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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Джапарова (174) Джелял Нариман (50)

Карательная практика в "лучших" советских традициях", - МИД о принудительной доставке Джеляла в психиатрическую лечебницу

Карательная практика в

Решение направить арестованного в оккупированном Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в психиатрическую больницу для проведения экспертизы является карательной практикой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова написала в Твиттере.

"Во временно оккупированном Крыму Наримана Джеляла безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты поместили замглавы Меджлиса Джеляла в психбольницу, - Полозов

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).
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Проклятые упыри! Античеловеческое зазеркалье.
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10.10.2021 15:47 Ответить
А Путина проверяли на ХИ_ХИ. Хотя зачем . Всему миру видно чти немного того ,ну типа неуравновешенный,Короче ДЛБ
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10.10.2021 18:24 Ответить
Він живе в окупації. Нічого дивного, окупанти так завжди роблять. Дивно якби такого не було.
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10.10.2021 16:03 Ответить
В либерастических традициях травить депутата метадоном и закапывать на третий день. Очень большая разница.
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10.10.2021 16:55 Ответить
Втираешь мордорские нарративы?
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10.10.2021 18:59 Ответить
А кто то 5 лет называл окупантом торговыми партньорами, разгонял блокаду, и не хотел перекрывать границу и выгонять росийское посольство. Вы уже определитесь там, а то сами сотрудничаете и торгуете с карателями а тут вдруг возмущаетесь.
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10.10.2021 17:11 Ответить
то барыга сотрудничал
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10.10.2021 21:20 Ответить
Кацапско-имперская сущность во всей красе. Народ с избыточной хромосомой.
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10.10.2021 19:00 Ответить
 
 