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сборная по футболу (294) Финляндия (910) ЧМ (67)

Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина обыграла Финляндию и сохранила второе место в группе

Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина обыграла Финляндию и сохранила второе место в группе
Фото: Павло Кубанов

Национальная сборная Украины по футболу одержала первую победу в квалификации чемпионата мира-2022.

В своем шестом поединке отборочной стадии мундиаля команда Александра Петракова на "Олимпиаштадионе" в Хельсинки нанесла поражение сборной Финляндии - 2:1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сине-желтые" открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Андрея Ярмоленко после результативного паса Романа Яремчука. Паритет на 29-й минуте восстановил Пукки, а решающий мяч забил Яремчук на 34-й минуте.

В другом поединке отборочной группы D Казахстан проиграл Боснии и Герцеговине - 0:2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отбор на ЧМ-2022 по футболу: Украина сыграла вничью с Францией

Турнирное положение: Франция - 12 очков (после 6-ти игр), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Отборочный турнир ЧМ-2022 "сине-желтые" завершат двумя поединками с Боснией и Герцеговиной (12 октября дома, 16 ноября в гостях).

Десять победителей отборочных групп выйдут в финальную стадию чемпионата мира напрямую. Еще три путевки разыграют в стыковых матчах десять обладателей вторых мест, к которым присоединятся два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА.

XXII чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Также читайте: В связи с эпидемиологической обстановкой приостановлена продажа билетов на отборочный матч ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина

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Топ комментарии
+14
Браво Україно!!!!
Так тримати.
Петраков, тримати свою лінію.
Жоден гравець, не має бути вище команди.
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09.10.2021 22:02
+14
тупко.. всім адекватним вболівальникам футболу це цікаво! якщо тобі тільки політика і водяра цікаві - краще мовчи
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09.10.2021 22:10
+14
Молодці ! Прямо не віриться: відбір закінчується, а у нас лише перша перемога.
Як завжди, на емоціях: спокійно вболівати з нашими ніколи виходить. Але так - цікавіше.
За ті 6 доданих хвилин аж серце розболілося.
Дуету ЯЯ - оплески !
Скільки можна було забити, щоб впевненіше почуватися. Такі зручні моменти запороли.
Ай ...
Хороший темп, напруга, мотивованість. Вдала гра.
А помилки нехай розбирають завтра.

І перемоги з боснійцями у Львові та потім - на виїзді.
Вперед, збірна !
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09.10.2021 22:11
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Кому це цікаво.
Зелені не дають жити спокійно в цій країні.
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09.10.2021 22:02 Ответить
тупко.. всім адекватним вболівальникам футболу це цікаво! якщо тобі тільки політика і водяра цікаві - краще мовчи
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09.10.2021 22:10 Ответить
Та воно і видно, який з тебе адекват ...як з ківи.
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09.10.2021 22:15 Ответить
Да ,жулью нынче неспокойно ..
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09.10.2021 22:17 Ответить
Двома актами дописуєш? І вже лайконув собі?
Яке ж нікчемне...
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09.10.2021 22:22 Ответить
Всего двумя ? А почему не сто двумя ?
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09.10.2021 22:41 Ответить
Работа такая, посты про власть оставлять. Так что девочку понять можно.
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09.10.2021 22:26 Ответить
не факт что это девочка...
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09.10.2021 23:13 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=-UC%2CP-y-R Петро Порошенко



https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2591693707631672?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 19 год ·

22 червня 2016 року - день, який назавжди змінив життя легендарного добровольця Олекси Сокола. У Мар'їнці на футбольному полі між нашими і ворожими позиціями він наважився підняти прапор. Щоб показати ворогу нашу силу. Показати, що ми не боїмося. Ми не здалися. І це наша земля!

Розгортаючи прапор, https://www.facebook.com/groups/285409725740937/user/100031287651174/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=-]K-y-R Oleksiy Sokil відчув удар у грудну клітку. Куля пробила легені на виліт. Прапор випав із рук. Падаючи на коліна, Олекса зрозумів, що треба відкинутися на спину, бо наступна куля може прилетіти в голову. «Ти зараз помреш», - казав голос в голові, а руки автоматично відкривали аптечку. Cила духу не давала йому померти. Він майже доповз до своїх хлопців, залишилося 15 метрів, але втратив сили. Тоді йому допоміг побратим, який прибіг рятувати. А далі... Далі був госпіталь. Реабілітація у Литві, а згодом у лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Коли Олекса лежав в лікарні, його побратими скинули фото на телефон і написали: «Командире, завдання виконано». Український прапор був піднятий і закріплений в тому ж самому місці.

