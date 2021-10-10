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Новости Коронавирус и карантин
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За время пандемии COVID-19 возросло количество смертей среди людей с психическими расстройствами, - исследование

За время пандемии COVID-19 возросло количество смертей среди людей с психическими расстройствами, - исследование

В течение пандемии коронавируса COVID-19 в мире увеличилась смертность среди людей с психическими расстройствами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Medical Xpress.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более 16 тысяч пациентов. Результаты анализа британских специалистов свидетельствуют о том, что во время пандемии COVID-19 увеличилось количество смертей среди людей с психическими расстройствами и умственными отклонениями.

Исследование было опубликовано накануне Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, в этом году его тема "Психическое здоровье в неравном мире".

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Как отмечается, до пандемии показатели смертности среди людей с тяжелыми психическими расстройствами уже были выше, чем среди населения в целом. Но уже во время первой волны пандемии коронавируса смертность среди людей с психическими расстройствами и умственными отклонениями значительно увеличилась.

По данным исследователей, смертность от COVID-19 среди людей с ограниченными возможностями к обучению была в девять раз выше, чем среди населения в целом, а среди тех, кто страдает от расстройств, связанных с питанием - увеличилась в пять раз.

У лиц с расстройствами личности и у людей с деменцией смертность от COVID-19 была примерно в четыре раза выше, чем общий показатель, а также более чем в три раза увеличилась смертность среди людей с шизофренией.

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исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Чем больше больных на голову антивакцинаторов -- тем меньше больных на голову антивакцинаторов. Диалектика.
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10.10.2021 17:56
+6
Тебе ж ясно сказали - общее количество вакцинаторов с умственными отклонениями возросло.
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10.10.2021 18:14
+6
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10.10.2021 18:18
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Правила форума Совет форумчан
Дивно, що подібного не спостерігається в нашому Верховному Олімпі.
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10.10.2021 17:46 Ответить
как не наблюдается, намедни один в такси от ковида умер
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10.10.2021 20:00 Ответить
А потом про этот случай раструбят по ВВС !
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10.10.2021 21:12 Ответить
просто ще ніхто в нас не рахував)))
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10.10.2021 20:02 Ответить
У 73%-ов?
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10.10.2021 17:47 Ответить
Судя по комментам порохоботов, минимум 50% за Петра с упертостью Зе-команды, не хотят вакцинироваться
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10.10.2021 17:57 Ответить
То ось чому з 27% гетьманових сектантів залишилось всього 13%...
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10.10.2021 18:15 Ответить
Антивакцинаторы за естественный отбор. Это лучшее средство
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10.10.2021 21:01 Ответить
До следующих выборов только умные доживут и выберут ...
Ну, вы поняли.
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10.10.2021 17:49 Ответить
Нужно таки признать, что каждый день в мире умирает около трёхсот тысяч людей. Нельзя же всё приписывать на Короновирус. Кто сеет эту панику, кому это выгодно держать людей в страхе и покорности нового мирового порядка ?
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10.10.2021 17:49 Ответить
Избыточная смертность 2020-2021 по сравнению с 2015-2019. Топ топ в Гугл.
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10.10.2021 17:54 Ответить
3% от естественной в среднем, ну и?
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10.10.2021 18:48 Ответить
Ага. Почти

https://opendatabot.ua/ru/analytics/death-in-2020
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10.10.2021 18:51 Ответить
спасибо за ссылку, действительно 3% избыточной ковидной сравнительно со всеми причинами кроме него...
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10.10.2021 21:03 Ответить
Ну и 60 Э за дозу с бюджета умножаем на миллионы и мпемо те до мпемо...
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10.10.2021 21:03 Ответить
ти находішся в страхє і пакорнасті новава міравова парядка?? ти прівітий?
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10.10.2021 17:55 Ответить


п.с. закусывать надо
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10.10.2021 17:56 Ответить
Чем больше больных на голову антивакцинаторов -- тем меньше больных на голову антивакцинаторов. Диалектика.
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10.10.2021 17:56 Ответить
Тебе ж ясно сказали - общее количество вакцинаторов с умственными отклонениями возросло.
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10.10.2021 18:14 Ответить
Так це помітно навіть за коментарями на Цензорі...
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10.10.2021 18:17 Ответить
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10.10.2021 18:18 Ответить
А среди тех, кого покусали комары этим летом, не пробовали подсчитать? Там, возможно, тоже не всё так однозначно))
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10.10.2021 18:30 Ответить
Будь осторожен, коронавирус тебя уже заметил
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10.10.2021 19:54 Ответить
Брехня. Купа шизоїдів править країнами і ніякого їм лаптєсклеївання.
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10.10.2021 18:35 Ответить
шизоиды норм, мрут параноики

если у вас паранойя - это не значит, что за вами не следят(с)
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10.10.2021 18:49 Ответить
А шапочки з фольги для чого? Одягаєшь і ніяка вражина не страшна. Ікранїнює на три квартири поряд.
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10.10.2021 18:59 Ответить
а думаіті чіво парашенка сваі канфєти в фальгу абарачіваєт?!!!
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10.10.2021 20:22 Ответить
на всех параноиков фольги не хватит

они везде! параноики окружают! а-а-а, спасите-помогите!
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10.10.2021 21:20 Ответить
Я уже соскучился за гриппом Где мой H5N1 ? Свиной или хотя бы птичий
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10.10.2021 18:55 Ответить
Чудеса вакцинации

Вакцину вкололи и стал супермен

Теперь моя гордость почти до колен

Гипнозом владею вай фай раздаю,
И третью вакцину от дельты кодю!
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10.10.2021 21:08 Ответить
Там все спаслись. И вообще, не стоит об этом вспоминать)))
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10.10.2021 21:40 Ответить
Можем потерять 73% населения
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10.10.2021 20:11 Ответить
Народ, какая пандемия? Около 1-1,5 процента смертности .Всегда было так.
За сутки естественная убыль - 1500 чел. Но все умирают от гриппа ( со страшным названием Ковид).
Других болезней нет.
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10.10.2021 20:59 Ответить
За год от ВСЕХ причин 1,5% смертность.

Из них от ковида - 0,045%. То есть чуть меньше. Раз в тридцать от всех других причин.

Это официальные данные, их никто не скрывает.
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10.10.2021 21:06 Ответить
Вы забыли уточнить, что Вы брали смертность ковида за 2020 реально за 8,5 месяцев. Да и то, первые 3 месяца эпидемия еле наростала. А если взять полный год от 31 июня 2020 по 1 июля 2021 там за год умерла 51 тысяча человек. А за весь доковидный 2019 умерло 581 114 человек. т.е в установившемся режиме примерно 8% умерших украинцев - умерли от ковида.
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12.10.2021 15:18 Ответить
да, сейчас продвигают именно эту цифру
вы совершенно правы
реальные данные плохо будут оправдывать
организаторов в суде
но пока еще они имеют возможность накрутить статистики

я даже думаю, они сделают заход на 20%, попытаются продавить...

именно по вот таким причинам суды и тянутся годы и годы
не поверите, но по афере свиного гриппа до сих пор нету еще результатов
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12.10.2021 15:47 Ответить
Вы правы, антиваксерам поставили задачу агитировать до 20% возрастания смертности в Украине.
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12.10.2021 16:48 Ответить
что такое 20%? Вы антиваксер, что оперируете оторванными от контекста цифрами?
только они так истерят, наугад кидая обрывки процентов, неизвестно к чему относящихся...
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12.10.2021 17:25 Ответить
 
 