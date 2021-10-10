РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9494 посетителя онлайн
Новости
6 592 51
КПВВ (330) Станица Луганская (189)

Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: пенсионеров перестанут выпускать за украинскими пенсиями

Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: пенсионеров перестанут выпускать за украинскими пенсиями

Оккупационная власть на Луганщине ужесточила правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской. Данным решением якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что с 9 октября так называемая "ЛНР" ужесточила пропуск. Теперь отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области.

Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях:

  • лечение (реабилитация);
  • обучение;
  • необходимость ухода за близким родственником;
  • похороны родственника.

Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".

Как уточнила так называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября 2021 года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.

Таким образом, граждан Украины вынуждают выезжать на подконтрольную территорию через Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в ТКГ требует отдать 350 метров нашей территории за открытие КПВВ в Золотом: решение будет приниматься на высшем политическом уровне, - Гармаш

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Правильно. Хватит с них денег от Укрэксимбанка.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:45
+17
Походу дырявые еще большие патриоты Украины чем зелох. Я напомню, что именно зеленый упырь начал платить пенсии всем терпилам из дыры, независмо от того живые они или уже откинулись - такая себе дыра в которой жгутся деньги украинских роботяг, благодаря криворогульному черту
показать весь комментарий
10.10.2021 12:55
+16
Надо закрыть все КПВВ на 20 лет. А потом посмотрим моджет ещё на 20 лет.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предлагаю разбрасывать бабло с беспилотников. Строго пенсионерам.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:43 Ответить
это я первый предложил! можно также через обсе раздавать, с белых машин...
показать весь комментарий
10.10.2021 12:53 Ответить
Беспилотники жалко. Будут сбивать. Можно просто на КПП раздавать всем у кого есть знакомые пенсионеры, они передадут потом.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:22 Ответить
Там WEB Banking Ощада работает и за 7-10 % пенсы обналичивают там.. Вот и посчитайте с 3 млрд соцвыплат от Украины ежемесячно сколько получат террористы? Почти 300 000 000 гривет Карал!!! Ежемесячно на финансирование терроризма...
показать весь комментарий
10.10.2021 18:33 Ответить
Правильно. Хватит с них денег от Укрэксимбанка.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:45 Ответить
Баба с воза ! Сидели на двух стульях , коллаборанты
показать весь комментарий
10.10.2021 12:58 Ответить
Правильно. За то, что они натворили, от Украины они должны получать вэлыку жЫрну дулю з маком. А после освобождения Донбасса от кацапской оккупации выплатить этим любителям рюзьге мира все сразу, но ниже пояса, сжатым воздухом.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:04 Ответить
а что "творили" пенсы? не то же самое что такие же точно пенсы, ватные на 90%, творят на НЕоккупированной территории?
Кто главные голосовальщики за Бойко и Зелю - пенсы! и молодь сопливая.
А если судить по вашему комменту, то войну с РФ развязали пенсы с Донбасса. а не Путин.
если что - я рад, что пенсам не будут платить из украинского бюджета.
Но гораздо важнее то, что это хорошее для Украины дело - а именно усиление проукраинских настроений в ОРДЛО сделано руками пророссийских боевиков.
Я был в Луганской области два года назад и пару месяце назад. разница РАЗИТЕЛЬНАЯ. Если в прошлый раз НАШИ пенсы жаловались, мол, "из Лугандона никто из пенсов не хочет выезжать, они две пенсии получают - нам бы так", то теперь картина кардинально другая. Слышал как раз от приезжих оттуда пенсов, что им там фигово, и что их почти не выпускают за пенсиями в Украину, и что в Украине больше заботятся о людях, чем в Лугандоне.
