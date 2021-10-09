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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Ляшко Виктор (1358) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Ляшко призвал вакцинироваться от COVID-19 и посоветовал тем, кто не верит в коронавирус, пообщаться с родственниками пациентов больниц

Ляшко призвал вакцинироваться от COVID-19 и посоветовал тем, кто не верит в коронавирус, пообщаться с родственниками пациентов больниц

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в очередной раз призвал украинцев сделать прививку от коронавируса, подчеркнув, что вакцина есть и система здравоохранения готова предоставить эту услугу.

Об этом он сказал на брифинге в Херсоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нравятся очереди в пунктах прививки, нам не нравятся очереди скорых возле ковидных больниц", - отметил Ляшко.

Как подчеркнул министр, во время пребывания на Херсонщине он посетил четыре прививочных центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для этой волны COVID-19 характерно резкое падение уровня сатурации у больных, - Ляшко

По его словам, нужно только желание, потому что за руку в пункты вакцинации никого нельзя привести. А тем, кто не верит в коронавирус или в осложнения, министр советует пройтись мимо инфекционной, ковидной больницы и пообщаться с родными людей, которые там лежат.

Он отметил, что уже не знает, что нужно рассказывать, чтобы люди не слушали "этот вайбер, и другое", где "гоняют российскую пропаганду", а посмотрели на пример таких стран как Великобритания, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения и где сняты карантинные ограничения. По его словам, так может быть и в Украине - есть возможность можно делать более миллиона прививок в неделю.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 15 908 случаев заражения коронавирусом.

Также читайте: В Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19, почти всем пишут "списки". Готовьтесь! - волонтер Ножевникова

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Топ комментарии
+14
Какая-то хрень с этим вирусом получается. В Белоруси все должны были давно умереть от вируса, т.к. там официально вируса нету. Вирус, конечно, не знает о политических передрягах и должен "мочить" белорусов 24/7

За год вирус должен был "выкосить" существенную часть населения.

Но, похоже, вирус внял запрету бацьки и в Белорусь не суется. Другого объяснения живучести белорусов я пока не нахожу.
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09.10.2021 23:28
+12
почему с родственниками? с выздоровевшими больными - они то точно врать не станут (и кроме ужаса болезни расскажут и материальную сторону лечения - о чем ляшко никогда не скажет!!)
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09.10.2021 23:07
+12
А пациэнты и их родственники уверены на 100% что у пациэнтов коронавирус ? А если уверены, то кто им сказал ?
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09.10.2021 23:11
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*БАДов
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10.10.2021 00:48 Ответить
Жрут какашки летучих мышей, рог носорога, " лекарственные препараты за копейки" без сертификата, которые рекламируют подозрительные газетенки, которые бесплатно выкинули вам в почтовый ящик, или которые рекламируют подозрительные сайты в назойливой всплывающей рекламе, а вакцинироваться боятся!!!
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10.10.2021 00:54 Ответить
Так то две большие разницы, выпить мумие ( в желудке нейтрализуется), или вколоть в кровь т.н. вакцину, т.е. инструкцию для клеток по созданию чужого белка шипа короны. И ждать потом, будет тромбоз или миокардит или пронесет на этот раз.
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10.10.2021 09:07 Ответить
Ба більше,деякі купують та вживають палений шмурдяк,від якого теоретично можна відправитися на рандеву з Богом.
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10.10.2021 05:46 Ответить
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccination-coverage/ https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccination-coverage/

Fully vaccinated: 12+ - 81%

Заборона "непривілейованим" подорожувати країною на потязі, літаку чи кораблі. (Про примус на роботі не писав хіба що лінивий. Федеральним службовцям - незалежно від посади, наприклад, телефоніст у кол-центрі, який вже півтора роки пррацює з дому - мусово, інакше - усунення від праці. З медиками - само собою + самодіяльність інших роботодавців).
І пройшло непоміченим, але журналісти уточнили і на даний момент це - скандал, чекають, що будуть звернення в суди: федеральний уряд "борців" з 30.11. забороняє громадянам Канади, іноземним працівникам та іноземним студентам (ще раз - йдеться про громадян інших держав) залишати країну, якщо вони двічі не штрикнуті вакцинками, визнаними Канадою.

