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Порошенко призвал Зеленского объяснить украинцам ситуацию с офшорами и "вагнергейтом"

Порошенко призвал Зеленского объяснить украинцам ситуацию с офшорами и

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил тех, кто выступил против проплаченных властью титушек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского за 2,5 года встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений.

"Параллели очень легко провести. Майдан - и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане", - напомнил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция составила админпротокол за мелкое хулиганство на участника акции протеста под домом Порошенко. ФОТОрепортаж

"Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдана. Весь этот его мусор, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя", - возмутился Порошенко.

"Вот он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит преступления, которые были совершены. Это называется "дымовая завеса", - убежден пятый президент.

"Зеленский обоснованно подозревается в том, что он участвует в отмывании денег Коломойского, который 5,5 миллиардов украл у украинцев, пропуская их через свою структуру, не декларирует и вместе с ним ворует", - отметил Петр Порошенко.

Украинское общество нуждается в правде - отмечает Порошенко. Он отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Офис президента раздает приказы о покупке титушек и посылает их сюда": Порошенко о потасовках под его домом в Козине. ВИДЕО

"А Зеленский - ни слова. Выйди, объясни - 41 млн долларов, которые ты в карман получил от Коломойского, это плата за что? И что ты продал? Душу? Или он тебя купил? Там написано, что он купил 50% акций. То сегодня 50% Зеленского принадлежит Коломойскому? Он так ничего украинскому народу и не объяснил", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

"Они пытаются прятаться по преступлениям "Вагнера". Мы могли бы предоставить в Гаагу убедительные доказательства преступления Путина. А он вместо этого позвонил и сдал Путину. Ибо или он, или его подчиненный очень крепко дружит с Путиным, или с Козаком, или Сурковым. И даже не объяснили это обществу, наоборот - 14 месяцев врали. То "операции не было", то "была не украинская операция". То была "украинская, но не их". А они просто сдали Украину", - отмечает Порошенко.

"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. И именно это их напугало", - убежден Петр Порошенко.

"Это не просто столкновение двух вселенных. Это означает, что они обречены", - говорит пятый президент.

Смотрите также: Офшорные скандалы, сотрудничество с олигархами, игнорирование "вагнергейта", - активисты с файерами призывают к ответу Зеленского у него под домом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Наш путь - точно в Европу, к демократии, к верховенству права. Наш путь точно в НАТО. Наш путь - точно дать по зубам Путину. И точно наш путь построить фантастическую Украины", - резюмирует Петр Порошенко.

Напомним, вечером 9 октября у дома Перта Порошенко в Козятине произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком в 2014-2015 годах, другие - его защищали.

Позже Петр Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома в селе Козин.

Днем в воскресенье под домом Порошенко снова началась акция протеста.

Смотрите: Титушки прорываются в дом Порошенко в Козине. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) офшор (511) Порошенко Петр (19605) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+64
На стадион зеленую шмарклю, предварительно посетив кабинет нарколога
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10.10.2021 21:43
+52
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10.10.2021 21:50
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10.10.2021 21:45
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10.10.2021 23:01 Ответить
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10.10.2021 23:04 Ответить
Мільярдер хоче зробити бідних багатими. )
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10.10.2021 23:11 Ответить
У Порошенко нет офшоров.

focus.ua/politics/449857-prokuratura_panamy_otkazalas_zakryt_delo_protiv_portnova__es

Еще в октябре панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно

Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний.

