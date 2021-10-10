В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, выявлено 11 344 новых случаев, выздоровел - 2 581 человек, - Минздрав

За сутки 9 октября в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 149, медработников - 122).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 3 712 человек;

◾ летальных случаев - 162;

◾ выздоровел - 2 581 человек.

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 35 671 человек,

◾ методом ИФА - 5 434 лица,

◾ экспресс-тестами - 26 287 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 541 257 человек;

◾ выздоровели - 2 290 427 человек;

◾ летальных случаев - 58 493;

◾ проведено ПЦР-тестов - 13 253 584.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.