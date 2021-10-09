РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10213 посетителей онлайн
Новости
8 490 41
выборы (22669) парламент (891) Чехия (1658)

На выборах в Чехии проигрывает партия премьера Бабиша, лидируют либералы, коммунисты впервые не попадут в парламент

На выборах в Чехии проигрывает партия премьера Бабиша, лидируют либералы, коммунисты впервые не попадут в парламент
Фото: reuters

Подсчет голосов на выборах в Чехии показал поражение правящей партии, либеральные партии сформируют правительство, а коммунисты впервые остались вне парламента.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов после выборов, состоявшихся 8-9 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Опросы и первые результаты с участков прогнозировали, что первое место займет партия ANO действующего премьера Андрея Бабиша, однако данные из крупных городов, которые в Чехии обычно досчитывают бюллетени позже, изменил победителя.

После подсчета 99,5% голосов первую строчку удерживает блок Spolu, получая 27,72%. Это - праволиберальный союз, у которого уже есть фракция в парламенте (контролирует 20% мандатов, сейчас представительство возрастет почти вдвое). Глава этого блока Петр Фиала, скорее всего, станет премьером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии открыто дело против премьера Бабиша за покупку недвижимости через офшоры, - "Досье Пандоры"

На втором месте действующая партия власти ANO с 27,2%, и отрыв от победителя растет.

Третье место занимает еще один либеральный блок - Партия Пиратов и STAN, с результатом в 15,54%. На четвертом - ультранационалисты и правые из партии "Свобода и прямая демократия". Сенсацией этих выборов стало то, что они, вопреки прогнозам, набрали менее 10%, а именно 9,59% голосов.

Все остальные партии не преодолевают 5% проходной барьер. Это означает, что за пределами парламента впервые в истории современной Чехии остается коммунистическая партия (4,61%). Всего в парламент не попала ни одна левая партия.

При этих результатах выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которые получат 108 голосов (всего в парламенте 200 мест). Пост премьера скорее всего займет Петр Фиала.

Также читайте: МИД РФ призывает Чехию не выдавать Украине боевика Франчетти и грозит "последствиями"

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
як побачиш комуняку,тягни хутко на гілляку!
показать весь комментарий
09.10.2021 21:17
+9
Ходив голосувати, щоб комуняки та популісти прокремлівські пролетіли. Комуняки ідуть нах, але окамура і його банда пройшла. Але виграли праві, за яких голосував.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:42
+7
Комуняку на гиляку
показать весь комментарий
09.10.2021 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коммунисты впервые не попадут в парламент

