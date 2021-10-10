В ВОЗ надеются, что скоро человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса
Вскоре человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса. В то же время впереди еще могут встретиться неожиданные препятствия.
Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью швейцарской газете SonntagsBlick, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Журналисты спросили у нее, на какой стадии сейчас находится человечество, если сравнивать пандемию с марафоном. На что Сваминатан ответила: "Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется преодолеть еще множество препятствий".
Поэтому, добавила главная научный сотрудник ВОЗ, прогнозировать сроки завершения пандемии пока рано.
"Было бы преждевременно говорить, что мы скоро это (пандемию. - Ред.) преодолеем, это не так. Для этого слишком много остается неизвестным. В частности, неожиданное появление новых вариантов (штаммов коронавируса. - Ред.)", - отметила Сваминатан.
Представительница ВОЗ отметила, что в некоторых частях мира большинство населения уже вакцинировано от 70 до 80%. Зато в других частях мира, например, на Африканском континенте, менее 4% населения полностью привиты.
"Чем больше мы будем мириться с этой ситуацией, тем больший риск появления новых штаммов. Вот почему ВОЗ призывает использовать все имеющиеся дозы вакцин для увеличения уровня вакцинации во всем мире", - добавила она.
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Это как раз то "неожиданное препятствие" о котором она говорила.
и тебе!
- Мені це вигідно. Коли вони вакцинують відсотків 80, в кожній країні-вони заспокояться.
одни привыкнут вакцинироваться
другие привыкнут вакцинировать
так все и будет идти, все чаще и чаще
пока не спалятся в очередной раз
но после все одно повторяют
да, после этого раза скандал будет крупный
головы могут полететь - так что держаться будут насмерть
"Поста@@@вив собі чіп від Пфайзера"
В голову?
Як би швидко не крокувала наука, аби полегшити людське життя та підвищити його безпеку, простий нарід все одно знайде спосіб підіграти природному добору.
то есть 40% они не помогут, зато 60% получат всю эту радость «в более легкой форме».
"Як і у випадку з будь-якими іншими вакцинами, курс вакцинації Комірнаті з 2 доз може не забезпечити захист усіх пацієнтів, які її отримали; також невідомо, упродовж якого часу Ви будете захищені."
https://www.comirnatyeducation.com.ua/files/Comirnaty-BNT162b-vaccine-injection-ukr.pdf
"Чем больше мы будем мириться с этой ситуацией, тем больший риск появления новых штаммов. "
то-есть чиновница хочет нам впарить мысль о том, что новые штамы появляются там, где низкий процент вакцинированных? где ум? где логика? ссут в глаза.
партия запретила истерить - молчат
а без истерик - как пандемию устраивать?
може кто и болеет, то лечат обычным порядком да и все...
скучно бедным наверное
работать приходится вместо этого
тоска смертная