Dès cet automne, personne ne pourra quitter le Canada sans être adéquatement vacciné.

В статті є посилання на іноземців, з якими розмовляли (француженка, яка каже, що вони почуваються emprisonnés, ув*язненими, студент з Дубаї, який вколотий вакцинками, які не визнаються в Канаді (як його тоді впустили) і тепер бояться, що їх просто не випустять додому, у свою країну). "Свобода", "боротьба", "турбота", "демократія", "права людей", "закони", "конституція" - все до ваших ніг.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830094/avion-trudeau-covid-canada-interdiction-voyage?fbclid=IwAR3svfyMrgeixCQkl6DGwqIVVEJmhHHBVqy6-TagiY2tBgIPCzQEVFJ79xQ https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830094/avion-trudeau-covid-canada-interdiction-voyage?fbclid=IwAR3svfyMrgeixCQkl6DGwqIVVEJmhHHBVqy6-TagiY2tBgIPCzQEVFJ79xQ

Ottawa interdira à toutes les personnes non vaccinées de quitter le Canada

Це - державне змі, для тих, хто любить вищати про москальську пропаганду.
The Canadian Broadcasting Corporation (https://en.wikipedia.org/wiki/French_language French : Société Radio-Canada), branded as CBC/Radio-Canada, is a Canadian https://en.wikipedia.org/wiki/Public_broadcasting public broadcaster for both https://en.wikipedia.org/wiki/Radio radio and https://en.wikipedia.org/wiki/Television television .
It is a https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_corporations_of_Canada federal Crown corporation funded by the government. The English- and French-language service units of the corporation are commonly known as CBC and Radio-Canada, respectively.

Правда, уряд не вимагає від депутатів федерального парламенту бути штрикнутими (точно як в Штатах: ви ширяйтеся, а ми, ваші "слуги" так за вас "журимося", ночей не спимо - їсти не можемо, то колотися не будемо. Нам же ж іще жить і жить.)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1829643/canada-coronavirus-vaccins-fonction-publique-federale-trudeau

Le gouvernement n'est pas allé jusqu'à exiger que les députés fédéraux soient vaccinés.
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10.10.2021 00:13 Ответить
От скажіть, що ви думаєте, чому найжажливіший ковідотреш діється в таких пристойних країнах, як Канада і Австралія.
Тотальний ковідоконцтабор.
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10.10.2021 09:11 Ответить
Про Австралію краще в Акваріуса запитати. Читала про Новий Уельс, капець.

Щодо Канади, то найбільший концтабір виглядає в Квебеку (з того, що знаю), бо в кожній провінції =борються= по-своєму.

Чому ? З одного боку, Квебек мавпує Францію, є у них така фішка. І комендантська година була лише тут на всьому північно-американському континеті, як писали, бо Франція таке зробила в себе. В Штатах знаю, що не було, про Мексику не перевіряла.

