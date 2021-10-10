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Новости Коронавирус и карантин
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В ВОЗ надеются, что скоро человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса

В ВОЗ надеются, что скоро человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса

Вскоре человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса. В то же время впереди еще могут встретиться неожиданные препятствия.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью швейцарской газете SonntagsBlick, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Журналисты спросили у нее, на какой стадии сейчас находится человечество, если сравнивать пандемию с марафоном. На что Сваминатан ответила: "Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется преодолеть еще множество препятствий".

Поэтому, добавила главная научный сотрудник ВОЗ, прогнозировать сроки завершения пандемии пока рано.

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"Было бы преждевременно говорить, что мы скоро это (пандемию. - Ред.) преодолеем, это не так. Для этого слишком много остается неизвестным. В частности, неожиданное появление новых вариантов (штаммов коронавируса. - Ред.)", - отметила Сваминатан.

Представительница ВОЗ отметила, что в некоторых частях мира большинство населения уже вакцинировано от 70 до 80%. Зато в других частях мира, например, на Африканском континенте, менее 4% населения полностью привиты.

"Чем больше мы будем мириться с этой ситуацией, тем больший риск появления новых штаммов. Вот почему ВОЗ призывает использовать все имеющиеся дозы вакцин для увеличения уровня вакцинации во всем мире", - добавила она.

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Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Надеяться они)) Мы тоже надеемся, что вы устанете когда ни будь нести свою чушь)
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10.10.2021 19:49
+6
Взагалі то дійсно вже набридли.
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10.10.2021 19:50
+4
а что по этому поводу думают фармацевтическая мафия?
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10.10.2021 19:52
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Надежда умирает последней.
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10.10.2021 19:48 Ответить
А антиваксер - первым.
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10.10.2021 21:25 Ответить
нет! мы (неожиданные препятствия) не согласны!
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10.10.2021 19:49 Ответить
Надеяться они)) Мы тоже надеемся, что вы устанете когда ни будь нести свою чушь)
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10.10.2021 19:49 Ответить
Взагалі то дійсно вже набридли.
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10.10.2021 19:50 Ответить
а что по этому поводу думают фармацевтическая мафия?
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10.10.2021 19:52 Ответить
Фармацевтическая мафия разрабатывает новую заразу.
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10.10.2021 19:55 Ответить
О своём, о "девичьем".
Это как раз то "неожиданное препятствие" о котором она говорила.
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10.10.2021 19:59 Ответить
Спросите у антиваксеров. Кто-то из них всегда сидит под столом Билла Гейтса и высасывает "правду" прямо из... из первоисточника, скажем так.
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10.10.2021 20:21 Ответить
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10.10.2021 19:53 Ответить
свыня не роде, вермахт не растет, пацаки на трубе! шо делат бедному бюргеру?
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10.10.2021 19:57 Ответить
а ми то як сподіваємося. Швидше б уже всіх перевакцініровалі, щоб ви заспокоїлися. А ми зажили як і раніше.
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10.10.2021 19:56 Ответить
свыня не роде, вермахт не растет, пацаки на трубе! шо делат бедному бюргеру?

и тебе!
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10.10.2021 19:58 Ответить
я прихильник вакцинації. Для мене головне, щоб вакцинованих було дуже багато. Будь-які коментарі за вакцинацію, я підтримую.
- Мені це вигідно. Коли вони вакцинують відсотків 80, в кожній країні-вони заспокояться.
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10.10.2021 20:05 Ответить
Запомните эти свои слова. Позже порефлексируйте. И кстати, а сколько доз достаточно для вакцинации?? Фактической и окончательной.
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10.10.2021 21:27 Ответить
нет, никто не успокоится
одни привыкнут вакцинироваться
другие привыкнут вакцинировать
так все и будет идти, все чаще и чаще
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10.10.2021 23:21 Ответить
Цэ потим. Спустя десяток лет. Когда будет бушевать новые "короновирус"
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10.10.2021 23:29 Ответить
с каждым новым они норовят вцепиться насмерть
пока не спалятся в очередной раз
но после все одно повторяют
да, после этого раза скандал будет крупный
головы могут полететь - так что держаться будут насмерть
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11.10.2021 00:03 Ответить

