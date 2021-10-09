Эстонский предприниматель Хиллар Тедер владеет бизнесом в оккупированном Крыму в обход санкций ЕС, - расследование Крым.Реалии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В предыдущих обнародованных оффшорных базах Panama Papers фигурировал предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер. Он имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжил работу после оккупации полуострова.

Крым.Реалии получили от украинских спецслужб рабочую переписку Тедера. Из нее понятно, как эстонец пытался сохранить свой бизнес на полуострове и договориться о займе с российским государственным банком ВТБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

В 2017 году Тедера в Киеве снимали эстонские журналисты. Предприниматель показывал им свою бизнес-империю в столице Украины.

Компания Arricano, мажоритарным акционером которой был Тедер до оккупации Крыма, официально владела торговыми центрами в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и в Симферополе. ТРЦ "Южная Галерея" в Крыму открыли 3 марта 2014 года, в разгар оккупации полуострова, когда российские военные блокировали украинские военные части.

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Крым, 3 марта 2014 года, российские военные блокируют украинскую военную часть недалеко от Евпатории

"Мы учитывали потребности крымчан, мы пообещали, что этот торговый центр мы откроем, что он будет современным, что он будет безопасным, удобным для покупок. Это новый уровень для возможностей крымчан приобрести необходимые для них товары", - говорил на открытии ТРЦ в Симферополе в марте 2014 года и.о. генерального директора Arricano Ярема Ковалив.

Сразу после оккупации полуострова Тедер, вероятно, выстроил следующую схему. Заказчик строительства "Южной галереи" в Симферополе крымское ООО "Вояж-Крым", так указано на сайте проектной компании. Основатель "Вояж-Крым" ООО "Зеленый город" с российского Санкт-Петербурга. В свою очередь, один из основателей "Зеленого города" украинская фирма "Грандинвест", так указано в российских реестрах, а конечным бенефициарным владельцем "Грандинвест" является компания Arricano Ґиллара Тедера.

Но в 2015 году в интервью "Громадському" эстонец об этой запутанной схеме умолчал.

"В принципе, около 250 миллионов мы вложили в украинскую экономику. Мы же строим торговые центры и строим для украинцев. Но строительство - это очень хорошая тема, потому что, в основном, эти материалы - все местное, поэтому деньги останутся в любом случае здесь", - говорил Тедер в 2015 году.

Из, вероятно, личной переписки Тедера, которая попала в Крым.Реалии от источника с украинской спецслужбы и, который не имеет права комментировать данные официально, известно, что в переписке со своим британским юридическим консультантом эстонский предприниматель открыто называет крымскую фирму "Вояж" дочерней, жалуется на санкции ЕС.

"Мы должны четко отделить новые инвестиции Arricano в Крым от уже существующих обязательств Arricano перед дочерней крымской компанией. Иначе, как "Вояж" будет оплачивать счета строительных компаний? Arricano даже не может увеличить капитал "Вояж", ведь компаниям с ЕС запрещены инвестиции в Крым", - пишет Хиллар Тедер в письме юристу.

Чтобы вернуть долг крымским строительным компаниям, Тедер хотел взять кредит на полуострове.

"Пока прошу Вас подготовить и предоставить реальные варианты, по кредитованию ТРЦ в Крыму с целью погашения задолженностей перед строителями на сумму 12 миллионов долларов США", - обращается Тедер в письме к своим топ-менеджерам.

И только в 2017 году эстонец нашел финансирование для своей фирмы в Крыму. Вроде договорился с российским государственным банком ВТБ.

"В ВТБ мы были у директора филиала, она хочет помочь, но решений не принимает. Нашли с ней общее понимание под которое мог бы быть кредит. Можно получать деньги в течение 1 полугодия 2018 года", - пишет Тедер в рабочей почте.

Почему Тедер, судя по переписке, так не хотел терять ТРЦ на полуострове? Борис Бабин - экс-представитель президента Украины в Крыму, который следит за деятельностью эстонского бизнесмена, считает, что дело не в возможном заработке от торгового центра.

"В чем проблема крымской недвижимости? Она не дает большого дохода, это рискованная инвестиция. Мы владеем недвижимостью и просто через нее прокачиваем средства. А пишем это как, якобы, доход. Это стандартная практика в Крыму. Тем самым, но по другим схемам, а возможно и с тем самым занимается и Константинов и Аксенов. У Аксенова для этого есть ТРЦ в Симферополе, у Константинова - в Ялте. Это стандартная практика, нехитрая схема отмывать средства", - считает Борис Бабин.

В 2018 году компания Тедера Arricano опубликовала годовой отчет и в нем представила все финансовые данные по ТРЦ "Южная Галерея" в Крыму. На сайте Лондонской фондовой биржи, где размещены акции Arricano, также указано, что компания теперь владеет и торговым центром в Симферополе. Журналисты спросили, как Arricano контролирует свои активы на оккупированном полуострове, но даже за пол года ответа не получили.

