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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, выявлено 11 344 новых случаев, выздоровел - 2 581 человек, - Минздрав

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, выявлено 11 344 новых случаев, выздоровел - 2 581 человек, - Минздрав

За сутки 9 октября в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 149, медработников - 122).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 3 712 человек;
◾ летальных случаев - 162;
◾ выздоровел - 2 581 человек.

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 35 671 человек,
◾ методом ИФА - 5 434 лица,
◾ экспресс-тестами - 26 287 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 541 257 человек;
◾ выздоровели - 2 290 427 человек;
◾ летальных случаев - 58 493;
◾ проведено ПЦР-тестов - 13 253 584.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, выявлено 11 344 новых случаев, выздоровел - 2 581 человек, - Минздрав 01
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10.10.2021 08:33 Ответить
Ну хоть какой-то мозг у отдельных индивидов появиться.
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10.10.2021 08:47 Ответить
зе-упыри специально пустили эпидем ситуацию в стране на самотек, чтобы до ноября объявить в стране локдаун. Ведь в локдаун плебу нельзя митинговать против повышения комуналки, в локдаун нельзя митинговать против офшоров зелоха, в локдаун можно украсть денег из короновирусного фонда и самое главное - в локдаун все лохи будут сидеть по домам у телевизоров и будут смотреть телеаналы олигархов на которых восхваляют найвэлычнишого, а в это время зе-сепвры будут разваливать армию и экономику, чтобы куйло легко захватил страну
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10.10.2021 08:37 Ответить
Для выходного дня это очень много.
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10.10.2021 08:49 Ответить
Нью-Йорк Таймс призналась, что НЕМНОГО завысила статистику по госпитализированы детям , с 63 000 до 900 000.
Статистика для тех кто любит и умеет о#уевать.
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10.10.2021 09:06 Ответить
Это Вам бабушки уподъезда рассказали?
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10.10.2021 09:52 Ответить
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/10/09/kids-testing-positive-higher-rates-than-adults-covid-updates/6055913001/ Kids testing positive at higher rates than adults; gender wage gap impacted by COVID workforce loss: Today's COVID-19 updates

Новость от 9 октября
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10.10.2021 10:01 Ответить
6% смертність брехня.
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10.10.2021 10:44 Ответить
 
 