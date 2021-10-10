РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9494 посетителя онлайн
Новости
1 906 40
госбюджет (1185) Шмыгаль Денис (2596)

Госбюджет за январь-сентябрь выполнен на 104%. Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль

Госбюджет за январь-сентябрь выполнен на 104%. Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль

Государственный бюджет за январь-сентябрь выполнен почти на 104%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, "эффективная работа таможни и налоговой" позволили существенно увеличить поступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект бюджета-2022 не предусматривает роста денежного обеспечения военнослужащих ВСУ, - Таран

"На этой неделе народные депутаты направили эти почти 40 млрд на субсидии, средства военным, развитие инфраструктуры, поддержку врачей и многие другие важные для страны проекты", - отметил глава правительства.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Добре. Бюджет виконано а перед армією борг по зарплаті 2 млрд. То це так закладено в бюджет? Сплановано?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:52
+13
Он просто тупо врет. Долг перед армией суммарно около 7,1 млрд. Долг по пособиям по безработице около 3 млрд. Долг по больничным тоже около 3 млрд. Долг по зарплатам врачей чуть более 0,5 млрд. Учителям у нас уже задерживают зарплату на месяц. И так далее по списку.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:58
+10
Дебилизация люмпена. Тут у нас полное перевыполнение любых планов.

показать весь комментарий
10.10.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре. Бюджет виконано а перед армією борг по зарплаті 2 млрд. То це так закладено в бюджет? Сплановано?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:52 Ответить
Армія падаждьот! В країні не вистачає 3000 суддів!!!
показать весь комментарий
10.10.2021 13:54 Ответить
Он просто тупо врет. Долг перед армией суммарно около 7,1 млрд. Долг по пособиям по безработице около 3 млрд. Долг по больничным тоже около 3 млрд. Долг по зарплатам врачей чуть более 0,5 млрд. Учителям у нас уже задерживают зарплату на месяц. И так далее по списку.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:58 Ответить
Ну так за счет этого и бюджет рекордный. Если в него только поступать деньги будут он будет только расти.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:03 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 14:19 Ответить
Вы не внимательно читали, оно же ясно сказало, - на важные для страны проекты. ВСУ для этой власти не важный проект.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:10 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2021 14:20 Ответить
Важный проект - реконструкция резиденции шмаркли на Бирючьем.... И всех остальных поместий и дворцов...
показать весь комментарий
10.10.2021 14:46 Ответить
О какой реконструкции вы говорите? Там для членограя, за наш счёт строят с НОЛЯ.
показать весь комментарий
10.10.2021 15:20 Ответить
Чисто фартануло с ценами на металл и зерно, а так изменений ноль.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:54 Ответить
на метал ціни почали обвалюватися.
Але фартунуло що з отими 2,7лярдами (₴75лярдів) зелені від МВФ, які також поступили в держбюджет
показать весь комментарий
10.10.2021 14:05 Ответить
Армия, перед которой долг 7.5 млрд - это разве не важный проект?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:54 Ответить
Можно поподробнее какой процент выполнения бюджета - это эмиссия пустых бумажек и займы? Чтобы лохи заранее готовились новому витку рекордной инфляции.
показать весь комментарий
10.10.2021 13:54 Ответить
Ло-хи дивляться на курс долара, і зубоскалять в сторону порохоботів, "тіпа ну і ґдє ваш долар по100!??? "
показать весь комментарий
10.10.2021 13:57 Ответить
Овощ тоже искусственно держал курс 8 пока все не навернулось. Вот для понимания

показать весь комментарий
10.10.2021 14:00 Ответить
А это относительно свежие данные
показать весь комментарий
10.10.2021 14:02 Ответить
Шо таке 104%?
Инфляція, дефлорація, чи емансіпація?
показать весь комментарий
10.10.2021 13:58 Ответить
Дебилизация люмпена. Тут у нас полное перевыполнение любых планов.

показать весь комментарий
10.10.2021 14:05 Ответить
Та давайте вже, "прикрашайте" каштани на Хресті! -- буде мені привід до Києва приїхати, бо скучив вже за Ненькою... *)
показать весь комментарий
10.10.2021 14:16 Ответить
Ерекція у снах зєльоних.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:05 Ответить
На річницю Революції, нап'ємось до полюції!
показать весь комментарий
10.10.2021 14:19 Ответить
Инфляция впервые за три последних года ускорилась до 11%, - Госстат Источник: https://biz.censor.net/n3292949
показать весь комментарий
10.10.2021 15:38 Ответить
Треба нового сайта впорядувати: sebe.schmigal.net
показать весь комментарий
10.10.2021 16:01 Ответить
Шмыгаль - "Госбюджет выполнен на 104%"
*******************************************
показать весь комментарий
10.10.2021 14:02 Ответить
интересно, а чего это шмыгаля подняли по тревоге в выходные? почему он все это не рассказал в пятницу в ВР?
показать весь комментарий
10.10.2021 14:04 Ответить
Вопрос риторический. После последних зашкваров нужен положительный белый шум для плебса.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:07 Ответить
Что этот рыночный барыга шмаргаль как всегда врёт!!Сначала занижат показатели , а потом легко их перевыполнят!!точ в точ как при Брежневе!! Вот Суки брехивые!!
показать весь комментарий
10.10.2021 14:04 Ответить
Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль.......

показать весь комментарий
10.10.2021 14:07 Ответить
"Выполнять" доходную часть бюджета за счет инфляции - я это вижу по ценам после каждого похода в магаз или на рынок,видять и чувствуют другие - только вам поцам офшорным все фиолетово...
показать весь комментарий
10.10.2021 14:09 Ответить
Шестерки рынулись поднимать Офшорному Бубочке рейтинг.

Теперь минимум неделю вплоть до последнего чинуши будут докладывать из всех СМИ о "рекордных урожаях".
показать весь комментарий
10.10.2021 14:13 Ответить
в #ОПе зе-зе забористая дурь. видно шмыгалю отсыпали жменьку. а по сути новости - эту брехню даже комментировать не хочется.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:14 Ответить
Шмигаль , а чому тодi ми досі не в СРСР?
показать весь комментарий
10.10.2021 14:18 Ответить
Та что ж такое, и газа навалом и бюджет перевыполнен, и инвестиции есть, и доллар подешевел конкретно, прямо беда.
показать весь комментарий
10.10.2021 14:21 Ответить
За рахунок інфляції...
І навіть це на величне крадівництво відправили, замість допомоги пенсіонерам, вчителям, військовим...
показать весь комментарий
10.10.2021 15:07 Ответить
Так тут никакого вранья! Только вот пусть назовёт реальную инфляцию! 20%?
показать весь комментарий
10.10.2021 15:34 Ответить
У шмигалів профіцит держбюджету майже як у Норвегії...)))
показать весь комментарий
10.10.2021 22:54 Ответить
 
 