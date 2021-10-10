3-й полк спецназа ССО прошел сертификацию НАТО. Теперь его воины могут привлекаться в силы быстрого реагирования Альянса

В Украине еще одно спецподразделение Сил специальных операций прошло сертификацию НАТО. Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полка.

В информации подчеркивается: "Военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго преодолели тяжелый путь для присоединения в международную семью НАТО и выполнили все требования стандартов Альянса для способности выполнять боевые задачи бок о бок с иностранными партнерами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130. ФОТОрепортаж

"Вступление на боевое дежурство NATO Response Force (NRF) это большой шаг для украинской армии и преодоления старой системы для создания новых штатов, возможностей и стандартов. Командование части приветствует военнослужащих с прохождением оценки", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, первыми в Украине такое оценивание прошли военнослужащие 140-го центра ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 300 стандартов НАТО уже внедрены в ВСУ, - полковник Павелко