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Эпидзонирование Украины: количество областей в "оранжевой" зоне возросло до 16. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: количество областей в

По состоянию на воскресенье, 10 октября, в "оранжевой зоне" эпидемической опасности находятся уже 16 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. 

Так, по состоянию на 10 октября в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находятся: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области - 799 на 10 тыс. населения, Луганской - 780, Сумской - 548, Херсонской - 529, Харьковской - 526, Запорожской - 505, Донецкой - 504.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, выявлено 11 344 новых случаев, выздоровел - 2 581 человек, - Минздрав

Показатель уровня госпитализаций (60 на 100 тыс.) превышен в 13 областях: Волынской - 61,2, Днепропетровской - 68,8, Донецкой - 75,2, Житомирской - 74,6, Запорожской - 79,7, Луганской - 68,9 , Львовской - 61,3, Одесской - 60,9, Сумской - 71, Харьковской - 86,7, Херсонской - 91,3, Черновицкой - 66,5, Черниговской - 60,5.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Донецкой области.

Также читайте: Херсонская область вскоре может перейти в "красную" зону, - Ляшко

Эпидзонирование Украины: количество областей в оранжевой зоне возросло до 16 01
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Топ комментарии
+5
А за смерти, превышающие смертность в доковидные годы, ты бы ввел посмертные штрафы за симуляцию?
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10.10.2021 14:03
+4
Я бы отменил ковидные доплаты медикам и уровень госпитализации по ковиду сразу же упал бы до уровня госпитализаций от обычных ОРВЗ в прошлые доковидные годы.
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10.10.2021 13:36
+3
Сейчас антиковидные мероприятия по стране ничем не отличаются от тех, что были летом - тоесть никакие. Смысл в этих оранжевых-зеленых зонах если зеупырям сильно нужен лохдаун, ведь в лохдаун можно творить любой беспредел пока лошары сидят по домам
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10.10.2021 13:52
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Я бы отменил ковидные доплаты медикам и уровень госпитализации по ковиду сразу же упал бы до уровня госпитализаций от обычных ОРВЗ в прошлые доковидные годы.
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10.10.2021 13:36 Ответить
А как потом на вакцинах бабло косить???
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10.10.2021 13:51 Ответить
А за смерти, превышающие смертность в доковидные годы, ты бы ввел посмертные штрафы за симуляцию?
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10.10.2021 14:03 Ответить
Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды:

1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.

2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба - мед. Это называлось: "Лизнуть хины".

3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.

4. Клистир из мыльной воды и глицерина.

5. Обертывание в мокрую холодную простыню.

Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы.

Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.

- Больше не выдержу,- сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.

- Завтра же еду в полк,- объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев.

На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню.

- Это уже третий на этой неделе,- заметил сосед справа.

- А ты чем болен? - спросили Швейка.

- У меня ревматизм,- ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, "симулирующий" туберкулез.