так что не надо транслировать кремлевские нарративы, что "луганчане и дончане захотели свободы от бандеровцев". И без вас идиотов хватает. А правду о том, что 90% пенсов всей Украины - ватное пророссийское нечто, нечто, мечтающее только о повышении пайки, держите при себе.
Хоть это тысячу раз правда.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:02 Ответить
Не 90%, а максимум 73%, на даний час менше, як з об*єктивних так і суб*єктивних причин.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:26 Ответить
Предметно, содержательно, интересно. Отдельное спасибо за идиота и за бесценный совет держать что-то там при себе. За кремлевские нарративы просто земной поклон, ага.
показать весь комментарий
11.10.2021 08:59 Ответить
Нарешті.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:47 Ответить
чому напряму не переказують на рахунки главньіх пісюнов ордльі?
показать весь комментарий
10.10.2021 12:55 Ответить
Надо закрыть все КПВВ на 20 лет. А потом посмотрим моджет ещё на 20 лет.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:50 Ответить
Злой ты ,изверг,там же наши пенсионеры! Они ж теперь(целый месяц)не смогут помогать своим деткам,которые сидят в окопах и безнаказанно стреляют по украм
показать весь комментарий
10.10.2021 13:45 Ответить
но при этом упыри из ОПЗЖ будут выть, что это Украина виновата в непускании людей за пенсиямии
показать весь комментарий
10.10.2021 12:53 Ответить
Хай упирь бойко із своїх статків,вкрадених в Україні (Вишки,заводик по виготовленню вибухівки і т. п.) платить там пенсії,врешті це вони(жоппоблоківці) намутили цю війну і виставляли цих бабок з іконами,які перекривали дороги нашим військовим в 2014 році... А зараз верещать що"это же наши люди..."
показать весь комментарий
10.10.2021 15:22 Ответить
Походу дырявые еще большие патриоты Украины чем зелох. Я напомню, что именно зеленый упырь начал платить пенсии всем терпилам из дыры, независмо от того живые они или уже откинулись - такая себе дыра в которой жгутся деньги украинских роботяг, благодаря криворогульному черту
показать весь комментарий
10.10.2021 12:55 Ответить
Он и не скрывал перед выборами, что забота о старых донецких сепаратистах - для него самое и приоритетное. Что совершенно не смущало его избирателей, которые платят на это налоги, и самим никакая пенсия не светит.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:59 Ответить
а что, у нас гражданская война, раз там только сепаратисты живут?
А я дурак думал что у нас война с Россией...
показать весь комментарий
10.10.2021 13:56 Ответить
"терпіли"як раз не із дирляндії,ці гребуть по дві пенсії і хають Україну на чому світ стоїть,а більш "терпіли,це українські пенсіонери...
показать весь комментарий
10.10.2021 15:27 Ответить
Вовочка аж почернел, куда же девать деньги? Добавлять нельзя, ожиреют суки, свои, а тем нельзя. Разве можно спать спокойно.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:57 Ответить
Хоть они про наш бюджет позаботятся.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:58 Ответить
Накінець ОРДЛОВ-ціі зробили те, на що наші не спромоглися за 7 років.
показать весь комментарий
10.10.2021 12:59 Ответить
я аж расплакался
показать весь комментарий
10.10.2021 13:01 Ответить
Та тут многим слезы мешают говорить.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:07 Ответить
давно пора- пусть рюсский мир этим сепарам платит пенсии-на двух стулах хотять усидеть иуды=
показать весь комментарий
10.10.2021 13:04 Ответить
судя по вашим словам у нас все-таки гражданская война, а не война с РФ?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:51 Ответить
великой отчественной войны судя по вашим словам тоже не было- была гражданская война между гражданами ссср- с одной стороны красная армия а с другой- жители ссср- армия власова- локотская республика и еще сотни тысяч коллаборантов и сепаратистов которых поддерживала нацистская германия-
показать весь комментарий
10.10.2021 14:08 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 13:06 Ответить
