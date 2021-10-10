Экс-сотрудницу Всемирного банка, директора-распорядителя МВФ Георгиеву подозревают в манипулировании данными в пользу Китая

Международный валютный фонд заявил, что ожидает "больше деталей" и надеется "очень скоро" принять решение относительно будущего директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в этой организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Заявление от 8 октября появилось после расследования адвокатской фирмы WilmerHale в сентябре, которое пришло к выводу, что Георгиева манипулировала данными в пользу Китая, находясь на руководящей должности во Всемирном банке.

В своем заявлении Исполнительный совет МВФ после заседания 8 октября заявил, что достиг "значительного прогресса" в оценке дела, в частности, провел встречи с представителями WilmerHale, а также с Кристалиной Георгиевой.

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В сентябре этого года Всемирный банк объявил, что останавливает публикацию рейтинга Doing Business-за выявленных нарушений в предыдущих отчетах: по 2018 и 2020 годы.

Георгиева, болгарский экономист, 16 сентября заявила, что "принципиально" не согласна с выводами расследования по отчету Doing Business Всемирного банка за 2018 год.

"У меня уже была первая встреча с Исполнительным советом МВФ по этому поводу", - сказала Георгиева, которая была генеральным директором Всемирного банка в 2018 году.

Doing Business классифицирует страны на основе нормативно-правовых актов и экономических реформ. Следствие выявило, что Китай подавал жалобу после того, как он занял 78 место в издании 2017 года.

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Согласно выводам, в версии отчета за 2018-го ожидалось, что рейтинг Китая будет еще ниже.

Но расследование показало, что незадолго до опубликования отчета за 2018-й тогдашний президент Всемирного банка Джим Ким и Георгиева встретились с работниками и попросили их пересмотреть свою методологию по Китаю.

Просмотр привел к тому, что рейтинг Китая подняли на семь позиций, чтобы он снова занял 78 место.

Независимое расследование юридической фирмы WilmerHale было основано на анализе десятков тысяч документов и интервью с десятками нынешних и бывших сотрудников Всемирного банка.

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Лауреат Нобелевской премии экономист Пол Ромер, который в то время был главным экономистом Всемирного банка, подал в отставку в января 2018 года после того, как сообщил журналисту, что методологию отчета Doing Business 2018 изменили так, что это могло бы свидетельствовать о влиянии политических рассуждений.

Министерство финансов США заявило 16 сентября, что изучает выводы расследования, назвав их "серьезными".