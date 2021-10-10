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Зеленский (19064) Лондон (354) офшор (511)

"Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит (Baker Street) провела акцию протеста у здания, где согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают #Буквы.

Представитель организации "Евромайдан" (London Euromaidan) Андрей Бубернак рассказал, что в акции принимают участие украинцы, а также их партнеры и единомышленники, которые сегодня пришли поддержать протест против коррупции и отмывания денег.

"Недавно было опубликовано расследование Pandora papers о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского из "ПриватБанка" через оффшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может и не одну, которая не была задекларирована ... Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не только не борется с ней, а участвует в коррупционных схемах", - пояснил Бубернак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Продай квартиру - верни деньги: Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского 01
Продай квартиру - верни деньги: Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского 02
Продай квартиру - верни деньги: Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского 03
Продай квартиру - верни деньги: Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского 04
Продай квартиру - верни деньги: Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского 05

Он добавил, что участникам не нужны объяснения:

"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир ... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанное честным способом и тяжелым трудом".

Участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги".

Как известно, факты, приведенные в расследовании Pandora papers и в новом фильме-расследовании "Слидства.Инфо" "Офшор 95", свидетельствуют о том, что бизнес-структуры Зеленского могли не платить налоги в Украине в период с 2012 по 2019 год. С этой целью был открыт ряд офшорных компаний, которыми кроме Зеленского владели его партнеры по "Кварталу 95". Один из них - Сергей Шефир, который сейчас работает первым помощником президента. Другой - Иван Баканов, нынешний глава СБУ.

Начиная с 2012 года, офшоры владельцев и учредителей "Квартала 95" получили более 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Баканов не задекларировали свои офшорные компании, о которых говорится в расследовании Pandora Papers, - Арьев

Эти же офшорные компании владеют квартирами в Лондоне общей стоимостью около 7,5 миллиона долларов. Две квартиры принадлежат фирме Сергея Шефира. Одна из них расположена в доме под названием Chalfont Court. Вход в него находится напротив дома 221В на Baker Street. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составила около 3 миллионов долларов.

Другая лондонская квартира, которой владеет фирма Шефира, расположена в здании Clarence Gate Gardens, что в нескольких шагах от первого места. В 2016 году она стоила 2,1 миллиона долларов.

Третья квартира через офшорные фирмы принадлежит "кварталовцу" Андрею Яковлеву и расположена в здании Westminster Palace Gardens. Ее цена на момент покупки - более 2,3 миллиона долларов. От этого дома до Вестминстерского дворца, где собираются британские парламентарии, пешком можно дойти за 5 минут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Арахамия об офшорах Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас - у жены. ВИДЕО

Также акцию поддержала организация European Democrat Students. Это студенческая организация Европейской народной партии. Цель организации - способствовать созданию свободной, демократической и объединенной Европы. Они поддержали активистов, требующих ответов от украинского лидера Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ об офшорном скандале: Исследуются транзакции "Приватбанка", упомянутые в Pandora Papers

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Топ комментарии
+53
Оце правильний мітинг. По адресу.
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10.10.2021 14:28
+47
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
https://twitter.com/tendertorg21/status/1447129217565667335 2 год



Чи розуміє нарік, що прийде час і до його і його кодла, до слуг урода будинків прийдуть також, прийдуть українці, а не тітушки, прийдуть учасники війни з кацапами, він це розуміє, якщо ні, то скажіть йому, бо кокс йому мозок виїв, скажіть, щоб знав!!!
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10.10.2021 14:29
+43
Так і буде.... з продовженням.

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10.10.2021 14:32
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буба згрыз последние ногти
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10.10.2021 17:43 Ответить
А почему бы Петиным титушкам заодно не пропикетировать стоящую недалеко квартиру его подельника Ахметова которую тот купил за 200 МИЛЛИОНОВ долларов при самом честном пятом Президенте Этих денег хватит на отопление зимой всей Украины
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10.10.2021 17:59 Ответить
а почему бы зебилам не прокоментировать простые факты: при Порошенко - ахметов беднел, а при зеЛохе офшщорном - стал богаче в ТРИ раза за 1 год, увеличив свое состояние с 2.8 млрд.долл до 7.5 млрд.долл.

И да, зебил, покупка недвижки ПОСЛЕ уплаченных налогов - это нормально.

Вопрос в другом, почему ахметов ПЕРЕСТАЛ платить налоги при зеЛохе офшорном, в результате чего за год накопился долг ахметова перед бюджетом Украины на общую сумму около 100 млрд.грн.. которые зеЛох офшорный.. списал ахметову.

