Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина обыграла Финляндию и сохранила второе место в группе

Национальная сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации чемпионата мира-2022.

В своем шестом поединке отборочной стадии мундиаля команда Александра Петракова на "Олимпиаштадионе" в Хельсинки нанесла поражение сборной Финляндии - 2:1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сине-желтые" открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Андрея Ярмоленко после результативного паса Романа Яремчука. Паритет на 29-й минуте восстановил Пукки, а решающий мяч забил Яремчук на 34-й минуте.

В другом поединке отборочной группы D Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине - 0:2.

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Турнирное положение: Франция - 12 очков (после 6-ти игр), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Отборочный турнир ЧМ-2022 "сине-желтые" завершат двумя поединками с Боснией и Герцеговиной (12 октября дома, 16 ноября в гостях).

Десять победителей отборочных групп выйдут в финальную стадию чемпионата мира напрямую. Еще три путевки разыграют в стыковых матчах десять обладателей вторых мест, к которым присоединятся два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА.

XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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