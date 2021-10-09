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обстрел (25772) Донбасс (26950)

С начала суток российские наемники 3 раза нарушили перемирие, применив под Красногоровкой минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

С начала суток российские наемники 3 раза нарушили перемирие, применив под Красногоровкой минометы калибром 82 мм, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-центре Операции объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения".

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теперь буба им кредиты ограничит...
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09.10.2021 18:08 Ответить
Та сЧас. Збільшить, як постраждалим від дій київської хунти.
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09.10.2021 18:18 Ответить
Зеля, якись ненормальній Нарком.
Під бухлом і торчиловом, навпаки постріляти, погуляти, повоювати охота.
Чисто кімнатний єврейський хлопчик - не Іудей, корочше.
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09.10.2021 18:25 Ответить
зажлобили родаки дытыни скрипку...ото и получили вместо ойстраха стучащего по клавишам психа.
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09.10.2021 18:30 Ответить
тихого вечорочка, синочки !!!
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09.10.2021 18:41 Ответить
 
 