3-й полк спецназа ССО прошел сертификацию НАТО. Теперь его воины могут привлекаться в силы быстрого реагирования Альянса
В Украине еще одно спецподразделение Сил специальных операций прошло сертификацию НАТО. Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго и теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полка.
В информации подчеркивается: "Военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго преодолели тяжелый путь для присоединения в международную семью НАТО и выполнили все требования стандартов Альянса для способности выполнять боевые задачи бок о бок с иностранными партнерами".
"Вступление на боевое дежурство NATO Response Force (NRF) это большой шаг для украинской армии и преодоления старой системы для создания новых штатов, возможностей и стандартов. Командование части приветствует военнослужащих с прохождением оценки", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, первыми в Украине такое оценивание прошли военнослужащие 140-го центра ССО.
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А Косоворотько в это самое время развлекал русню за срублишки.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-mi-mayemo-najbilshij-oboronnij-byudzhet-v-62925 пресс-служба президента
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/23/7263948/
Ще крутіший факт передачі. І я стверджую, що все це Блазень закупив на власні кошти, лише, в силу природженої скромності про це навіть не згадав, на відміну від піарщика гетьмана. А тепер спростуй це твердження.
Я знал о 100 снайперских комплексах, которые Порох купил для ВСУ за СВОИ деньги, когда зелёное чмо по саунам развлекал богатеньких буратин. Но решил сыграть на живца - и ЗЕЛЁНЫЕ жабы заквакали..😁
https://ukranews.com/news/524938-poroshenko-kupyl-dlya-armyy-100-snayperskykh-vyntovok-cherez-roshen-ap
І ще 430 для ЗСУ в 2018-ому. За сприяння компанії «Roshen» придбано та передано на озброєння Десантно-штурмових військ 430 снайперських гвинтівок Zbroyar Z-10 та Savage-110.
https://www.ukrmilitary.com/2018/09/roshen-430-rifles.html
https://mil.in.ua/uk/roshen-prydbav-dlya-desantnykiv-430-snayperskyh-hvyntivok/
https://novynarnia.com/2018/09/09/poroshenko-podaruvav-desantnikam-430-snayperskih-gvintivok-biryukov/
А вообще звучит как то забавно "Силы быстрого реагирования НАТО Источник:
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