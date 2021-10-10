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Малайзия отменяет запрет на международные поездки для вакцинированных от коронавируса граждан с 11 октября

Малайзия отменяет запрет на международные поездки для вакцинированных от коронавируса граждан с 11 октября

Власти Малайзии, где полностью вакцинированы 90% взрослого населения, отменяет запрет на международные поездки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как пишет Bloomberg, полностью привитым лицам будет разрешено пересекать государственную границу Малайзии с 11 октября, заявил в воскресенье премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб.

Ранее достичь показателя в 90% привитых планировалось до декабря. Целью быстрой кампании по вакцинации в Малайзии было восстановление всех секторов экономики до завершения четвертого квартала года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран

В мире по состоянию на утро 10 октября зафиксировали 238 369 454 случая заражения коронавирусом, в частности 4 863 098 летальные, выздоровели 215 503 341 человек.
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Туризм , праця , фінанси , медицина , навчання - потрібно не лише відкривати всі дороги для вакцинованих , а що значно важливіше - закривати всі шляхи для невакцинованих . Забобонні маргінали повинні почувати себе ущимленими у всьому . Тоді кількість невакцинованих різко зменшиться і вони не становитимуть загрози суспільству .
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10.10.2021 14:44 Ответить
И чем же болезный ты наш я...не вакцинированный.. тебе угрожаю?? Какую опасность для тебя представляю.??
Тебе... Типа защищенному вакциной??
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10.10.2021 14:56 Ответить
Супер!!! 👍Мое мнение - идентично! 😀
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10.10.2021 15:26 Ответить
Німцям можно вже, куди завгодно якщо 2 рази прищеплений. В апотеці, в телефон сертіфікат загонять -- і вільний!
Проблема з неприщепленими дітьми до 12 років -- тоді в карантині придеться посідити, по возверненню.
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10.10.2021 14:49 Ответить
 
 