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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО (8643) членство в НАТО (1440) Стефанишина Ольга вице-премьер (220)

Украина требует стратегической ясности от НАТО относительно перспективы членства в альянсе, - Стефанишина

Украина требует стратегической ясности от НАТО относительно перспективы членства в альянсе, - Стефанишина

Украинская власть требует от Североатлантического альянса стратегической ясности относительно перспективы членства в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Радио Свобода.

"Украина точно станет членом НАТО. И это уже не просто мое внутреннее убеждение. Мы достаточно трудный путь прошли, чтобы подтвердить эту позицию во время саммита НАТО в нынешнем году. Мы вели разговор с абсолютно всеми столицами стран-членов НАТО. Это тяжелый диалог. От Германии до Португалии, до Балтийских стран", - отметила она.

По словам Стефанишиной, в вопросе членства "мы требуем стратегической ясности от НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-й полк спецназа ССО прошел сертификацию НАТО. Теперь его воины могут привлекаться в силы быстрого реагирования Альянса

"В 2021 году все страны-члены НАТО подтвердили, что Украина будет членом НАТО. Мы приняли специальное решение СНБО, работаем над государственной программой перехода на стандарты НАТО. Мы уже используем огромный потенциал программ расширенных возможностей. И, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО. Мы выстраиваем этот консенсус и используем все площадки для того, чтобы он имел место быть", - подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что сегодня решение о членстве в НАТО лежит в политической плоскости.

"Поэтому наиболее приоритетной задачей для нас является формирование консенсуса по поддержанию членства. И мы в принципе неплохо движемся в этом направлении", - заявила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит НАТО, где планируют подтвердить будущее членство Украины в Альянсе, состоится 29-30 июня

Как сообщал Цензор.НЕТ, во время пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что союзники в ходе саммита в Мадриде подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также предварительные обязательства относительно их евроатлантического будущего.

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Топ комментарии
+42
ЗЕля в Ростове
Украина в НАТО
Можно и наоборот,

но сначала ЗЕля в Ростове
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10.10.2021 16:31
+38
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10.10.2021 16:35
+31
Корупцію побороли, щоб вимагати, вимагальщики?
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10.10.2021 16:32
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ЗЕля в Ростове
Украина в НАТО
Можно и наоборот,

