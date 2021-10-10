"Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит (Baker Street) провела акцию протеста у здания, где согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают #Буквы.
Представитель организации "Евромайдан" (London Euromaidan) Андрей Бубернак рассказал, что в акции принимают участие украинцы, а также их партнеры и единомышленники, которые сегодня пришли поддержать протест против коррупции и отмывания денег.
"Недавно было опубликовано расследование Pandora papers о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского из "ПриватБанка" через оффшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может и не одну, которая не была задекларирована ... Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не только не борется с ней, а участвует в коррупционных схемах", - пояснил Бубернак.
Он добавил, что участникам не нужны объяснения:
"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир ... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанное честным способом и тяжелым трудом".
Участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги".
Как известно, факты, приведенные в расследовании Pandora papers и в новом фильме-расследовании "Слидства.Инфо" "Офшор 95", свидетельствуют о том, что бизнес-структуры Зеленского могли не платить налоги в Украине в период с 2012 по 2019 год. С этой целью был открыт ряд офшорных компаний, которыми кроме Зеленского владели его партнеры по "Кварталу 95". Один из них - Сергей Шефир, который сейчас работает первым помощником президента. Другой - Иван Баканов, нынешний глава СБУ.
Начиная с 2012 года, офшоры владельцев и учредителей "Квартала 95" получили более 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Эти же офшорные компании владеют квартирами в Лондоне общей стоимостью около 7,5 миллиона долларов. Две квартиры принадлежат фирме Сергея Шефира. Одна из них расположена в доме под названием Chalfont Court. Вход в него находится напротив дома 221В на Baker Street. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составила около 3 миллионов долларов.
Другая лондонская квартира, которой владеет фирма Шефира, расположена в здании Clarence Gate Gardens, что в нескольких шагах от первого места. В 2016 году она стоила 2,1 миллиона долларов.
Третья квартира через офшорные фирмы принадлежит "кварталовцу" Андрею Яковлеву и расположена в здании Westminster Palace Gardens. Ее цена на момент покупки - более 2,3 миллиона долларов. От этого дома до Вестминстерского дворца, где собираются британские парламентарии, пешком можно дойти за 5 минут.
Также акцию поддержала организация European Democrat Students. Это студенческая организация Европейской народной партии. Цель организации - способствовать созданию свободной, демократической и объединенной Европы. Они поддержали активистов, требующих ответов от украинского лидера Владимира Зеленского.
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И да, зебил, покупка недвижки ПОСЛЕ уплаченных налогов - это нормально.
Вопрос в другом, почему ахметов ПЕРЕСТАЛ платить налоги при зеЛохе офшорном, в результате чего за год накопился долг ахметова перед бюджетом Украины на общую сумму около 100 млрд.грн.. которые зеЛох офшорный.. списал ахметову.
А этих 100 млрд.грн хватит на ДЕСЯТЬ лет на отопление всей Украины зимой..
так почему зеленский списал этот долг ахметову и Ко?
но пришел зеЛох офшорный и ахметов разбогател на 5 млрд.долл за ГОД.. Совпадение?
статья от 19 апреля 2011
Ринат Ахметов купил самую дорогую квартиру в Лондоне
Украинский олигарх Ринат Ахметов стал покупателем самой дорогой квартиры в Лондоне - трехэтажного пентхауса общей площадью 25 000 кв. футов (2320 кв. м), сообщает Financial Times (FT). Квартира была приобретена в 2007 г. за 136,6 млн фунтов стерлингов ($222,5 млн), оплата произведена без использования кредита.
вот оно чего.. 2007 год, а у зебилов "во всем виноват Порошенко"))
"позор", да?))
а ведь могли бы нанять какого зебила с диагнозом "долбо****", чтобы тот раздавал деньги титушне..
той самой титушне, которую создал подоляк при януковоще..
тот самый подоляк, что сейчас работает у зеЛоха офшорного
Отак клоун вже ******* і за кордонами України
Нюхав би собі і надалі кокс в грімйорках після корпоративів - ні, його понесло у велику політики як лайно по каналізації.
Щок!!!
5 человек вышли там, куда все ваше зебильное быдло никогда в жизни даже съездить не сможет, не то, чтобы там жить.
раньше думать надо было