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авиасообщение (792) Евросоюз (16686) Стефанишина Ольга вице-премьер (220)

Соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом позволит снизить цены на авиаперелеты, в том числе внутри страны, - Стефанишина

Соглашение об

Соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС позволит повысить в Украине конкуренцию, что снизит цены на перелеты внутри страны. Кроме того, договор даст больше возможностей для использования безвиза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьера-министра Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью "Радио Совобода"

Она отметила, что в первую очередь соглашение об "открытом небе" с ЕС позволит увеличить количество компаний на рынке авиаперевозок Украины. "То есть компании с рынка ЕС смогут работать на украинском рынке. Это означает увеличение конкуренции, снижение цен, увеличение перелетов", - добавила она.

По ее словам, приход на рынок европейских авиакомпаний позволит увеличить количество перелетов из других городов Украины, а не только из Киева.

"Будет больше возможностей пользоваться безвизом", - подчеркнула Стефанишина.

Напомним, в конце июня Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Мальта сняли ограничения по авиасообщению между странами, - Мининфраструктуры
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Топ комментарии
+2
Епоха бідності минула ж? Минула. Отож.
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09.10.2021 18:57
+1
поэтому "правительство" сделает все, чтобы этого не случилось
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09.10.2021 18:31
+1
Безвіз на хліб не намажеш.
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09.10.2021 18:45
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поэтому "правительство" сделает все, чтобы этого не случилось
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09.10.2021 18:31 Ответить
Молодці зєловці. В українців залишиться більше коштів щоб купити хліб, цукор чи кістки від мяса.
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09.10.2021 18:58 Ответить
ще б до нас літали, а не навпаки
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09.10.2021 20:08 Ответить
"Будет больше возможностей пользоваться безвизом", - подчеркнула Стефанишина.
Безвізих буде більше, чим звізих.
ОП, Рада, Кабмін і тім подібні.
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09.10.2021 18:37 Ответить
Іспанія українців без тесту і вакцинації впускає. Поки що
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09.10.2021 23:45 Ответить
Не вмер Данило, так болячка задавила...
Йспанія, на мою думку, це Україна років через 150. З великим турізмом, жахливим безробіттям і в НАТО з ЄС.
А ще там руських дуже *******... -- особливо жебраки в шкіряних куртках. А ще там, пакети виставляються на вулицях -- булки, сир, вино. Що б ніхто з похмелья не помер. Можна ночувати в банківських прихожих -- всі двері автоматично відкрити.
Шо, погано, для українського менталітету, чи як?
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10.10.2021 00:05 Ответить
Безвіз на хліб не намажеш.
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09.10.2021 18:45 Ответить
Але і це буде дуже дорого...
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09.10.2021 18:52 Ответить
Епоха бідності минула ж? Минула. Отож.
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09.10.2021 18:57 Ответить
Не хочу обижать ничем эту непонятную особу... Но какого ляпа именно во время пандемии зедебилильная мадама о каких-то там путешествиях мечтает? Лавры бедоносика-путешественника покоя не дают?
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09.10.2021 18:57 Ответить
Їду через тиждень в "руський хотель" на средиземноморськи моря -- так склалося.
Там місць за місяць нема. Руськи, українці, білоруси.
А в "німецьких хотелях" там же, поруч -- пусто.
Отаке, з безвізом в реалі.
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09.10.2021 19:46 Ответить
Да не вопрос. Удачи от чистого сердца!
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09.10.2021 19:51 Ответить
Кому? *)
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09.10.2021 20:01 Ответить
Отдыхающим от здоровья, кому же еще?
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09.10.2021 20:16 Ответить
Безвіз гуляє! *)
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09.10.2021 20:20 Ответить
Удачи от чистого сердца. Это без балды, как говорится. Ничего плохого не желаю. Отдыхайте как можете, как говорит моя жена.
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09.10.2021 20:43 Ответить
Дякую! Але -- є в мене Друг -- німецький доктор. Мені ще третє щеплення не "положено", а він мені впендюрив на всякий випадок, бо к кацапам їду.
14 днів чекали, коли хтось не прийде ширнутися... ...дочекалися!
Тепер буду всіх присутніх в барах і на пяжу, тільки своєю присутністю, лікувати...*)
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09.10.2021 20:49 Ответить
Удачи от чистого сердца. Это без балды, как говорится. Ничего плохого не желаю. Отдыхайте как можете, как говорит моя жена.
Я по честному пожелал. От души.
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09.10.2021 20:56 Ответить
Давайте відкрите небо і дешеві тарифи!
Я влітку летів Барселона-Київ за 26,95 євро (купував за 36 днів до рейсу) та Відень- Київ за 23,19 євро (брав за 39 днів до рейсу) . Обидва рейси Ryanair.
Зараз таких цін немає і близько, треба множити мінімум на два.
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09.10.2021 23:42 Ответить
Ага. Казки про подешевшання вже чули не раз. Починаючи з 91-го...
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10.10.2021 12:03 Ответить
 
 