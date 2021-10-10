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драка (1992) Киевская область (3926) Нацполиция (16194) Порошенко (19479)

Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить

Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить

В полиции сообщают, что "мирная акция" под домом пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине на Киевщине продолжается.

"По состоянию на 22:50 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские неоднократно прекращали. Сейчас стороны конфликта к активным действиям не прибегают", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу полиции Киевщины.

Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО

Напомним, по данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко в Козине началась ночью. Более 60 правоохранителей обеспечивают правопорядок.

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Топ комментарии
+65
Петро Порошенко якраз приїхав додому. Він подякував ветеранам, які дали відсіч тітушкам. Це ганьба, коли ОП, за наказом Зеленського, за вкрадені у платників податків гроші, наймає всяку погань для провокацій.
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10.10.2021 01:19
+35
Кстати, а ведь правда на 1000%. И гордона ************** Киву тоже не тревожат

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10.10.2021 01:51
+34
Порох не зеленая навозная муха Зе-Зе, он не боится никого. Его в бытность президентом на западе называли бульдозером.
Многие помнят шакалов Собакова, которые преследовали Пороха в 19 годе на предвыборных митингах. Так Порох не боялся это быдло, и когда они блокировали ему проход, он всегда шел напролом, и это быдло молча расступалось и довало ему и его команде пройти.
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10.10.2021 04:51
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Уже бегу! Только канистру прихвачу)
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10.10.2021 10:47 Ответить
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10.10.2021 07:39 Ответить
Десятки людей стали на захист Порошенка
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10.10.2021 07:39 Ответить
І поміть, Лєанід Днєпр, не десятки, а сотні. І не найняті студенти та школярі- а АТОшники. І не за гроші, як ваші тітухани. І треба буде- будуть сотні тисяч і мільйони.
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10.10.2021 08:20 Ответить
Так, так. Мільйони. Розвеселив. )))
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10.10.2021 08:24 Ответить
Дурень думкою багатіє 😄
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10.10.2021 10:48 Ответить
Этим мерзким нападением на проукраинскую, патриотическую оппозицию Зеленский подписал себе приговор - теперь с ним не будет общаться ни один мировой лидер ...... С обдолбанным клоуном даже шизанутая кремлёвская крыса избегает встречаться....
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10.10.2021 07:45 Ответить
зеленский ничем не отличается от януковича: у него те же методы, что и у зека, у него такой же тупорылый электорат, даже команда та же (подоляк, портнов, татаров, левочкин и тд). так что у зеленый хряк до конца первого срока не досидит - его вынесут к епеням собачим, но только до ростова он не добежит
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10.10.2021 08:27 Ответить
Як холопи посміли зазіхати на приватну власність мільярдера?
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10.10.2021 08:28 Ответить
Офшорный клоун уже платит по $4000 учителям? Шо опять вас лошар ******?
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10.10.2021 08:32 Ответить
ти холопе забув добавити... який чесно платить податки в державі і не виводить свої гроші в офшори. А чого ви бидлота не підете до будинку ахметова, коломойського, не давай сцикун зелений команди?
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10.10.2021 11:10 Ответить
Как же надо бояться Пороха, чтобы устраивать бывшему президенту такое тупое шоу?! 58 уголовных дел результата не дали. Карманное МВД с Нацгвардией, очко государево генпрокурорша, моносброд в ВР, зеленые министры-олигофрены - ничто не дает бубочке уверенности в том, что он беспрепятственно затолкает всю страну под каломойского и ему подобных. Осталось последнее - собрать по Крывому Роху всех дебилов и устроить из них парад пи...арасов.
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10.10.2021 08:31 Ответить
Майте терпіння! Ближче до виборів все буде! І нові плівочки, і підозра для Петрика та Васька (за доставку на Д/ЛНР силами СБУ "А" готівочки) і ганьба народна! Хоча вона давно вже є
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10.10.2021 10:31 Ответить
До виборів? Зе клялося, що воно йде на один термін, то які йому вибори? Якби у нього дійсно були докази злочинної діяльності Пороха, той давно сидів бі в тюрмі, жодних сумнівів. Тож не треба співати дурнуватих пісень про плівки. Дайте мені зразок вашого голосу, я озвучу ним "Юнону і Авось" замість Караченцова.
58 кримінальних справ завели на Пороха, всі без виключення є нікчемними. А ви тут мрієте про хєрню собачу. Припиняйте дивитися Г+Г, бо розгубите залишки мозку. Рябошапка привселюдно признав, що всі кримінальні провадження проти Пороха живі виключно за рахунок шаленого тиску ОПи (читай Коломойського) на Генпрокуратуру.
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10.10.2021 10:46 Ответить
Майте терпіння, все буде) політика складніша ніж ваші примітивні уявлення про події )
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10.10.2021 10:51 Ответить
Безмежно щасливий за ваше глибоке розуміння політичних процесів. Вам залишилося навчитися розрізняти клоуна-наркомана від персонажу серіалу. Як раптом почнете бачити такі речі - звертайтеся. Коли ні, не турбуйте мене, тут без вас досить смердючої тупої зеленої дришні.
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10.10.2021 11:04 Ответить
Чому не зараз, чому до виборів? Щоб, як зі "свинарчуками"? Щоб не було часу довести, що ви, ЯК ЗАВЖДИ, брешите?
Все за тією ж мокшанською методичкою дієте? Очікувано.
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10.10.2021 15:13 Ответить
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10.10.2021 08:38 Ответить
офшорный клоун такое недорослое, что пиджак не может себе взять в нормальном росте. Судя по длине рукавов и низа - брали на вырост
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10.10.2021 08:42 Ответить
163 см.
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10.10.2021 08:49 Ответить
Действительно, такое впечатление о мировом заговоре карликов, лень.in - 155 см. сралин примерно так же (по фото), ***** 157 см. (википедия 2001 год), зелох - 163 см. и одна и таже шиза "рюзьгэ мыр"!
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10.10.2021 11:03 Ответить
родный брат Безумной ?
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10.10.2021 10:15 Ответить
это только мне одному кажется, что Зеленский становится все больше похожим на старого еврея ?

