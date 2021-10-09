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Австрия (790) растрата (235) Курц (89)

Канцлера Австрии Курца подозревают в оплате партийной рекламы из бюджета - он объявил об отставке

Канцлера Австрии Курца подозревают в оплате партийной рекламы из бюджета - он объявил об отставке

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц вечером субботы, 9 октября, объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение стремлением "избежать хаоса" и "обеспечить стабильность".

Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить на должность главы правительства нынешнего министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В то же время Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и станет главой ее фракции в парламенте.

Несколькими днями ранее отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрии Курц заявил, что "мир в Европе возможен только с Россией"

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП, а позднее занять пост канцлера.

BBC отмечает, что Курц отрицает, что использовал государственные деньги в партийно-политических целях.

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Топ комментарии
+27
Во дает!!! Слабак...

А у нас ЗЕ в прямом эфире сознался в госизмене и пофиг.
ЗЕ на весь Мир прославился, как отмывальщик криминальных денег Коломойского и пофиг.
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09.10.2021 22:37
+14
А що так не можна ?
Оно зеля за наші гроші будує дороги і називає це своїм проектом.
А свої бабоси поскирдував в офшорах. На дороги не скидався.
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09.10.2021 22:40
+13
Минус еще один ************?
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09.10.2021 22:36
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09.10.2021 22:36 Ответить
младая поросль поклонников ***** идет опу!)
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09.10.2021 22:40 Ответить
кремлівський хлопчик все.
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09.10.2021 22:42 Ответить
использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца.

Хоботов, это мелко!
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09.10.2021 22:56 Ответить
Во дает!!! Слабак...

А у нас ЗЕ в прямом эфире сознался в госизмене и пофиг.
ЗЕ на весь Мир прославился, как отмывальщик криминальных денег Коломойского и пофиг.
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09.10.2021 22:37 Ответить
Это не Зе слабак.

Это СМЕТУНЫ сцыкуны !

"Если што не так пайдьот - мы его сметём ! "

Значит ВСЁ ТАК ?!!!!!!!!
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09.10.2021 23:45 Ответить
Так в нормальных странах сметуны не нужны. Репутация решает все.

Вот тебе пример - чел сам сразу подал в отставку.

А у нас 73% и слова-то такого не знает. А тот, кого они в 2019 выбрали, всю жизнь паразитировал и по сути не имел вобще никакой репутации. У ЗЕ тупо нечего портить - он тупорылое ничто.
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10.10.2021 03:10 Ответить
То ж Австрія. Там хоч якусь честь мають.
Так ЗЕбанати?
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09.10.2021 22:37 Ответить
какая нах честь - когда тебе светит статья и по позор тебе и детям на всю жизнь - тут не до реверансов.... европа мля
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09.10.2021 22:42 Ответить
А як роки 3-4 назад носились з цим прилизаним хлопчиком. Надія ******** політики. Нове обличчя. Молодий. Треба мабуть ще молодшого взяти. З дитсадка.
*********** посіпакам туди і дорога.
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09.10.2021 22:46 Ответить
І як мені подобається формулювання обвинувачення - злоупотребление доверием !!!
Тобто там аби кому красти не дають, особливо якщо ти президент чи канцлер.
А в нас зеля на скільки вже назловживав довірою - і українці досі терплять !
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09.10.2021 22:52 Ответить
А наш препіЗЕдент не хоче послідувати прикладу?
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09.10.2021 22:54 Ответить
эта австрийская партейка уже по уши в дерьме
вспомните хотя бы "невесту Путина" !
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09.10.2021 22:58 Ответить
Вся Україна знає, що єрмак зрпдник, тільки підораси зі спецслужб, ***** не знають...сумніваються?
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09.10.2021 23:02 Ответить
Ох и красивая она коняка---Ганноверской породы была! Потянет любое.
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09.10.2021 23:34 Ответить
Не сподівайтесь навіть
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09.10.2021 23:08 Ответить
что сделать?) в украинском языке нет такого слова) чините переводчик)
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09.10.2021 23:43 Ответить
Вот тварь. Но разве ж так можно? Я сильно обеспокоен.
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09.10.2021 22:40 Ответить
Та не. Курца мілашка.
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09.10.2021 22:56 Ответить
А що так не можна ?
Оно зеля за наші гроші будує дороги і називає це своїм проектом.
А свої бабоси поскирдував в офшорах. На дороги не скидався.
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09.10.2021 22:40 Ответить
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09.10.2021 22:43 Ответить
гарна приписочка внизу:
"збудовано за твої гроші"