З іншого, тут населення - дуже спокійне, слухняне і в принципі вірить уряду (зараз уже у багатьох вона похитнулася: коли їм так втирали-обіцяли, що при вколотих 70% масочки скасують, знімуть надзвичайний стан та решту обмежень і повернуть все, як було, то вони побігли, залисивши лоба, на укольчики. Але при майже 80% у вересні взяли і ввели аусвайс (хоча казали, що це буде винятковим заходом лише на випадок значного зростання позитивних тестів, що зараз, по-новому, дорівнює захворюванню) додали обмежень, висунули додаткові вимоги для звичних видів діяльності, зокрема, занять спортом для дітей, секцій, гуртків, зараз 12+ дві дози - 86,3% на п*ятницю 11:00 - то піпл раптом почав здогадуватися, що його надурили. До того ж вкидалися пугалки, що вакцинки - модерна чи АЗ - закінчуються (весною), займе час, щоб привезти нову партію і ці самі слухняні індивіди ломанулися за укольчиком (хоча чекали на пфайзер), а після цього привезли кілька мільйонів пфайзера і вони знову відчули себе лохами, бо насправді треба було просто звільнити склади і місце. Зараз вже натякають на 3тю ширку і мають схвалити обколювання дітей від 5ти до 11ти. А з*явилася інфа, що термін придатності того, що наш великий обєщалкін назамовляв в чотири рази більше, ніж населення Канади, закінчується у січні 2022. Тепер чекаємо, приймуть чи ні. Якщо так (і тиснутимуть ще більше, бо про "добровільність" вже ніхто не заїкається) - однозначно, що треба збути куплене, не пропадати ж товару.

З третього боку, тут дуже розвинене почуття солідарності, проти якої я загалом нічого не маю. І сама дуже цінувала кожен її прояв у 2014 та пізніше від чужих людей, місцевих та таких імігрантів, як я, то розчулювало до сліз. Це розвивають зі школи, волонтерство поважають, участь у різних громадських та благодійних організаціях, коли ти жертвуєш своїм часом, докладаєш зусиль і допомагаєш іншим. І цей слоган для масового і добровільного введення в себе експериментального препарату під соусом спільних зусиль для ніби то загального суспільного блага та рятування життів дуже добре зайшов. Тепер уже ті, хто вкололися, ставлять запитання уряду: а де ж обіцяне повернення до нормального життя, бо ми зі свого боку зробили те, що ви просили (слуги народу нахабно і без пояснень не тримають своє слово. А це ніхто не любить - бути обдуреним). Тому цікаво, що придумають далі. Але з кінця літа тон вже перейшов не на нові обіцянки, а на прямі погрози. Так і кажуть: останнє попередження.

Я пишу Вам так, одразу, бо не замислювалася (поки що) над цим питанням. Просто шок від того, що відбувається, кожних нових дій уряду, які більше схожі на боротьбу зі здоровим глуздом і не мають жодного логічного пояснення ні наукового та медичного підґрунтя (навіть щеплені двічі плюються і багато хто з них аусвайс не бере і не ходить туди, де його вимагають, бо люди ще здатні розділяти добровільне рішення взяти вакцину і примус та дискримінацію тих, хто з різних причин її не бере + не хочуть світити свої дані і дозволяти уряду аж настільки влазити в їхнє приватне життя) сильніший. І так само іноді втрачаю дар мовлення від коментів: правда, на ЦН їхні однодумці такі ж. Це - спільне. От міністр "охорони здоров*я" погрожує відбирати work permit у медпрацівників, які до 15.10. не вколюються. Мало того, що їх відсторонять та / чи звільнять. Ось ще, свіженьке.

https://montrealgazette.com/news/local-news/vaccines-passports-mandatory-to-enter-healthcare-sites-next-week?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zgGHlb2wN01Obl0Zl4f92HWc0Ur8OlgR8rEnJrYysPmUITV1H40Lixs0#Echobox=1633738478

In keeping with new ****** health measures, anyone wanting to enter a provincial health-care or social-service facility will have to provide a vaccine passport showing proof of adequate vaccination, along with photo identification, beginning next Friday. The measures do not include users receiving care, or residents of long-term care facilities.

Поки так. Якщо ще щось прийде до голови - напишу.
Здоров'я Вам.
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10.10.2021 10:27 Ответить
Головний висновок- там, де люди лояльні, вірили своєму уряду, то біжали штрикатися, але замість "моркви" отримали "кийок" (якщо по кацапську- вмєсто пряника получілі кнут).
Вимальовується повна безцільність цього фарсу.