но сначала ЗЕля в Ростове
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10.10.2021 16:31 Ответить
Та нехай Зє буде не те що в Ростові, а і в Магадані , думаєш галанці, угорці чи жабоїди захочуть вступати заради України в нове протистояння з Пуйлом? Очко в них же не залізне.
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10.10.2021 16:43 Ответить
Во первых, в Украин ещё небыло не корумпированного правительства и президента, и боюсь что и не будет. Иначе бы мы небыли бы в такой ж.пе. Во вторых корумпированное государство где неработает ни один закон, никто не захочет видеть в своих рядах! Эт то же самое, что приютить бездомную вшивую и больную собаку. Пока собака вшива и больна, у неё непрезентабельный вид!
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10.10.2021 17:01 Ответить
Порошенко був некорумпований, його команда впевнено йшла до членства в НАТО і ЄС.
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10.10.2021 17:09 Ответить
Бугогааааа
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10.10.2021 17:12 Ответить
Портнов тоже ржал, щас в Панаме судят
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10.10.2021 18:00 Ответить
Блажен, кто верует, тепло ему на свете.
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10.10.2021 20:19 Ответить
Нам треба купол і зброя.
Плюс економічний потенціал.
І плювати тоді на раху.
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10.10.2021 18:00 Ответить
Ай,*****,хитрожопый пригожинский паренек, Украина будет обязательно в ЕС и НАТО ,будете жестко наказаны за подлую развязанную войну,ватные пдрсы
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10.10.2021 18:24 Ответить
Корупцію побороли, щоб вимагати, вимагальщики?
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10.10.2021 16:32 Ответить
Без корупции олигархи жить несмогут ! Пощядите бедных олигархов !
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10.10.2021 16:49 Ответить
Без корупції пліснява з найвеличнівшим жити не зможе. Де ж вони столуваться будуть?
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10.10.2021 16:51 Ответить
нагла політика вони можуть дочекатись наглої відповіді
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10.10.2021 16:33 Ответить
це ж та курка ,що виправдовує постачання елекртоенергії з Білорусі і закликає до прямих газових контрактів з модором ! Зеля,драпай уже -потім по ожеледиці до Ростова можна і не дотягнути...
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10.10.2021 17:07 Ответить
Сам Вова никому, как выяснилось, не должен, а вот ему все должны. Бойкий еврейский мальчик.
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10.10.2021 16:34 Ответить
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10.10.2021 16:35 Ответить
Ідить у жопу, Єрмаки!
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10.10.2021 16:35 Ответить
Як тільки Порошенко повернеться -так Україна і буде в НАТО,
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10.10.2021 16:36 Ответить
Після Зелі, ще років з 30, треба бути Руїну обратно і Україну відновлювати... ...Пороха не вистачить.
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10.10.2021 16:40 Ответить
Порох і далі над цим працює. Тримає зв'язки. Отже розраховує повернутись.
Хтось мусить. Звання президент його зобов'язує рятувати державу.
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10.10.2021 18:02 Ответить
Еще одна новая фуятина пригожинская начала подхрюкивать
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10.10.2021 18:29 Ответить
А что Порошенко боролся с корупцией ? И подымал уровень жизни Украинцев ?
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10.10.2021 17:03 Ответить
Судячі з твого питання, ти випусник трускавецької академії для зебілів.
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10.10.2021 17:26 Ответить
Він різко, в два з половиною рази, підняв рівень життя не то суддів, не то пенсіонерів.
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10.10.2021 17:38 Ответить
А вот и еще одна ботвинья пригожинская падлючая похрюкивает
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10.10.2021 18:31 Ответить
Пачєму ми єщє нє в НАТА...
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10.10.2021 16:37 Ответить
і ножкою топнув!!!
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10.10.2021 16:47 Ответить
пЯтрофич,твой ник пригожинский давно протух ,гнида ты рашистская
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10.10.2021 18:32 Ответить
Как!? Мы еще не в НАТЕ?- протягиваясь после сна...
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10.10.2021 16:49 Ответить
Та тому, що яйця не пускають ввійти.
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10.10.2021 17:33 Ответить
ПАтАму не в НАТА, что там -жабАедА и немецкая кастрАтА.
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10.10.2021 18:08 Ответить
Україна стане членом НАТО, але не за часів зеленої плісняви при владі...
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10.10.2021 16:37 Ответить
- Когда же вы в НАТО примете?
- НАТО против Коломойского.
- Это можно, - сказал Зе-Бубочка, не думая.
- Коломойский вперед, утром - Коломойский, вечером - НАТО или вечером - Коломойский, а на другой день утром - НАТО.
- А может быть, сегодня - НАТО, а завтра - Коломойский?
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я только завтра получу Коломойского.
- Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много.
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10.10.2021 16:40 Ответить
а якщо впевнено скажуть шо нє, то шо? в рашку попруть? то можуть далеко заперти, але без України
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10.10.2021 16:43 Ответить
НАТО не зобов'язане виконувати ніякі вимоги ні нинішньої влади ні будь яких інших наших політиків.
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10.10.2021 16:44 Ответить
Тебя забыли спросить, рашистский фуфлогон
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10.10.2021 18:38 Ответить
Зелюки замість впровадження в Україні стандартів НАТО, особливо в царині демократії і боротьби з корупцією вирішили взяти НАТО писками і плачами, як вередлива дитина бере на понт батьків, влаштовуючи істерику біля магаз ну іграшок. Хоча батьки і пояснили вередлиаому садові, що для отримання іграшки потрібно виконати певні умови, наприклад поприбирати в дитячій кімнаті. Для висунення на другий термін, чи хоча б перемоги у шулєрськиз дострокових виборах Зєлєнскому потрібні реальні перемоги хоча б на зовнішніх площадках. Хоча б на крайній випадок якась обіцянка від НАТ, чи ЄС з перспективами і термінами вступу України в ці організації. Воно дурне справді не розуміє, що після зашкварів з його офшорами при його ж каденції ніякої перспективи не буде.
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10.10.2021 16:44 Ответить
Дуже їм хочеться, щоб їх ОФІЦІЙНО, послали нахрін. Щоб заявити, що нас не хочуть, йдемо в союз з Китаєм та парашкою.
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10.10.2021 16:50 Ответить
Щось у тому є. 🤔
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10.10.2021 17:00 Ответить
100%
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10.10.2021 17:02 Ответить
И ты Брут? Упссс,не ожидал...
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10.10.2021 18:41 Ответить
Што ей ещё не ясно.....
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10.10.2021 16:44 Ответить
А НАТО выполнило ПДЧ шоб Бубочка туда вступил?
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10.10.2021 16:52 Ответить
Державою керує гру-шний агент. Що їй ще потрібно знати?
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10.10.2021 16:53 Ответить
"Україна вимагає від НАТО" - новий анекдот.
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10.10.2021 16:53 Ответить
Я бы месте американцев уже послал бы с этим "требуем".
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10.10.2021 16:54 Ответить
Пока что на 3 веселых буквы качаться на бую дядюшки Сэма послана Засраха
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10.10.2021 18:43 Ответить
Нужно начать разрабатывать ядерное оружие, я думаю это простимулирует процесс.
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10.10.2021 16:56 Ответить
Или еще можно к примеру, напугать взрывом ядерных электростанций. Станет Бубочка с бомбой под АЭС и пусть спросит - берете нас в НАТО!?
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10.10.2021 19:25 Ответить
Ни Израиль, ни Пакистан, ни Индия не пугали соседей подобными заявлениями. Все дело в том, что там у власти вменяемые люди. В отличие от Украины.
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10.10.2021 19:36 Ответить
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[32]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[32]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Расширение_НАТО

