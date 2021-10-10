В ВОЗ надеются, что скоро человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса

Вскоре человечество преодолеет 60% пути в борьбе с пандемией коронавируса. В то же время впереди еще могут встретиться неожиданные препятствия.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью швейцарской газете SonntagsBlick, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Журналисты спросили у нее, на какой стадии сейчас находится человечество, если сравнивать пандемию с марафоном. На что Сваминатан ответила: "Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется преодолеть еще множество препятствий".

Поэтому, добавила главная научный сотрудник ВОЗ, прогнозировать сроки завершения пандемии пока рано.

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"Было бы преждевременно говорить, что мы скоро это (пандемию. - Ред.) преодолеем, это не так. Для этого слишком много остается неизвестным. В частности, неожиданное появление новых вариантов (штаммов коронавируса. - Ред.)", - отметила Сваминатан.

Представительница ВОЗ отметила, что в некоторых частях мира большинство населения уже вакцинировано от 70 до 80%. Зато в других частях мира, например, на Африканском континенте, менее 4% населения полностью привиты.

"Чем больше мы будем мириться с этой ситуацией, тем больший риск появления новых штаммов. Вот почему ВОЗ призывает использовать все имеющиеся дозы вакцин для увеличения уровня вакцинации во всем мире", - добавила она.

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