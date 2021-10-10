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Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В Минздраве призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 у вас появились следующие симптомы:

▪ покраснение, боль, отек в месте инъекции;
▪ повышение температуры тела;
▪ усталость;
▪ головная боль;
▪ озноб или лихорадка;
▪ боль в мышцах или суставах;
▪ боль в животе, тошнота;
▪ сонливость или бессонница;
▪ головокружение.

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"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметили в Минздраве.
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Топ комментарии
+15
Та сказали ж - это нормально. Это как после мышьяка кони двинуть, тоже нормальная реакция организма.
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10.10.2021 12:34
+14
Більшість навіть не відчуває жодних побічок.
Що ви всі такі перелякані.
Рак від курева вас не лякає. Ожиріння від булок теж. Цукровий діабет. Цироз від алкоголю.
А вакцина - який жах !!! Баюсь баюсь... і маску на ротяку не напхає, ходить корону губами хапає..
Що за народ..
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10.10.2021 12:41
+8
Можете умереть хоть сейчас и освободить Цензор от кацапскрй дурни😀😀😀
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10.10.2021 12:49
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Вирус сам по себе залетит ,если вас в рот дыхнуть. А так он попадает с частичками слюны ,соплей ,от которых и защищает маска. Да, защищает только на 30%. Но если у меня 30% и у вас 30% шансы меньше друг друга заразить.
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10.10.2021 14:48 Ответить
Тим не меньш в Данії повністю скасували маски ще в липні, коли рівень захворюванності був 1200 в день на 6 мільонів населення а вакцінація була на рівні 50%. А інші країни типа Австралії та Ізраїлю вводили ті маски навіть на вулицях, при набагато меньшому рівні захворюванності. Логікою та наукою в діях урядів тут і не пахне, просто роблять в кожній країні що хотять. А люди вірять цім дебілам ще й в питаннях щеплення.
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10.10.2021 14:58 Ответить
Вы неверно информированы.мед.маскп не должна задерживать ни бактерии ни вирусы.она задерживает микрокапли слюны выделяемые при дыхании.в них то и содержится вирус способны
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10.10.2021 15:22 Ответить
Вывод очевиден - Короновирус это сезонная болезнь (тот же сезонный грипп, только более сложные штаммы).
Летом практически нет короновируса, а сейчас - в холодную пору года, короновирус выходит на пик заболеваемости.
И так будет каждый год.
И никакая вакцина тут не поможет.
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10.10.2021 13:45 Ответить
Цілком вірно. В нас в Данії в серпні-вересні хвасталися що захворюванність на рівні 300 в день бо 90 відсотків вакцінувалося. Але зараз стало трохи холодніше, і воно знову пішло в ріст. Тому, схоже, що кореляції з вакцінацією не спостерігається. Взимку зберемо найцікавіші дані, і стане все ясно.
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10.10.2021 14:35 Ответить
Та же картина была ранее в Израиле и Англии. Чем больше вакцинированных, тем больше заболеваемость.
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10.10.2021 13:34 Ответить
смертность смотрите, а не проценты.
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10.10.2021 14:49 Ответить
Зашел на сайт минфина наш и посмотрел по https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/ Великобритании смертность по дням за два года. К примеру 01-10-2020 года 59 человек умерло, 01-10-2021 года 127 человек. И на двухгодичном графике можно заметить что начинает отрабатывать сезонная волна как и в прошлом году. Т.е. после 01-07-2021 наблюдается рост смертности. Пик смертности у них пришелся на 15-01-2021. Так что можно будет сравнить январь следующего года с январем текущего. А тогда уже и выводы делать.
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10.10.2021 19:17 Ответить
Дело в том, что Дельта, в 6 раз заразнее, чем предыдущие штаммы прошлого года. Как ветрянка. Хорошая новость, что это биологический предел заразности( правда не биологический предел смертности) . Но поэтому нужно смотреть по этой волне.
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10.10.2021 20:30 Ответить
Я такм как раз смертность и смотрел. И цифры привел именно по смертности. Там на странице график смертности по дням есть с возможностью выбора периода 3 месяца, полгода и два года.
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10.10.2021 20:33 Ответить
Единственно правильно сравнивать статистику вакцинированных и невакцинированных стран за этот год по месяцам

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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10.10.2021 20:38 Ответить
Нет. Считаю неверно. Ибо не даст сезонную картину. Это будет самообман. Чтобы понять эффективность вакцинации необходимо в идеале сравнить год без вакцин и год с вакцинацией. Тогда увидим и сезонную картину и эффект от вакцинации.
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10.10.2021 20:42 Ответить
рано еще говорить про сезонность, это новый зоотропный виурс, он еще не " очеловечился", поэтому быстро и опасно мутирует.
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13.10.2021 21:21 Ответить
Кроме того, что другой штамм, в прошлом году все сидели в локдауне по домам, а сейчас в Великобритании почти все ограничения сняли. Поэтому не разумно сравнивать разные года.
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10.10.2021 20:35 Ответить
Поэтому не разумно сравнивать разные года.
О как. А зачем тогда статистика и что тогда сравнивать? Каким образом убедить людей, что вакцинация действительно эффективна?
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10.10.2021 20:39 Ответить
а зачем еще и убеждать людей?)) Насмешили. Людей пытаются спасти как могут, предлагают вариант решения. Вы слишком преоцениваете уровень развития науки человечества.
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13.10.2021 21:20 Ответить
И кстати, я так вижу, что снятие ограничений никоим образом не зависит от числа зараженных и болеющих. Ибо картины прошлого года и текущего в этом плане сравнимы, но тогда ввели карантин, а в этом году все ограничения сняли. Так что, как я понимаю, это больше политическое решение, чем диктуемое состоянием здоровья населения.
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10.10.2021 20:50 Ответить
К сожалению каждый год новые штаммы, поэтому нельзя разные годы сравнивать.
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13.10.2021 21:18 Ответить
Так штаммы разные а вакцины то одни. Тогда смысл в вакцинах какой?
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13.10.2021 21:21 Ответить
Не, штамм пока один- Ковид -19)

