Украина имеет достаточные запасы газа в хранилищах, чтобы нормально пройти осенне-зимний период, - Стефанишина
Украина имеет достаточные запасы газа в хранилищах, чтобы нормально пройти отопительный период.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах", - отметила Стефанишина.
Относительно необходимости проведения переговоров с Россией по газу, Стефанишина отметила, что нынешние договоренности базируются на европейских нормах и таким же должен быть новый контракт.
"Даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому договариваться нам обязательно придется, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил", - отметила вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Скільки грошей наших по офшорах розпіхали..
А як іншим українцям виживати ?
Вот эти оговорки про европейскость несколько пугают. А нельзя просто сказать - Мы имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах.
в хранилищах 19 млрд
из них
3.5 частный газ
4-4.5 - технический газ
только на нужды населения надо 12 млрд кубов
дальше считайте сами
19-3,5-4,5 = 11
за отопительній сезон будет еще добіто минимум 7 млр кубов
11+7=18
18 млр.кубоав для населения на 6 месяцев не хватит?
Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили 18,16 млрд. кубометрів газу. Загальна місткість газу в ПСГ України - 30,95 млрд. кубів. Отже, сховища будуть наповнені лише на 58,7%. У 2020-му році цей показник складав - 82,8%.
а теперь ты забыл про предприятия.
школы, садики тоже отапливать надо. и хлеб печь надо.
Давайте про доллар по сто, только посмотрите на табло обменников.
Тоже самое было и про пандемию... =)
Досвід.
Как только Шмыгаль сказал, что проблем с отоплением не будет, оказалось что на ТЕС не зватает угля.