До речі, чоловік їхав з Франції з судна і їх завезли до готелю в ЛеГаврі, то після 18 ввечері була поліційна година і дивно було дивится його стрім з балкону, світить сонце, людяна вулиця вимерла, недалекий кампус теж, це жахливо, як у Оруелла, як люди з цим годяться.
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10.10.2021 10:59 Ответить
To есть у вас власть официально начала геноцид населения.
Редкостные подонки. Хуже Гитлера.
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10.10.2021 13:36 Ответить
Ведана, то что у вас творят власти Квебека, однозначно подпадает под Конвенцию о предотвращении геноцида. Это совершенно официальный документ; можете погуглить. Его нарушения являются преступлением против человечества, и караются как нацистские преступления.
Похоже что власти Квебека ничего не боятся, выродки фашистские.
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10.10.2021 13:39 Ответить
Австралия на настоящий момент - тоталитарная диктатура, худшего пошиба.
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10.10.2021 13:46 Ответить
A почему не с самими пациентами ? Может потому что те врать убедительно не смогут ?
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10.10.2021 00:23 Ответить
Человечество подошло к роковой черте. Выбор есть у каждого! Либо ты остаешься человеком, либо тупым, жвачным животным,сидящим в интернете, постоянно жующим тот мусор,который тебе будут скармливать. Эта " эпидемия" так же быстро закончится,как и началась,просто обьявят, что благодаря глобальной вакцинации ценой неймоверных усилий ее удалось победить, появиться другая,снова раскрутится,и снова вакцинация... Лохов можно окучивать бесконечно. Главное снова довести до состояния паники, и бегом в аптеку,за новыми чудодейственными средствами. Насчет смертности.У нас исчезла смертность от всего,есть только ковид. А когда нам показывают переполненных больниц, то мне хочеться спросить.Сколько в каждой области вы оставили ковид-отделений,куда свозите со всей области,или очередь на вакцинацию,когда со всего района привозите бюджетников,и показываете эти очереди!
Много лет назад,проскочила информация о вирусе ЭБОЛА,( потом зачистили все), что он передаеться волновым путем. Определенная электромагнитная частота, и какой то из тысячи вирусов,мирно обитающем в человеческом организме приобретает совсем другие свойства.
Я не знаю,удалось ли добиться передачи вируса,но,то,что вирусы меняются и приспосабливаются-это не секрет.
1919г. Перая устойчивая радиосвязь США-Европа. Непонятно откуда появилась Испанка.
2008. Внедрены новые стандарты Wi-Fi, с огромной скоростью передачи данных. Через несколько месяцев свинной грипп...
2019. 5G..., опять УДИВИТЕЛЬНОЕ!!! совпадение?
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10.10.2021 06:49 Ответить
Я вот вакцинировался, и что плохого? С вакцинацией провели чипирование. Теперь раз в неделю получаю программное обновление. Чипизаторы корректируют мое поведение: я грамотно кушаю, калории считаются как бы сами собой. Рацион состоит из салатов и антиваксеров. У меня приоритетный доступ в сеть, инфа поступает прямо в чип, гаджеты уже не нужны. Меня отключают на ночь, я спокойно крепко сплю. В проблемных ситуациях мой чип сам связывается с колл-центром и рептилоиды меня консультируют по самым сложным вопросам, догружают в меня антикризисные программы. Одна проблема - нету 5G. С 4G жить можно, но не везде есть покрытие и времени на обновления уходит по часу. А с 5 G обещали за 10 минут. Ой, скорее бы уже. А когда появится 6G, 7G и более, я смогу просто заряжаться от розетки. Стану в сто раз быстрее, сильнее красивее, потому что стану рептилоидом, как мои великие вакцинаторы!!! Ура!!!