В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений.
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10.10.2021 23:13 Ответить
В Украине миллиардер и без офшоров - это чудо. Может петросяны правы, что Петя - святой?
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10.10.2021 23:19 Ответить
Причем здесь Петя？ президент зели и обокрал украинцев зеля а ты стрелочник Игокович постоянно на Порошенко стрелки переводишь.
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11.10.2021 07:34 Ответить
А петросяны, как это не смешно, верят в такое и хотят линчивать тех, кто не верит. Секта, однако.
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10.10.2021 23:15 Ответить
Почему обязательно секта? Есть документальные расследования. У Порошенко тоже есть офшор, только в нем хранится 3000 тысячи долларов. И всё.
Уж как зелёная мразь не рыла носом землю, как ни пыталась хоть что-нибудь накопать на Порошенко, а больше ничего не нашли.
Ну можно еще предположить, что просто работать не умеют.
Но ведь и Портнов подключался к этим поискам, а он всё-таки опытный юрист, в отличие от этих зелёных пионеров, а тоже ничего не нарыл, кроме уголовного дела на себя в Панаме, открытого за клевету.
Так что и сектой быть не надо.
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11.10.2021 01:26 Ответить
Пчелы против меда. Рок против наркотиков. Порошенко против офшоров, Алёша за вагнера.
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11.10.2021 00:32 Ответить
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10.10.2021 23:13 Ответить
Забвано наблюдать, как ЗЕбилы в комментах постят один и тот же текст (про "схватку двух офшорников" - как под копирку...

Впрочем, это может быть и один зрадоцефал - под разными никами..))
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10.10.2021 23:23 Ответить
Так это ж и зебилам понятно, что они два сапога - пара.
Таких второй раз не выбирают.
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10.10.2021 23:38 Ответить
Що тобі там зрозуміло? Ти, що навіпрозрівший зебіл? До сих пір виправдовуєш себе неіснуючими злочинами Порошенка?
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10.10.2021 23:51 Ответить
Хотелось бы послушать обе стороны... на стадионе...
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10.10.2021 23:36 Ответить
Петя...блн ты такое же животное как и Зе, к чему ты можешь призывать мразь. Законы как меняли под Югу Луценка или как Вовк с НКРКП деньги мыл... Такой же вор и балабол. Вы мрази с зелёным приведёте сепаров к власти
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10.10.2021 23:38 Ответить
Ви, напевно хвора. Чи виправдання для себе шукаєте, що за Нелоха проголосували?
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10.10.2021 23:46 Ответить
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11.10.2021 00:02 Ответить
"Ми зробили їх разом"

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10.10.2021 23:42 Ответить
Подстилка портновская, не вякай.
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11.10.2021 00:36 Ответить
Що до одного із тітушок https://myrotvorets.center/criminal/?cf%5Bname%5D=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88+%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC&cf%5Bcountry%5D=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&cf%5Baddress%5D=&cf%5Bphone%5D=&cf%5Bdesc%5D= Ярош Максим на Миротворці

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10.10.2021 23:42 Ответить
ЗЕбилы в комментах:

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10.10.2021 23:53 Ответить
ГРАЖДАНЕ ТИТУШКИ!
Каждый из вас, кто принимает участие в незаконных действиях, продаёт Украину за деньги, будет зафиксирован и информация про вас будет занесена на сайт «Миротворец»! А это означает никаких кредитов, никакого официального трудоустройства, проблемы с полицией и оформлением документов!
И не говорите потом, что вас не предупреждали!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/608516536977133/
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10.10.2021 23:53 Ответить
" будет занесена на сайт «Миротворец»! "
*************************************************
Вже почали:
https://myrotvorets.center/criminal/yarosh-maksim-andreevich/

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11.10.2021 00:16 Ответить
Бредятина.
ЯК на офіціне працевлатування це впливає? Є норма ПРАВА? НЕМА
Які "проблеми" з поліцією? Людина ДЕ ФАКТО або скоїла злочин чи правопорушення, або НІ. Відповідно в поліціїї можуть бути ПІДОЗРИ. Яка проміжна ланка "проблЄмі"?
На оформлення ЯКИХ документів?
Не пишіть фігню.
З тітушками, рейдерством і т.п. потрібно боротись прийняттям АДЕКВАТНИХ законів. Прийшов тітухан на допомогу рейдерам - отримай строк. Ось і все, а ці всі бредні це тупік. НЕ МОЖЕ бути паралельного законодавства.
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11.10.2021 09:28 Ответить
Бредятину Ви пишете.
Справа не так в законах, як в їх виконанні. А списки Миротворця є рекомендованими, просто працедавці не схильні ризикувати.
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11.10.2021 09:44 Ответить
Смішно виглядає, коли офшорний намагається офшорити офшорного.
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11.10.2021 00:09 Ответить
Эй, а сколько денег у Порошенко в офшорах? Назови сумму и кинь сюда ссылку на источник.

