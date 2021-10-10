Войска РФ за сутки 6 раз обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, за минувшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку от Новозвановки был осуществлен обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
Возле Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем.
В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.
По состоянию на 7:00 утра 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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