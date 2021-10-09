Для этой волны COVID-19 характерно резкое падение уровня сатурации у больных, - Ляшко
Особенность текущей вспышки коронавируса - резкое падение сатурации у больных.
Об этом на брифинге в Херсоне заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, который, в ходе рабочей поездки в область, принял участие в заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Характерно то, что (врачи сегодня поделились), когда сатурация с 92 резко падает до 70-ти. И это критическое состояние, когда человека очень трудно вернуть тогда к жизни", - сказал Ляшко.
В свою очередь, как отметил главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, в предыдущих волнах "мы не видели такого резкого падения уровня сатурации". Это, по его словам, признак именно штамма "Дельта".
Ляшко также отметил, что если говорить об особенностях госпитализации, то средняя длительность пребывания на койке ковидного больного в эту волну увеличилась в среднем на полтора-два дня и составляет в среднем около 14 дней. Однако, как акцентировал он, есть случаи, когда больного держат в больнице по 28-30 дней, люди находятся на кислороде, и не на инвазивной вентиляции легких и на инвазивной вентиляции легких.
"И это несопоставимо с температурой у человека, что может возникнуть после прививки. Тот, кто был на маске кислородной, тот понимает о чем идет речь", - сказал Ляшко.
Он призвал прививаться, поскольку вакцинированные легче переносят болезнь - вакцинация защищает от средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.
Напомним, за прошедшие сутки 8 октября против COVID-19 вакцинировано 148 735 человек.
Пожалуйста, подождите...
До речі , а Ви за кимось у реанімації особисто доглядали , чи тільки у кіно таке бачили ?
Как установлено?
"но намного заразней"
Бред, есть в близком окружении много семей, где один заболел, а другие - нет.
Пневмонию можно получить из-за многих причин. От всех вакцинироваться не сможешь.
Илон Макс сделал 4 теста в один день - 2 положительных, 2 отрицательных.
Проще, точнее и эффективнее монетку подбрасывать.
22 учеными доказано, что пцр-тесты не предназначены для диагностики вирусных инфекций.
А впервые об этом заявил изобретатель пцр-технологии К. Мюллис. Наверное, он больше знает об этом, тело.
Да с чего ты это взял? есть научные подтверждения?
The Delta Variant Isn't As Contagious As Chickenpox. But It's Still Highly Contagious
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/11/1026190062/covid-delta-variant-transmission-cdc-chickenpox
Теперь реклама от ляшка...и народец ломанется в аптеки...за покупкой...
Шутка ли...сам ляшко сказал...надо каждый час мерять.😀
Вы бор за вами!
Есть из чего выбирать..
Дойчлянд юбер алле хвилі! *)
Шо там у него упало в три и не поднялось до полшестого?
теперь пью по 100 г настойки трижды в день перед едой
нужно выпить 4 банки, через год повторить!
зокрема в частині "Оптика.Довжина хвилі"
Идите нафиг! Рубите естественный иммунитет и постоянно поддерживайте искусственный от дозы к дозе.Сволочи!
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ну,і як "пересічному"НАПЕРЕД визначити,що у нього "достатній" імунітет?
НА ЛІЖКУ В ІНФЕКЦІЙНІЙ ЛІКАРНІ!?