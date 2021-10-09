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смертная казнь (107) Франция (3353) Макрон (1172)

Франция будет бороться за отмену смертной казни во всем мире, - Макрон

Франция будет бороться за отмену смертной казни во всем мире, - Макрон

Франция начнет кампанию за отмену смертной казни во всем мире в рамках своего предстоящего председательства в Совете Европейского союза.

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он выступил вместе с Робером Бадинтером, министром юстиции покойного президента Франсуа Миттерана, который руководил отменой смертной казни через парламент Франции в 1981 году.

Как заявил президент, в Париже состоится конференция, посвященная 40-летию отмены данного наказания во Франции. На мероприятии соберутся группы гражданского общества из стран, где применяется смертная казнь.

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Франция, председательствуя в первой половине 2022 года в Совете ЕС, будет работать вместе с другими государствами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров и казни, сказал он.

Франция стала тридцать пятой страной мира, которая запретила смертную казнь. Дальнейшие отмены и моратории с тех пор означают, что большинство стран больше не применяют наказание, хотя несколько крупных государств, включая Китай, Иран и США придерживаются его.

Согласно опросам, во Франции общественность остается резко разделенной по этому вопросу.

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Топ комментарии
+23
Франции бы у себя дома порядок, для начала, навести. А то уже в некоторые районы отдельных городов и зайти страшно без пулемёта
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10.10.2021 00:01
+13
Власов.

Ну-ну, вже ***********,

Пташиний гуманiст,

Жан-Жак Руссо. А сам

Передавив i виїбав

Усе, що в лiсi меньш за тебе.

Диви, яка пустиня навкруги:

Нi зайчика, нi мишки, нi бiлочки.

Фiлiн.

Зато гадюки єсть i кровожерна рись.

Жить стало лучше, стало вєсєлєє,

Тепер жить стало просто *******.
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10.10.2021 00:01
+6
Ну конечно же США/Китай послушают Францию [нет].
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09.10.2021 23:59
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну конечно же США/Китай послушают Францию [нет].
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09.10.2021 23:59 Ответить
Франции бы у себя дома порядок, для начала, навести. А то уже в некоторые районы отдельных городов и зайти страшно без пулемёта
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10.10.2021 00:01 Ответить
От просто з язицяри зняли.
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10.10.2021 00:13 Ответить
И часто вы заходите в районы городов Франции?😂😂
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10.10.2021 00:19 Ответить
А ты живёшь в тех районах?
Или: Дядя видал, как парень едал.
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10.10.2021 00:45 Ответить
Так я и не рассуждаю об этом.
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10.10.2021 04:05 Ответить

Руже де Лилль впервые спел "Марсельезу" в доме страсбургского губернатора
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09.10.2021 23:59 Ответить
Мы не сеем и не пашем---а валяем дурака. С колокольни куем машем---разгоняем облака! патрон-макрон. Из раннего.
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10.10.2021 00:00 Ответить
Власов.

Ну-ну, вже ***********,

Пташиний гуманiст,

Жан-Жак Руссо. А сам

Передавив i виїбав

Усе, що в лiсi меньш за тебе.

Диви, яка пустиня навкруги:

Нi зайчика, нi мишки, нi бiлочки.

Фiлiн.

Зато гадюки єсть i кровожерна рись.

