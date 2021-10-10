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Войска РФ за сутки 6 раз обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС

Войска РФ за сутки 6 раз обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, за минувшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

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Неподалеку от Новозвановки был осуществлен обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

Возле Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Топ комментарии
+3
Бережи вас ГосподЬ, рідненькі, від "зеленської тиші".
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10.10.2021 10:46
+1
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small Почему эту басоту не призывают на принудительные работы для Украинской армии?
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10.10.2021 09:01
+1
У нього є довідка, що він псих. І це не жарт. Саме таких використовує дерьмак-подляк, непідсудних, для цькування Порошенка.
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10.10.2021 10:45
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https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small Почему эту басоту не призывают на принудительные работы для Украинской армии?
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10.10.2021 09:01 Ответить
У нього є довідка, що він псих. І це не жарт. Саме таких використовує дерьмак-подляк, непідсудних, для цькування Порошенка.
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10.10.2021 10:45 Ответить
Такие хорошо копают окопы ,когда рядом стоит надзиратель с автоматом
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10.10.2021 11:41 Ответить
титушки не защитники Украиньі. титушки - резевр руского мира. вот они (тетушки) первьіми пойдут мародерами в городах за которьій росийская армия вцепится. вот Одеса - самьій жирньій кусок титушни марадеров и проросийских обдроченцев. отойдут солдатьі с линии соприкосновения войск и с моря и из нутри Одесьі титушня поделит жирньій кусок имущества одеситов так любящих "мир" которьій предлагает Зеленое ****. .
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10.10.2021 19:59 Ответить
Бережи вас ГосподЬ, рідненькі, від "зеленської тиші".
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10.10.2021 10:46 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rosii-rozbivsja-litak-iz-parashutistami-zaginuli-16-osib/ Неділя, 10 жовтня 2021
В Татарстані (Росія) розбився літак із парашутистами, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули щонайменше 16 людей.
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10.10.2021 13:34 Ответить
Армії потрібні копачі фронтових траншей,якщо - клепки немає стріляти,або - грамотно воювати.
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10.10.2021 15:34 Ответить
 
 