бо як казала Тетчер:
"державних грошей немає.
є гроші платників податків"
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09.10.2021 23:00 Ответить
Премєр Австрії подав у відставку через скандал з офшорами Зеленського
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09.10.2021 22:40 Ответить
Да уж Себастьян, такие большие были на тебя надежды на Москвабаде, а ты вот так вот, оказывается тоже стал на скользкую дорожку проклятой коррупции. Аяяй, стыдно брат, стыдно
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09.10.2021 22:45 Ответить
вот везет жеж Австрии...прокуратура работает себе... не обращая внимание на чины и должности...
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09.10.2021 22:46 Ответить
Нашим зеленым гопничкам так слабо - обязательно надо всякую мерзкую шушеру через протест сносить...
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09.10.2021 22:49 Ответить
Какой, однако, нервный...Наверное прокурор только на 1% его. Не больше
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09.10.2021 22:49 Ответить
по ходу усе пропало, но совестливый, в отставку подал, не то шо зеленые прыщи с прицепами
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09.10.2021 22:49 Ответить
"Пля-идиоты"-сказал Ермак зенелоху
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09.10.2021 22:54 Ответить
Po nachalu soprotevljalsia, no taki dozhali korupcionera, ushol nu i hren s nim.
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09.10.2021 22:55 Ответить
Але тіж кредитні ставки по іпотекам не такі всраті як в нас
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09.10.2021 22:58 Ответить
Це тільки в Україні ми, як ідіотики, носимось з корупцією, а в Європі вона є частиною життя і ніхто про неї не говорить, хоча її не меньше, а в деяких сферах, наприклад в поліції значно більше. В нас ніде відкрито не продають наркоту, не орудують зграї кишенькових, немає місць, куди біла людина не може зайти бо зазнає нападу дикунів. В Європі цього повно і всі роблять вигляд, що так має бути. Натомість європейські дядечки повчають наших боротьбі з корупцією.
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09.10.2021 23:03 Ответить
совсем дурак?
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09.10.2021 23:51 Ответить
По твоєму посту цього точно визначити не можу. Але якщо ти замислюєшся про себе, то мабуть все ж таки, в тебе є щось, що зрештою зробить тебе розумним та виваженим чоловіком.
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09.10.2021 23:55 Ответить
твоя відповідь десь на рівні ********** Байдену: "кто как обзиваєтся, тот так и називаєтся"
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09.10.2021 23:58 Ответить
Ну не зовсім. Набагато, рахую, більш вишукано я відповів. Можеш скористатись і собі колись.
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10.10.2021 00:02 Ответить
в Україні білі місцеві дикуни можуть напасти на тебе будь-де, будь-якого часу! і яку ж наркоту в Європі продають відкрито? Стосовно корупції в поліції можна докладніше?
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09.10.2021 23:55 Ответить
Псина
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09.10.2021 23:03 Ответить
квартальное быдло это не поймет.
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09.10.2021 23:04 Ответить
Как все просто ухожу...вспоминаем как Януковича гнали
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09.10.2021 23:04 Ответить
Шо б вы все жили, как в Австрии живут!
...даже не знаю -- это проклятие, или благое пожелание? *)
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09.10.2021 23:07 Ответить
Ну лошара! Нехай вчиться у зелені.
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09.10.2021 23:07 Ответить
А хіба йому немає 42 рочки,що так лоханувся?
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10.10.2021 07:06 Ответить
Здесь есть те, кто думает что мы нужны в НАТО и ЕС? Думаю всем все понятно. Да Зе?
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09.10.2021 23:22 Ответить
Лохмандей, научись в начале в школе списывать.
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10.10.2021 00:22 Ответить
Насколько же мы далеки от них... из-за возможных!! обьявлений в газете!!! оплаченных за счет бюджета, думаю это вопрос максимум сотен тысяч евро, уходит в отставку глава страны. У нас на Великом Крадевництви воруют миллиардами гривен, с голубого зомбоящика вещают что укрыть в офшоре от налогой 40 миллионов долларов это модно и современно. Мы просто дикари отсталые.
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10.10.2021 04:29 Ответить
Курц уже уходил в отставку пару лет назад, когда кого-то из его команды застукали договаривающимся с россиянкой. Но на выборах его партия победила, и снова стал канцлером. Как видим, он остается главой партии, и если на следующих выборах австрийцы снова за нее проголосуют, Курц опять станет канцлером. К тому же правящая коалиция то не распалась и продолжает оставаться у власти.
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10.10.2021 09:54 Ответить
слабак... бери пример с нашей сопли - держаться за должность будет последним зубом....
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10.10.2021 10:45 Ответить
Іще одним любителем ***** менше в Європі
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10.10.2021 10:58 Ответить
вот судьба политиков которые имеют-дружиские-отношения с россией ,продолжение это саркози,берлускони,лукашенко, янукович ,мари люпен и земан с орбаном ,а ЕЩЕ БЫЛИ милошивич,хусейн,кадафи и венесуэла с кубой и кндр-ТАК.что думайте с кем дружить
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10.10.2021 16:25 Ответить
 
 