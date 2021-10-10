Эпидзонирование Украины: количество областей в "оранжевой" зоне возросло до 16. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на воскресенье, 10 октября, в "оранжевой зоне" эпидемической опасности находятся уже 16 областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 10 октября в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находятся: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области - 799 на 10 тыс. населения, Луганской - 780, Сумской - 548, Херсонской - 529, Харьковской - 526, Запорожской - 505, Донецкой - 504.

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Показатель уровня госпитализаций (60 на 100 тыс.) превышен в 13 областях: Волынской - 61,2, Днепропетровской - 68,8, Донецкой - 75,2, Житомирской - 74,6, Запорожской - 79,7, Луганской - 68,9 , Львовской - 61,3, Одесской - 60,9, Сумской - 71, Харьковской - 86,7, Херсонской - 91,3, Черновицкой - 66,5, Черниговской - 60,5.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Донецкой области.

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