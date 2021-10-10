За время пандемии COVID-19 возросло количество смертей среди людей с психическими расстройствами, - исследование

В течение пандемии коронавируса COVID-19 в мире увеличилась смертность среди людей с психическими расстройствами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Medical Xpress.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более 16 тысяч пациентов. Результаты анализа британских специалистов свидетельствуют о том, что во время пандемии COVID-19 увеличилось количество смертей среди людей с психическими расстройствами и умственными отклонениями.

Исследование было опубликовано накануне Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, в этом году его тема "Психическое здоровье в неравном мире".

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Как отмечается, до пандемии показатели смертности среди людей с тяжелыми психическими расстройствами уже были выше, чем среди населения в целом. Но уже во время первой волны пандемии коронавируса смертность среди людей с психическими расстройствами и умственными отклонениями значительно увеличилась.

По данным исследователей, смертность от COVID-19 среди людей с ограниченными возможностями к обучению была в девять раз выше, чем среди населения в целом, а среди тех, кто страдает от расстройств, связанных с питанием - увеличилась в пять раз.

У лиц с расстройствами личности и у людей с деменцией смертность от COVID-19 была примерно в четыре раза выше, чем общий показатель, а также более чем в три раза увеличилась смертность среди людей с шизофренией.

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