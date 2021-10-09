Конкурс по избранию главы САП должен состояться как можно скорее, - Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что конкурс по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры должен состояться как можно скорее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Для Украины абсолютно принципиальна стабильность и эффективность антикоррупционных органов. Поэтому избрание независимого и профессионального руководителя САП должно состояться как можно быстрее. Никакие задержки работы конкурсной комиссии общество не поймет и не простит", - написал он.
Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.
Свое недовольство сложившейся ситуацией выразил и президент Зеленский, заявивший, что "члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".
Пожалуйста, подождите...
На "мітинг" до будинку Порошенка привезли тітушню, як худобу, по разнарядкє.
До ОП напередодні акцій запрошують дітей на якісь ідіотські інсталяції.
Красіво Єрмак-Подоляк ховаються від питань про офшори та вагнерівців.
А заодно і Володимира Олександровича перетворюють на Віктора Федоровіча, хоча мета - на Владіміра Владіміровіча.
Щось заїло пластинку у гопоти, з 2013 року одне й те саме - брехня, пограбування, кримінал, залякування.
Поки що зустріли силами ГО "Res_Publica. Брати по Зброї", але вже очевидно - реванш продовжить наступ.
Типа они первые.
Мабуть, через те, що ця контора "нічого не варта".
Україні, для боротьби з корупціонерами, конче, потрібен незалежний орган очолюваний незалежним професіоналом, а НЕ смоТрящим від корупціонера -узурпатора дерьмака- ВАЗеленського.
ніяк не можуть справді достойного вибрати
Малолєток до 18 років навіть побрали.
Дивитись всім !
Andrey Serebrianskyi
@Luganskiy_Twi
· 6 год
Вообще охренеть! Детей привезли штурмовать дом Порошенко. Ну это вообще днище! Ну так же нельзя! Зеленский, Арестович, Подоляк - это дно! Это подлость ниже плинтуса. Нет слов... .....
https://twitter.com/Luganskiy_Twi/status/1446780222267871239
поддонок