероятно, внутренние сети тоже создают какие-то "растяжки", но это не угрожает Украине, как государству.
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09.10.2021 17:28 Ответить
Отсутствие оплаты за транзит никак не угрожает государству? Доходы государству не нужны? Газ государству не нужен? Тепло в домах и электричество не нужны? Вася, ты дебил? Я по-другому не могу тебя спросить.
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09.10.2021 17:38 Ответить
Ukraintsy: My vnogo let voyuem s rosiei b nam ne nuzhno nichego ot nih pust tolko otsanut
Tozhe Ukraitsy: rasia ne hochet nam platit dengi pomogite, pust platit!
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09.10.2021 18:31 Ответить
ты о каких доходах??тем более государству!!окстись!!сам то хоть вериш в то что пишеш??нафтогаз просит дотации( у государства) и оказывается в ,,убытке"и на всех этих топливных потоках сидят всякого рода смотрящие и ,,эффективные менеджеры"вот туда всё и уходит и оседает!!
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09.10.2021 18:43 Ответить
Ну почитай в Вики о доходах за транзит. И тебе, кубик, мой стандартный уже вопрос: где вас, на рабсее таких тупых в умные набирают? Передай Бортникову что ты говноролль и не справился с заданием.
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09.10.2021 18:47 Ответить
научись пользоваться собственной головой и здравым смыслом а там смотриш и жизнь наладится!!проголосил ,.по приколу"вот и прикалывайся!!между тем вики почитывай!!(которая решит за тебя твои проблемы!)
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10.10.2021 00:05 Ответить
За прошлый год Оператор ГТС получил 57,6 млрд грн дохода от реализации товаров и услуг: 53,5 млрд - за услуги по транспортировке газа и 4,1 млрд грн - за услуги по балансированию ГТС.

В компании отметили, что в 2020 году 83% дохода от основной деятельности были получены в результате международных операций, на внутренний рынок приходится только 17%. «Компания сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%», - отмечается в отчете.

Валовая прибыль в 2020 году составила 35,7 млрд грн. Операционные расходы компании составили 34,6 млрд грн.

А ты советуйся со своей головой. Так обычно умалишенные действуют. Справочники и источники информации не твое...
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10.10.2021 09:43 Ответить
А больше тебе ничего не жмёт?
Может избавишься ещё от чего-нибудь, серя?
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09.10.2021 17:13 Ответить
Я, обычно, избавляюсь от всякой хрени очень быстро, если она случайно ко мне попадает. Спасибо за беспокойство!

А что касается "трубы", дело не в самой "трубе". А в том, что вокруг нее формируются проблемы. Например, некие персонажи могут "толкнуть" наши с Вами интересы для получения "выгодного" контракта с мышебратьями. Такие примеры в истории Украины уже есть.
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09.10.2021 17:21 Ответить
Вот и избавься от своей хрени и побыстрее.
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09.10.2021 17:26 Ответить
Пора вам, зепутанги, свои зеленые линии очертить за пределами Украины.
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09.10.2021 17:03 Ответить
эй ЕС США и Германия!!
Слыхали что вам сосна палубная проскрипела!!
Бегом!!
Вы ей должны
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09.10.2021 17:03 Ответить
вона з мзс-ом не лише не йшли на випередження, а навіть не реагували на виклики
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09.10.2021 17:22 Ответить
Все беды исходят от олигархов !
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09.10.2021 17:05 Ответить
Олигархи - часть нашей теперешней ситуации, как и граждане, которые нуждаются в "руководящей роли партии", "крепком хозяйственнике", "крепкой руке", "гетьмане" и прочим возможностям соскочить с отвественности за себя.

И так будет еще достаточно долго. "Пока не уйдет последний, рожденный в равстве" (с).....
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09.10.2021 17:12 Ответить
Всех олигархов принудительно заставить наполнять бюджет до краёв, который они разворовывали и разворовывают ! Для них это ,,семечек купить,, даже не заметят убытков.
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09.10.2021 17:18 Ответить
Заставить?