Не вакцинируйся, вася! Ни в коем случае. Ни от чего. И детей-внуков не разрешай вакцинировать. Твоему набору генов лучше исчезнуть навсегда.
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10.10.2021 08:54 Ответить
Это верно. Глобальные леваки когда- нибудь устанут играться в к@вид.
Но связывать эпидемии с мобильным интернетом сомнительно.
Радиосвязь, потом интернет- это эвенья технического прогресса, а есть прогресс- значит развитие транспорта и быстрое перемещение масс людей по континентам, отсюда возможны пандемии.
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10.10.2021 09:32 Ответить
Я согласен, это всего лишь предположения,но вирусы постоянно меняются, приспосабливаются к изменившимся условиям жизни,и если изменяется геомагнитный фон,или уровень радиации,вирусы тоже изменятся. В какую сторону?...Проблема в другом.Нынешний уровень науки позволяет наблюдать за вирусами,меняя условия радиации и электромагнитного излучения, и я боюсь,что уже давно ведутся работы,что бы активизировать эпидемию,или ее прекратить,и у меня есть смутные подозрения, что,то,что вводится под видом вакцин, при соблюдении определенных условий даст какую то команду организму ,и вполне возможно может превратить человека в овощ,или активизировать какое нибудь хроническое заболевание. И все ради сверхприбылей фармкоорпораций.
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10.10.2021 10:37 Ответить
Да , Вы правы, вопрос связи вирусов и излучений очень непростой, но когда рядом стоят выражения "вирус", "5G" и "наночастицы"- это провоцирует сторонников поголовной вакцинации называть противников "плоскоземельцами", идиотами, упрямыми баранами и т. д...
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10.10.2021 18:52 Ответить
Вакцинуватись чи ні - кожен повинен вирішувати сам . Розумний - вакцинується , а дурний помре . Природній відбір жорстокий , але він робить світ кращим .
Потрібно просто не заважати йому і заборонити лікувати від ковіду невакцинованих . Нехай лікуються своїми "переконаннями" та "порадами" з соцмереж . Світ тільки стане кращим , світлішим та безпечнішим без величезної армії дібілів у ньому .
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10.10.2021 07:10 Ответить
Мабуть такий стан речей хоч частково позбавить людство від особин, у яких до цього часу так зване Темне Середньовіччя в головах. Коли головний лікар обласної інфекційки (Чернівецької) каже, що на лікарняних ліжках у них 98% невакцинованих, а в реанімацію не попадає ні один вакцинований, то кому нормальна людина буде більше довіряти, цій людині, яка як ніхто проінформована про дійсний стан справ, чи якимсь мережевим "авторитетам", або взагалі дурбецалам з породи ОБС (одна баба сказала), які навіть в цих коментах істерично відстоюють свою "віру".
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10.10.2021 08:53 Ответить
ага. но при этом сами врачи почему-то поголовно не вакцинированы, вакцинироваться не собираются и в категорию насильно вакцинируемых не включены.
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10.10.2021 11:02 Ответить
"Ликар каже" то, что ему выгодно. Пока за ковидных идут *3 доплаты туда будут ложить с каждым чихом и набивать статистику.
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10.10.2021 12:04 Ответить
Номінанти на Премію Дарвіна теж вважали себе розумними.
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10.10.2021 09:31 Ответить
А ви вийдіть до магазину, чи ще краще на базар, зайдіть у громадський транспорт (ну крім метро) - ви десь людей в масках побачите????? Складається враження, що влада сприяє поширенню коронавірусу, оскільки і вакциновані (ніхто ж не заперечує цього і самі розносять вірус і хворіють теж)... Ось вам і статистика. Коли дотримувалися карантинних вимог і хоть якось це контролювали - пішов спад захворювання, але здається це комусь не потрібно...
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10.10.2021 08:28 Ответить
Повторно заболели двое коллег, лежат в больницах, рядом с ними вакцинированные Файзером. Ожидаемо. Израиль весь привит Файзером и ? Третья доза, четвертая, пятая... Все же, Файзер хорош только для продажи, на эпидемию он практически не влияет. Пусть Короновак, как слышали, вызывает меньшее число антител, но он реально работает. В Дарницкой поликлинике знакомые врачи сообщили, что наименьшее число заболевших （буквально единицы!）именно после вакцинации Короноваком, и то в легкой форме. Файзер - случай на случае.
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10.10.2021 08:44 Ответить
Да, и при чем файзер гонит на модерну и пытается ее дискредитировать.
Битва двух бигфарммафий.
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10.10.2021 09:41 Ответить
Одна баба сказала називається це.

