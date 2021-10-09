"У нас с Турцией нет закрытых тем. Безусловно, мы проговорили Россию", - Кулеба о встрече с турецким коллегой Чавушоглу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Россию во время его визита в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.
"У нас нет с Турцией закрытых тем. У нас очень доверительные отношения. Поэтому, безусловно, мы проговорили Россию. И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги", - сказал Кулеба
Министр подчеркнул, что убежден и видит это не только из публичных заявлений, но и по конкретным действиям, что украинско-турецкие отношения являются самодостаточными и не видит оснований, чтобы Украина стала заложником отношений РФ и Турции.
"Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений", - пояснил он.
Кулеба также указал, что Крымская платформа - это очень сильный удар лично по президенту РФ Владимиру Путину.
"Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело. Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали", - отметил Кулеба.
По его словам, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство.
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