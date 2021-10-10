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Газ (9404) Стефанишина Ольга вице-премьер (220)

Украина имеет достаточные запасы газа в хранилищах, чтобы нормально пройти осенне-зимний период, - Стефанишина

Украина имеет достаточные запасы газа в хранилищах, чтобы нормально пройти осенне-зимний период, - Стефанишина

Украина имеет достаточные запасы газа в хранилищах, чтобы нормально пройти отопительный период.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", - отметила Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" в сентябре до минимума сократил транзит газа по территории Украины, - Оператор ГТС

Относительно необходимости проведения переговоров с Россией по газу, Стефанишина отметила, что нынешние договоренности базируются на европейских нормах и таким же должен быть новый контракт.

"Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому договариваться нам обязательно придется, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", - отметила вице-премьер.

Также читайте: "Нафтогаз" растаможил 2,4 млрд куб. м. газа, поставленные "Газпромом" еще в 2015 году: это привело к недополучению бюджетом 2,25 млрд грн ренты, - журналист Винничук
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Топ комментарии
+8
Ви то нормально пройдете.
Скільки грошей наших по офшорах розпіхали..
А як іншим українцям виживати ?
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10.10.2021 12:47
+7
видимо вицепремьер не соображает, что б поднять газ из сховыщь, его надо чем-то заместить)))
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10.10.2021 12:47
+6
Не хватит. Еще есть школы, больницы, садики, социальная сфера и расходы на транспортировку. У нас пытались провести тендеры для муниципальных организаций с автономными системами отопления. В том числе для садиков и школ. Ни одно из предложений не было меньше 35 грн. (!!)
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10.10.2021 13:11
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Ви то нормально пройдете.
Скільки грошей наших по офшорах розпіхали..
А як іншим українцям виживати ?
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10.10.2021 12:47 Ответить
видимо вицепремьер не соображает, что б поднять газ из сховыщь, его надо чем-то заместить)))
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10.10.2021 12:47 Ответить
газ в ПГХ под большим давлением, его не нужно там ничем замещать
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10.10.2021 13:03 Ответить
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10.10.2021 13:12 Ответить
Кулеба заменит
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10.10.2021 13:14 Ответить
https://www.gazprominfo.ru/articles/gas-storage/
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10.10.2021 13:15 Ответить
В процессе создания хранилища часть газа захватывается в пласте-коллекторе, чтобы создать необходимое давление. Этот газ называется буферным. Его объем составляет приметно половину от всего газа, закачиваемого в хранилище. Газ, который потом будут извлекать из ПХГ, называется активным или рабочим газом.
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10.10.2021 13:24 Ответить
буферный газ всегда в хранилище, его не нужно ни закачивать ни выкачивать
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10.10.2021 14:43 Ответить
А знаете ли Вы,что всё Вами вышеописанное возможно лишь при квазиконсолированной инкорпоризации донорно-акцепторного базиса модулизации диффузора, скомпилированного под гипер-инфрорекуррентную n-мерную регенерацию торсионных полей, эмулированных эмиссией корреляционого квантиля экстрарезонансной мантиссы комбинированной чётности?
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10.10.2021 15:11 Ответить
Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", - отметила Стефанишина. Источник:
Вот эти оговорки про европейскость несколько пугают. А нельзя просто сказать - Мы имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах.
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10.10.2021 12:47 Ответить
да и европейскость однобокая однако, о европейских стандартах оплаты труда и соцгарантиях молчат почему то
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10.10.2021 13:20 Ответить
... и очень приличный потенциал в газодобыче.
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10.10.2021 12:47 Ответить
что они не сбрехали?
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10.10.2021 12:48 Ответить
где же зрада?
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10.10.2021 12:51 Ответить
А почему она не добавила "под руководством найвэлычнишого лидэра **********"? Снимут ведь, как пить дать.
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10.10.2021 12:52 Ответить
Ничего она не збрэхала, пройдем отопительный сезон нормально, плюс - минус, но кого это интересует. Не будем же мы в связи с этим делать перепись.
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10.10.2021 12:52 Ответить
Малый - не гони беса. Летом, вместо закупки газа на 50 млрд. грн. сняли Коболева и забрали эти бвбки на "Велике крадивныцтво"
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10.10.2021 13:20 Ответить
то вранье
в хранилищах 19 млрд
из них
3.5 частный газ
4-4.5 - технический газ
только на нужды населения надо 12 млрд кубов
дальше считайте сами
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10.10.2021 12:54 Ответить
посчитал
19-3,5-4,5 = 11
за отопительній сезон будет еще добіто минимум 7 млр кубов
11+7=18
18 млр.кубоав для населения на 6 месяцев не хватит?
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10.10.2021 13:06 Ответить
Не хватит. Еще есть школы, больницы, садики, социальная сфера и расходы на транспортировку. У нас пытались провести тендеры для муниципальных организаций с автономными системами отопления. В том числе для садиков и школ. Ни одно из предложений не было меньше 35 грн. (!!)
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10.10.2021 13:11 Ответить
а еще есть олигархи со своими химическими, металлургическими, ферросплавными и ..... сахарными заводами, если бы для них не тырили украинский газ то хватило бы и на школы и садики и больницы
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10.10.2021 16:16 Ответить
В чем проблема? Пойдите и перекройте всем газ кроме отопления населения? Распустите школы, садики, больницы, баннопрачки, закройте все остальные коммунальные учреждения. Закройте все ТЭЦ. Вперед и с песней. Потом расскажите сколько лечились после побоев.
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10.10.2021 16:26 Ответить
Эебилко, когда и за какие бабки будет "добито"? Прозвени рогами, будь добр.
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10.10.2021 13:22 Ответить
"в хранилищах 19 млрд"
Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили 18,16 млрд. кубометрів газу. Загальна місткість газу в ПСГ України - 30,95 млрд. кубів. Отже, сховища будуть наповнені лише на 58,7%. У 2020-му році цей показник складав - 82,8%.

