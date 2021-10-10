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Всемирный Банк (446) МВФ (3281) Doing Business (6) Кристалина Георгиева (48)

Экс-сотрудницу Всемирного банка, директора-распорядителя МВФ Георгиеву подозревают в манипулировании данными в пользу Китая

Экс-сотрудницу Всемирного банка, директора-распорядителя МВФ Георгиеву подозревают в манипулировании данными в пользу Китая

Международный валютный фонд заявил, что ожидает "больше деталей" и надеется "очень скоро" принять решение относительно будущего директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в этой организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Заявление от 8 октября появилось после расследования адвокатской фирмы WilmerHale в сентябре, которое пришло к выводу, что Георгиева манипулировала данными в пользу Китая, находясь на руководящей должности во Всемирном банке.

В своем заявлении Исполнительный совет МВФ после заседания 8 октября заявил, что достиг "значительного прогресса" в оценке дела, в частности, провел встречи с представителями WilmerHale, а также с Кристалиной Георгиевой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный Банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business, попадание в ТОП-10 которого Зеленский обещал за 3-4 года

В сентябре этого года Всемирный банк объявил, что останавливает публикацию рейтинга Doing Business-за выявленных нарушений в предыдущих отчетах: по 2018 и 2020 годы.

Георгиева, болгарский экономист, 16 сентября заявила, что "принципиально" не согласна с выводами расследования по отчету Doing Business Всемирного банка за 2018 год.

"У меня уже была первая встреча с Исполнительным советом МВФ по этому поводу", - сказала Георгиева, которая была генеральным директором Всемирного банка в 2018 году.

Doing Business классифицирует страны на основе нормативно-правовых актов и экономических реформ. Следствие выявило, что Китай подавал жалобу после того, как он занял 78 место в издании 2017 года.

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Согласно выводам, в версии отчета за 2018-го ожидалось, что рейтинг Китая будет еще ниже.

Но расследование показало, что незадолго до опубликования отчета за 2018-й тогдашний президент Всемирного банка Джим Ким и Георгиева встретились с работниками и попросили их пересмотреть свою методологию по Китаю.

Просмотр привел к тому, что рейтинг Китая подняли на семь позиций, чтобы он снова занял 78 место.

Независимое расследование юридической фирмы WilmerHale было основано на анализе десятков тысяч документов и интервью с десятками нынешних и бывших сотрудников Всемирного банка.

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Лауреат Нобелевской премии экономист Пол Ромер, который в то время был главным экономистом Всемирного банка, подал в отставку в января 2018 года после того, как сообщил журналисту, что методологию отчета Doing Business 2018 изменили так, что это могло бы свидетельствовать о влиянии политических рассуждений.

Министерство финансов США заявило 16 сентября, что изучает выводы расследования, назвав их "серьезными".

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Топ комментарии
+7
Зе-тыпил!
Тебе же миллион раз объясняли:
ОДИН коррупционер на ТЫСЯЧУ сотрудников,
совсем НЕ одно и тоже, что

ТЫСЯЧА коррупционеров на ТЫСЯЧУ сотрудников.
А ты все никак понять не можешь!
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10.10.2021 02:01
+5
А говорят, что Байден слабак. Потихоньку повычищает решенские и китайские гадючники по всему миру.
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10.10.2021 00:56
+5
Вообще, эту болгарку зовут не Кристалина. От рождения ее звали Сталинкой. А 70-х - 80-х годах она преподавала политэкономику в Высшем экономическом институте им. Карла Маркса.
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10.10.2021 08:29
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Правила форума Совет форумчан
А говорят, что Байден слабак. Потихоньку повычищает решенские и китайские гадючники по всему миру.
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10.10.2021 00:56 Ответить
Да, раша с Китаем успели рассадить своих птенцов , пока Европа развлекалась парадамиЛГБТ
вот и ВОЗ тоже под китайцами
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10.10.2021 01:29 Ответить
его самого с семейством надо трухануть они там все в постели с Си Зиньпином
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10.10.2021 03:07 Ответить
Схоже на те що голова МВФ Георгієва словами Голобородька відповіла Зеленському йдіть в ...
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10.10.2021 01:00 Ответить
Этого просто не может быть. Коррупция есть только в Украине
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10.10.2021 01:06 Ответить
Зе-тыпил!
Тебе же миллион раз объясняли:
ОДИН коррупционер на ТЫСЯЧУ сотрудников,
совсем НЕ одно и тоже, что

