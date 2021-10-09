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россия (93011) Турция (3314) Чавушоглу (124) Кулеба Дмитрий (2880)

"У нас с Турцией нет закрытых тем. Безусловно, мы проговорили Россию", - Кулеба о встрече с турецким коллегой Чавушоглу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу Россию во время его визита в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.

"У нас нет с Турцией закрытых тем. У нас очень доверительные отношения. Поэтому, безусловно, мы проговорили Россию. И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги", - сказал Кулеба

Министр подчеркнул, что убежден и видит это не только из публичных заявлений, но и по конкретным действиям, что украинско-турецкие отношения являются самодостаточными и не видит оснований, чтобы Украина стала заложником отношений РФ и Турции.

"Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе, - Кулеба

Кулеба также указал, что Крымская платформа - это очень сильный удар лично по президенту РФ Владимиру Путину.

"Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело. Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали", - отметил Кулеба.

По его словам, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно поддерживать стремление Украины и Грузии к членству в НАТО, - глава МИД Турции Чавушоглу
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Топ комментарии
+4
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09.10.2021 18:59
+3
Кулеба также указал, что Крымская платформа - это очень сильный удар лично по президенту РФ Владимиру Путину.
Сколько выдержки нужно было Чавушоглу чтобы не ржать в очки Кулебы... Вот это дипломатия.
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09.10.2021 19:42
+1
Расия маст дай. Путлер - маст дай! Это понятно.
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09.10.2021 19:00
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09.10.2021 18:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yyoSGsvzR_I

На "мітинг" до будинку Порошенка привезли тітушню, як худобу, по разнарядкє.
До ОП напередодні акцій запрошують дітей на якісь ідіотські інсталяції.
Красіво Єрмак-Подоляк ховаються від питань про офшори та вагнерівців.
А заодно і Володимира Олександровича перетворюють на Віктора Федоровіча, хоча мета - на Владіміра Владіміровіча.
Щось заїло пластинку у гопоти, з 2013 року одне й те саме - брехня, пограбування, кримінал, залякування.
Поки що зустріли силами ГО "Res_Publica. Брати по Зброї", але вже очевидно - реванш продовжить наступ.
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09.10.2021 19:45 Ответить
на вечер стало "горячо"
титушня пошла в атаку с газом и "железом"

https://www.facebook.com/pogrebiskii/videos/827549807915798
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09.10.2021 19:48 Ответить
Расия маст дай. Путлер - маст дай! Это понятно.
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09.10.2021 19:00 Ответить
Турції похебу, кого с ким обговорювати.
Там зараз інтрига супроти Ердогана закручується -- "буде весело".
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09.10.2021 19:15 Ответить
у турка с рашистом относительно Украины тоже нет закрытых тем."Турецкий поток" уже в действии,поставляя "венгерским друзьям Кулебы ,всериятам, газ в обход Украины
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09.10.2021 19:17 Ответить
пока что и рашисту и турку легче в обход ,переступить Украину народ не разрешит
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09.10.2021 19:41 Ответить
Кулеба также указал, что Крымская платформа - это очень сильный удар лично по президенту РФ Владимиру Путину.
Сколько выдержки нужно было Чавушоглу чтобы не ржать в очки Кулебы... Вот это дипломатия.
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09.10.2021 19:42 Ответить
Нардеп Поляков за три дня до смерти заявлял, что депутатам от "Слуги народа" раздавали деньги в туалете за поддержку закона об олигархах
Больше читайте тут:
https://m.gordonua.com/news/politics/nardep-polyakov-za-tri-dnya-do-smerti-zayavlyal-chto-deputatam-ot-slugi-naroda-razdavali-dengi-v-tualete-za-podderzhku-zakona-ob-oligarhah-1575685.html https://m.gordonua.com/news/politics/nardep-polyakov-za-tri-dnya-do-smerti-zayavlyal-chto-deputatam-ot-slugi-naroda-razdavali-dengi-v-tualete-za-podderzhku-zakona-ob-oligarhah-1575685.html

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09.10.2021 19:44 Ответить
Наталія, що ще вони робили в туалеті.
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09.10.2021 23:03 Ответить
чего там, выразил глубочайшую обеспокоенность и старался не заржать на переговорах?
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09.10.2021 21:18 Ответить
меня постоянно умиляет уверения зе -весь мир с нами... Ха-ха-ха. Какой именно мир???
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09.10.2021 21:22 Ответить
А з вами хто ?
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09.10.2021 22:58 Ответить
 
 