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10.10.2021 13:23 Ответить
нет. не хватит
а теперь ты забыл про предприятия.
школы, садики тоже отапливать надо. и хлеб печь надо.
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10.10.2021 13:50 Ответить
еще кроме ТЭС которые генерируют тепло есть еще ТЭЦ на газе. это те которые вырабатывают электроэнергию
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10.10.2021 13:52 Ответить
Ну что, если у простых жителей зимой с газом будет ЖЖЖ, то все пойдем греться в дом Стефанишиной.
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10.10.2021 12:54 Ответить
Накрылась зрада.
Давайте про доллар по сто, только посмотрите на табло обменников.
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10.10.2021 12:55 Ответить
Ти бачив скільки коштує полварєніка сьогодні і скільки за нього просили ще два роки тому?
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10.10.2021 12:58 Ответить
Озвучь любимую тему, цену борщевого набора - в студию!
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10.10.2021 17:53 Ответить
Єслі што нє так- зебіли наґазуют! 😁
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10.10.2021 12:56 Ответить
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10.10.2021 12:57 Ответить
Ну що ви таке кажете... Вони,оті пенсіонери, є на роботі. Ото пориються у помийках,відшукають щось потрібне,продадуть на базарі і проспонсорують "Слуг" на декілька лямів американських гривнів. І отак щодня! А ви все запитуєте: хто ж спонсорує оту 95 партію, та й брешете,що ото коломошка.
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10.10.2021 13:37 Ответить
так уже было что краник перекрыли, и зимой не могли достаточно быстро поднимать газ из хранилищ...
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10.10.2021 12:58 Ответить
здрісті, виключно зєпабєдобєсіє(((
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10.10.2021 12:59 Ответить
Охотно верю!
Тоже самое было и про пандемию... =)
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10.10.2021 13:02 Ответить
Эта обезьяна Стифанишина что считать до 20 не умеет??
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10.10.2021 13:11 Ответить
По вашому, виродки, такі здирницькі ціни на газ, це - нормально?!
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10.10.2021 13:16 Ответить
объемы газа, на которых страна будет проходить от.сезон, забыла назвать, но то ничо, зеленым врать - как дышать
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10.10.2021 13:28 Ответить
На 21-22 роки, а надалі? Ото грощі потрібно не по офшорах ховати подібно пацюкам,а вкладати їх у прискорення відшукування і видобутку свого,українського, газу і не "дивитись в очі" *****. А ************** бункерпуцьку послати на йух із його пердлом.
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10.10.2021 13:30 Ответить
Тю-ю-ю,я знаю деканів тех. ВУЗів із освітою "Дошкільне виховання".
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10.10.2021 13:40 Ответить
Ну да, у вас все нормально. А а нас даже воду вскипятить невозможно - давления совершенно нет, даже еду невозможно нормально приготовить.
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10.10.2021 13:39 Ответить
де це у ВАС? не зрадо:обствуйте, будь ласка, раніше часу!
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10.10.2021 13:50 Ответить
запомните этот твит...
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10.10.2021 13:59 Ответить
Коли влада заявляє,що чогось вистачає,це відразу напрягає

Досвід.
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10.10.2021 14:02 Ответить
Себестоимость добычи украинского газа составляет порядка 0.95-1.30грн за куб,добыча на уровне 19+млрд. кубов в год - этого газа (по Конституции Украины это собственность граждан) с головой хватает населению и теплокомунэнерго + еще на промышленность остается. Согласен что плюс рента и налоги,транспортировка...но у меня платежка 10.13грн за куб (с "доставкой"). Не слипнется? Теперь по поводу газа в хранилищах - его гораздо меньше чем в прошлом году, возможность виртуального реверса сильно ограничилась из за прекращения поставок в Венгрию через Украину,цена на биржах-ее вы знаете сами...не чтоб весной-летом закачать газ по нормальной цене (деньги на счетах Нафтогаза были - около 50млрд),они их вытащили на дороги,точнее на распил между приближенными к телу сонцесяйного - теперь успокаивают население и призывают экономить пресловутый газ, расхаживая при этом в кроссовках за пару-тройку тыщ долларов...
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10.10.2021 14:04 Ответить
Себестоимость добычи украинского газа составляет порядка 0.95-1.30грн за куб. м.? Это, наверное, большой секрет для всей планеты... После снятия грифа секретности все инвесторы мира ринуться в Украину добывать газ РЕАЛЬНО прикиньте какие сотни % прибыли...
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10.10.2021 16:26 Ответить
закачали по ценам лета, продаем по зимним. Все для вас, мой народ любимый, потребляйте
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10.10.2021 14:54 Ответить
учителя получающие обещанную им 4000 вечно зеленых , как и народ Украины для которого обещанная победа над бедностью свершилась могут подтвердить ,что "зе обещания "- обычная ложь
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10.10.2021 15:40 Ответить
Очень большой специалист по газу эта Стафанишина...
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10.10.2021 16:22 Ответить
Значит жди беды.

Как только Шмыгаль сказал, что проблем с отоплением не будет, оказалось что на ТЕС не зватает угля.
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10.10.2021 17:25 Ответить
газа явно не досить, чим замінити ,- можливість мабуть є, але за наявністю повного провалу кабміну, шансів нема
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10.10.2021 17:48 Ответить
 
 