Госбюджет за январь-сентябрь выполнен на 104%. Почти 40 млрд грн направили на важные для страны проекты, - Шмыгаль
Государственный бюджет за январь-сентябрь выполнен почти на 104%, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, "эффективная работа таможни и налоговой" позволили существенно увеличить поступления.
"На этой неделе народные депутаты направили эти почти 40 млрд на субсидии, средства военным, развитие инфраструктуры, поддержку врачей и многие другие важные для страны проекты", - отметил глава правительства.
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Але фартунуло що з отими 2,7лярдами (₴75лярдів) зелені від МВФ, які також поступили в держбюджет
Инфляція, дефлорація, чи емансіпація?
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Теперь минимум неделю вплоть до последнего чинуши будут докладывать из всех СМИ о "рекордных урожаях".
І навіть це на величне крадівництво відправили, замість допомоги пенсіонерам, вчителям, військовим...