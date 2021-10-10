Войска РФ за сутки 6 раз обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, за минувшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

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Неподалеку от Новозвановки был осуществлен обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

Возле Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.