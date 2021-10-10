30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

В Оренбургской области Российской Федерации 30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону вечером 9 октября.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовым отравлением, задержаны девять человек.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области стало известно 7 октября.

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