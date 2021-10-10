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Укрзализныця (2688) вагоны (179) Каленков Александр (98)

Списание вагонов по возрасту создаст искусственный дефицит и кризис в отрасли перевозок, - эксперт

Списание вагонов по возрасту создаст искусственный дефицит и кризис в отрасли перевозок, - эксперт

Намерения Укрзализныци списывать вагоны по сроку эксплуатации спровоцирует дефицит вагонов на рынке перевозок и значительно повысит цены на продукцию для конечного потребителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"То, что опять вынесли на рассмотрение этот непонятный проект, где собираются обрезать срок эксплуатации вагонов - и качественных, и некачественных, всех, - это приведет фактически к катастрофическим последствиям для Укрзализныци. Это создаст искусственный дефицит. Это приведет к росту ставок за пользование вагонами. Это ляжет грузом на всех грузоотправителей. И дальше по всей цепочке создания стоимости", - объяснил Каленков.

Он также подчеркнул: списание вагонов приведет к необходимости для УЗ покупать новые, в то же время у компании есть более приоритетные направления для инвестирования – в обновление локомотивов и железнодорожной инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

"Именно это увеличит оборачиваемость вагонов, вернее, улучшит оборачиваемость вагонов. Именно это позволит избежать аварий на линии и т.д., повысит эффективность работы Укрзализныци", - объяснил Каленков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Списывать вагоны по возрасту неправильно, значение имеет состояние вагона, а не год выпуска, - эксперт

По его словам, нет необходимости списывать вагоны, которые еще могут эксплуатироваться, и тем самым создавать кризисную ситуацию в железнодорожной отрасли.

"Грузовые вагоны ездят и еще могут продолжать ездить. Не нужно создавать искусственный дефицит и искусственный кризис на рынке", - подытожил Каленков.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

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Топ комментарии
+1
А списание по "экспертизе" создаёт обширное поле для КОРРУПЦИИ!
Да и откуда тут "катострофические последствия для Укрзализницы" если вагоны НЕ ЕЕ, а в частном владении компаний?!
Укрзализнице наоборот легче и безопаснее, если ВАШИ 70-летние вагоны перестанут ездить по ЕЕ рельсам!
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10.10.2021 16:12
+1
Это списанные кацапские вагоны РЖД их по цене металлолома украинским предпринимателям продавала.
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10.10.2021 16:20
+1
А что будет со списанными вагонами ?
Пойдут на металл ?
Или "спишут" самые лучшие и бесплатно передадут Ахметову ?
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10.10.2021 16:26
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Правила форума Совет форумчан
А списание по "экспертизе" создаёт обширное поле для КОРРУПЦИИ!
Да и откуда тут "катострофические последствия для Укрзализницы" если вагоны НЕ ЕЕ, а в частном владении компаний?!
Укрзализнице наоборот легче и безопаснее, если ВАШИ 70-летние вагоны перестанут ездить по ЕЕ рельсам!
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10.10.2021 16:12 Ответить
Это списанные кацапские вагоны РЖД их по цене металлолома украинским предпринимателям продавала.
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10.10.2021 16:20 Ответить
это очередной гавноброс рашкованской пропаганды
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10.10.2021 17:34 Ответить
А что будет со списанными вагонами ?
Пойдут на металл ?
Или "спишут" самые лучшие и бесплатно передадут Ахметову ?
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10.10.2021 16:26 Ответить
Нада проста сдєлать новіє вагони
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10.10.2021 16:46 Ответить
Делателей вагонов нет, ничего нет.
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10.10.2021 20:10 Ответить
Мрази, завозят вагоны из кацапии, устроили вой, чтобы прикрыть схему, когда будет разобрано ждпуть в парашу?
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10.10.2021 16:59 Ответить
Спишуть нові вагони, старі пустять на металолом, а потім беня стане дуже багатим
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10.10.2021 18:42 Ответить
так давайте не будем списывать самолёты по возрасту
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10.10.2021 19:35 Ответить
По УЗ уже ничему не удивляюсь(((( Ви ж только посмотрите - каждую неделю всплывают скандалы в этой отрасли. Они напрочь прогнили коррупцией. Каждый управляющий хуже предыдущего и все лишь воруют без продыха
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10.10.2021 21:04 Ответить
А зробити нові вагони немає кому?

*****! Це ж вагони, а не космічні кораблі!
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11.10.2021 00:28 Ответить
 
 