- С ревматизмом ты сюда лучше не лезь,- серьезно предупредил Швейка толстый господин.- С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями.
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10.10.2021 14:23 Ответить
А где они, в годовой статистике? Покажешь? Что бы например за прошлый год и за доковидный 2018, где прирост то?
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10.10.2021 14:31 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam В 2020 году умерли 616 835 украинцев...
В 2018 году, по данным Государственной службы статистики, умерло 587 665 человек, в 2019 - 581 114.
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10.10.2021 15:11 Ответить
Например в мае 2020 умерло на 16,9% меньше чем в мае 2019. А потом когда начались вопросы статистика резко возросла..
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10.10.2021 15:25 Ответить
Ну, логично, весной объявили карантин, все надели маски и смертность от гриппа и орви упала, а смртность от ковида была еще относительно мала. Например, за май 2020 от ковида умерло 436 человек, сейчас за два дня больше умирает.
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10.10.2021 15:43 Ответить
Да, я помню эту статистику, именно ее от тебя и ждал. Знаешь почему? Потому что в ней за первые кварталы была смертность меньше чем в 2018-2019 году за тот же период. А когда на это обратили внимание и начали спрашивать а где же собственно "выросшая смертность" от ковида, то цифры резко поменялись стали существенно выше, что бы выйти на нужные показатели.
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10.10.2021 15:27 Ответить
Ты ее не ждал, иначе вместо вопроса "Что бы например за прошлый год и за доковидный 2018, где прирост то?" ты бы задал вот примерно такой "Что бы было указано с какого месяца началось превышение смертности в 2020?"
А началось превышение как раз тогда, когда полскочила смертность от ковида
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10.10.2021 15:38 Ответить
Ждал бот, ждал. Вас же так в лоб не возьмешь, скользкие как угри. И везде суете левые графики с частного сайта (давай угадаю - с минфина), которые они не известно как и где берут.
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10.10.2021 15:40 Ответить
Если тывсех, с кем тебе трудно спорить называешь ботами, это не делает тебе чести. Да и с сайтом ты не угадал.
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10.10.2021 15:45 Ответить
Ну а сайт ты так и не назвал, не бот. И да, мне трудно с вами спорить так как у вас вместо аргументов штамповые цитаты из ковид-агитки, а когда переходишь на логику и факты вы переходите на личности и сливаетесь.
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10.10.2021 16:08 Ответить
Держи, проигрывающий ботам.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/16/7286763/
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10.10.2021 16:13 Ответить
Что вы хотите сказать своей ссылкой, что вакцина на столько не эффективна, что в самой не привитой в Европе на тот момент (март) Украине была самая низкая смертность? Вас случайно денег за такие посты не лишат кураторы? Может вы ссылкой ошиблись?
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11.10.2021 01:06 Ответить
Я привелссылку на источник, откуда я взял гистограмму. Ибо Вы это просили, чтобы убедиться в том, что Вы продули якобы боту. Вы могли бы просто посмотреть адрес изображения
https://img.pravda.com/images/doc/b/7/b71d264 ------.jpg и без труда поня ли бы откуда оно, по Вам лавры бабы Ванги покоя не давали.
Ссылкой я не ошибся, а вот Вы снова ошиблись в своих полуночных фантазиях о том, что у меня есть куратор и я получвю от деньги за посты на Цензоре.
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11.10.2021 07:29 Ответить
УП - один из ковид ботных ресурсов, ссылаться на него то же самое что на вашу методичку. Все остальное ваши фантазии.
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11.10.2021 09:15 Ответить
Это Ваше ничем не подтвержденное субъективное мнение.
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11.10.2021 10:19 Ответить
Это Ваше ничем не подтвержденное субъективное мнение о моем мнении.
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11.10.2021 13:03 Ответить
Ну, раз наши мнения взаимно уравновешиваются, считем УП нормальным, заслуживающим доверия сайтом.
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11.10.2021 14:08 Ответить
Ну, Вам ошибаться не впервой. Выше Вы уже отожгли: "Вас же так в лоб не возьмешь, скользкие как угри. И везде суете левые графики с частного сайта (давай угадаю - с минфина), которые они не известно как и где берут."
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11.10.2021 18:23 Ответить
Вот видите разницу - я привел в своем предыдущем посте цитату, а Вы в своем предыдущем посте привели домыслы.
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11.10.2021 19:55 Ответить
Я где-то приводил что-то похожее на агитку? Я приводил материалы с сайтов "обозреватель" или "Лига".
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11.10.2021 20:36 Ответить
Тут, мне кажется, Вы неправы. Минфин дает официальную статистику. Другой нет и ее никто не ведет. Если ставить под сомнение эту статистику, то оказываемся вообще без какой либо статистики. Посему хотим мы или нет, а придется верить тому что есть, чтобы хотя бы как-то понимать ситуацию.
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10.10.2021 18:49 Ответить
"Минфин" частный сайт принадлежащий частному лицу и никакого отношения к министерству финансов он не имеет, как и к другим гос. органам. По этому лучше вообще без статистики чем высосанная не понятно откуда.
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11.10.2021 01:09 Ответить
Ок. Согласен. Что Вы предложите откуда взять за статистику?
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11.10.2021 01:18 Ответить
Честно - в Украине не имею не малейшего понятия возможно ли вообще получить хоть немного честную статистику. По Израилю хоть что-то можно увидеть на официальном дашборде их минздрава https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general у нас же ничего подобного нет и наверно и быть не может, в силу отсутствия системы сбора объективных данных.
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11.10.2021 09:18 Ответить
Ну в таком случае приходится верить той что есть. Все равно статистика берется не для точных, а для оценочных суждений. А на сайте минфина она хоть нормально структурирована. Честно говоря даже и не подозревал, что к украинскому минфину данный сайт не имеет отношения. Ну та маем то шо маем. Все равно другого нет. Можно кстати сравнить с тем же израильским сайтом. Кстати, по вакцинации цифры практически совпадают.
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11.10.2021 09:28 Ответить
Я когда-то сравнивал с израильскими данными, очень много не стыковок было. Не знаю откуда этот сайт берет данные и кто его владельцы, но доверять хз кому точно не стоит.
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11.10.2021 13:05 Ответить
Сейчас антиковидные мероприятия по стране ничем не отличаются от тех, что были летом - тоесть никакие. Смысл в этих оранжевых-зеленых зонах если зеупырям сильно нужен лохдаун, ведь в лохдаун можно творить любой беспредел пока лошары сидят по домам
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10.10.2021 13:52 Ответить
Согласен, плюсую. Но добавлю, что мероприятия должны быть подкреплены конкретными санкциями. Если какому-то 25-30 летнему хмырю ковид нипочем ("немного покашляю" - он так думает), то это можно было бы считать его проблемами, если бы он не заражал других.
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10.10.2021 14:38 Ответить
Постой, но ты же сознательный и привит двумя дозами шмурдяка, почему тебя пугает его кашель? Или ты позволил себе усомниться в эффективности экспериментального препарата?
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10.10.2021 15:26 Ответить
Во-первых, я думаю не только о себе. А во-вторых, даже если вокруг все (кроме этого хмыря) сознательные, всегда есть люди (сознательные), которым вакцинация противопоказана.
Посему вывод: появление в период карантина в общественных местах без маски должно караться так же, как и сознательное заражения СПИДом или сифилисом.
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10.10.2021 15:47 Ответить
Тут у тебя где-то прокол в логике. Ведь все такие же, сознательные, как и ты уже привиты шмурдяком и бояться им тоже нечего, а до не сознательных и их выбора какое тебе дело? По поводу тех, кому противопоказана - так разве не логично что именно они и должны ходить в маске, если у них проблема со здоровьем и они бояться заразиться? И еще возникает логичный вопрос - назови мне хоть одну страну мира в которой ношение тряпки на морде помогло остановить ковид. Ну так, чисто что бы я, не сознательный, увидел как эффективны маски и проникся.
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10.10.2021 16:03 Ответить
Маска защищает не на 100% (это же не комплект химзащиты), а, как я читал, процентов на 60%-80%. Если маска на обоих (на больном и на здоровом), уровень защиты будет более 80% (если две маски, каждая из которых защищает хотя бы на 60%, то в паре имеем 1-(1-0.6)(1-0.6)=0.84, т.е. 84%).
Если честно, то мне противно здесь что-то доказывать, как противно доказывать жлобам, прущимся на пешеходном переходе на красный свет, что нужно ждать зеленого, даже когда машин не видно. Уважение к закону определяет, в конце концов, уважение друг к другу. И не стоит удивляться, что нас под разными предлогами не хотят видеть в Европе.
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10.10.2021 17:22 Ответить
Уважение должно и быть и может НЕ к закону(нам), а в ПРАВУ !