Есть способ?
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09.10.2021 17:22 Ответить
заставлять і буде, як в росії...про це коломойський розказував соні кошкіній у нетанії перед виборами...
і, канєшно, ніяких виборів вже не буде разом з демократіями..
реалізацію цих ходів ми вже бачимо: мвс з кордонами і нацгвардією, сбу, верховна рада, президент все приводиться до спільного знаменника...
олігархи поступляться своїми ризиками за межами і всьо
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09.10.2021 17:26 Ответить
Ублюдки - досить вже цієї маячні!
Вирішуйте терміново питання з ціною газу! Скільки люди будуть переплачувати втридорога?!
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09.10.2021 17:08 Ответить
Тю... З якого дива хтось сторонній має турбуватися про Вас чи про мене?
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09.10.2021 17:14 Ответить
Слава богу, дала отмашку, они ждали от целого вице-премьера Украины разрешения порвать кацапов...ну теперь заживём !!!!!
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09.10.2021 17:11 Ответить
А Китай нам ще нічого не "должен"? А то все ЄС, Америка. Жаль що в Японії землетрус, ще б і від неї якого "долга" затребували.
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09.10.2021 17:12 Ответить
Северный поток-2 это пистец для Европы
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09.10.2021 17:20 Ответить
как раз наборот, европейцы получают задешево газ в любых количествах. Ну а для старой трубы, по которой транзит стоит оверпрайс - это да, фиаско.
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09.10.2021 18:45 Ответить
Красные линии.
Доборолись, почти что...

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09.10.2021 17:23 Ответить
Украина, ЕС, США и Германия должны определить "красные линии" по "Северному потоку-2" Опять ДОЛЖНЫ
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09.10.2021 17:24 Ответить
Особисто я, нічого віце-премьеру-міністра України, нічого не винен.
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09.10.2021 17:33 Ответить
Бредить краснымы линиями для Кремля могут только тупоголовые... Х#йло закроет прокачку газа по Украине дело времени и никакие санкции его неудержат в этом ему помогут друзья из Рейхстага.Вчера нужно было думать как быть в этой ситуации а не протирать штаны и бороться с ветряными мельницами ...
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09.10.2021 17:45 Ответить
Навіщо? Щоб потім їх героїчно долати? Трубу Св. Джо вже злив. Коли га з в Європі по $2000 боржомі пити запізно.
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09.10.2021 18:13 Ответить
Где такие деньги там красных линий нет
Красную линию надо было проводить в отношениях между Украиной и Россией
Лет двадцать назад /дружба дружбой а денежки порознь /
или дружба любит счёт
Прежде чем что нибуть сказать пос читай до десяти
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09.10.2021 18:20 Ответить
А почему вам кто-то должен вообще?
Единственный правильный выход в этой ситуации - разобрать трубу, ни капли газа агрессора, пока не вернет территории! И границу перекрыть -это война или что?
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09.10.2021 18:41 Ответить
Спасибо тебе молодая и красивая та и умная конечно---спору нет. В такой ряд страну мою вставила, та и во главе списка первой поставила. Аж встал---как увидел прочитал!
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09.10.2021 19:33 Ответить
Ні, метадон найпопулярніший вітамін серед Українських можновладців. Які красні? Які лінії? Ніхто вже не зберається гробити свої економіки заради скавчачої України. Допомагають тому, хто щось робить. Остальним- глибока стурбованість...
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09.10.2021 19:49 Ответить
У Штатов есть Азия, куда хорошо идёт СПГ. Германия тоже определилась.
Можете рисовать сколько угодно "красных линий" сидя у разбитого корыта.
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09.10.2021 20:01 Ответить
Хвіст махає собакою )))
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10.10.2021 07:15 Ответить
 
 