5 месяцев тому назад схема работы Тедера в оккупированном Крыму существенно изменилась. 21 апреля ООО "Вояж-Крым" перерегистрировали непосредственно на Тедера с юридическим адресом на материковой Украине.

Почему же не реагирует Евросоюз? Инициировать расследование ЕС о нарушении Тедером санкций в Крыму должна Эстония. Так Крым.Реалии пояснили в представительстве ЕС в Украине.

"Достоверно известно, что персональные бизнес-интересы господина Тедера на подконтрольной территории Украины неоднократно лоббировала власть самой Эстонии. После этого у меня сомнения в том, будут ли власти Эстонии эффективно расследовать определенные нарушения со стороны самого господина Тедера. Все же очень трудно эстонской власти, со всем уважением, делать производство против самого богатого клиента, налогоплательщика собственной страны", - утверждает Борис Бабин.

Главный редактор эстонского издания Aripaev ( "Деловые ведомости") Полина Волкова описывает Тедера как бизнесмена открытого, такого, который умеет нравиться публике и одновременно влиятельного на родине.

"Мы в нашем издании уже более 20 лет составляем рейтинг самых богатых предпринимателей Эстонии, мы высчитываем капитал каждого предпринимателя, и Хиллар Тедер один из немногих предпринимателей, входящих в первую тройку этого рейтинга 8 раз", - говорит главный редактор Aripaev Полина Волкова.

В то, что Тедера защищают эстонские власти, журналистка не верит. Но рассказывает, что бизнесмен поддерживает финансово главные политические партии Эстонии.

"У нас можно пожертвовать, как частное лицо в Эстонии. И Хилллар Тедер один из них. Он жертвует четырем крупнейшим партиям, которые между собой конкурируют. В прошлом году он пожертвовал 240 тысяч евро, и 120 тысяч евро он пожертвовал Центристской партии", - рассказывает Полина Волкова.



Киев, 2021. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время интервью с журналисткой Крым.Реалии Еленой Ремовской

О бизнесе Хиллара Тедера в оккупированном Крыму журналисты спросили у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, но она вспомнила о торговом центре Sky Mall в Киеве. Тедер судился за этот ТРЦ со своим украинским бизнес-партнером. Выиграл дело в Лондонском международном арбитражном суде, но в Украине его решение так и не выполнили.

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- По нашей информации эстонский бизнесмен Хиллар Тедер владеет торговым центром в оккупированном Крыму "Южная Галерея", его открыли в 2014-м и он до сих пор работает. Вам что-то известно об этом?

- Нет, я знаю только о торговых центрах, которые были украдены у Хиллара Тедера и не были ему возвращены на материковой Украине, здесь в Киеве. Это я точно знаю. А о его торговых центрах в Крыму мне ничего не известно.

Все это время, с начала оккупации Крыма, торговый центр в Симферополе работает. Мы это проверили, ТРЦ открыт и сейчас. И в нем, кстати, представлены европейские бренды.



Крым, Симферополь, ТРЦ "Южная Галерея"

Это значит, что арендаторы платят ренту, а компания "Вояж-Крым" платит налоги власти полуострова, назначенной Россией.

"Оплачивая налоги в бюджет республики Крым, любое украинское предприятие или предприятие, которое контролируется украинской компанией, которое там находится, соответственно, осуществляет поддержку финансовую оккупационной администрации. Когда вы платите, грубо говоря, один рубль налогов, там 0,01 копейки, не важно сколько, это идет на поддержку оккупационной администрации", - считает адвокат Константин Ликарчук.

Нарушает ли Хиллар Тедер украинские законы, журналисты спросили у Генеральной прокуратуры и СБУ. Но там сообщили, что уголовных производств по эстонскому бизнесмену и топ-менеджерам компании "Аррикано" не было.

Крим.Реалии пытались связаться с Хилларом Тедером по телефону, но безуспешно. Хотя на интервью с коллегами из "Схем", не связанное с Крымом, Тедер согласился.



Киев. Во время интервью эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (слева) проекту Радио Свобода, "Схемы"

- Сейчас комплексом Sky Mall владеет Сергей Брюховецкий. Его компании отдали Sky Mall под залог в государственный банк, и им за это государство выплатило 60 миллионов долларов, дали в кредит. Вам известно об этом? Сейчас, по сути, Sky Mall - залоговое имущество.

- Это, конечно, класс. Потому что, если смотреть, что произошло со Sky Mall за все это время, когда подписали договор по кредиту "Укрэксимбанка", тогда конкретно, кажется, в марте месяце Sky Mall был арестован. И он был арестован по решению суда, в уголовном деле по рейдерству. Как может государственный банк выдавать 60 миллинов украинского народа под залог имущества, которое было украдено, по которому идет обсуждение, что с ним дальше будет? Нужно его возвращать или как?

Журналисты связались с юристом, который представляет интересы эстонца в Украине, и передали ему вопросы по Крыму. Крым.Реалии готов предоставить слово Хиллару Тедеру.