"Поста@@@вив собі чіп від Пфайзера"
В голову?
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10.10.2021 20:18 Ответить
Де ти бачив щоб чіп в голову вставляли. Звичайно ж, як всім в передпліччя & ₴&₴_&&&₴₴.
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10.10.2021 21:00 Ответить
Я уже соскучился за гриппом Где мой H5N1 ? Свиной или хотя бы птичий
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10.10.2021 20:12 Ответить
щас в моде мышиный - летучих мышей жрут сырых
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10.10.2021 20:26 Ответить
Розшукую перехворілих в той час, бо деякі обяцяли, шо перехворіють всі, бо вірус новий, результат - один тутешній, навіть з тестом, двойко - з життя, без тестів, зі слів лікарів, який офіційний діагноз, невідомо.
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10.10.2021 21:47 Ответить
Ну найточніший діагноз дає хіба що паталогоанатом. Та й те тільки від чого людина померла. А що саме це спровокувало навіть і він може тільки здогадуватись у більшості випадків.
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10.10.2021 22:03 Ответить
Я про те, шо не густо з захворілими. Навіть в мене і приблизно нічого не було.
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10.10.2021 22:11 Ответить
Все дуже просто, я вважаю. Просто тестів не було саме на вияв цих штамів ГРВІ. Безумовно перехворіли на них багато людей. Але більшості поставили діагноз як у нас в основному в таких випадках ставлять - ГРВІ. Так власне ніколи майже і не відділяли один штам від іншого. ГРВІ та й усе. Або просто казали грип. Ви хоч раз згадати можете, щоб Вас терапевт відправляв здавати тест на вияв який збудник саме спричинив цю ГРВІ. Я щось такого не памʼятаю. Зазвичай стандартні аналізи та й усе.
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10.10.2021 22:18 Ответить
Навіть ГРВІ не було, шо для мене досить дивно, тим більш в таку пору року. Взагалі ні в кого в родині нічого не було. А так лякали, так лякали... пам'ятаю.
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10.10.2021 22:29 Ответить
Ну то що ГРВІ не було просто мабуть в Вашій родині так співпало. Далеко не всі, хто підхватує ГРВІ хворіють на нього з симптомами. Частіше навіть не помічають. Он навіть якщо взяти той самий ковід в Україні. З офіційної статистики бачимо що 93,9% українців його навіть не помітили. І якби не наші ЗМІ, то і не знали б яка страшна в нас пандемія.
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10.10.2021 22:37 Ответить
А ніхто не знає, чи був він до цього часу і, якшо був, то коли саме. Плюс фуфлотести.
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10.10.2021 22:42 Ответить
Ну я спираюся на офіційну статистику. Та зазделегідь ставлю собі умову, що я їй вирю. Бо інакше взагалі нічого аналізувати, якщо цієї умови не ставити. Ну і за фактом наведеної офіційної статистики роблю висновок, що написав у попередньому дописі. Це вже можна стверджувати як факт. А міркування звісно у нас можуть бути які завгодно. Але їх же нічим ми підтвердити не можемо. Ви ж наприклад не можете стовідсотково стверджувати, що тести фуфло, так само нічим не доведете, що він був і раніше. А от статистика і дає ті цифри, якими можна оперувати для аналізу ситуації загалом.
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10.10.2021 23:01 Ответить
Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka



Як би швидко не крокувала наука, аби полегшити людське життя та підвищити його безпеку, простий нарід все одно знайде спосіб підіграти природному добору.
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10.10.2021 20:19 Ответить
Эта музыка будет вечной...😀
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10.10.2021 20:22 Ответить
Проще: "вакцины" испытаны на 60%.
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10.10.2021 20:24 Ответить
нет, эти 60% - это эффективность вакцин по последним данным от них же

то есть 40% они не помогут, зато 60% получат всю эту радость «в более легкой форме».
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10.10.2021 21:43 Ответить
Возможно. Но это не точно.
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10.10.2021 22:04 Ответить
конечно, не точно. Вот например типичная цитата из инструкции:

"Як і у випадку з будь-якими іншими вакцинами, курс вакцинації Комірнаті з 2 доз може не забезпечити захист усіх пацієнтів, які її отримали; також невідомо, упродовж якого часу Ви будете захищені."

https://www.comirnatyeducation.com.ua/files/Comirnaty-BNT162b-vaccine-injection-ukr.pdf
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10.10.2021 23:18 Ответить
Просто сейчас больше обговаривают процент опасности самой вакцины. Ее эффективность в основном остается за скобками обсуждений. Покуда есть утверждения производителей. А эффективность может показать только время. Собственно как и безопасность на длительный период после вакцинации. Ибо слишком мало времени было отведено на тестирование данных вакцин.
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10.10.2021 23:32 Ответить
кто знает, как ту безопасность доказать - доказывать должны как раз те кто на ней зарабатывает...
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11.10.2021 00:05 Ответить
та людство може й подолає, а ми з нашим мудрим керівництвом, та не менш мудрим антивакцинаторським нарідом...
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10.10.2021 20:26 Ответить
"Представительница ВОЗ отметила, что в некоторых частях мира большинство населения уже вакцинировано от 70 до 80%. Зато в других частях мира, например, на Африканском континенте, менее 4% населения полностью привиты.

"Чем больше мы будем мириться с этой ситуацией, тем больший риск появления новых штаммов. "

то-есть чиновница хочет нам впарить мысль о том, что новые штамы появляются там, где низкий процент вакцинированных? где ум? где логика? ссут в глаза.
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10.10.2021 20:57 Ответить
Когда вижу прохожих на безлюдных улицах и одиноких в своем авто и в масках, я понимаю, что логики им применять не нужно, достаточно и мочи в моск.
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10.10.2021 21:32 Ответить
на безлюдной улице люди в масках скорее всего для защиты от пыли едущих машин. Есть такие состояния легких и сердца, когда пыль в легких очень нежелательна.
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11.10.2021 02:52 Ответить
Израиль всем открыл глаза. Чем больше вакцинированных, тем быстрее придет новая волна вируса. ))))
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11.10.2021 02:53 Ответить
Когда вакцина будет от ВИЧ?
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10.10.2021 21:02 Ответить
Антиваксеры предпочитают только естественный иммунитет.
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10.10.2021 21:50 Ответить
интересно, а когда начнётся эпидемия у китайцев... про них как то тихо забыли, а они и не болеют
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10.10.2021 22:29 Ответить
видно, у них свои журналисты
партия запретила истерить - молчат
а без истерик - как пандемию устраивать?

може кто и болеет, то лечат обычным порядком да и все...
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10.10.2021 23:20 Ответить
коронавирусом люди болеют с того дня когда вылезли из пещер... а в Китае фиксируется один или два в сутки заболевших
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13.10.2021 13:20 Ответить
ну я хз как они живут без истерии
скучно бедным наверное
работать приходится вместо этого
тоска смертная
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13.10.2021 15:26 Ответить
...не спішить, дайте злити останню воду з батареї центрального опалєння
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11.10.2021 06:12 Ответить
 
 