Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина обыграла Финляндию и сохранила второе место в группе
Национальная сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации чемпионата мира-2022.
В своем шестом поединке отборочной стадии мундиаля команда Александра Петракова на "Олимпиаштадионе" в Хельсинки нанесла поражение сборной Финляндии - 2:1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сине-желтые" открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Андрея Ярмоленко после результативного паса Романа Яремчука. Паритет на 29-й минуте восстановил Пукки, а решающий мяч забил Яремчук на 34-й минуте.
В другом поединке отборочной группы D Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине - 0:2.
Турнирное положение: Франция - 12 очков (после 6-ти игр), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).
Отборочный турнир ЧМ-2022 "сине-желтые" завершат двумя поединками с Боснией и Герцеговиной (12 октября дома, 16 ноября в гостях).
Десять победителей отборочных групп выйдут в финальную стадию чемпионата мира напрямую. Еще три путевки разыграют в стыковых матчах десять обладателей вторых мест, к которым присоединятся два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА.
XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Пожалуйста, подождите...
Зелені не дають жити спокійно в цій країні.
Яке ж нікчемне...
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2591693707631672?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 19 год ·
22 червня 2016 року - день, який назавжди змінив життя легендарного добровольця Олекси Сокола. У Мар'їнці на футбольному полі між нашими і ворожими позиціями він наважився підняти прапор. Щоб показати ворогу нашу силу. Показати, що ми не боїмося. Ми не здалися. І це наша земля!
Розгортаючи прапор, https://www.facebook.com/groups/285409725740937/user/100031287651174/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=-]K-y-R Oleksiy Sokil відчув удар у грудну клітку. Куля пробила легені на виліт. Прапор випав із рук. Падаючи на коліна, Олекса зрозумів, що треба відкинутися на спину, бо наступна куля може прилетіти в голову. «Ти зараз помреш», - казав голос в голові, а руки автоматично відкривали аптечку. Cила духу не давала йому померти. Він майже доповз до своїх хлопців, залишилося 15 метрів, але втратив сили. Тоді йому допоміг побратим, який прибіг рятувати. А далі... Далі був госпіталь. Реабілітація у Литві, а згодом у лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Коли Олекса лежав в лікарні, його побратими скинули фото на телефон і написали: «Командире, завдання виконано». Український прапор був піднятий і закріплений в тому ж самому місці.
Історія Олекси Сокола - історія про те, що у кожного є свій стяг, який він несе. Сьогодні він продовжує свою справу разом з https://www.facebook.com/bratypozbroi/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=kK-y-R ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" розбудовує життя у країні та допомагає таким, як сам.
До Дня захисників і захисниць України хочу подякувати Олексі за його героїзм, бойовий дух та вірність своїй країні. У ці дні давайте разом подякуємо нашим мужнім військовим і тут, у соцмережах. Відмічайте знайомих у коментарях, пишіть пости про їхній бойовий шлях, нехай країна знає своїх Героїв!
А я продовжу в наступних постах розповідати історії наших військових, які мене найбільше вразили.
тим паче що судячи з вього і виграли тому що бідосік не встиг їх привітати і підбадьорити))))
тому і витянули на м"язах гру))))
***
- сыначка, оставь в покое свой гаджет и лучше пойди с мальчиками поиграй в футбол...
- Свет, сколько раз я тебе говорил... у нас в стране нет футбола... сына оторвись от своего дурацкого телефона и пойди поиграй в мяч...))))
Так тримати.
Петраков, тримати свою лінію.
Жоден гравець, не має бути вище команди.
Ми ВЕЛИКА НАЦІЯ!
Психологічний бар'єр відносно нічиїх має бути подолано, і з боснійцями піде легше.
Наступна гра. Увага!!! У ЛЬвові! Де МИ МАЄМО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ НАШ ПРОХД?!!!!!!!!!!!!!
просто заміняти Ярмоленка і Яремчука треба було раніше.
Ну, сорі вже, що ми посміли любити футбол.
З перемогою всіх в комплексі)
Наша підтримка збірній не зайва.
Ярмоленко черговий раз довів, наскільки він важливий для збірної і крутий футболіст, хоча звісно фізики вже не вистачає.
Все в наших руках.
Як завжди, на емоціях: спокійно вболівати з нашими ніколи виходить. Але так - цікавіше.
За ті 6 доданих хвилин аж серце розболілося.
Дуету ЯЯ - оплески !
Скільки можна було забити, щоб впевненіше почуватися. Такі зручні моменти запороли.
Ай ...
Хороший темп, напруга, мотивованість. Вдала гра.
А помилки нехай розбирають завтра.
І перемоги з боснійцями у Львові та потім - на виїзді.
Вперед, збірна !
три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.
другі місця це Швеція,Сербія,Швейцарія,Чехія,Норвегія/Турція,Хорватія/рашка(з якою на "розведуть" при жеребкуванні.)
???
там хіба буде рейтингування?
10 груп.10ть 2-х місць.
+два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.
ось тут незрозуміло.
Поздравляю !
але грає на рівні збірної,тому Петраков його виставляє.
Зубков,що його замінив,не є "класом вище"..
Коноплянка вже заповільний.
а если не поедет - то Украина сэкономит кучу денег, а я всё-равно посмотрю чемпионат и слегка поболею