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Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование "вагнергейта", - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция под госдачей в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский с семьей, завершилась зажженными файерами и прожженным портретом главы государства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Наша задача - показать, что события последних 10 дней, с тем, что президент признался в звонке Лукашенко и предупреждении о "вагнеровцах", делом Мецгера, нападением на журналистов, с "Офшорами-95", с позавчерашним нападением на наших активистов, которые пытались развернуть баннер о Коломойском, со вчерашними и сегодняшними титушками - это далеко выходит за пределы поведения власти. У нас нет как таковых политических требований, поскольку они неуместны на фоне такого количества проблем ", - пояснил Суспільному соорганизатор акции и лидер партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко.

При этом он отметил, что активисты "не хотят революции".

"Мы хотим спокойно работать и иметь эволюционный политический процесс, чтобы не было уличных беспорядков, огней, чтобы ничего не горело", - добавил лидер "Демсокири".

Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 01
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 02
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 03
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 04

Другой соорганизатор мероприятия, представляющий "Движение сопротивления капитуляции", Илья Кононов, заявил, что "это автомарш разгневанных граждан к Зеленскому в Конча-Заспу". По его словам, причин для проведения такого мероприятия достаточно.

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"Мы хотим показать власти, что она будет отвечать за узурпацию в парламенте, за саботаж расследования "вагнергейта", за офшорные скандалы, власть говорит о борьбе с олигархами и ничего не делает. В конце концов, за полицейский произвол, за то, что полиция напала на людей за баннер в руках. Мы хотим прийти и показать, что придется отвечать перед страной, обществом как Зеленскому, так и его окружению. Именно для этого мы отправляемся к нему, чтобы нельзя было сказать, что мы не смогли до него достучаться", - сказал Кононов.

Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 05
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 06
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 07
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 08

По подсчетам организаторов, около дома Зеленского собралось примерно 100-150 активистов, которые держали плакаты с надписями: "Это уже даже не Квартал-95, а "Англаг-аншлаг", "Тебя будут судить за "вангергейт" и другие.

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При этом дом президента охраняли около 500 правоохранителей. Также на месте дежурили представители Красного креста.

Впоследствии активисты зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью "Коломойского - под санкции". Именно этот баннер 8 октября полиция отобрала у активистов, когда они пытались его развернуть в столице.

Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 09
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 10
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 11
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 12
Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование вагнергейта, - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом 13
Фото, видео: Олег Богачук

Смотрите: Шествие активистов "Марша защиты Киева" завершилось рейвом под КГГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

акция (2425) Зеленский Владимир (20444) Конча-Заспа (86) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+62
Да...зеля тринділєй отримав...
Далі буде гірше. Нікчема вперто не визнає, що він нікчема. А в людей терпець не безмежний.
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10.10.2021 21:16
+57
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10.10.2021 21:14
+49
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10.10.2021 21:23
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реакция зеленского умиляет - тут же послал проплаченую титушню к дому порошенко и крутит об этом видеосюжеты по Г+Г

Он предсказуем, как амёба.
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10.10.2021 22:54 Ответить
_А что крутят на 5-ом канале?
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10.10.2021 23:43 Ответить
Поплавского.
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10.10.2021 23:45 Ответить
маленькое уточнение --- зеленая офшорная амеба в охвисе дерьмака
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11.10.2021 06:36 Ответить
Мелкое хулиганство.
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10.10.2021 23:44 Ответить
ЗЕбилы негодуют в комментах:

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10.10.2021 23:59 Ответить
Зелю геть! Больше добавить нечего!
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11.10.2021 02:46 Ответить
вон там на каждом плакате написано "демократична сокира" - это платные протестовальщики, постоянно на подтанцовках у сладчайшего.
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11.10.2021 03:36 Ответить
це одне з тих яке за відсутністю мізків думає жіночим статевим органом.🤣
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11.10.2021 09:57 Ответить
невже імбіцилам ніколи не зрозуміти то у людей чоловічої статі зовсім другий орган 🤣
хоча що тут дивуватися якщо ці дебіли клоуна малороса до влади обрали))))🤦‍♀️
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11.10.2021 16:00 Ответить
Та я вже додивився що дискутую з розумововідсталою істотою🤣щось схоже мені вже зустрічалося,тільки не пам'ятаю де,але таке саме імбіцильне яке тільки мої дописи копіювало.
А тому немає ніякого сенсу продовжувати відповідати)))іди у ср#ку недорозвинене.
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11.10.2021 16:57 Ответить
лучше быть на подтанцовке у порошенка чем у зеленских . калломойских . шиферов . сукисов . гройсманов . шменделей . ярославских . боголюбовых и им подобных ..щырых.. украинцев с паспортами израиля в кармане и миллиардами долларов в офшорах . про которые зеленый пре-зе-рватив вякал на ..олимпийском.. стадионе --- мы не эстония или грузия . нас 42 млн . у нас один КИЕВ как эстония или латвия по населению . а на территорию посмотрите --- ЕСЛИ В ГОЛОВЕ ПУСТО . А ИГРАТЬ НА ПИАНИНО РУКАМИ НЕ МОЖЕШ --- ***** ТЫ ПОЛЕЗ В ПРЕЗИДЕНТЫ . лучше б ты ***** в бензоколонке развлекал своим офшорным кварталом
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11.10.2021 06:51 Ответить
Так оно - тупое развлекать . Даже сцена членограйства сплагиачена. эта сцена старше зебильих потугов с пипинькой лет на 7-8.
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11.10.2021 07:08 Ответить
І знов не ті гасла. Де про вже нестерпну корупцію, безробіття, ніщиту. Та візьміть же приклад з голобородька - що болить людям! А так одразу видно на кого працюють організатори-політтехнологи. Бездарі.
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11.10.2021 07:24 Ответить
, ви чудовий приклад невиліковного хворого.
чому? тому що абсолютно ублюдочний персонаж - голобородько й досі є для вас прикладом для наслідування.
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11.10.2021 08:54 Ответить
та у нього на лобі написано - дебіл-зебабуїн а макаки думати не пристосовані
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11.10.2021 09:58 Ответить
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