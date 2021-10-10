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Порошенко (19479) титушки (507)

"Офис президента раздает приказы о покупке титушек и посылает их сюда": Порошенко о потасовках под его домом в Козине. ВИДЕО

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко считает, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их к его дому в Козине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Мы сегодня увидели, что русскоязычные титушки за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали этому произойти. Вы все большие молодцы!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО

Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, позоря Украину.

Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы - боитесь нас", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мирная акция двух общественных организаций" под домом Порошенко: дежурят 60 полицейских, в "ЕС" заявляют о провокациях со стороны титушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киевщины сообщает, что неоднократно прекращала потасовки под домом Порошенко в Козине и продолжает дежурить

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Топ комментарии
+44
Порошенко себе захистить..
А що буде з кожним з нас..... якщо зеленський забажає , то ніхто не порятує.
Віддали владу самодуркові...
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10.10.2021 11:55
+34
сегодня утром

https://www.facebook.com/pogrebiskij/videos/3023027657958731
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10.10.2021 11:54
+34
Це Україна програла вибори,зедегенерат
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10.10.2021 12:08
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Хоть у этих в головах нашлось чем думать. Пусть и с опозданием, но лучше, чем никогда.
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10.10.2021 15:57 Ответить
Барига на крові ПОРОХ сам тих тітушок і найняв, щоб бідненькому предстати жертвою влади.
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10.10.2021 15:28 Ответить
Усик ты? он тебе еще и в штаны насрал иди проверь.
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10.10.2021 15:36 Ответить
Оце і є рівень культури порохолізів.
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10.10.2021 15:52 Ответить
как так получилось, что ник ты свой написал расейским языком, а комменты строчишь українською мовою?
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10.10.2021 16:28 Ответить
Нік реєстрував задовго до 2014року, тоді не так зважав на мову, а тепер пробував змінити і не виходить. Хто підкаже, як це зробити? Буду вдячний.
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11.10.2021 19:41 Ответить
«Я хочу просто получить свои деньги и уехать отсюда» - https://t.me/telelug/6754
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10.10.2021 15:40 Ответить
Зепроданці
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10.10.2021 15:54 Ответить
Бедна Пэця все его абижають....
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10.10.2021 16:02 Ответить
Смерть ворагам України! Зеленський ворог № 1..
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10.10.2021 16:12 Ответить
Це не боротьба добра зі злом. Це міжолігархічні розбірки.
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10.10.2021 16:06 Ответить
Зеленський-зрадник!
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10.10.2021 16:10 Ответить
№ 5, наверное, технику этого дела знает досконально
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10.10.2021 16:28 Ответить
Наш народ, конечно, далеко не всегда делает правильный выбор. Но через несколько месяцев он прекрасно видит, что вследствие очередного обмана, не за тех проголосовал.

Поэтому, учитывая, что по конституции "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ", необходимо, чтобы у него была возможность быстро исправить ошибку.
Поэтому на длительный срок нам надо сделать выборы каждый год. Чтобы те кто обманул народ не засиживался безнаказанно 5 лет.

Выборы раз в 5 лет подходят только для стран устойчивой, стабильной дкмократии
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10.10.2021 16:28 Ответить
Кроме того у народа должно быть больше возможностей чем "выбирать" из ставленников олигархии, скупающих места в бюллетенях кандидата в президенты через многомиллионный залог. Нигде в мире такого нет кроме нас.

Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов президента.
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10.10.2021 16:38 Ответить
ЗЕ просто еще раз продемострировал, что его аудитория - конченое быдло с довольно невысокой ценой.
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10.10.2021 17:31 Ответить
Зате аудиторія гетьмана, судячи з коментарів - агресивні неадекватні упороті недоумки, позбавлені будь-якого мислення, які люто ненавидять весь український народ за те, що вдруге не допустив їхнього нездару до корита...
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10.10.2021 18:04 Ответить
Вы не народ, а шлак, готовый отсосать у того, кто заплатит.
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10.10.2021 18:16 Ответить
А ти ким себе вважаєш, покидьок шоколадний? Вищою расою? Ти смокчеш шоколадну смердючу пацьорку навіть за безплатно.
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10.10.2021 18:24 Ответить
До того всього ще й української не розуміють
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10.10.2021 18:23 Ответить
Делать типа им нечего, чем хВулиганов на Порошенко посылать.
Там есть специально обученные люди, которые ласты завернут так, что даже пикнуть не успеешь.

А "держи вора" традиционно громче всех кричит сам вор.
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10.10.2021 18:43 Ответить
Ха-ха-ха, більше нічого не придумав.
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10.10.2021 19:38 Ответить
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