Экс-сотрудницу Всемирного банка, директора-распорядителя МВФ Георгиеву подозревают в манипулировании данными в пользу Китая
Международный валютный фонд заявил, что ожидает "больше деталей" и надеется "очень скоро" принять решение относительно будущего директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в этой организации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Заявление от 8 октября появилось после расследования адвокатской фирмы WilmerHale в сентябре, которое пришло к выводу, что Георгиева манипулировала данными в пользу Китая, находясь на руководящей должности во Всемирном банке.
В своем заявлении Исполнительный совет МВФ после заседания 8 октября заявил, что достиг "значительного прогресса" в оценке дела, в частности, провел встречи с представителями WilmerHale, а также с Кристалиной Георгиевой.
В сентябре этого года Всемирный банк объявил, что останавливает публикацию рейтинга Doing Business-за выявленных нарушений в предыдущих отчетах: по 2018 и 2020 годы.
Георгиева, болгарский экономист, 16 сентября заявила, что "принципиально" не согласна с выводами расследования по отчету Doing Business Всемирного банка за 2018 год.
"У меня уже была первая встреча с Исполнительным советом МВФ по этому поводу", - сказала Георгиева, которая была генеральным директором Всемирного банка в 2018 году.
Doing Business классифицирует страны на основе нормативно-правовых актов и экономических реформ. Следствие выявило, что Китай подавал жалобу после того, как он занял 78 место в издании 2017 года.
Согласно выводам, в версии отчета за 2018-го ожидалось, что рейтинг Китая будет еще ниже.
Но расследование показало, что незадолго до опубликования отчета за 2018-й тогдашний президент Всемирного банка Джим Ким и Георгиева встретились с работниками и попросили их пересмотреть свою методологию по Китаю.
Просмотр привел к тому, что рейтинг Китая подняли на семь позиций, чтобы он снова занял 78 место.
Независимое расследование юридической фирмы WilmerHale было основано на анализе десятков тысяч документов и интервью с десятками нынешних и бывших сотрудников Всемирного банка.
Лауреат Нобелевской премии экономист Пол Ромер, который в то время был главным экономистом Всемирного банка, подал в отставку в января 2018 года после того, как сообщил журналисту, что методологию отчета Doing Business 2018 изменили так, что это могло бы свидетельствовать о влиянии политических рассуждений.
Министерство финансов США заявило 16 сентября, что изучает выводы расследования, назвав их "серьезными".
Пожалуйста, подождите...
вот и ВОЗ тоже под китайцами
Тебе же миллион раз объясняли:
ОДИН коррупционер на ТЫСЯЧУ сотрудников,
совсем НЕ одно и тоже, что
ТЫСЯЧА коррупционеров на ТЫСЯЧУ сотрудников.
А ты все никак понять не можешь!
Причем, двое последних вообще не политики и не гос чиновники - функционеры от футбола.
Политиков и чиновников больше у тебя не нашлось?
Берлускони и Саркози из-за коррупционных скандалов и кресла теряли и даже в тюрьме сидели.
Это ты называешь "тотальной коррупцией"?!
На всех выездах он впереди Зеленского лезет.
Завхоз который выше президента.
А после Вагнергейты и Пандоры, так не только Ермака, но и Шефира и Баканова знают.
процесс долгий, но необходимый - слишком уж паутина из китая и рашки, да и коррупция в странах мира опутала как экономику, так и политику.
Скрізь сидять лицемірні і брехливі, але корчать з себе порядних і вказівки видають, рекомендації та вчать, як жити. Заангажовані і продажні.
Одна маленькая взятка, одному среднему сотруднику и вся страна в мировых ТОПах!
Таке враження що в совку економіці вчилась