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Для этой волны COVID-19 характерно резкое падение уровня сатурации у больных, - Ляшко

Для этой волны COVID-19 характерно резкое падение уровня сатурации у больных, - Ляшко

Особенность текущей вспышки коронавируса - резкое падение сатурации у больных.

Об этом на брифинге в Херсоне заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, который, в ходе рабочей поездки в область, принял участие в заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Характерно то, что (врачи сегодня поделились), когда сатурация с 92 резко падает до 70-ти. И это критическое состояние, когда человека очень трудно вернуть тогда к жизни", - сказал Ляшко.

В свою очередь, как отметил главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, в предыдущих волнах "мы не видели такого резкого падения уровня сатурации". Это, по его словам, признак именно штамма "Дельта".

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Ляшко также отметил, что если говорить об особенностях госпитализации, то средняя длительность пребывания на койке ковидного больного в эту волну увеличилась в среднем на полтора-два дня и составляет в среднем около 14 дней. Однако, как акцентировал он, есть случаи, когда больного держат в больнице по 28-30 дней, люди находятся на кислороде, и не на инвазивной вентиляции легких и на инвазивной вентиляции легких.

"И это несопоставимо с температурой у человека, что может возникнуть после прививки. Тот, кто был на маске кислородной, тот понимает о чем идет речь", - сказал Ляшко.

Он призвал прививаться, поскольку вакцинированные легче переносят болезнь - вакцинация защищает от средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки 8 октября против COVID-19 вакцинировано 148 735 человек.

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Топ комментарии
+13
Видимо зеленое стадо завезло большую партию пульсоксиметров....
Теперь реклама от ляшка...и народец ломанется в аптеки...за покупкой...
Шутка ли...сам ляшко сказал...надо каждый час мерять.😀
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09.10.2021 20:24
+11
Шановні громадяни, робіть вакцинацію собі і своїм близьким. Вакцинація - це єдиний спосіб захисту від агресивних вірусних захворювань, яке винайшло людство. І завдяки якому ми позбулись таким жахливих захворювань, як поліомієліт чи стовбняк. Не треба слухати ідіотів на форумах чи у "фейсбучиках".
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09.10.2021 20:46
+10
народ тебе выбирать умереть от вакцины коих единицы на всю страну или от ковида, которых токо в Украине умерло 62000.
Вы бор за вами!
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09.10.2021 20:28
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Правила форума Совет форумчан
Вы почти два года этим пугаете, и с каждым днем все меньше верующих, придумайте что-то новое
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09.10.2021 20:54 Ответить
І все більше "отріцатєлєй" на кладовищах (( виробники пам"ятників вдячні ((
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09.10.2021 22:14 Ответить
шмурдяк робить безсмертним - ще одна смішна методичка
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09.10.2021 23:53 Ответить
"шмурдяк " дозволяє перенести болячку легкими соплями замість того щоб паскудити у памперс і молити Всевишнього про прощення ((( ось така нова методичка , а Ваша , пане , застаріла ((
До речі , а Ви за кимось у реанімації особисто доглядали , чи тільки у кіно таке бачили ?
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10.10.2021 00:42 Ответить
Вот только что переболел ковидом, штука не веселая, симптомы 1 в 1 грипп, но намного заразней. Свесте все за и против, на счет вакцинации, но велик шанс что может не пронести как меня и получите пневмонию и другие усложнения и будете сильно страдать
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09.10.2021 20:16 Ответить
"Вот только что переболел ковидом"
Как установлено?

"но намного заразней"
Бред, есть в близком окружении много семей, где один заболел, а другие - нет.

Пневмонию можно получить из-за многих причин. От всех вакцинироваться не сможешь.
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09.10.2021 20:58 Ответить
тестом определено, все заболели в квартире. Сейчас корона заразней чем год назад
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09.10.2021 21:00 Ответить
Тесты ничего определять не могут. Это недостоверные фуфло.
Илон Макс сделал 4 теста в один день - 2 положительных, 2 отрицательных.

