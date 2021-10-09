Канцлера Австрии Курца подозревают в оплате партийной рекламы из бюджета - он объявил об отставке
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц вечером субботы, 9 октября, объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение стремлением "избежать хаоса" и "обеспечить стабильность".
Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить на должность главы правительства нынешнего министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В то же время Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и станет главой ее фракции в парламенте.
Несколькими днями ранее отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.
Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позднее занять пост канцлера.
BBC отмечает, что Курц отрицает, что использовал государственные деньги в партийно-политических целях.
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Хоботов, это мелко!
А у нас ЗЕ в прямом эфире сознался в госизмене и пофиг.
ЗЕ на весь Мир прославился, как отмывальщик криминальных денег Коломойского и пофиг.
Это СМЕТУНЫ сцыкуны !
"Если што не так пайдьот - мы его сметём ! "
Значит ВСЁ ТАК ?!!!!!!!!
Вот тебе пример - чел сам сразу подал в отставку.
А у нас 73% и слова-то такого не знает. А тот, кого они в 2019 выбрали, всю жизнь паразитировал и по сути не имел вобще никакой репутации. У ЗЕ тупо нечего портить - он тупорылое ничто.
Так ЗЕбанати?
*********** посіпакам туди і дорога.
Тобто там аби кому красти не дають, особливо якщо ти президент чи канцлер.
А в нас зеля на скільки вже назловживав довірою - і українці досі терплять !
вспомните хотя бы "невесту Путина" !
Оно зеля за наші гроші будує дороги і називає це своїм проектом.
А свої бабоси поскирдував в офшорах. На дороги не скидався.
"збудовано за твої гроші"
бо як казала Тетчер:
"державних грошей немає.
є гроші платників податків"
...даже не знаю -- это проклятие, или благое пожелание? *)