Еще бы и на учебу своим личинкам запретили выезжать.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:09 Ответить
Голосовали за Х#йла а пенсию в Украине получают даже сепары возмутились...
показать весь комментарий
10.10.2021 13:15 Ответить
если вы верите в честность оккупендов Путина - вы идиот.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:51 Ответить
я понемаю что вам нечем но всеже попробуйте понять что это стеб...
показать весь комментарий
10.10.2021 13:56 Ответить
Спасибо руководству ОРДЛО
показать весь комментарий
10.10.2021 13:22 Ответить
Чудово. Є таки гарні новини.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:44 Ответить
Нарешті почали виконувати мінські угоди, у частині, утримувати окуповані території має окупант.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:46 Ответить
такого пункта в Минских нет.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:50 Ответить
Пан читав угоди ,чи підписував?
показать весь комментарий
10.10.2021 14:43 Ответить
Я считаю, боевикам проплатили из бюджета Украины. Не иначе.
Это дешевле, чем содержать пенсионеров ОРДЛО за счет госбюджета ВСЕГДА.
причем, что приятно - вину за это взяли на себя сами боевики))
показать весь комментарий
10.10.2021 13:49 Ответить
Абсолютно пох...
показать весь комментарий
10.10.2021 14:19 Ответить
І куди дивляться "глибокостурбовані" міжнародні інституції, це ж "гіноцид"!
показать весь комментарий
10.10.2021 14:30 Ответить
Ну,як попід гусенки наших танків "сігати",щоби не дати їм можливості вступити до бою із ************* оті даунбаські "пенси" добре знають. Так ото нехай знають і те,що від України їм-хрен би давати, а не пенсії. Нехай у любимого ***** просять,може змилостивиться, але навряд,бо " Мавр зробив свою справу- мавр може йти"! Шшас заплачу від жалю.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:54 Ответить
хоть один из комментаторов здесь живёт? И хоть малейшее представление имеет, шо тут с украинскими пенсиями? По городу куча обменников, в которых за долю малую снимут и отдадут пенсию с вашей украинской карточки.Ну и при обмене на рубли ещё наварят...А кому надо карточку поменять- и через рашку съездят...долго, дорого, но терпимо...дырявые начальники и тут в доле...
показать весь комментарий
10.10.2021 15:18 Ответить
Ну хоть кто-то заботится об украинском бюджете. Наши готовы все просрать. Ни копейки не получая от работающих и ОРДИЛО, выплачивают миллионы их пенсионерам за наш счет. Еще и россиюшка пенсии платит. Так чего же не воевать ополченцам.
показать весь комментарий
10.10.2021 15:38 Ответить
да нихера они не заботятся! просто ковид ситуация... ну а "наши" укро-падлюки найдут способ выплачивать пенсии запроданцам!
показать весь комментарий
10.10.2021 16:10 Ответить
Зневажаю всіх керівників без винятку які допустили виплату будь яких відразхувань з бюджету України на користь сепаратистів. "Какая разніца" - "Пєтя "ілі" Зєля" розкрадає бюджет і за відкати фінансує прокацапський сепаратизм утримуючи паразитів Даунбасу які стріляють в Україну разом з окупантами *****? Згідно міжнародних законів окупант має утримувати окуповані території. Крапка. Якщо ми щось туди платимо то це злочин. Ми маємо платити тільки своїм захисникам і патріотам. Яка може бути солідарність з людьми які в нас стріляють?
показать весь комментарий
10.10.2021 16:18 Ответить
Давно пора прикрыть украинскую кормушку для " хоть камни с неба но в России", у самих воли не хватает, так хоть с той стороны дуроломы на это пошли( хотя думаю не надолго).
показать весь комментарий
10.10.2021 19:24 Ответить
Короче, русьге мир накрыл их полностью, по самые помидоры. Вы звали псин мавзолейных, вы их получили. Без украинской пенсии вы подохните
показать весь комментарий
10.10.2021 20:18 Ответить
За что вообще платить этим предателям и колоборантам? Они же голосовали за ЛыДыНыРу? Так пусть теперь ДыНыра их и кормит! С каких это делов, я плачу налоги в Пенсионный фонд, что бы какой то любитель Пуйла и русского мира получал пенсию?
показать весь комментарий
10.10.2021 20:34 Ответить
Ну шо сказать?... Молодці... Бо наші так і будуть платити і мертвим і живим і ненародженим
показать весь комментарий
10.10.2021 20:40 Ответить
 
 