Проще, точнее и эффективнее монетку подбрасывать.
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09.10.2021 21:01 Ответить
https://cormandrostenreview.com/report/ https://cormandrostenreview.com/report/

22 учеными доказано, что пцр-тесты не предназначены для диагностики вирусных инфекций.
А впервые об этом заявил изобретатель пцр-технологии К. Мюллис. Наверное, он больше знает об этом, тело.
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09.10.2021 21:19 Ответить
Так ты все же Крыса Олег или серГей Пасечный? Когда тебя, урода, уж забанят? Изобретатель технологии ПЦР заявил, что нельзя на основе этого анализа определить, болеет ли человек СПИДом. Т.е. он сказал, что не у каждого вирусоносителя ВИЧ есть СПИД. И это правда. Дебил, ты в курсе, сколько анализов делают для ковидных больных? И там не только ПЦР-тесты.
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10.10.2021 01:10 Ответить
"Сейчас корона заразней чем год назад"
Да с чего ты это взял? есть научные подтверждения?
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09.10.2021 21:01 Ответить
Такие подонки тоже кричат что ВИЧа нет а потом дохнут от спида
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09.10.2021 21:07 Ответить
The Washington Post on July 26.
The Delta Variant Isn't As Contagious As Chickenpox. But It's Still Highly Contagious

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/11/1026190062/covid-delta-variant-transmission-cdc-chickenpox
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10.10.2021 09:32 Ответить
Видимо зеленое стадо завезло большую партию пульсоксиметров....
Теперь реклама от ляшка...и народец ломанется в аптеки...за покупкой...
Шутка ли...сам ляшко сказал...надо каждый час мерять.😀
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09.10.2021 20:24 Ответить
вообще не было ни рвоты ни срачки
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09.10.2021 20:28 Ответить
насморк да, от срачки не было. Я так понимаю что симптомы у всех разные
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09.10.2021 20:38 Ответить
вообще это не смешно, ковид штука не веселая и я уже понимаю как он может косить людей
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09.10.2021 20:41 Ответить
👾🦾
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09.10.2021 23:04 Ответить
ОЗНАЧЕННЯ КРЕМЛЕБОТІВ ЛЮДЬМИ ДУЖЕ НЕВІРНЕ..
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10.10.2021 09:14 Ответить
интересно, насколько далеко в горизонтальном направлении сру-т люди с дельтой?? Это основной признак! Минимально должно быть не менее 4-х метров! Это новое медицинское явление называется калометание! Но если вы метаете более 6 метров -- то это признак, что приплыли!
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09.10.2021 21:24 Ответить
народ тебе выбирать умереть от вакцины коих единицы на всю страну или от ковида, которых токо в Украине умерло 62000.
Вы бор за вами!
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09.10.2021 20:28 Ответить
Или от болезни сердца после вакцин...через какое то время...
Есть из чего выбирать..
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09.10.2021 20:30 Ответить
А сколько их будет...больше чем 62000 или меньше...пока никому не ведомо...
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09.10.2021 20:31 Ответить
В нас вже, і театри, і діскотекі, і бардаки повідкривались... -- туристів закордонних немає -- все для своїх, а своїх натовпи усюди. Люди скучили за вільно погуляти...
Дойчлянд юбер алле хвилі! *)
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09.10.2021 20:36 Ответить
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10.10.2021 09:18 Ответить
Шановні громадяни, робіть вакцинацію собі і своїм близьким. Вакцинація - це єдиний спосіб захисту від агресивних вірусних захворювань, яке винайшло людство. І завдяки якому ми позбулись таким жахливих захворювань, як поліомієліт чи стовбняк. Не треба слухати ідіотів на форумах чи у "фейсбучиках".
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09.10.2021 20:46 Ответить
У нас єпідемія свинячого грипу ?
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09.10.2021 21:03 Ответить
Ну що ж, це ваш вибір. Я все ж звертався до свідомих громадян, що здатні до мінімального вивчення проблеми хоча б на рівні середньої школи. Для інших буде працювати природній добір.
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09.10.2021 21:48 Ответить
Ви знаете, я зазвичай не дискутую з троллями. В мене є велика надія, що ви не робили собі щеплення від ковіду.
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09.10.2021 21:59 Ответить
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09.10.2021 23:58 Ответить
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09.10.2021 20:48 Ответить
Раньше были прибыльными аптеки,а теперь производство вакцины ... Главное подготовить рынок сбыта- а здоровье - дело десятое!
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09.10.2021 20:49 Ответить
Если ему ШВЛ хватит , пусть репит в коридоре .. вакцинировать нужно ! А идиотов везде много
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09.10.2021 20:57 Ответить
Фалеков гендекасиллаб есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырёх хореев и одного дактиля, занимающего второе место. Античная метрика требовала в фалековом гендекасиллабе большой постоянной цезуры после арсиса третьей стопы.

