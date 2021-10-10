Украина требует стратегической ясности от НАТО относительно перспективы членства в альянсе, - Стефанишина

Украинская власть требует от Североатлантического альянса стратегической ясности относительно перспективы членства в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Радио Свобода.

"Украина точно станет членом НАТО. И это уже не просто мое внутреннее убеждение. Мы достаточно трудный путь прошли, чтобы подтвердить эту позицию во время саммита НАТО в нынешнем году. Мы вели разговор с абсолютно всеми столицами стран-членов НАТО. Это тяжелый диалог. От Германии до Португалии, до Балтийских стран", - отметила она.

По словам Стефанишиной, в вопросе членства "мы требуем стратегической ясности от НАТО".

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"В 2021 году все страны-члены НАТО подтвердили, что Украина будет членом НАТО. Мы приняли специальное решение СНБО, работаем над государственной программой перехода на стандарты НАТО. Мы уже используем огромный потенциал программ расширенных возможностей. И, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО. Мы выстраиваем этот консенсус и используем все площадки для того, чтобы он имел место быть", - подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что сегодня решение о членстве в НАТО лежит в политической плоскости.

"Поэтому наиболее приоритетной задачей для нас является формирование консенсуса по поддержанию членства. И мы в принципе неплохо движемся в этом направлении", - заявила министр.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, во время пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что союзники в ходе саммита в Мадриде подтвердят поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также предварительные обязательства относительно их евроатлантического будущего.