Порошенко призвал Зеленского объяснить украинцам ситуацию с офшорами и "вагнергейтом"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил тех, кто выступил против проплаченных властью титушек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского за 2,5 года встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений.

"Параллели очень легко провести. Майдан - и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане", - напомнил Порошенко.

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"Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдана. Весь этот его мусор, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя", - возмутился Порошенко.

"Вот он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит преступления, которые были совершены. Это называется "дымовая завеса", - убежден пятый президент.

"Зеленский обоснованно подозревается в том, что он участвует в отмывании денег Коломойского, который 5,5 миллиардов украл у украинцев, пропуская их через свою структуру, не декларирует и вместе с ним ворует", - отметил Петр Порошенко.

Украинское общество нуждается в правде - отмечает Порошенко. Он отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.

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"А Зеленский - ни слова. Выйди, объясни - 41 млн долларов, которые ты в карман получил от Коломойского, это плата за что? И что ты продал? Душу? Или он тебя купил? Там написано, что он купил 50% акций. То сегодня 50% Зеленского принадлежит Коломойскому? Он так ничего украинскому народу и не объяснил", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

"Они пытаются прятаться по преступлениям "Вагнера". Мы могли бы предоставить в Гаагу убедительные доказательства преступления Путина. А он вместо этого позвонил и сдал Путину. Ибо или он, или его подчиненный очень крепко дружит с Путиным, или с Козаком, или Сурковым. И даже не объяснили это обществу, наоборот - 14 месяцев врали. То "операции не было", то "была не украинская операция". То была "украинская, но не их". А они просто сдали Украину", - отмечает Порошенко.

"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. И именно это их напугало", - убежден Петр Порошенко.

"Это не просто столкновение двух вселенных. Это означает, что они обречены", - говорит пятый президент.

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"Наш путь - точно в Европу, к демократии, к верховенству права. Наш путь точно в НАТО. Наш путь - точно дать по зубам Путину. И точно наш путь построить фантастическую Украины", - резюмирует Петр Порошенко.

Напомним, вечером 9 октября у дома Перта Порошенко в Козятине произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком в 2014-2015 годах, другие - его защищали.

Позже Петр Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома в селе Козин.

Днем в воскресенье под домом Порошенко снова началась акция протеста.

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