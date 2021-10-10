Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: пенсионеров перестанут выпускать за украинскими пенсиями
Оккупационная власть на Луганщине ужесточила правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской. Данным решением якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что с 9 октября так называемая "ЛНР" ужесточила пропуск. Теперь отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области.
Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях:
- лечение (реабилитация);
- обучение;
- необходимость ухода за близким родственником;
- похороны родственника.
Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".
Как уточнила так называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября 2021 года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.
Таким образом, граждан Украины вынуждают выезжать на подконтрольную территорию через Россию.
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Кто главные голосовальщики за Бойко и Зелю - пенсы! и молодь сопливая.
А если судить по вашему комменту, то войну с РФ развязали пенсы с Донбасса. а не Путин.
если что - я рад, что пенсам не будут платить из украинского бюджета.
Но гораздо важнее то, что это хорошее для Украины дело - а именно усиление проукраинских настроений в ОРДЛО сделано руками пророссийских боевиков.
Я был в Луганской области два года назад и пару месяце назад. разница РАЗИТЕЛЬНАЯ. Если в прошлый раз НАШИ пенсы жаловались, мол, "из Лугандона никто из пенсов не хочет выезжать, они две пенсии получают - нам бы так", то теперь картина кардинально другая. Слышал как раз от приезжих оттуда пенсов, что им там фигово, и что их почти не выпускают за пенсиями в Украину, и что в Украине больше заботятся о людях, чем в Лугандоне.
так что не надо транслировать кремлевские нарративы, что "луганчане и дончане захотели свободы от бандеровцев". И без вас идиотов хватает. А правду о том, что 90% пенсов всей Украины - ватное пророссийское нечто, нечто, мечтающее только о повышении пайки, держите при себе.
Хоть это тысячу раз правда.
А я дурак думал что у нас война с Россией...
Это дешевле, чем содержать пенсионеров ОРДЛО за счет госбюджета ВСЕГДА.
причем, что приятно - вину за это взяли на себя сами боевики))