В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд, - Шмыгаль
В первом полугодии 2021 года Украина получила рекордную за последние четыре года сумму прямых иностранных инвестиций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook 9 октября.
"Рост инвестиций. В первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили $2,8 млрд. Это рекордная сумма за последние четыре года. Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды", – заявил премьер.
Топ комментарии
+14 Pawlo Kit
показать весь комментарий10.10.2021 13:50
+13 Привет
показать весь комментарий10.10.2021 13:49
+5 Николай Влад
показать весь комментарий10.10.2021 14:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
из 2.8 млрд.долл "инвестиций" в 2021 году - 2.6 млрд.долл это ПОДАРОК от МВФ..)
Итого чистых инвестиций за 2021 год - около 200 млн.долл..
ось статистика https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2020/ ТИЦЬ
Теперь минимум неделю вплоть до последнего чинуши будут докладывать из всех СМИ о "рекордных урожаях".
Потому, что Кипр это классический офшор.
Большинство инвестиций из офшоров в Украину - это украинский капитал, владельцы которого используют компании на Кипре и в других офшорах ради оптимизации налогообложения и получения специфического правового статуса.
Панама, Беліз, ОАЕ , Сінгапур Швейцарія. чи той же Оман але там зара вводять чи вже ввели ПДВ саме їх використовують зараз ....треба дивитися по Зеленськомуй, Коломойському, Порошенко та Ко,
"Пятилетку раньше срока!!!"
********************************************************
То чувство, когда завтра уже сегодня, а ты ещё вчера.
"Найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну $14,958 млрд. На другому місці - Нідерланди ($10,005 млрд), на третьому - Велика Британія ($2,953 млрд). Про це повідомляє https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5 сайт Національного банку України.
«Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на 31 грудня 2020 року склали 48,935 млрд доларів З них інструменти участі в капіталі - $36,848 млрд, боргові інструменти $12,087 млрд», - пише НБУ.
Водночас компанії з країни-агресора Росії вклали в українську економіку $1,028 млрд. За цим показником Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу ($837 млн) і США ($710 млн).
На країни ЄС припадає дві третини інвестицій ($34,979 млрд)."