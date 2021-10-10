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инвестиции (1155) Шмыгаль Денис (2596)

В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд, - Шмыгаль

В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд, - Шмыгаль

В первом полугодии 2021 года Украина получила рекордную за последние четыре года сумму прямых иностранных инвестиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook 9 октября.

"Рост инвестиций. В первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили $2,8 млрд. Это рекордная сумма за последние четыре года. Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды", – заявил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция может предоставить Украине дополнительно 1 млрд евро инвестиций на инфраструктуру, - Кубраков

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Топ комментарии
+14
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10.10.2021 13:50
+13
Брешет шмыгло как дышит...а дышит оно часто...
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10.10.2021 13:49
+5
Маленький Кипр на первом месте, среди всех стран, по инвестициям в Украину.
Потому, что Кипр это классический офшор.
Большинство инвестиций из офшоров в Украину - это украинский капитал, владельцы которого используют компании на Кипре и в других офшорах ради оптимизации налогообложения и получения специфического правового статуса.
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10.10.2021 14:11
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Брешет шмыгло как дышит...а дышит оно часто...
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10.10.2021 13:49 Ответить
Головне, що б інвестиції були не зелену енергетику. І так вже 60% украцінців дупітами світить.
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10.10.2021 14:01 Ответить
і хто це ,такий нелохастий неприязнь до всього зеленого викликає...?
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10.10.2021 14:13 Ответить
шмыгаль брешет)
из 2.8 млрд.долл "инвестиций" в 2021 году - 2.6 млрд.долл это ПОДАРОК от МВФ..)

Итого чистых инвестиций за 2021 год - около 200 млн.долл..
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10.10.2021 16:10 Ответить
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10.10.2021 13:50 Ответить
Знаєте, після висловлювань Шмигаля про те як "Україна сьогодні дуже швидко трансформується, і не завжди, до речі, партнери встигають усвідомити і зрозуміти, наскільки швидкі кроки робить наша держава в частині від боротьби з корупцією до цифровізації, до впровадження нових технологій, до боротьби з економічними злочинами", на віру його слова не сприймаю
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10.10.2021 13:52 Ответить
Это ОВГЗ что ли инвестиции. В мире для поддержки экономик напечатали столько денег что Шмыгальские 2,8 это просто провал!!! Реальное замыливание глаз! Ну во что вложены деньги. В какие проекты! Одно можно сказать точно очень близок финансовый кризис из за обвала рынка первичного жилья! Мы где на уровне августа 2008 года если кто помнит
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10.10.2021 13:53 Ответить
То, напевно, Шмигаль порахував як інвестицію противоковідний подарунок від МВФ $2,7 млрд
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10.10.2021 13:57 Ответить
Із Кіпру чи Бермудів? Назвати імена "інвесторів"? Запроста.
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10.10.2021 13:59 Ответить
под "прямыми иностранными инвестициями" они считают проданные облигации ОВГЗ
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10.10.2021 14:02 Ответить
Трускавецька економіка вона така)
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10.10.2021 14:10 Ответить
стратегия зебиков - врать про успехи, все равно никто из 73% проверять не будет
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10.10.2021 14:04 Ответить
Ох і бреше....

ось статистика https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2020/ ТИЦЬ
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10.10.2021 14:04 Ответить
Каанєшна, Зеля ж понавозив інвестицій з оманів, катарів та інших еміратів.
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10.10.2021 14:05 Ответить
как говорят на засРашке - отрицательный рост.
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10.10.2021 14:08 Ответить
Не отрицательный рост, а отрицательный темп роста, то есть замедление роста.
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10.10.2021 17:53 Ответить
Шестерки рынулись поднимать Офшорному Бубочке рейтинг.
Теперь минимум неделю вплоть до последнего чинуши будут докладывать из всех СМИ о "рекордных урожаях".
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10.10.2021 14:09 Ответить
Маленький Кипр на первом месте, среди всех стран, по инвестициям в Украину.
Потому, что Кипр это классический офшор.
Большинство инвестиций из офшоров в Украину - это украинский капитал, владельцы которого используют компании на Кипре и в других офшорах ради оптимизации налогообложения и получения специфического правового статуса.
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10.10.2021 14:11 Ответить
Так і є.
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10.10.2021 14:17 Ответить
Це старі данні. Після вступу в ЄС у 2004 на Кіпрі офшори поступово ліквідували і зараз там офшорів в їх класичному значенні не має ... Думаю що справжні офшори з яких до нас заходять "інвестиції" треба дивитися по назвам офшорів, які викорисьовують олігархи, політики, чиновники зараз....а це скоріше за все Мальдиви, Британські Віргінські острови, Сейшельські Острови, Вануату
Панама, Беліз, ОАЕ , Сінгапур Швейцарія. чи той же Оман але там зара вводять чи вже ввели ПДВ саме їх використовують зараз ....треба дивитися по Зеленськомуй, Коломойському, Порошенко та Ко,
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10.10.2021 14:42 Ответить
можливо "інвестиції" з Кіпру з тим і пов*язані що там вже не класичні офшори, і всю інфу вони розкривають і тому кошти або переводять у справжні офшори (в яких теж умови погіршуються) або повертають в Україну під виглядом "інвестицій" сторюючи для них пільги. До речі Кіпр і по нашому законодавству не офшорна зона
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10.10.2021 14:46 Ответить
Коли читаєш про плісняве "рекордне", "велике" і "вперше" , як в совкове дитинство повертаєшся.
"Пятилетку раньше срока!!!"
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10.10.2021 14:15 Ответить
чого він не розказує, що то за інвестиції? Чи, часом, не оті $2,7лярда зелені від МВФ?
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10.10.2021 14:30 Ответить
Царство небесне дідусеві Панасу, він би сказав: "Вот така муйня, малята"!
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10.10.2021 14:36 Ответить
Шмыгаль - "В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд"
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То чувство, когда завтра уже сегодня, а ты ещё вчера.
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10.10.2021 14:40 Ответить
МВФ перечислил 2,7 млрд ?
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10.10.2021 14:48 Ответить
на весні 2021 писали данні за 2020 станом на 31 грудня.

"Найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну $14,958 млрд. На другому місці - Нідерланди ($10,005 млрд), на третьому - Велика Британія ($2,953 млрд). Про це повідомляє https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5 сайт Національного банку України.

«Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на 31 грудня 2020 року склали 48,935 млрд доларів З них інструменти участі в капіталі - $36,848 млрд, боргові інструменти $12,087 млрд», - пише НБУ.

Водночас компанії з країни-агресора Росії вклали в українську економіку $1,028 млрд. За цим показником Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу ($837 млн) і США ($710 млн).

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій ($34,979 млрд)."
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10.10.2021 14:52 Ответить
шмигаль, баран, це не інвестиції. просто олігархи вернули в країну вкрадені від податків з офшорів гроші.
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10.10.2021 15:05 Ответить
из чь их офшоров ?От каких олигархов ?
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10.10.2021 15:38 Ответить
Пиар Президента Зе, грозное оружие, для вешания лапши, на уши избирателя.
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10.10.2021 15:55 Ответить
ага, кипрские инвестиции. каждый год втирают подобную чушь для пиара
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10.10.2021 21:51 Ответить
 
 