ТЫСЯЧА коррупционеров на ТЫСЯЧУ сотрудников.
А ты все никак понять не можешь!
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10.10.2021 02:01 Ответить
Походе тупой здесь ты. Все украинские чиновники не стоят столько сколько коррупционеры по фамилии Берлускони, Саркози, Блаттер, Платини. Думаю в скором времени и Меркель в этом списке будет
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10.10.2021 05:05 Ответить
Ну и? Всего ЧЕТЫРЕ, на весь Евросоюз?
Причем, двое последних вообще не политики и не гос чиновники - функционеры от футбола.
Политиков и чиновников больше у тебя не нашлось?
Берлускони и Саркози из-за коррупционных скандалов и кресла теряли и даже в тюрьме сидели.
Это ты называешь "тотальной коррупцией"?!
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10.10.2021 11:45 Ответить
Кто в цивилизованном мире знает фамилию Ермак. А Блаттера знали на половине Земного шара.
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10.10.2021 15:13 Ответить
Все знают!
На всех выездах он впереди Зеленского лезет.
Завхоз который выше президента.
А после Вагнергейты и Пандоры, так не только Ермака, но и Шефира и Баканова знают.
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10.10.2021 16:22 Ответить
идет чистка по всем направлениям - от офшоров до мвф.
процесс долгий, но необходимый - слишком уж паутина из китая и рашки, да и коррупция в странах мира опутала как экономику, так и политику.
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10.10.2021 01:07 Ответить
Та пох... -- главно, шо Бене денег всё равно не дадут! *)
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10.10.2021 01:09 Ответить
"Кришталево чесна" Кристаліна.

Скрізь сидять лицемірні і брехливі, але корчать з себе порядних і вказівки видають, рекомендації та вчать, як жити. Заангажовані і продажні.
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10.10.2021 01:26 Ответить
Вот это Профит:
Одна маленькая взятка, одному среднему сотруднику и вся страна в мировых ТОПах!
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10.10.2021 02:03 Ответить
Каков размер взятки?
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10.10.2021 05:06 Ответить
А говорят в ЕС взяток не берут . Так и вспомнился старый анекдот, про то как маленький мальчик подглядывал как родители занимались сексом. Подсмотрел и говорит - и эти люди запрещают мне ковыряться в носу ...
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10.10.2021 05:00 Ответить
Це ти про маленьку-маленьку таку корупцію в Україні? А в пандорських паперах ми - на першому місці, а, Карл? У нас не пальцями у носі, як то кажуть, не пальцем роблені😉
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10.10.2021 08:19 Ответить
Ту. так кто 73% дуракам доктор? Выбрали не только брехуна, но и шулера, Только как говорили древние "Жена Цезаря вне подозрений"
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10.10.2021 08:26 Ответить
Ну да ,представляю каким пальцем и в каком отверстии там ковыряли
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10.10.2021 09:29 Ответить
Kто-то всерьёз взялся трясти все эти ротшильдовские помойки: МВФ и проч.
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10.10.2021 06:27 Ответить
А когда уже займутся махинациями нашего гетьмановича и незаконно нажитым майном его мамаши миллионерши?
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10.10.2021 07:35 Ответить
Знайшли кого на директора фонду поставити - Болгарію називали 16-ю республікою СРСР, а тут із грязі та в князі. Звісно, поплавилась від китайських пропозицій, та й на вигляд, як базарна баба.
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10.10.2021 08:13 Ответить
Достойная замена коррупционерке Лагард. Где большие деньги там и большой соблазн.
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10.10.2021 08:21 Ответить
Лагард ще та с...ка, каже що високі ціни на газ добре для Європи бо у людей всі гроші підуть на енергоносії і не буде грошей щоб купляти інші товари...тим самим знизить інфляцію...
Таке враження що в совку економіці вчилась
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10.10.2021 13:30 Ответить
Вообще, эту болгарку зовут не Кристалина. От рождения ее звали Сталинкой. А 70-х - 80-х годах она преподавала политэкономику в Высшем экономическом институте им. Карла Маркса.
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10.10.2021 08:29 Ответить
та там начебто вчили планову еконономіку комі,якось перевчилася
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10.10.2021 12:50 Ответить
 
 