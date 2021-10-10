В России пятый день подряд более 900 смертей от COVID-19, число заболевших за неделю - рекордное с начала года

За сутки 9 октября в Российской Федерации зафиксировали 28 647 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии – уже 7 775 365.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.



6 858 119 пациентов выздоровели, а 216 415 скончались, в том числе 962 – за последние сутки. Уровень суточной смертности последние пять дней в РФ не опускается ниже отметки 924 (такое число умерших было 7 октября).

Накануне в РФ был зафиксирован очередной рекорд смертности – 968 летальных случаев за сутки.



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