Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование "вагнергейта", - активисты с файерами призвали к ответу Зеленского у него под домом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция под госдачей в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский с семьей, завершилась зажженными файерами и прожженным портретом главы государства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Наша задача - показать, что события последних 10 дней, с тем, что президент признался в звонке Лукашенко и предупреждении о "вагнеровцах", делом Мецгера, нападением на журналистов, с "Офшорами-95", с позавчерашним нападением на наших активистов, которые пытались развернуть баннер о Коломойском, со вчерашними и сегодняшними титушками - это далеко выходит за пределы поведения власти. У нас нет как таковых политических требований, поскольку они неуместны на фоне такого количества проблем ", - пояснил Суспільному соорганизатор акции и лидер партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко.

При этом он отметил, что активисты "не хотят революции".

"Мы хотим спокойно работать и иметь эволюционный политический процесс, чтобы не было уличных беспорядков, огней, чтобы ничего не горело", - добавил лидер "Демсокири".









Другой соорганизатор мероприятия, представляющий "Движение сопротивления капитуляции", Илья Кононов, заявил, что "это автомарш разгневанных граждан к Зеленскому в Конча-Заспу". По его словам, причин для проведения такого мероприятия достаточно.

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"Мы хотим показать власти, что она будет отвечать за узурпацию в парламенте, за саботаж расследования "вагнергейта", за офшорные скандалы, власть говорит о борьбе с олигархами и ничего не делает. В конце концов, за полицейский произвол, за то, что полиция напала на людей за баннер в руках. Мы хотим прийти и показать, что придется отвечать перед страной, обществом как Зеленскому, так и его окружению. Именно для этого мы отправляемся к нему, чтобы нельзя было сказать, что мы не смогли до него достучаться", - сказал Кононов.









По подсчетам организаторов, около дома Зеленского собралось примерно 100-150 активистов, которые держали плакаты с надписями: "Это уже даже не Квартал-95, а "Англаг-аншлаг", "Тебя будут судить за "вангергейт" и другие.

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При этом дом президента охраняли около 500 правоохранителей. Также на месте дежурили представители Красного креста.

Впоследствии активисты зажгли файеры, а также развернули баннер с изображением Зеленского и надписью "Коломойского - под санкции". Именно этот баннер 8 октября полиция отобрала у активистов, когда они пытались его развернуть в столице.











Фото, видео: Олег Богачук

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