Жить стало лучше, стало вєсєлєє,

Тепер жить стало просто *******.
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10.10.2021 00:01 Ответить
Я людина проста: бачу цитату Митця - ставлю вподобайку.
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10.10.2021 00:11 Ответить
ну макарон то уже свою гильйотину заработал, потому и суетится
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10.10.2021 00:02 Ответить
Для ***** нужно будет сделать исключение.
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10.10.2021 00:06 Ответить
А сейчас еще и антисвина распнем в трусиках.
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10.10.2021 00:15 Ответить
Якщо він про це серйозно, то менідуже шкода Францію, французів та і всю Європу. Настільки нерозуміти момент , виклики, потреби людства може тільки абсолютно непідготовлена для високої посади керівника держави людина.
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10.10.2021 00:14 Ответить
То тут ваша, Українська Високо Посадова Людина, Вашим голосом лунає?
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10.10.2021 00:51 Ответить
чего еще не провалил этот фанфарон... Французская зелупа на минималках
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10.10.2021 00:16 Ответить
Из Франции возмущаешься, или из Криворожья заботишься? *)
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10.10.2021 00:49 Ответить
зато твой подольско-малайский стиль письма ни с кем не спутаешь
с чего имечко сменил,гестапо на пятки наступает ?
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10.10.2021 00:55 Ответить
Salautdin sizi aldady?
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10.10.2021 01:00 Ответить
צי ניט פֿאַרשטיין. זייער קליין צו זאָגן
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10.10.2021 01:09 Ответить
Ага... по-немецки цацки-пецки, а по-русски -- бутерброт...*)
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10.10.2021 01:11 Ответить
Я за немецкий Орднунг! -- все живы -- долго и нудно -- по заслугам...
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10.10.2021 00:47 Ответить
Я проти смертної кари! Чисто з садомистських позицій -- нехай злодії помучаються...
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10.10.2021 00:56 Ответить
еще один клоун ... хорошо, хоть не предложил миллиард лягушек выростить и в болота Франции посадить ...
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10.10.2021 00:56 Ответить
Ты во Франции не приживёшься... -- тебя туда и не пересадят с места хрущёбной прописки...*)
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10.10.2021 01:03 Ответить
что ты раскукарекался "немец" интернетный? Не пали свою нищебродскую натуру так тупо, выпячивая своё скромное достижение в попыткам самоутвердится, это просто смешно.
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10.10.2021 04:02 Ответить
Просто Франція вже всі свої проблеми порішала і залишилась лише ця 😂 у нас теж є таке саме - садить мільярд дерев 😂😂😂😂
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10.10.2021 01:18 Ответить
Франция, в которой до 1977 года еще применяли гильотину, будет бороться за отмену смертной казни во всём мире
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10.10.2021 02:13 Ответить
В истории Франции много "славных" исторических дат и терминов. Например Пятница 13-е или Варфоломеевская ночь . А французские якобинцы это дедушки советских чекистов
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10.10.2021 04:54 Ответить
В себе там в африці порядок наведи, бо вже зі списами бігати будете.
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10.10.2021 03:18 Ответить
А это уже вмешательства во внутренние дела других стран. Не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь Франция еще за гильотину перед миром не покаялась. И за расстрел супер "агента" Мата Хари не повинилась
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10.10.2021 04:47 Ответить
Вони там у ЄС ******* на усю голову,а Україна мріє бути разом з ними.
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10.10.2021 04:50 Ответить
Макрон - великий макроноекономіст та макронополітик
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10.10.2021 05:25 Ответить
Это как миллиард деревьев высадить, только намного "круче"!
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10.10.2021 06:39 Ответить
А на каком канале трансляция этой эпической, без всякого сомнения, борьбы?
Микрон не знает как за 2й срок зацепиться. А мог бы, вместе с бабушкой Анжелой стащить с кацапоидной газовой иглы Европу.
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10.10.2021 06:40 Ответить
... следующий Кормчий будет призывать к отмене Смертной Казни против шведских ондатров и датских куниц
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10.10.2021 07:03 Ответить
Та і без цього КОВІД чи ще якась зараза "підчистять" людство, або ж самі себе війнами угроблять. Але без автаназії людиноподібних покидьків поки що не обійдеться.
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10.10.2021 07:13 Ответить
ООН за экологию взялась, Макарон за смертную казнь. Давайте всем миром будем ромашки пересаживать, котам коготки красить и в сказках красную шапочку менять на синюю. Главное - не касаться агресси кацапов в Украине, Сирии, Грузии, Ливии, ЦАР и еще в херовой туче мест на планете. Похер газовое изнасилование Европы. Похер на хакерские атаки кацапов на государственные, энергетические и военные структуры запада, похер на спровоцированные кацапами миллионные волны мигрантов. Похер на "солсберецкие шпили" и команды на русском языке при штурме Капитолия. Будем. Бороться. Со смертной. Казнью! Ублюдки должны жить!
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10.10.2021 09:07 Ответить
Невже франзузи проти США санкції введуть?
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10.10.2021 11:41 Ответить
 
 