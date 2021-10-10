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Новости Коронавирус и карантин
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В России пятый день подряд более 900 смертей от COVID-19, число заболевших за неделю - рекордное с начала года

В России пятый день подряд более 900 смертей от COVID-19, число заболевших за неделю - рекордное с начала года

За сутки 9 октября в Российской Федерации зафиксировали 28 647 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии – уже 7 775 365.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

6 858 119 пациентов выздоровели, а 216 415 скончались, в том числе 962 – за последние сутки. Уровень суточной смертности последние пять дней в РФ не опускается ниже отметки 924 (такое число умерших было 7 октября).

Накануне в РФ был зафиксирован очередной рекорд смертности – 968 летальных случаев за сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

Автор: 

карантин (16729) россия (95615) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
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10.10.2021 17:20
+18
А стреляет по нашим бойцам лично *****? Это он в танках сидит лично? Шел бы ты со своим миролюбием куда подальше
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10.10.2021 18:18
+16
Ну й работы сегодня подкинули енотам
...то говнолёт упал, то 30 лаптемордых алкоголем отравились, то рекорды по ковиду в мордоре
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10.10.2021 17:30
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10.10.2021 17:20 Ответить
На сто тисяч населення у мокшів вдвічі менше ніж у нас.
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10.10.2021 17:32 Ответить
Тупой хрюсский Ифан считать и составлять пропорции так и не научился , деграданты . Не обращайся ,баран , за пояснениями ,начни с 3го класса школы
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10.10.2021 19:07 Ответить
У них населення втричі більше, ніж у нас і померло вчора майже 1000, а у нас 160... РАххувати в школі не навчили?
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10.10.2021 19:33 Ответить
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10.10.2021 17:40 Ответить
мало. может нужно кацапне еще и бесплатно раздать ориенбурхсой боярки.
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10.10.2021 17:23 Ответить
А как же Фуфломицин , розрекламированный .
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10.10.2021 17:24 Ответить
Це такий спосіб боротьби з ненависною Ордою.
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10.10.2021 17:33 Ответить
за што ти так нінавідіш русскіх???
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10.10.2021 17:43 Ответить
їх 80 млн не більше
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10.10.2021 18:44 Ответить
Ну не 300, а 160 у нас вчора померло... У москалів населення втричі більше, ніж у нас і померло вчора майже 1000, а у нас 160... Рахувати в школі не навчили?
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10.10.2021 19:34 Ответить
Дело хозяйское, но, ИМХО, по этому поводу енотика запускать не стоит, ибо КОВИД не различает, кого в лучший мир отправлять - вату или нормального. Но то таке.
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10.10.2021 17:25 Ответить
различает. как говорят бох кассаба метит.
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10.10.2021 17:26 Ответить
В Украине недавно в больницу попала 5-летняя девочка с 80% поражением легких. Уж не знаю, чем этот ребенок так провинился.
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10.10.2021 17:29 Ответить
в любом случае чем больше издыхающих монголоидных свинособак тем лучше. окружающий мир становится чище.
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10.10.2021 17:36 Ответить
на 5 умножай. это те случаи, которые не удалось скрыть. и перестань кацап писать 404 с большой буквы
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10.10.2021 17:39 Ответить
Коли було 300?
Наприклад, https://www.worldometers.info/coronavirus/ Вчора 250 2 дні назад - 241 ,
сhttps://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ ьогодні - 162
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10.10.2021 17:46 Ответить
Ты упустил два момента.
1. А кто на Рашке "глубинный" народ считает? Тот что в умирающих городах, поселках и леревнях обитает?
2. Реальную статистику смертности в Мордоре от КОВИД просто скрывают. Понятие "избыточная смертность" тебе известно?
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10.10.2021 18:16 Ответить
їх 80 млн не більше
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10.10.2021 18:46 Ответить
там 100500 миллионов счастливых расеян.
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10.10.2021 21:02 Ответить
козліна, щоб ти знало, назву тої теритрії ніхто х великої літери не пише і в Україні по іншому називається, оновіть методички.
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10.10.2021 22:15 Ответить
фантазер
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11.10.2021 00:30 Ответить
На раші нормальних не залишилось, вуйку.
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10.10.2021 17:41 Ответить
Каспаров, Ахеджакова, Макаревич...
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10.10.2021 19:26 Ответить
Каспарова давно вже там нема...
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10.10.2021 19:42 Ответить
Ось цитата з Вікіпедії:

У 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакту Молотова-Ріббентропа у Торонто, де був ключовим промовцем. Конференція за участю Христі Фріланд, інших відомих осіб Канади та дисидентів, як Андрій Санніков була організована посольствами країн Балтії, України та інших країн на відзначення Дня чорної стрічки - спомину про жертв нацистських і сталінських злочинів.

