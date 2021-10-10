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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские войска применяли минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс вблизи Мирного, без потерь, - сводка ОС

Российские войска применяли минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс вблизи Мирного, без потерь, - сводка ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток 10 октября дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи Мирного враждебные вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Российские войска применяли минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс вблизи Мирного, без потерь, - сводка ОС 01

Напомним, за минувшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Автор: 

обстрел (27259) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
тихої ночки, синочки !!

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10.10.2021 19:07
+7
Жаль, нельзя десяток лайков поставить...котофейский себя ну очень комфортно чувствует.
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10.10.2021 19:10
+5
если у счастья есть морда ))) то она такая как у этого красавца )))
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10.10.2021 19:22
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Ихтамнеты никак не угомонятся…
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10.10.2021 18:41 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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10.10.2021 19:02 Ответить
тихої ночки, синочки !!

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10.10.2021 19:07 Ответить
Жаль, нельзя десяток лайков поставить...котофейский себя ну очень комфортно чувствует.
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10.10.2021 19:10 Ответить
если у счастья есть морда ))) то она такая как у этого красавца )))
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10.10.2021 19:22 Ответить
Ото як почали "отвєткою" кацапів смалить, так "хоробра" ************* орда попринишкла. Сцикотно,однако. Вантаж-200 по ночах сниться.
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10.10.2021 19:16 Ответить
Ого, нашим військовим заборонили стріляти у відповідь?
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10.10.2021 19:40 Ответить
Ведь там контрактники и им по барабану кто и куда пуляет,главное чоб их не зацепило.А пошел день значит ближе к завершению контракта.А на защиту Родины они просто насрали.И это не из наслышек.
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10.10.2021 20:07 Ответить
А чем ответили?Слышал что даже чтобы попасть на нулевку уже требуется давать взятку.
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10.10.2021 19:50 Ответить
А чем всетаки ответили?
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10.10.2021 20:01 Ответить
 
 