Варианты ковида разные- дельта, альфа, гамма... Журналисты и политики путают штаммы и варианты. Вирус один, да ОРВИ, вид короновирусов. Штаммы разные. У штамма коронавируса SARS-1 ,была смертность 10%, у штамма Mers -1 была смертность 25-30%, у штамма SARS-2 (Ковид 19) смертность на сегодня 2,5%, но он собака такая очень заразный оказался. Очень быстро распостраняется. Это как коронавирус собака, допустим, не кошка, а собака, а штамм -это порода собак. А варианты -это отклонения внутри породы -есть более мелкие собаки в помете, более крупные, более злые, но это пока все еще таже порода- ковид 19. Очень быстро распостраняется дельта например и молодых тоже поражает. Так вот и уханский и дельта -это всего лишь варианты штамма коронавируса ковид 19. Поэтому вакцина работает. А то, что пишут что новые варианты ковида будут обходить вакцину, так это не эту вакцину, а в принципе любую. Есть такие вирусы, для которых пока человечество не может придумать вакцину. Это конечно жопа будет. Там пфайзер какие-то таблетки разрабатывает, посмотрим. Может и не будет такого опасного варианта, пока это предположения.
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13.10.2021 21:50 Ответить
Впервые от Вас слышу о вариантах. В прессе говорят о штаммах. Ну собственно это ничего не меняет. Вакцины помогают от них значит должно быть снижение заболеваемости/тяжелого течения болезни/смертности. Что и нужно анализировать в сравнении с периодом до вакцинации..
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13.10.2021 22:03 Ответить
Вот сегодня написали :



Статистику портит Украина, Россия, Румыния и другие невакцинированные страны Европы
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14.10.2021 13:29 Ответить
Еще раз , в том ходу был уханский вирус, а в этом вариант дельта, у которого заразность в 6 раз выше.

То есть в прошлом году один зараженный заражал 2-3 человека, а в этом один зараженный заражает до 12 человек.
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13.10.2021 21:23 Ответить
Все уже написано в научных статьях давно.) Есть вирусы с разной контагенозностью. Изучите на досуге, что это такое. Максимальная выявленная контагенозность 12, она у ветрянки и например у варианта дельта ковида.

Второе, поскольку вирус новый, то статистика по годам не работает, да и по кварталам еще рано.

Частотная статистика не сработает.

Только более продвинутая баесовская статистика.

Или, как я сказал выше. Смотреть в моменте коэффициент смертей на миллион населения, например за неделю. И сравнивать в каких странах он больше, в более привитых, или в менее привитых.
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13.10.2021 21:31 Ответить
А как же в 2020 росла заболеваемость ковидом, когда вакцинированных вообще не было? И надо отметить, что сейчас в Израиле доля вакцинированных растет, а заболеваемость падает.
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10.10.2021 14:53 Ответить
Один шмурдяк. У Файзера поки що є гроші платити щоб його не забороняли. А в Модерни маб закінчилися.
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10.10.2021 14:30 Ответить
Убивают прививки 0,000001%, а от ковида умирают 2,5% из переболевших. Выбор за вами)
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10.10.2021 14:51 Ответить
Так они не умирают от прививок ..они просто получают патологию и болячку, и живут дальше мучаюца. Хотя формально в статистике смертности они не фигурируют..а то шо больной ...ну так это уже никого не волнует. Тут ушлые адвокатишки уже докажут что ты заболел не от прививки, а найдут 1000 других причин..
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10.10.2021 17:26 Ответить
Зачем что-то доказывать, если Вы перед прививкой подписываете бумагу, снимающую ответственность с вакцинирующих Вас. Ну а ответственность с производителей вакцин у нас на сколько помню вообще снята законодательно.
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10.10.2021 19:05 Ответить
Можно было бы Вам поверить и возможно согласиться с Вами, если бы цифру смертности от прививок Вы брали бы не с потолка. Покуда абсолютно, скажем так, доказанная статистикой только вторая, приведенная Вами цифра. Или возможно я чего-то не знаю, и Вы дадите ссылку на сайт со статистикой смертности от прививок.
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10.10.2021 19:03 Ответить
Если железно уверены в своем иммунитете и удаче, не прививайтесь.)
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10.10.2021 20:33 Ответить
Короновірус теж небезпечний для серця. У мого знойомого зараз з'явилися проблеми з серцем, через півроку після того, як він перехворів.
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10.10.2021 16:44 Ответить
Звісно, що ковід як будь яка ГРВІ небезпечний можливими ускладненнями для організму. Але він теж не стовісотково їх дає. Все залежить від перебігу хвороби, та її лікування.
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10.10.2021 19:20 Ответить
Какая разница. Весной 2021 года ВРУ приняла закон, который предусматривает освобождение производителя от ответственности за любые последствия после прививки от COVID-19. Вся ответственность за побочные действия от этой вакцины лежит на человеке. Колитесь и ничего не бойтесь. Как говорят производители костылей "ампутация абсолютно безвредна и крайне необходима Вашему здоровью"
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10.10.2021 15:12 Ответить
А если после американской Модерны, стал принимать 5джи и спутниковый инет Илона Маска, это нормально?
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10.10.2021 17:43 Ответить
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