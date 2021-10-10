Российские войска применяли минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс вблизи Мирного, без потерь, - сводка ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток 10 октября дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи Мирного враждебные вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Напомним, за минувшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.