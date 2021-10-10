"Проверено ГБР-БЭБ -Укрэксимбанком", - Железняк опубликовал "инструкцию", как сорвать конкурс на главу САП
Народный депутат Украины Ярослав Железняк из фракции "Голос" прокомментировал ситуацию со срывом конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в "Фейсбуке".
"Ну вы как дети малые. Так искренне удивились сорванному конкурсу на САП. Сейчас дам руководство, чтобы вы в дальнейшем не удивлялись", - отметил Железняк.
Далее нардеп предложил свой вариант инструкции "по всем важным конкурсам современности":
"Несколько простых вопросов-ответов помогут вам предсказать окончание любого конкурса сейчас на любую должность.
Часть первая. Избрание человека:
1) Это 100% наш человек?
2) Ему, если что можно будет позвонить и дать указание, кого не трогать?
3) Он будет минимум три раза в день вспоминать о больших достижениях президента?
4) Он не будет лайкать в "Фейсбуке" посты от Богдана, Авакова, Рябошапки и Разумкова?
Если все эти критерии получают положительные ответы, то дальше надо хакнуть очередной типа прозрачный конкурс.
Часть вторая. конкурс:
1) Американцы сильно следят?
2) Ну типа сильно-сильно, или просто обеспокоенность напишут?
3) Нам МВФ деньги все равно дадут?
4) А если не дадут денег, пропетляем как в прошлом году?
5) Если что, то через ОАСК отменим?
6) Там скандал как всегда, что-то в "Фейсбуке" напишут?
7) Социология показывает, что людям важнее дороги и пенсия?
8) Если что, хорошую фотку для заявлений от Офиса о "не услышали адекватных объяснений срыва" подготовили?
Если и на эти вопросы есть ответ, то тогда осталось решить очень простой алгоритм, как назначить.
Часть третья. назначение:
1) Можем просто через СНБО назначить туда человека?
2) А можем просто как в конкурсе по БЭБ Мельника, сначала назначить, а затем конкурс?
3) А просто поставить исполняющим обязанности?"
Часть четвертая. Работа с рисками.
1) А мы все пальцы крестиком держали, когда давали обещание международным парнерам провести нормальный и честный конкурс или только я?
Все. Инструкция для исполнения. Проверено ГБР-БЭБ -УКРЕКСИМБАНК ..... А Вы тут по САП "зраду" развели", - резюмировал Железняк.
Как сообщилось ранее, заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя САП, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии Елены Бусол, Андрея Гуджала и Евгения Соболя.
В посольстве США в Украине заявили, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки разочарованы задержкой избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и призвали возобновить работу отборочной комиссии.
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Як то кажуть у місцевій влади - від стратегії розвитку ми повернулись до стратегії виживання.
Країна не розвивається. Країна знову пограбована і знову на грані виживання.
Кого б не "избрали" он все равно будет верно служить дерьмакам. Гризня идет исключительно за личность прислуги, кого назначат "любимой женой"