Что эта курица требовать собралась?
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10.10.2021 16:58 Ответить
не треба тут подавати маскальську вікі,там є приміточка-
В другом языковом разделе есть более полный раздел https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO#Past_enlargements Enlargement of NATO#Past enlargements (англ.).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important.svg?uselang=ru

Проверить информацию.
Необходимо проверить точность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 фактов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E странице обсуждения должны быть пояснения.
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10.10.2021 17:12 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D1%86%D1%8E https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E---
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10.10.2021 17:13 Ответить
"На странице обсуждения должны быть пояснения."

Захожу на твою же ссылку и что я вижу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Расширение_НАТО

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10.10.2021 19:21 Ответить
А что тебе не ясно? Ты спрашивай, я поясню в доступной для понимания форме
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10.10.2021 17:00 Ответить
Ну, а хто же у НАТО візьме країну, на чолі якої стоять зрадники?

Підіть у відставку, не мутіть воду - це самий найкращий вихід, щоб в НАТО взяли, якщо насправді зелені цього хочуть
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10.10.2021 17:05 Ответить
Так а чого ж не взяли, поки шикаладні були невідставними? Ну, якщо вони насправді цього хотіли...
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10.10.2021 17:16 Ответить
У всякому разі вони реальні кроки робили, а не клянчили, тим більше публічно
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10.10.2021 17:20 Ответить
Реальні кроки куди - до гібридного Мінського миру?

Реальні кроки дають реальні наслідки, а не чергове скіління лузерів про те, як миздобули, але намнедали, хоч мизаслужили...
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10.10.2021 17:25 Ответить
зебіл зебілом поганяє...
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10.10.2021 17:06 Ответить
... джентльмены, сначала урегулируйте в части касаемо о чём поётся в народном фольклоре: "а, на груди его висела, медаль за город Будапешт". Крапка!
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10.10.2021 17:13 Ответить
Так уже давно ясно сказали - " Мы поддерживаем курс Украины в НАТО, но никогда вас не возьмем. "
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10.10.2021 17:16 Ответить
Трєбовать потрібно ще рішитєльнєє. Від усіх. Щоб взяли. З усім.