Історія Олекси Сокола - історія про те, що у кожного є свій стяг, який він несе. Сьогодні він продовжує свою справу разом з https://www.facebook.com/bratypozbroi/?__cft__[0]=AZV1aSFu_r-STv1k2UomzoMGYpWq1zTJIINufArFCCfSEcPoKstVPh6VE8rWPgiU1tm43nzA1uawr41Awr-FD4ob9Giq_-L-qrrUTp-4xl-JUo439YoXSWdYb7xLaJB0CVcBKz5Oatb9ALZ45-*******************************-ynqqVWM4sFJhRX8NHtCGdAjgbLK4ximjbb3A2A&__tn__=kK-y-R ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" розбудовує життя у країні та допомагає таким, як сам.

До Дня захисників і захисниць України хочу подякувати Олексі за його героїзм, бойовий дух та вірність своїй країні. У ці дні давайте разом подякуємо нашим мужнім військовим і тут, у соцмережах. Відмічайте знайомих у коментарях, пишіть пости про їхній бойовий шлях, нехай країна знає своїх Героїв!

А я продовжу в наступних постах розповідати історії наших військових, які мене найбільше вразили.
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10.10.2021 08:53 Ответить
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10.10.2021 08:54 Ответить
цікаво-цікаво ! )))
тим паче що судячи з вього і виграли тому що бідосік не встиг їх привітати і підбадьорити))))
тому і витянули на м"язах гру))))
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09.10.2021 22:13 Ответить
Може вам і цікаво, а я не люблю спостерігати за безвільними лузерами .
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09.10.2021 22:16 Ответить
Ну це прям тренерська перемога сьогодні
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09.10.2021 22:24 Ответить
яка ж Ви все таки дівчинка))))
***
- сыначка, оставь в покое свой гаджет и лучше пойди с мальчиками поиграй в футбол...
- Свет, сколько раз я тебе говорил... у нас в стране нет футбола... сына оторвись от своего дурацкого телефона и пойди поиграй в мяч...))))
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09.10.2021 22:25 Ответить
Правильно. В м'яч ))
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09.10.2021 22:26 Ответить
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09.10.2021 22:31 Ответить
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09.10.2021 22:34 Ответить
Браво Україно!!!!
Так тримати.
Петраков, тримати свою лінію.
Жоден гравець, не має бути вище команди.
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09.10.2021 22:02 Ответить
не обіграла, а вимучила
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09.10.2021 22:04 Ответить
Вітаю з перемогою, дякую гравцям що дотерпіли в кінці матчу!
Ми ВЕЛИКА НАЦІЯ!
Психологічний бар'єр відносно нічиїх має бути подолано, і з боснійцями піде легше.
Наступна гра. Увага!!! У ЛЬвові! Де МИ МАЄМО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ НАШ ПРОХД?!!!!!!!!!!!!!
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09.10.2021 22:09 Ответить
У Львові збірна України ніколи не програвала!
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10.10.2021 02:31 Ответить
все-таки дотерпіла.

просто заміняти Ярмоленка і Яремчука треба було раніше.
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10.10.2021 08:29 Ответить
Победа на классе. Наконец то!
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09.10.2021 22:04 Ответить
мужчини,всіх нас з перемогою)
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09.10.2021 22:06 Ответить
Жінки як би теж вболівають.
Ну, сорі вже, що ми посміли любити футбол.
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09.10.2021 22:14 Ответить
З перемогою,сестри!
З перемогою всіх в комплексі)
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09.10.2021 22:18 Ответить
О. Зовсім інша справа.

Наша підтримка збірній не зайва.
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09.10.2021 22:29 Ответить
Так, э таке вiдчуття)
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09.10.2021 22:32 Ответить
ти обкурений чи що?
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09.10.2021 22:11 Ответить
заканчивали матч с гирями на ногах.. теперь хоть бы до боснии восстановились...
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09.10.2021 22:08 Ответить
Як завжди подзвони без валідолу не обійшлося, але Україна заслужила перемогу, хоча після 60 хвилинии підсіли ми добряче.
Ярмоленко черговий раз довів, наскільки він важливий для збірної і крутий футболіст, хоча звісно фізики вже не вистачає.
Все в наших руках.
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09.10.2021 22:11 Ответить
Неееее, в ногах. За руки дают штрафные.
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09.10.2021 22:40 Ответить
Молодці ! Прямо не віриться: відбір закінчується, а у нас лише перша перемога.
Як завжди, на емоціях: спокійно вболівати з нашими ніколи виходить. Але так - цікавіше.
За ті 6 доданих хвилин аж серце розболілося.
Дуету ЯЯ - оплески !
Скільки можна було забити, щоб впевненіше почуватися. Такі зручні моменти запороли.
Ай ...
Хороший темп, напруга, мотивованість. Вдала гра.
А помилки нехай розбирають завтра.