(Кінець цитати)

Щоправда, за останні два роки у мережі відомостей не бачу.
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10.10.2021 20:17 Ответить
І вакцинуть вони, а люди мруть. Напевно той Спутник-V - просто плацебо
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10.10.2021 17:28 Ответить
Ну й работы сегодня подкинули енотам
...то говнолёт упал, то 30 лаптемордых алкоголем отравились, то рекорды по ковиду в мордоре
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10.10.2021 17:30 Ответить
Головне щоб Єнот не захекався.🤗
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10.10.2021 17:48 Ответить
Сегодня у енотов аншлаг!
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10.10.2021 17:50 Ответить
900 смертей в день, в 150 миллионной стране, это ни о чём.
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10.10.2021 17:40 Ответить
900*365 = 320 тыс в год. Совсем ниочем
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10.10.2021 17:43 Ответить
Вы забыли прибавить рождаемость)
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10.10.2021 17:44 Ответить
Відняти )
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10.10.2021 17:57 Ответить
https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

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10.10.2021 17:46 Ответить
на цю туфту статистику кацапську ніхто тут не ведеться,пишуть і малюють каци що хочуть-це для маскальського піпла статистика
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10.10.2021 18:54 Ответить
Да кто вас там считает
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10.10.2021 18:59 Ответить
https://www.worldometers.info/ru/ https://www.worldometers.info/ru/

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10.10.2021 17:48 Ответить
https://www.svoboda.org/a/31244251.html https://www.svoboda.org/a/31244251.html


Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной
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10.10.2021 18:12 Ответить
їх 80 млн не більше
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10.10.2021 18:47 Ответить
откуда у лаптей 150 млн по данным паспортных столов на 2010 год, ************ числилось 89 млн
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10.10.2021 20:03 Ответить
там вже давно немає 150 десь в районі сотні
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10.10.2021 22:20 Ответить
Тобто ми з ними поряд в одній дупі.
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10.10.2021 17:41 Ответить
адін народъ...
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10.10.2021 17:44 Ответить
зелох и партия ведут Украину к такому же сценарию
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10.10.2021 17:42 Ответить
Да пусть сдохнут хоть все, фиолетово.
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10.10.2021 17:54 Ответить
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10.10.2021 18:05 Ответить
Как бы там ни было, но раша нуждается в помощи, и то, что там у власти кровавый людоед ещё не основание для того, чтобы бросать людей умирать.
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10.10.2021 18:14 Ответить
А стреляет по нашим бойцам лично *****? Это он в танках сидит лично? Шел бы ты со своим миролюбием куда подальше
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10.10.2021 18:18 Ответить
Ушербны и вы и сам ваш образ мышления.
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10.10.2021 18:31 Ответить
Пшел вон, кацаб. От тебя руцьким миром смердит
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10.10.2021 18:51 Ответить
И лаптями
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10.10.2021 19:00 Ответить
Ущєрбний - той, хто повчає інших, але сам настільки тупий, що коми в себе в пості розставити не може...
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10.10.2021 20:27 Ответить
No comments
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10.10.2021 21:50 Ответить
там немає людей
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10.10.2021 22:21 Ответить
Спутник5 их неберет...
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10.10.2021 18:15 Ответить
чому нє бєрьот,бєрьот на тамтой світ
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10.10.2021 18:48 Ответить
Оце так щастя Путіну приваліло, вони то думали як пояснити зникнення грошей з їх пенсійного фонду. Нема пенсіонера - нема проблеми.
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10.10.2021 18:59 Ответить
Можете смело это количество умножить на 5. Они скрывают истинное количество умерших и заболевших. Люди не хотят колоть себе новичок и едут вакцинироться в ненавистную им гейропу Но по возвращении, их не признают вакцвинироваными. Какая же подлая и мелкая месть ботоксного педофила за то что МОЗ не признал их вакцину. В этом вся гнилая и подлая сущность страны балалайки. Их вынуждают колоть себе новинок. Это геноцид против своего же народа. ***** именно этого и добивается, чтоб как можно больше людей склеили ласты, чтоб меньше пенсии и зарплаты платить
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10.10.2021 19:39 Ответить
Прекрасное число 30. На Расее разбился 30-ый самолёт, подохло от перепоя 30 орков И 30х30=900 жмурей от ковида.
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10.10.2021 19:49 Ответить
900 лаптежмуров... Вот вам и весь сказ - откуда пошел ковид(в Ухань).
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10.10.2021 20:56 Ответить
Earth will be for they stong glasscotton.
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10.10.2021 21:39 Ответить
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и "Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
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10.10.2021 21:45 Ответить
Задолбали уже с этой Россией. У нас статистика не меньше. 200 трупов на 30-35 млн. населения это те же самые 900 на 140 млн.
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10.10.2021 22:56 Ответить
Посмотрел свежую статистику. У нас уже 300 за сутки. Это еще больше.
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10.10.2021 23:03 Ответить
кацапстан даешь рекорд!
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11.10.2021 00:09 Ответить
Давайте будем честными. 1800. Принимаем поправку на хроническую ложь. В июле говорили о 500-600 смертях в день. Итого за месяц… 50 тысяч.

Каждый месяц в россии умирает один город.

Каждый месяц.

А им все божья роса.

И ведь вопрос стоит не о демократии или диктатуре.

Вопрос стоит о существовании народа.

А им пофиг.
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11.10.2021 02:45 Ответить
Дуже мало. Шкода
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11.10.2021 08:33 Ответить
 
 