От ізраїльська статистика, де усе стає зрозумілим (взято https://babel.ua/texts/68963-v-izrajili-sered-vazhkih-**********-iz-kovidom-ponad-polovina-shchepleni-vakcini-ne-pracyuyut-bez-paniki-pracyuyut-vchimosya-pravilno-chitati-statistiku тут )
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10.10.2021 12:39 Ответить
На какую дать статистика? в Израиле статистику ведут на украинском?
прочитайте лучше про ограничения в Израиле и спросите, почему Израиль (вакцинированный!) так и открылся.
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10.10.2021 14:30 Ответить
НЕ открылся.
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10.10.2021 15:39 Ответить
То, Вас проблема з розумінням мови і відкриванням гіперпосилань у статті?

Добре, от англійською від Професора факультету біостатистики Університету Пенсильванії Джеффрі Морріса (джерело https://www.covid-datascience.com/post/israeli-data-how-can-efficacy-vs-severe-disease-be-strong-when-60-of-hospitalized-are-vaccinated Covid-19 Data Science )

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10.10.2021 16:57 Ответить
А от про автора https://www.dbei.med.upenn.edu/bio/jeffrey-s-morris-phd
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10.10.2021 17:00 Ответить
Глупости, спросите про масляный режим и ограничения живущих в Израиле. прививки помогли
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10.10.2021 17:01 Ответить
Маячня. Пардон, але більше читати Ваші нісенітниці не буду. Ідіть у "Спам"
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10.10.2021 17:17 Ответить
сделайте одолжение… Благодарю.
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12.10.2021 06:33 Ответить
А вот как на самом деле:
Ізраїль

Дозволено у виключних випадках, за наявності спеціального дозволу МВС/МЗС Держави Ізраїль

Останнє оновлення 27.09.2021
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10.10.2021 15:38 Ответить
Наши антиваксеры начали дико истерить и метаться, пытаться себя изолировать от окружения, что невозможно с их работой. Те кто привились, сидят спокойно и невозмутимо. Вот и вся история. Как до дела дошло, вся лживая сущность антиваксеров вылезла наружу. Да только поздно пить бордоми, когда почки отвалились.
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10.10.2021 10:16 Ответить
*боржоми.
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10.10.2021 10:17 Ответить
Хочу добавить - антиваксеры на этот раз обманули сами себя, и расплачиваться будут тоже сами.
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10.10.2021 10:20 Ответить
Бот, знаешь был такой анекдот про девочку в каске, которая бегала по стройке и улыбалась. Ты мне сейчас эту девочку напоминаешь. Ни в одной стране мира прививки не помогли остановить эпидемию. Более того, в самых привитых странах - Британии и Израиле еще и самая высокая заболеваемость. Так что те кто сидят "спокойно и не возмутимо" всего лишь обманутые пропагандой идиоты.
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10.10.2021 12:03 Ответить
Ахінея

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10.10.2021 12:45 Ответить
Ты еще на заборах почитай. Смотри первоисточники, а не ахинею.

