В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд, - Шмыгаль

В первом полугодии 2021 года Украина получила рекордную за последние четыре года сумму прямых иностранных инвестиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook 9 октября.

"Рост инвестиций. В первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили $2,8 млрд. Это рекордная сумма за последние четыре года. Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды", – заявил премьер.

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