І перемоги з боснійцями у Львові та потім - на виїзді.
Вперед, збірна !
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09.10.2021 22:11 Ответить
Ключевая игра во Львове с Боснийцами а возможно и ответная в Боснии ,если финны у них очки не отберут .
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09.10.2021 22:19 Ответить
Нарешті перервали нічийний синдром
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09.10.2021 22:59 Ответить
От абсолютно по бакену.
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09.10.2021 23:07 Ответить
Муки.., муки....Комментатор рассказывал что за 20 минут до конца игры у игроков " уже силы на исходе"..( даже и у тех кто вышел на замену видимо) И это против финнов. После матчей полуфинала конференций Испания- Италия или Бельгия - Франция , при просмотре матча Финляндия - Украина понимаешь что мы не то что далеки от футбола.. мы просто на другой планете.., в другой галактике. К глубочайшему сожалению. Ну а так вымученная победа просто дала возможность " пока" оставаться в игре ( за утешительное втрое место) и для этого нужно с боснийцами набирать все 6 очков и ни как иначе. По набору очков мы в лучшие вторые места точно не попадем.. ну может стыковые матчи.. Но вы сами знаете нашу неутешительную историю стыковых матчей. а казалось берите 12 очков только с казахами и финнами, и реально поборитесь с позитивным результатом в 4 очка с боснийцами и все в наших руках. А так только и вспомнить остается что сыграли две ничьи с самими французами.., только в итоге грош цена этим 2 м очкам. Будем конечно до конца надеяться на удачу, что остается. Но с такой игрой нам точно нечего делать на чемпионате мира.
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09.10.2021 23:08 Ответить
зачем так много *уйни писать?
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09.10.2021 23:15 Ответить
Та все він правильно написав. Ми всі вболівальники збірної України, але не треба біле чорним називати і навпаки... Якби збірна України не зіграла внічию з Казахами (двічі)та Фінами, ми б зараз були на першому місці в групі. Я не проти нічиї з франзузами, але фінів вдома та казахів двічі треба було перемагати!
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10.10.2021 02:28 Ответить
чи щось дадуть навіть дві перемоги над босняками?

три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

другі місця це Швеція,Сербія,Швейцарія,Чехія,Норвегія/Турція,Хорватія/рашка(з якою на "розведуть" при жеребкуванні.)
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10.10.2021 08:37 Ответить
По набору очков мы в лучшие вторые места точно не попадем

???

там хіба буде рейтингування?

10 груп.10ть 2-х місць.

+два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

ось тут незрозуміло.

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10.10.2021 08:41 Ответить
Коли ми програли всі три гри на ЕURO 2016, я бігом тікав з Марселя першим же літаком, хоча житло було заброньовано ще на дві доби. Після цього я думав що ніколи не буду вболівати за збірну, але ж...Тим хто не пише "Кому це цікаво" все і так добре зрозуміло, але не треба мучати себе висловами "якби". Треба з оптимізмом дивитись в майбутнє, радіти тому що здобули і формувати позитивну ауру.
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10.10.2021 19:57 Ответить
не ной
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09.10.2021 23:54 Ответить
ЛАнка нападу відіграла непогано, хоч і не ідеально -- були моменти, коли мусили забивати і знімати напругу. А ось у захисті гра не дуже, паніка, відбій аби подалі -- валідольне видовище!
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09.10.2021 23:46 Ответить
Moloci vasi igroki .S pobedoj.I nasi segodnia vygrali protiv bolgarov,eto redkost Pravda nas trener ostalsia nedovolnim sudjioj iz Ukraini Aranovski kazetsia familija,skazal sto tot za bulgarov bil
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09.10.2021 23:48 Ответить
Да, вьі тоже молодцьі !
Поздравляю !
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10.10.2021 00:19 Ответить
Судью - на мьіло !
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10.10.2021 00:32 Ответить
Не понимаю, почему из Цыганкова звезду сделали? Он играет по настроению, может выдать один неплохой матч, но в большинстве случаев его просто не видно
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10.10.2021 02:23 Ответить
Циганков давно не може вийти на колишній,яскравий рівень гри..

але грає на рівні збірної,тому Петраков його виставляє.

Зубков,що його замінив,не є "класом вище"..

Коноплянка вже заповільний.
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10.10.2021 08:50 Ответить
если сборная Украины поедет на ЧМ, мне будет интересно - просто посмотреть на чемпионат и слегка поболеть
а если не поедет - то Украина сэкономит кучу денег, а я всё-равно посмотрю чемпионат и слегка поболею
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10.10.2021 09:39 Ответить
Убрали Писклю, і відразу ж результат!
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10.10.2021 09:52 Ответить
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10.10.2021 10:01 Ответить
Игра в целом равная была. Во втором тайме отдали контроль мяча - опасно, но тренеру видней, какую тактику выбирать, в этот раз оправдалась. Боснийцы играют в открытый футбол, будет много атак и ударов по воротам.
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10.10.2021 10:14 Ответить
Самый бесполезный игрок матча- Цыганков, один удар по самолётам за игру и раза два владел мячом , и то , отдал сопернику. Если на матч с Боснией выпустят динамовцев- проиграем оба матча, лучше кого нибудь из команд второй лиги. Динамо самая тупая, бездарная, понтовитая команда во Вселенной. Суркис купил всех судей и все в УПЛ , но УЕФА это другое - как их будут унижать в лиге чемпионов?!!
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10.10.2021 11:23 Ответить
 
 