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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10.10.2021 13:54 Ответить
Ті ще мені посилання на Інтернет дай. Конкретніше, де інформація з https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general сайту протирічить викладеному мною скріну з https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
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10.10.2021 14:13 Ответить
Я дал тебе ссылку на оф. сайт минздрава Израиля. Откуда берет левые данные частный ресурс с названием минфин я без понятия, спроси у них. Сравнивать за тебя графики я тоже не буду.
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10.10.2021 14:24 Ответить
Тоді Ваш пост ні про що, тим більше посилання на сайт на івриті. Мінфін, доречі, посилається на сайт посилається на відоме наукове https://ourworldindata.org/covid-vaccinations онлайн-видання Our World in Data
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10.10.2021 14:53 Ответить
Одна моя уже лежит, антиваксерша-зелибобка. Ходить не может. Она крепкая, выживет, конечно, но испытать то что она сейчас испытывает - врагу не пожелаю.
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10.10.2021 10:19 Ответить
Ашо она там испытывает? Ну давай, расскажи переболевшему, очень интересно как там вас инструктируют на работе.
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10.10.2021 10:39 Ответить
По словам Ляшко, снятие/неснятие карантинных ограничений не зависит от числа заболевших, а только от числа вакцинированых.
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10.10.2021 10:21 Ответить
так ляшко заднедуповый....фейки снятые на довженко или голливуде =тайный зговор правителей галлактики для захвата плонеты полчищами черной еврейской мафии синдиката жидомассонской тайной ложи под видом ковидов19
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10.10.2021 10:22 Ответить
Для этого Ляшко нужно 1) вакцинировать двумя дозами всех работников мед учреждений (100%) от уборщицы до министра, не зависимо от формы собственности.2) обеспечить страну вакцинами с эффектом не менее 90-95% ( при этом не теми которых некоторые страны запада запрещают к вакцинации ряда категорий населения, это озвучивается в СМИ постоянно) 3) Обеспечить надежное хранение вакцин и утилизации просроченной или не правильно хранимой или транспортируемой и жесткий контроль за этим 4) каким то образом вернуть доверие населения к медицине вообще и к отечественной в частности. И это далеко не все требования. Но хотя бы эти. Иначе данную ситуацию не переломить ( возможно к сожалению).
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10.10.2021 12:42 Ответить
Про вплив вакцинаціїї на смертність у двох країнах: у Польщі з рівнем вакцинації 52% і Україні з рівнем вакцинації 14%. Які іще потрібні докази про ефективність вакцинації?

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10.10.2021 14:40 Ответить
Найближчі медичні результати випливуть на рівні березня 2022 р - після спаду цієї другої хвилі. Тоді і проаналізуємо результати - хто захворів (прищеплених-не прищеплених), у якій формі, як перенесли, яка смертність (тих і інших), як по вікових категоріях, які ускладнення іт.п. А поки що "бал правлять" недобросовісні ділки під сопілку фармацевтичних компаній, котрі прагнуть хапнути побільше бабла на закупках. А ці ділки - проплачені покупці за відкати (інфекціоністи, епідеміологи, т.з. "науковці", ділки від ВООЗ і МОЗ) гарячково "топлять" за вакцинацію, з метою хапнути відкатів на закупках, розуміючи, що весною 2022 р. випливуть факти повної неефективності (якщо не шкідливості!) цього наспіх закупленого і не зрозуміло де і як зробленого барахла.
Поки що немає жодних практичних медичних результатів (навіть ближніх) і не доказана ефективність жодної з цих т.з. "вакцин". Захворюваність після щеплень піднімається ще більшими темпами, ніж при попередній хвилі (без щеплень).
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10.10.2021 20:50 Ответить
А где же противоковидные сыворотки ? Ведь пассивная иммунизация является единственным спасительным средством при самых опасных ,смертельных вирусных инфекций .Пассивная иммунизация - это введение в организм готовых антител к каким-либо возбудителям инфекционных заболеваний. Такой вариант иммунизации дает практически мгновенный эффект, поэтому может применяться в тех случаях, когда заболевание уже успело развиться. Но все врачи будто бы забыли о ней....А не потому ли ,что нынешняя пандемия мало связана с инфекционными болезнями и основными способами их лечения.
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10.10.2021 21:16 Ответить
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