Хто перший погодиться - той і буде Нашим НАТОм...
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10.10.2021 17:19 Ответить
А зачем нате Украина? Ната и так имеет с Украины всё, что хочет, заназачем им иметь обязательства если и так карманы вывернуты...
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10.10.2021 17:20 Ответить
А от і вскрився ти, ватнічок
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10.10.2021 18:02 Ответить
Как же тебя тяжко, бедняжка.....
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10.10.2021 18:34 Ответить
Навпаки - легко.
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10.10.2021 18:36 Ответить
Україна буде вступати в НАТО через офшори?
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10.10.2021 17:24 Ответить
Для цього як мінімум треба щоб вся Армія України мала сертифікацію НАТО а не тільки один полк спецназу.
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10.10.2021 17:38 Ответить
Дело ясное, шо дело тёмное.
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10.10.2021 17:39 Ответить
Тухлий фейк 2017 р., який знову опублікували ЗМІ терористів.
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10.10.2021 18:11 Ответить
В спам, лживое рашистское животное ,похоже черепаха...
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10.10.2021 18:49 Ответить
Очевидно же, что в нато не берут тех, у кого большие территории потеряны и нет никакого желания решать вопрос, только говорильню устраивать и деньги на этом пилить.
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10.10.2021 18:03 Ответить
Задовбали нинішні керівники України своїми "вимогами". Нехай "вимагають" усвоїх дружин, а в НАТО потрібно поки-що проситись і виконувати умови,що поставлені цією організацією перед нашою державою.
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10.10.2021 18:16 Ответить
Такое впечатление, что ЗЕ-режим таки добивается того, чтобы НАТО Украину послал подальше.
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10.10.2021 18:24 Ответить
які перспективи до членства у НАТО, якщо пацюки во владі відкрито зливають спецоперації ворогу
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10.10.2021 18:25 Ответить
Для начала разберитесь с оффшорам вашего белого и пушистого президента,а потом будете чего-то добиваться, но не требовать. Пора уже складывать полномочия всей действующей команде. Так нахально себя вести ничего не делая полезного для страны это просто позор!
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10.10.2021 18:28 Ответить
Конечно! Клянчить стоя на коленях оно сподручнее!
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10.10.2021 18:37 Ответить
Как мелкий хрипатый маланец перед ******?
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10.10.2021 19:49 Ответить
Вимагати шлюха ти будеш в ростові, шалава зеленоквартальська.
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10.10.2021 19:04 Ответить
від "стратегічної ясності" щодо НАТО Зєлє ************ позачергові підгузки, бо Зєля Іуда-Сраліна і НАТО - це взаємовиключні поняття..
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10.10.2021 19:12 Ответить
Зе и Слуги добиваются, что бы их послали прямым текстом.
А потом они скажут ЛОХторату:
"Видите, нас там не ждут, поворачиваем на 180 градусов".
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10.10.2021 19:34 Ответить
вам говорят - пошли на Йух, говорящие ничтожества!

я готов!
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10.10.2021 19:54 Ответить
Мои друзья во Франции и Германии, узнав мою историю, говорят мне - « какой ЕС? какое НАТО? сегодня ваша Украина сплошь пронизана тотальной коррупцией». И это к сожалению так. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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10.10.2021 20:57 Ответить
Пока у руля зеленый беспринципный, гнилой, вороватый и брехливый моносброд---Украине ничего хорошего ни светит...

Нужно выходить и требовать досрочных парламентских, а потом объявлять импичмент ослу!
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10.10.2021 21:45 Ответить
Ukraine must clean up corruption to be admitted to NATO. Зебилью не понять, это сложно, почти китайская грамота.
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10.10.2021 23:02 Ответить
 
 