А этих 100 млрд.грн хватит на ДЕСЯТЬ лет на отопление всей Украины зимой..

так почему зеленский списал этот долг ахметову и Ко?
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11.10.2021 00:15 Ответить
п.с. ахметов при Порошенко стал беднее на 6 млрд.долл..
но пришел зеЛох офшорный и ахметов разбогател на 5 млрд.долл за ГОД.. Совпадение?
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11.10.2021 00:24 Ответить
и еще, напомню маленькую такую особенность, наглядно демонстрирующую твой идиотизм
статья от 19 апреля 2011
Ринат Ахметов купил самую дорогую квартиру в Лондоне
Украинский олигарх Ринат Ахметов стал покупателем самой дорогой квартиры в Лондоне - трехэтажного пентхауса общей площадью 25 000 кв. футов (2320 кв. м), сообщает Financial Times (FT). Квартира была приобретена в 2007 г. за 136,6 млн фунтов стерлингов ($222,5 млн), оплата произведена без использования кредита.

вот оно чего.. 2007 год, а у зебилов "во всем виноват Порошенко"))
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11.10.2021 00:22 Ответить
Какие они смешные.
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10.10.2021 18:00 Ответить
Він вам, і нам нічого не винени, особливо те що краде з Коломойським! Нахаби!
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10.10.2021 18:52 Ответить
А взагалі це було очевидно ще до виборів, що Зеленський був і є на "100% свій" для Коломойського, достатьно подивитись на риторику бєніних медіа.
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10.10.2021 18:54 Ответить
Я правильно понял, гражданин Зеленский Владимир Александрович во время войны с рф утаивал деньги от финансирования армии? Если это так, то не является ли он пособником агрессора.
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10.10.2021 18:59 Ответить
Він був ним, є і буде.
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11.10.2021 09:47 Ответить
начальник сбу литинант бакланов . первый помощник шимпанз-зе шифер и сам пре-зе-рватив тупо не платили налоги --- ну блин первый вопрос и где епаное рнбо с санкциями --- нагуя нам это кино про дурика на велосипеде и вторая серия про 41 лимон баксов калломойского для вовы-квартального --- это же просто киздец -- это уму нерастяжимо как говорил райкин ---- и эта зеленая гнида имеет нас всех представлять
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10.10.2021 19:16 Ответить
Про не лоха все мировые каналы показуют. Подать не лоху руку мировым лидерам будет в западло. За контаченный офшорами
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10.10.2021 19:17 Ответить
Интересное словосочетание " украинские активисты" - "в Лондоне". ( ну как и ожидалось это ответка Зеле "протестантов" на события у дома Пэдро. Пинг понг в общем то.)
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10.10.2021 19:17 Ответить
То у вас в Мацкві псевдоакції коли арештовані свій автозак штовхають.
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10.10.2021 19:42 Ответить
Та ні, у тебе кацап, у тебе Лахта, яка ******** совкодрочесрство Зе клоуна
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10.10.2021 19:47 Ответить
Убогоє лішнєхромосомноє, змийся як лайно в унітаз, не воняй своєй кацапською на форумі
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10.10.2021 19:50 Ответить
и не говори.. вышли украинцы против коррупции зеЛоха офшорного)
"позор", да?))
а ведь могли бы нанять какого зебила с диагнозом "долбо****", чтобы тот раздавал деньги титушне..
той самой титушне, которую создал подоляк при януковоще..
тот самый подоляк, что сейчас работает у зеЛоха офшорного

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10.10.2021 21:47 Ответить
Участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги". Источник:
Отак клоун вже ******* і за кордонами України
Нюхав би собі і надалі кокс в грімйорках після корпоративів - ні, його понесло у велику політики як лайно по каналізації.
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10.10.2021 19:41 Ответить
Ага за кордоном, 5 чоловік прийшло пофоткались. Говорять ніби ніколи в Україні ни жили та помилки в плакатах роблять.
Щок!!!
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10.10.2021 20:31 Ответить
Ага.
5 человек вышли там, куда все ваше зебильное быдло никогда в жизни даже съездить не сможет, не то, чтобы там жить.
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10.10.2021 22:01 Ответить
Закордонна допомога постраждалим від Panama Papers:
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10.10.2021 21:01 Ответить
Забавно, что в Украине это никого не волнует
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10.10.2021 21:14 Ответить
пффф, он вам ничиво не должен.
раньше думать надо было
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10.10.2021 21:49 Ответить
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