Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить
В полиции сообщают, что "мирная акция" под домом пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине на Киевщине продолжается.
"По состоянию на 22:50 существенных нарушений правопорядка не выявлено. Участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские неоднократно прекращали. Сейчас стороны конфликта к активным действиям не прибегают", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службу полиции Киевщины.
Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
Напомним, по данным полиции, "мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко в Козине началась ночью. Более 60 правоохранителей обеспечивают правопорядок.
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58 кримінальних справ завели на Пороха, всі без виключення є нікчемними. А ви тут мрієте про хєрню собачу. Припиняйте дивитися Г+Г, бо розгубите залишки мозку. Рябошапка привселюдно признав, що всі кримінальні провадження проти Пороха живі виключно за рахунок шаленого тиску ОПи (читай Коломойського) на Генпрокуратуру.
Все за тією ж мокшанською методичкою дієте? Очікувано.
б-р-р-р-р...
жиденяжабеня
Если даже здесь срач.
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зебилы 73%, вы за ЭТО голосовали?.. или-таки за сильную-успешную Украину?.. - ну так знайте, эПштейны, зекомандА вас "налюбила во все ваши дыры".. идиоты-экспериментаторы..