б-р-р-р-р...
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10.10.2021 10:49 Ответить
Скорее на жида.
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10.10.2021 10:57 Ответить
Зокрема квітуча від щастя Мар'яна позувала з головним учасником сумнозвісної наради на Банковій Промовисту світлину "служниця" Зеленського розмістила на своїй сторінці Фейсбуку.
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10.10.2021 08:39 Ответить
Господи! Якого зросту це нікчемне жиденя жабеня
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10.10.2021 08:41 Ответить
Вот и началась предвыборная гонка.
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10.10.2021 08:51 Ответить
Для Пороха вона давно вже закінчилась
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10.10.2021 09:04 Ответить
Однозначно.
Если даже здесь срач.
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10.10.2021 09:59 Ответить
Дякулы пришли? Додякувать? Выходи, герой народный, про томас по ушам электорату протри.
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10.10.2021 09:19 Ответить
Обтекай зебилко.
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10.10.2021 09:24 Ответить
От вас уже тошнит, уроды зеленые, вы конченые, без чести и принцыпов, БЫДЛО
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10.10.2021 09:28 Ответить
так называемые "полицейские" (которых в Украине по сути не осталось,одни бандиты в пагонах) всячески помогали титушне,на видео видно.И думаю имели запрет от главных бандитов в ОПе на арест гопников
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10.10.2021 09:24 Ответить
Быдло криворожское
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10.10.2021 09:26 Ответить
Якби все це не перейшло в контратаку на банкову та до зеленського....
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10.10.2021 09:44 Ответить
Стоять, ты с какого квартала?

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/245059652_1097518511055516_888262510563396482_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=ca434c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=GuUVPjz7Qj8AX-Gf3-M&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=ee293a05b9c2b1f89db7a8dc88be4ea0&oe=6189F2D1
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10.10.2021 09:47 Ответить
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10.10.2021 09:48 Ответить
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10.10.2021 09:57 Ответить
Ха,ха,ха!да 95 квартал (пятак)все кому не лень ноги в Кривбассе вытирали, их пацаны чуханами считали
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10.10.2021 10:24 Ответить
Тітушня сьозно проситься під козацьку розмашисту руку
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10.10.2021 10:25 Ответить
Все равно, я лично не вижу смысла во всей этой бодяге. До выборов далеко. Электорат, симпатии...? Ну вот возьму по себе. Никогда, от слова совсем, не был сторонником Пороха. Но глядя на этот маразм и понимая, что ума у Пороха больше в мизинце левой ноги, чем у всех квартальных поцев вместе взятых, невольно симпатизирую П.А. Так смысл в чем тогда...)
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10.10.2021 10:38 Ответить
Этот соевый навоз подпитает хоть как-то рейтинг петрухи для роста или только повонять здесь?
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10.10.2021 10:41 Ответить
Сомневаюсь насчёт подпитки.
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10.10.2021 11:02 Ответить
дермак и татарва тупо топят закомплексованную Зелю Сралину.. дебильность постановок свартала уже зашкаливает..
зебилы 73%, вы за ЭТО голосовали?.. или-таки за сильную-успешную Украину?.. - ну так знайте, эПштейны, зекомандА вас "налюбила во все ваши дыры".. идиоты-экспериментаторы..
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10.10.2021 10:43 Ответить
Порох устраивает драчки с элементами мордобоя.
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10.10.2021 15:14 Ответить
Чий Крим, порохофобе подолячко- пригожинське?
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10.10.2021 17:07 Ответить
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