Законы у нас как дышло - пишут так как им самим он будет выгоден и ни чего общего с какой то справедливостью в нем нет и быть не может !

А во по праву... у тебя есть право привиться, ходить в маске и сидеть дома, а у другого есть такое же право этого не делать !

ТВОЕ право сцатся с переляку не может нарушать право другого жить полноценной жизнью! Можешь сцатся сидя дома в маске и уколотым хер знает чем !

Что касается Европы, так там не везде все нахохотаться в Масках... Например Австрия - практически вся без масок , более того, если ты например в бар зайдешь в маске - тебя обяжут ее снять, что бы ты не нагнетал панику !
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10.10.2021 18:28 Ответить
Да ни на сколько она не защищает как показал опыт всего мира. Ни в одной стране маски никак не смогли остановить ковид.
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11.10.2021 01:02 Ответить
Почему в странах где самый жесткий масочный режим это никак не повлияло на эпидемию? Вы можете сколько угодно писать про вымышленные 84%, но лучше всего об их не эффективности говорит статистика.
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11.10.2021 01:04 Ответить
Маска работает совсем не в ту сторону как Вы считаете. Условно говоря она не на вдох, а на выдох работает. Маска сама по себе наносит дополнительный вред ее носящему. Она является концентратором микробов. Но в то же самое время она частично задерживает распространение именно Ваших микробов для остальных. С Вашей стороны это некая жертва для общества. Т.е. нанося вред себе уменьшаете риск остальным заразиться от Вас. Тут правильное упрощенное сравнение приводили в пример. Хотя и грубое. Маска защищает от ковид приблизительно так же как трусы от диареи. Механизм действия сравним.
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10.10.2021 18:55 Ответить
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10.10.2021 14:00 Ответить
 
 