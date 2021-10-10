"Офис президента раздает приказы о покупке титушек и посылает их сюда": Порошенко о потасовках под его домом в Козине. ВИДЕО
Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко считает, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их к его дому в Козине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.
"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы!
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Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, позоря Украину.
Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас", - написал он.
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Поэтому, учитывая, что по конституции "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ", необходимо, чтобы у него была возможность быстро исправить ошибку.
Поэтому на длительный срок нам надо сделать выборы каждый год. Чтобы те кто обманул народ не засиживался безнаказанно 5 лет.
Выборы раз в 5 лет подходят только для стран устойчивой, стабильной дкмократии
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов президента.
Там есть специально обученные люди, которые ласты завернут так, что даже пикнуть не успеешь.
А "держи вора" традиционно громче всех кричит сам вор.