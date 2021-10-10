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3-й полк спецназа ССО прошел сертификацию НАТО. Теперь его воины могут привлекаться в силы быстрого реагирования Альянса

3-й полк спецназа ССО прошел сертификацию НАТО. Теперь его воины могут привлекаться в силы быстрого реагирования Альянса

В Украине еще одно спецподразделение Сил специальных операций прошло сертификацию НАТО. Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полка.

В информации подчеркивается: "Военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго преодолели тяжелый путь для присоединения в международную семью НАТО и выполнили все требования стандартов Альянса для способности выполнять боевые задачи бок о бок с иностранными партнерами".

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"Вступление на боевое дежурство NATO Response Force (NRF) это большой шаг для украинской армии и преодоления старой системы для создания новых штатов, возможностей и стандартов. Командование части приветствует военнослужащих с прохождением оценки", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, первыми в Украине такое оценивание прошли военнослужащие 140-го центра ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свыше 300 стандартов НАТО уже внедрены в ВСУ, - полковник Павелко
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Топ комментарии
+14
А почему не задерживают зарплат моносброду? Почему не задерживают зарплаты прокурвам и судьям? Почему не задерживают зарплаты в охфисе клоуна? Или герои, которые рисующие своим здоровьем и жизнью - третий сорт?
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10.10.2021 16:17
+12
3-й полк спецназа? Это не тот полк что Порох спонсирует?
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10.10.2021 16:06
+12
Кто будет подымать? зе-сепар, который уже полгода не может выплатить воинам деньги за участие в АТО?
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10.10.2021 16:09
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3-й полк спецназа? Это не тот полк что Порох спонсирует?
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10.10.2021 16:06 Ответить
ССО любят Порох и снайперские винтовки
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10.10.2021 16:19 Ответить
В августе 2017 года было упомянуто о использовании винтовки Z-10 военнослужащими вооружённых сил Украины в ходе боевых действий Позднее стало известно, что 82 винтовки Z-10 закупил и передал в войска за собственные средства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Порошенко (сообщается, что эти винтовки поступили в 3-й отдельный полк специального назначения)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%80_Z-10#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%80_Z-10#cite_note-8 [8] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%80_Z-10

А Косоворотько в это самое время развлекал русню за срублишки.
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10.10.2021 17:07 Ответить
Тобі скільки рочків, хлопчику, що і досі в казки віриш?
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10.10.2021 18:08 Ответить
Федя, пасись тундрой, я по воскресеньям не подаю.
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10.10.2021 18:09 Ответить
Зрозуміло, ти з 13% невиліковних...
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10.10.2021 18:11 Ответить
Опровергни, слизняк зеленый. Или тебя только обучили дерьмом из пасти брызгать?
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10.10.2021 18:14 Ответить
Вікіпедія, в яку написати маячню може будь-який шоколадний дебіл - найавторитетніше джерело. Пред"яви справжні документи, а не порожній, нічим не підкріплений, шоколадний висер.
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10.10.2021 18:22 Ответить
Какие документы? Купли-продажи? Или акт приемки из МО? Может, лучше ты попробуешь опровергнуть как-то поубедительнее, чем "явамниверю! вывсеврети!" в стиле своих братух-дикарей? Кстати, Нелох Косоворотько и прямо сейчас развлекает дикую русню за срублишки.
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10.10.2021 18:26 Ответить
Якби ти не був шоколадним дебілом, то ти б розумів, що порожній висер, нічим не підкріплений, сам себе і спростовує. Щоб він став реальним фактом, повинні бути справжні докази. А їх в тебе НЕМА. Є тільки нічим не підтверджена маячня, яку, я ще раз повторюю для особливо обдарованих, може написати будь-який шоколаднй ідіот.
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10.10.2021 18:36 Ответить
Так приведи в качестве опровержения хоть шо-то, кроме потока дерьма из пасти.
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10.10.2021 18:38 Ответить
Приведи хоч один СПРАВЖНІЙ доказ, щоб було що спростовувати. Поки що я бачу тільки піар на державному, закупленому на державні ж кошти майні.
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10.10.2021 18:41 Ответить
Так не работает, зеленый. Я привел факт, ты должен внятно опровергнуть. Ты пока шо блеешь шо-то невразумительное.
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10.10.2021 18:44 Ответить
Вот, кстати, цензор публиковал злобный "шоколадный высер".

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10.10.2021 18:32 Ответить
Смішний ти... Це піар, не більше того. Невже ти справді такий наївний? Чи просто дурний?
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10.10.2021 18:39 Ответить
Татышо? Правда? Так все-таки факт передачи винтовок был. И в зоне АТО/ООС они использовались. А чем помог АТО/ООС Нелох Косоворотько? Он же неплохие срушлишки зарабатывает, развлекая твоих братух-дикарей...
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10.10.2021 18:42 Ответить
Президент Владимир Зеленский передал в подразделения Вооруженных сил Украины 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-mi-mayemo-najbilshij-oboronnij-byudzhet-v-62925 пресс-служба президента
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/23/7263948/