Шо там у него упало в три и не поднялось до полшестого?
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09.10.2021 21:21 Ответить
а я накрутил 4 лимона и 4 головки чеснока, в 3-х литровой банке залил водой, трое суток настоял в темноте , отцедил - и в холодильник
теперь пью по 100 г настойки трижды в день перед едой
нужно выпить 4 банки, через год повторить!
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09.10.2021 21:39 Ответить
Нє... 100 г за зараз не допоможе. Треба починати з 102 г.
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09.10.2021 22:33 Ответить
А мне запомнился метод одного укр. врача (не помню ФИО): при заболевании часто делать ингаляции паром варёного картофеля+ питьевая сода (кажется, 0,4% от кол-ва воды ???)+ репчатый резаный лук. Недавно простудилась и попробовала рецепт, действует однозначно! Правда, я капнула туда ещё пару капель эвкалиптового масла. Эффект меня поразил, через час после 15-минутной процедуры от простуды (похоже, начиналась ангина) ничего не осталось.
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09.10.2021 23:24 Ответить
Только пить нужно каждый час, и ещё в рецепт нужно добавить один ингредиент - урину, (желательно ослиную)
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10.10.2021 00:07 Ответить
...і обов"язково чайну ложку мумійо...
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10.10.2021 09:23 Ответить
Сначала был курячий грипп. Не прижился. Потом решили попробовать свинячий. Народ опять не повёлся. На этот раз нашли ковидло. И всем стало хорошо. Народу есть чем заняться, производителям - деньги рекой. И главное никакой ответственности
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09.10.2021 22:06 Ответить
Цей Ляшко - дуже освічений, адже знає про рівень сатурації. Але чому він такий дурний з іншого боку - ніколи навіть не чув про силу лазерної терапії, яка ту сатурацію приводить до норми вже за один 10-хвилинний сеанс...
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09.10.2021 22:31 Ответить
, я тобі вже натякав,що ти у школі ху..во вчив фізику..

зокрема в частині "Оптика.Довжина хвилі"
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10.10.2021 09:26 Ответить
у ляшка, видать, подгорает, летом на святом рояле клялся вакцинировать усих громадян до новиго рику, инструмент в руках держал, но шо то пошло не так, видать путен подкузьмил
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09.10.2021 23:04 Ответить
Идите нафиг! Рубите естественный иммунитет и постоянно поддерживайте искусственный от дозы к дозе.Сволочи! Вы же знаете,что эта вакцинация принесет проблемы со здоровьем в дальнейшем,но цинно заставляете подисыь различные бумажки,то ни государство, ни медики, ни подопытный кролик,никто отвечать не будет.Как только будет переизбрана мы эта власть,вы,слуги олигархов будете сидеть.Вы заврались по полной программе.
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10.10.2021 05:52 Ответить


Идите нафиг! Рубите естественный иммунитет и постоянно поддерживайте искусственный от дозы к дозе.Сволочи!
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ну,і як "пересічному"НАПЕРЕД визначити,що у нього "достатній" імунітет?
НА ЛІЖКУ В ІНФЕКЦІЙНІЙ ЛІКАРНІ!?
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10.10.2021 09:29 Ответить
 
 