Коммуністи в Чехії, Карл!
показать весь комментарий
09.10.2021 21:06 Ответить
у нас их вообще монобольшинство.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:07 Ответить
У вас не моно -- у вас квадро...*)
показать весь комментарий
09.10.2021 21:14 Ответить
русофобы!
показать весь комментарий
09.10.2021 21:07 Ответить
Чехія то в Євросоюзі,а ми ні, хоча вони пройшли не менш жахливий і складний шлях до цього.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:07 Ответить
Скоро по ходу вслед за бритами с ЕС выйдут поляки, угорцы и возможно кто то еще
- тогда Украину и примут - уже совсем скоро может быть, но нам это уже нах не нужно будет..
- НАТО и хорош..
показать весь комментарий
09.10.2021 21:15 Ответить
поляки не вийдуть, ЄС нагне, як їм потрібно. Угорці без ЄС ніхто.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:21 Ответить
уйобіків приєднає мордор - адінарот.
показать весь комментарий
10.10.2021 08:51 Ответить
Таких дебілів ще пошукати, воно сидить в хрущовці і обговорює ЄС. Хто туди запросить Україну, коли в нас таких дурніа безліч.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:32 Ответить
і на деревах замість листя, висіти будуть комуністи!
показать весь комментарий
09.10.2021 21:14 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2021 21:22 Ответить
Комуняку на гиляку
показать весь комментарий
09.10.2021 21:16 Ответить
На палю комуняк, так прикольніше.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:52 Ответить
як побачиш комуняку,тягни хутко на гілляку!
показать весь комментарий
09.10.2021 21:17 Ответить
Минус гнездо тупина. И хорошо и ждать хорошего не стоит. Путленфюрер в долгу не останется. Это больной манией величия импотент, которого обожает за его импотенцию вся рабсея импотентная. Это страшная смесь. А у нас комик пропал на 2 недели...
показать весь комментарий
09.10.2021 21:21 Ответить
Що ж тут доброго? Зараз за індексом людського розвитку Чехія займає 27 місце в світі, випереджаючи чимало країн Європи, в тому числі і Польщу та Прибалтійські країни. В наступні роки, схоже, залишиться далеко позаду...
показать весь комментарий
09.10.2021 21:33 Ответить
Киля, до свидания. Ты разжигаешь межнациональную рознь. Ты тупорыл как и все рабсияне...
показать весь комментарий
09.10.2021 21:37 Ответить
Ти, виявляється, зовсім ідіот...
показать весь комментарий
09.10.2021 21:43 Ответить
привіт всепропальщик
показать весь комментарий
10.10.2021 09:11 Ответить
И земановская CSSD тоже пролетает.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:21 Ответить
Свята Чехія!
Як де таке могло трапитись !
показать весь комментарий
09.10.2021 21:24 Ответить
хороший денёк
Фиала - антироссийский премьер, и Финляндия-Украина 1:2!
показать весь комментарий
09.10.2021 21:34 Ответить
Ходив голосувати, щоб комуняки та популісти прокремлівські пролетіли. Комуняки ідуть нах, але окамура і його банда пройшла. Але виграли праві, за яких голосував.
показать весь комментарий
09.10.2021 21:42 Ответить
Дивно, а написано що ліберали виграють.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:12 Ответить
Бабиш - перша жертва Пандори. Хто наступний?
показать весь комментарий
09.10.2021 22:03 Ответить
Комуняка Земан буде другим.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:53 Ответить
Странно---комуняки и в Чехии! Сохранились как то. И в парламенте ещё были?
показать весь комментарий
09.10.2021 22:17 Ответить
Та отож
показать весь комментарий
09.10.2021 22:46 Ответить
вот конец еще одного пророссийского проекта. пусть земля будет бетоном
показать весь комментарий
09.10.2021 22:33 Ответить
Я голосував за Spolu і вони виграли. Я не чекав, чесно кажучи що виграють, коли бачу скільки навколо бидла. Але виграли і маю надію, що Чехія не втрачена. До речі, цей блок підтримує Україну.
показать весь комментарий
09.10.2021 22:52 Ответить
Я тоже голосовал за Spolu. Согласен с каждым Вашим словом...
показать весь комментарий
11.10.2021 12:01 Ответить
и усе це из-за того, шо там нема консенсуса, вин у зели с цим усе дуже гарно - в раде консенесус, а в офисе пианиста-коксинус и героинус
показать весь комментарий
09.10.2021 22:55 Ответить
Только в недорашке голосуют за ***** и красную чуму!
показать весь комментарий
09.10.2021 23:52 Ответить
Коррумпированные полу-авторитарные режимы Бабиша, Орбана и Качинского должны уйти в прошлое.
показать весь комментарий
10.10.2021 04:54 Ответить
Выдумка со взорванными складами не помогла воришке.
показать весь комментарий
10.10.2021 05:10 Ответить
Выдумка? Это на паРаше так рассказывают? Всё уже объяснено и доказано, что это кацапская спецоперация. И хорошо, после этого выдворили к берёзкам целое кодло. Да ещё, флажок смени, не стесняйся аквафреша.
показать весь комментарий
10.10.2021 07:36 Ответить
Почему Чехией управляет мафия?
показать весь комментарий
10.10.2021 08:06 Ответить
??? А почему люди задают глупые вопросы?
показать весь комментарий
10.10.2021 10:47 Ответить
Бабиш олигарх-мафиози.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:02 Ответить
 
 