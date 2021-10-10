Списание вагонов по возрасту создаст искусственный дефицит и кризис в отрасли перевозок, - эксперт

Намерения Укрзализныци списывать вагоны по сроку эксплуатации спровоцирует дефицит вагонов на рынке перевозок и значительно повысит цены на продукцию для конечного потребителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



"То, что опять вынесли на рассмотрение этот непонятный проект, где собираются обрезать срок эксплуатации вагонов - и качественных, и некачественных, всех, - это приведет фактически к катастрофическим последствиям для Укрзализныци. Это создаст искусственный дефицит. Это приведет к росту ставок за пользование вагонами. Это ляжет грузом на всех грузоотправителей. И дальше по всей цепочке создания стоимости", - объяснил Каленков.



Он также подчеркнул: списание вагонов приведет к необходимости для УЗ покупать новые, в то же время у компании есть более приоритетные направления для инвестирования – в обновление локомотивов и железнодорожной инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.



"Именно это увеличит оборачиваемость вагонов, вернее, улучшит оборачиваемость вагонов. Именно это позволит избежать аварий на линии и т.д., повысит эффективность работы Укрзализныци", - объяснил Каленков.

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По его словам, нет необходимости списывать вагоны, которые еще могут эксплуатироваться, и тем самым создавать кризисную ситуацию в железнодорожной отрасли.



"Грузовые вагоны ездят и еще могут продолжать ездить. Не нужно создавать искусственный дефицит и искусственный кризис на рынке", - подытожил Каленков.

Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой.



Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.



В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

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