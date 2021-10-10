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В России пятый день подряд более 900 смертей от COVID-19, число заболевших за неделю - рекордное с начала года
За сутки 9 октября в Российской Федерации зафиксировали 28 647 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии – уже 7 775 365.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сайт правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.
6 858 119 пациентов выздоровели, а 216 415 скончались, в том числе 962 – за последние сутки. Уровень суточной смертности последние пять дней в РФ не опускается ниже отметки 924 (такое число умерших было 7 октября).
Накануне в РФ был зафиксирован очередной рекорд смертности – 968 летальных случаев за сутки.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России
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+18 Andy Jumeirach
показать весь комментарий10.10.2021 17:20
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показать весь комментарий10.10.2021 17:30
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Наприклад, https://www.worldometers.info/coronavirus/ Вчора 250 2 дні назад - 241 ,
сhttps://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ ьогодні - 162
1. А кто на Рашке "глубинный" народ считает? Тот что в умирающих городах, поселках и леревнях обитает?
2. Реальную статистику смертности в Мордоре от КОВИД просто скрывают. Понятие "избыточная смертность" тебе известно?
У 2019 році взяв участь у конференції, присвяченій 80-річчю Пакту Молотова-Ріббентропа у Торонто, де був ключовим промовцем. Конференція за участю Христі Фріланд, інших відомих осіб Канади та дисидентів, як Андрій Санніков була організована посольствами країн Балтії, України та інших країн на відзначення Дня чорної стрічки - спомину про жертв нацистських і сталінських злочинів.
(Кінець цитати)
Щоправда, за останні два роки у мережі відомостей не бачу.
...то говнолёт упал, то 30 лаптемордых алкоголем отравились, то рекорды по ковиду в мордоре
Смертность от COVID-19 в России оценили в 5 раз выше официальной
Каждый месяц в россии умирает один город.
Каждый месяц.
А им все божья роса.
И ведь вопрос стоит не о демократии или диктатуре.
Вопрос стоит о существовании народа.
А им пофиг.