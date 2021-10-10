РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8729 посетителей онлайн
Новости
1 170 13
торговля (944) Евросоюз (16686) Стефанишина Ольга вице-премьер (220)

В торговле с ЕС Украина на 70-80% отвечает всем европейским стандартам, - Стефанишина

В торговле с ЕС Украина на 70-80% отвечает всем европейским стандартам, - Стефанишина

В ключевых сферах, в которых происходит торговля между Украиной и ЕС, страна на 70-80% отвечает европейским стандартам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Радио Свобода".

"В пяти основных сферах, в которых происходит торговля, на 70-80% отвечаем европейским стандартам. Это уже подтверждено. Сфера энергетики - 80%. Сфера пищевой продукции и санитарных мероприятий - более 70%. Полностью соответствуем системе государственных закупок и телекоммуникаций. Это означает, что в понимании нашей евроинтеграции мы (Украина и ЕС – ред) работаем одинаково и живем одинаково", - сказала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом позволит снизить цены на авиаперелеты, в том числе внутри страны, - Стефанишина

Она также отметила, что более 14 тысяч украинских компаний уже работают на европейском рынке.

Украина также является той страной, которая интегрирована в европейские структуры. Страна является участником более 20 агентств и институтов ЕС от правоохранительных (это Офис прокурора ЕС), заканчивая научными, культурными программами.

Поэтому, по словам Стефанишиной, с точки зрения политической, экономической конвергенции, Украина фактически достигла огромных результатов за 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любченко обсудил в США усиление экономических и торговых отношений между странами
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Я бы предпочел услышать это от представителей ЕС.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:02
+2
Не, дорогенька, работаем больше, а живем хуже. Твое высказывание на кого розсчитано
показать весь комментарий
10.10.2021 11:11
+2
Наши законы и система налогообложения на все сто процентов не соответствуют евростандартам,так что молчи в тряпку и переписывай законы не у засрашки,а у европейцев.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бы предпочел услышать это от представителей ЕС.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:02 Ответить
Не, дорогенька, работаем больше, а живем хуже. Твое высказывание на кого розсчитано
показать весь комментарий
10.10.2021 11:11 Ответить
Особливо в "реверсі" газу...
показать весь комментарий
10.10.2021 11:13 Ответить
Закон Парето офшорным клоунам совсем не знаком. А он говорит, что как раз 20% дают 80% от всего результата.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:20 Ответить
Наглая ложь.
По качеству сырья бракуется до хрена и больше украинских товаров.
К примеру, казалось бы самая крутая марка по производству соков - Сандора, забанена из-за не прошедшей сертификацию воды.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:20 Ответить
Я поздравляю команду Богдана,Порошенко,Бахматюка и других аллигархов с днем селюка!
показать весь комментарий
10.10.2021 11:23 Ответить
Наши законы и система налогообложения на все сто процентов не соответствуют евростандартам,так что молчи в тряпку и переписывай законы не у засрашки,а у европейцев.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:24 Ответить
Дьявол кроется в деталях вот в тех 20%.
показать весь комментарий
10.10.2021 11:44 Ответить
Остальные 20-30% пересекаются с интересами Ахметова и Коломойского, а их интересы выше любых европейских стандартов
показать весь комментарий
10.10.2021 11:48 Ответить
А я инезналЪ,в какой звездатой сране живу,..у...
показать весь комментарий
10.10.2021 11:49 Ответить
Джерело дуже авторитетне. Чому ми не в ЄС?
показать весь комментарий
10.10.2021 12:37 Ответить
Лжет по жизни, а тут под заказ ОФ.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:47 Ответить
Особенно преуспели в торговле карпатским лесом, с 2014-2021.))))
показать весь комментарий
10.10.2021 13:20 Ответить
 
 