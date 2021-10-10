За время пандемии COVID-19 возросло количество смертей среди людей с психическими расстройствами, - исследование
В течение пандемии коронавируса COVID-19 в мире увеличилась смертность среди людей с психическими расстройствами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Medical Xpress.
Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более 16 тысяч пациентов. Результаты анализа британских специалистов свидетельствуют о том, что во время пандемии COVID-19 увеличилось количество смертей среди людей с психическими расстройствами и умственными отклонениями.
Исследование было опубликовано накануне Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, в этом году его тема "Психическое здоровье в неравном мире".
Как отмечается, до пандемии показатели смертности среди людей с тяжелыми психическими расстройствами уже были выше, чем среди населения в целом. Но уже во время первой волны пандемии коронавируса смертность среди людей с психическими расстройствами и умственными отклонениями значительно увеличилась.
По данным исследователей, смертность от COVID-19 среди людей с ограниченными возможностями к обучению была в девять раз выше, чем среди населения в целом, а среди тех, кто страдает от расстройств, связанных с питанием - увеличилась в пять раз.
У лиц с расстройствами личности и у людей с деменцией смертность от COVID-19 была примерно в четыре раза выше, чем общий показатель, а также более чем в три раза увеличилась смертность среди людей с шизофренией.
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Ну, вы поняли.
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п.с. закусывать надо
если у вас паранойя - это не значит, что за вами не следят(с)
они везде! параноики окружают! а-а-а, спасите-помогите!
Вакцину вкололи и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею вай фай раздаю,
И третью вакцину от дельты кодю!
За сутки естественная убыль - 1500 чел. Но все умирают от гриппа ( со страшным названием Ковид).
Других болезней нет.
Из них от ковида - 0,045%. То есть чуть меньше. Раз в тридцать от всех других причин.
Это официальные данные, их никто не скрывает.
вы совершенно правы
реальные данные плохо будут оправдывать
организаторов в суде
но пока еще они имеют возможность накрутить статистики
я даже думаю, они сделают заход на 20%, попытаются продавить...
именно по вот таким причинам суды и тянутся годы и годы
не поверите, но по афере свиного гриппа до сих пор нету еще результатов
только они так истерят, наугад кидая обрывки процентов, неизвестно к чему относящихся...