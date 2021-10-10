Реакции после вакцинации от COVID-19 являются нормальными для организма, - Минздрав

После вакцинации иммунная система выстраивает защиту. Поэтому реакции после прививки от коронавируса являются нормальными для организма.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

В Минздраве призвали не волноваться, если после вакцинации от COVID-19 у вас появились следующие симптомы:

▪ покраснение, боль, отек в месте инъекции;

▪ повышение температуры тела;

▪ усталость;

▪ головная боль;

▪ озноб или лихорадка;

▪ боль в мышцах или суставах;

▪ боль в животе, тошнота;

▪ сонливость или бессонница;

▪ головокружение.

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"Такие реакции проходят через несколько дней. Если такие симптомы не прошли или вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к семейному врачу", - отметили в Минздраве.