Ще крутіший факт передачі. І я стверджую, що все це Блазень закупив на власні кошти, лише, в силу природженої скромності про це навіть не згадав, на відміну від піарщика гетьмана. А тепер спростуй це твердження.
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10.10.2021 18:51 Ответить
В смысле, оплатил и потом передал? Или попиарился за счет держ.бюджета, в который за время войны не заплатил почти ни копейки налогов?
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10.10.2021 18:55 Ответить
Помните Марка Твена когда вступаете в спор с идиотами, чтобы не опуститься до их уровня, где они могут задавить вас своим "опытом" 😁
Я знал о 100 снайперских комплексах, которые Порох купил для ВСУ за СВОИ деньги, когда зелёное чмо по саунам развлекал богатеньких буратин. Но решил сыграть на живца - и ЗЕЛЁНЫЕ жабы заквакали..😁
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10.10.2021 19:16 Ответить
100 гвинтівок було придбано в 2017-ому, саме для цього полку ССО.
https://ukranews.com/news/524938-poroshenko-kupyl-dlya-armyy-100-snayperskykh-vyntovok-cherez-roshen-ap
І ще 430 для ЗСУ в 2018-ому. За сприяння компанії «Roshen» придбано та передано на озброєння Десантно-штурмових військ 430 снайперських гвинтівок Zbroyar Z-10 та Savage-110.
https://www.ukrmilitary.com/2018/09/roshen-430-rifles.html
https://mil.in.ua/uk/roshen-prydbav-dlya-desantnykiv-430-snayperskyh-hvyntivok/
https://novynarnia.com/2018/09/09/poroshenko-podaruvav-desantnikam-430-snayperskih-gvintivok-biryukov/
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10.10.2021 19:30 Ответить
Таких піарських афіш "побудовано за сприяння..." чи "відкрито за сприяння..." навіть в Києві на кожному кроці. Тільки вірити, що той, хто "сприяв" вклав туди бодай одну власну гривню може хіба що повний дебіл. Повний, без будь-яких ознак мислення. Пролобіював, вкравши при цьому більшу частину виділених під цю "благородну справу" коштів з бюджету і, попутно пропіарившись на цьому - це так, це природно для всіх наших чинуш і властьімущих, включаючи і великого гетьмана...
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10.10.2021 20:43 Ответить
Хведя, то шо ти дібіл, міг би навіть не нагадувти. Тобі, за цю маячню, подоляк скільки платить?
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10.10.2021 20:59 Ответить
Дебілізм - це сліпа віра в маячню, якою гетьман засцяв очі шоколадному лохторату...
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10.10.2021 21:09 Ответить
Дебілізм, Хведя, то хвороба, а от дібілізм - то твій природній стан, що й не дивно, враховуючи твоє походження.
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10.10.2021 21:13 Ответить
В тобі ці обидва стани гармонійно поєднались. Незважаючи на походження.
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10.10.2021 21:26 Ответить
Тепер потрібно підняти їм рівень матеріального забезпечення до рівня країн НАТО.
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10.10.2021 16:06 Ответить
Кто будет подымать? зе-сепар, который уже полгода не может выплатить воинам деньги за участие в АТО?
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10.10.2021 16:09 Ответить
Все виплатять до кінця року це стандартні затримки.
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10.10.2021 16:11 Ответить
А почему не задерживают зарплат моносброду? Почему не задерживают зарплаты прокурвам и судьям? Почему не задерживают зарплаты в охфисе клоуна? Или герои, которые рисующие своим здоровьем и жизнью - третий сорт?
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10.10.2021 16:17 Ответить
Це питання до міністра оборони якого скоро будуть міняти саме через незадовільну роботу міністерства.
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10.10.2021 16:19 Ответить
при Порохе Полторак отбарабанил почти 5 лет
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10.10.2021 16:23 Ответить
стандартное клоунское бла-бла
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10.10.2021 16:31 Ответить
Заробитчане? Теперь и армия разбежится за границу на работы.
А вообще звучит как то забавно "Силы быстрого реагирования НАТО Источник:
Самое быстрое реагирование было на уничтожение кацапского самолёта турками
Зная российскую военную стратегию - нанесение удара по центрам принятия решений, НАТО через несколько часов вопило "Мы не при делах, ПерЭрдоган сам рамсы попутал"
"Когда умру, отдайте сыну мои доспехи и наган, а ещё стальные яйца - без них всё это ник чему"
Зачем "ботану" тренированный бультерьер?
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10.10.2021 16:17 Ответить
НАТе покую що там збили турки, навіть якщо вони самого Путіна зіб'ють. У Єрдогана з Путіним окремі стосунки поза НАТО.
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10.10.2021 16:21 Ответить
СУГС!
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10.10.2021 16:07 Ответить
Спецназу уже давно пора провести антитеррористическую операцию на банковой в Киеве. А то слишком много сепарья в одном здании
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10.10.2021 16:12 Ответить
-- підтримав!
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10.10.2021 16:21 Ответить
Урррррррааааа😁 То тепер можна сподіватися на "атвєточку",- сили Альянсу зможуть прийти на допомогу 3 полку, коли той в зоні АТО буде потребувати підтримки... не тільки "гострим занепокоєнням" 🤔🧐😁
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10.10.2021 16:14 Ответить
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10.10.2021 16:40 Ответить
Розмріявся. Це в якесь Сомалі наших хлопців можуть послати,щоб вони там відбувалися за войовничих галанців.
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10.10.2021 16:50 Ответить
Павлік Морозов наївний школяр...
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10.10.2021 18:10 Ответить
Героям 3 полку Слава і Шана! Кропивницький форева!
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10.10.2021 16:54 Ответить
Спрашиваю еще раз .наверно у цензора , 1й и 2й ,что алкаши ? .
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10.10.2021 17:01 Ответить
Будемо вступати в НАТО полками ?
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10.10.2021 17:03 Ответить
А силы быстрого реагирования альянса могут привлекаться к выполнению задач в Украине?
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10.10.2021 17:14 Ответить
За то нам х кто помог
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10.10.2021 17:15 Ответить
за для спрощення участі український військових на війні на боці НАТО військові ССО мають отримати громадянство країн НАТО і все буде "законно"
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10.10.2021 18:33 Ответить
Молодці ! Вітаю ! Так тримати, дорогі наші воїни !
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10.10.2021 22:55 Ответить
 
 