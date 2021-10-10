Украина требует стратегической ясности от НАТО относительно перспективы членства в альянсе, - Стефанишина
Украинская власть требует от Североатлантического альянса стратегической ясности относительно перспективы членства в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Радио Свобода.
"Украина точно станет членом НАТО. И это уже не просто мое внутреннее убеждение. Мы достаточно трудный путь прошли, чтобы подтвердить эту позицию во время саммита НАТО в нынешнем году. Мы вели разговор с абсолютно всеми столицами стран-членов НАТО. Это тяжелый диалог. От Германии до Португалии, до Балтийских стран", - отметила она.
По словам Стефанишиной, в вопросе членства "мы требуем стратегической ясности от НАТО".
"В 2021 году все страны-члены НАТО подтвердили, что Украина будет членом НАТО. Мы приняли специальное решение СНБО, работаем над государственной программой перехода на стандарты НАТО. Мы уже используем огромный потенциал программ расширенных возможностей. И, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО. Мы выстраиваем этот консенсус и используем все площадки для того, чтобы он имел место быть", - подчеркнула вице-премьер.
Она добавила, что сегодня решение о членстве в НАТО лежит в политической плоскости.
"Поэтому наиболее приоритетной задачей для нас является формирование консенсуса по поддержанию членства. И мы в принципе неплохо движемся в этом направлении", - заявила министр.
Как сообщал Цензор.НЕТ, во время пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что союзники в ходе саммита в Мадриде подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также предварительные обязательства относительно их евроатлантического будущего.
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Украина в НАТО
Можно и наоборот,
но сначала ЗЕля в Ростове
Плюс економічний потенціал.
І плювати тоді на раху.
Хтось мусить. Звання президент його зобов'язує рятувати державу.
- НАТО против Коломойского.
- Это можно, - сказал Зе-Бубочка, не думая.
- Коломойский вперед, утром - Коломойский, вечером - НАТО или вечером - Коломойский, а на другой день утром - НАТО.
- А может быть, сегодня - НАТО, а завтра - Коломойский?
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я только завтра получу Коломойского.
- Тогда и разговаривать будем, а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много.
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
отменить обязательную армию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Расширение_НАТО
Что эта курица требовать собралась?
В другом языковом разделе есть более полный раздел https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO#Past_enlargements Enlargement of NATO#Past enlargements (англ.).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem-important.svg?uselang=ru
Проверить информацию.
Необходимо проверить точность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 фактов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E странице обсуждения должны быть пояснения.
Захожу на твою же ссылку и что я вижу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Расширение_НАТО
Підіть у відставку, не мутіть воду - це самий найкращий вихід, щоб в НАТО взяли, якщо насправді зелені цього хочуть
Реальні кроки дають реальні наслідки, а не чергове скіління лузерів про те, як миздобули, але намнедали, хоч мизаслужили...
Хто перший погодиться - той і буде Нашим НАТОм...
А потом они скажут ЛОХторату:
"Видите, нас там не ждут, поворачиваем на 180 градусов".
я готов!
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Нужно выходить и требовать досрочных парламентских, а потом объявлять импичмент ослу!