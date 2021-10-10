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30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

В Оренбургской области Российской Федерации 30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону вечером 9 октября.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовым отравлением, задержаны девять человек.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области стало известно 7 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в России

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Топ комментарии
+49
если б не умерли от отравления суррогатным алкоголем-
их бы споили ирландским виски -
солдаты NATO
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10.10.2021 15:11
+41
Слезы мешают говорить..
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10.10.2021 15:09
+25
Для расии это обычные новости
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10.10.2021 15:09
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В день рождения )(уйла пили за его здоровье
т.е. отдали жизнь за здоровие Вождя
Как это трогательн...надо не забывать Медведева,Шойгу,помянуть Ельцина
Глядишь Сибирь совершенно очистится для китайцев
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10.10.2021 20:57 Ответить
По вашему, россияне только пить умеют?!

https://radikal.ru/video/LIYS71nUCd8

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10.10.2021 21:24 Ответить
Здорово! Великолепно!
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10.10.2021 21:34 Ответить
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