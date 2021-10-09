Соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом позволит снизить цены на авиаперелеты, в том числе внутри страны, - Стефанишина
Соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС позволит повысить в Украине конкуренцию, что снизит цены на перелеты внутри страны. Кроме того, договор даст больше возможностей для использования безвиза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьера-министра Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью "Радио Совобода"
Она отметила, что в первую очередь соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины. "То есть компании с рынка ЕС смогут работать на украинском рынке. Это означает увеличение конкуренции, снижение цен, увеличение перелетов", - добавила она.
По ее словам, приход на рынок европейских авиакомпаний позволит увеличить количество перелетов из других городов Украины, а не только из Киева.
"Будет больше возможностей пользоваться безвизом", - подчеркнула Стефанишина.
Напомним, в конце июня Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе".
Пожалуйста, подождите...
Безвізих буде більше, чим звізих.
ОП, Рада, Кабмін і тім подібні.
Йспанія, на мою думку, це Україна років через 150. З великим турізмом, жахливим безробіттям і в НАТО з ЄС.
А ще там руських дуже *******... -- особливо жебраки в шкіряних куртках. А ще там, пакети виставляються на вулицях -- булки, сир, вино. Що б ніхто з похмелья не помер. Можна ночувати в банківських прихожих -- всі двері автоматично відкрити.
Шо, погано, для українського менталітету, чи як?
Там місць за місяць нема. Руськи, українці, білоруси.
А в "німецьких хотелях" там же, поруч -- пусто.
Отаке, з безвізом в реалі.
14 днів чекали, коли хтось не прийде ширнутися... ...дочекалися!
Тепер буду всіх присутніх в барах і на пяжу, тільки своєю присутністю, лікувати...*)
Я по честному пожелал. От души.
Я влітку летів Барселона-Київ за 26,95 євро (купував за 36 днів до рейсу) та Відень- Київ за 23,19 євро (брав за 39 днів до рейсу) . Обидва рейси Ryanair.
Зараз таких цін немає і близько, треба множити мінімум на два.