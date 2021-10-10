Малайзия отменяет запрет на международные поездки для вакцинированных от коронавируса граждан с 11 октября

Власти Малайзии, где полностью вакцинированы 90% взрослого населения, отменяет запрет на международные поездки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как пишет Bloomberg, полностью привитым лицам будет разрешено пересекать государственную границу Малайзии с 11 октября, заявил в воскресенье премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб.

Ранее достичь показателя в 90% привитых планировалось до декабря. Целью быстрой кампании по вакцинации в Малайзии было восстановление всех секторов экономики до завершения четвертого квартала года.

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В мире по состоянию на утро 10 октября зафиксировали 238 369 454 случая заражения коронавирусом, в частности 4 863 098 летальные, выздоровели 215 503 341 человек.