Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав
После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
В Минздраве призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 у вас появились следующие симптомы:
▪ покраснение, боль, отек в месте инъекции;
▪ повышение температуры тела;
▪ усталость;
▪ головная боль;
▪ озноб или лихорадка;
▪ боль в мышцах или суставах;
▪ боль в животе, тошнота;
▪ сонливость или бессонница;
▪ головокружение.
"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметили в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Летом практически нет короновируса, а сейчас - в холодную пору года, короновирус выходит на пик заболеваемости.
И так будет каждый год.
И никакая вакцина тут не поможет.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
О как. А зачем тогда статистика и что тогда сравнивать? Каким образом убедить людей, что вакцинация действительно эффективна?
Варианты ковида разные- дельта, альфа, гамма... Журналисты и политики путают штаммы и варианты. Вирус один, да ОРВИ, вид короновирусов. Штаммы разные. У штамма коронавируса SARS-1 ,была смертность 10%, у штамма Mers -1 была смертность 25-30%, у штамма SARS-2 (Ковид 19) смертность на сегодня 2,5%, но он собака такая очень заразный оказался. Очень быстро распостраняется. Это как коронавирус собака, допустим, не кошка, а собака, а штамм -это порода собак. А варианты -это отклонения внутри породы -есть более мелкие собаки в помете, более крупные, более злые, но это пока все еще таже порода- ковид 19. Очень быстро распостраняется дельта например и молодых тоже поражает. Так вот и уханский и дельта -это всего лишь варианты штамма коронавируса ковид 19. Поэтому вакцина работает. А то, что пишут что новые варианты ковида будут обходить вакцину, так это не эту вакцину, а в принципе любую. Есть такие вирусы, для которых пока человечество не может придумать вакцину. Это конечно жопа будет. Там пфайзер какие-то таблетки разрабатывает, посмотрим. Может и не будет такого опасного варианта, пока это предположения.
Статистику портит Украина, Россия, Румыния и другие невакцинированные страны Европы
То есть в прошлом году один зараженный заражал 2-3 человека, а в этом один зараженный заражает до 12 человек.
Второе, поскольку вирус новый, то статистика по годам не работает, да и по кварталам еще рано.
Частотная статистика не сработает.
Только более продвинутая баесовская статистика.
Или, как я сказал выше. Смотреть в моменте коэффициент смертей на миллион населения, например за неделю. И сравнивать в каких странах он больше, в более привитых, или в менее привитых.