зы. По поводу суммы в офшоре ЗЕленого нелоха оманского уже весь мир в курсе (включая то, каким образом эти средства туда поступили и от кого)..
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11.10.2021 00:14 Ответить
Та мені якось по барабану, хто з офшорників більше грошей має за кордоном, зелений чи шоколаднокоричневий. Мене турбує цинізм минулих і нинішніх можновладців, коли вони корчать з себе праведників навіть не приховуючи свої роги і копита.
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11.10.2021 00:31 Ответить
Та мені якось по барабану, хто з офшорників

Это потому что ты тупорылое бараньйо упоротое, поэтому тебе сказать что-либо конкретно нечено, а остатется только лозунги зебильно-ватные толкать (из кремлевской методички).

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11.10.2021 00:37 Ответить
Ну да,Порох уже б в НАТО вступил,что для вас,козломордых,смерти подобно
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11.10.2021 01:49 Ответить
нормальные - это Противсiхи, чтоль? да с такими "нормальными" и врагов не нужно.
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11.10.2021 08:49 Ответить
сам на себя титуханов нанял, а теперь ещё и понёс бред .
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11.10.2021 03:42 Ответить
И Г+Г ? А ты не брезгливая, прям как зе
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11.10.2021 08:38 Ответить
Титушки - сценарий пороха,самый подлый, хитрый и жадный президент
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11.10.2021 06:47 Ответить
Точно сказано, зеля самый хитрожопый ,брехливый и жадный презедент
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11.10.2021 07:37 Ответить
Прежде чем требовать что-то от других пусть шоколадный Хетьман отчитается по своим офшорам и обьяснит как в нищей стране в период войны можно увеличить свои доходы в два раза. И не пиарится на ветеранах АТО. Противно смотреть
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11.10.2021 08:10 Ответить
Противно смотреть как ты за вагнеровцев и бабло приватовское, жопу рвёшь.
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11.10.2021 08:41 Ответить
Якось тупо при свинорилому беня каломойша вивів своє бабло, вкладників, юросіб, рефінанс. Чи не так? А як так при тому ж свинорилому вийшло, що банка надра фірташа півроку "боргував" чужі кошти, але не сплатив жодних відсотків, штрафів та пені. При цьому у фірташа активів ніхто не арештовув навіть. Ну і інші банки-пустишки.
З "здобутків" зе-команди. Злодійчук каломойша НЕ сидить в сізо, не зважаючи на феноменальну суму. В крайньому випадку їх можна арештувати та видати США (бомагу вони надішлють оперативно). Другий кловун з привата оперативно рисачить на літаку, але жадібність згубила.
Ну і вишенкою на торті - повний правовий безпредел з боку ПРЕВЕД-банку. Це найбільший банк Україні, але їх питання, вимоги складені кимось іншим, не для бені стараються?
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11.10.2021 09:34 Ответить
Іще один "противсіх", "знаток" банківської справи розповідає як і хто повинен був діяти. Вище про ПРАВО розпинався, захищаючи тітушню. А тепер про "свинорилого" ... У дзеркало спочатку подивись на своє рило
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11.10.2021 10:00 Ответить
Я помню период свинорылого. ТОГДА фирмам НИКТО не гаратировал выплату денег с расчетных счетов в случае банкротства банка. Можешь рассказать КАК так вышло, что вывели миллиарды баксов? Про никто незнал и не успел. бред.
А как "класно" было когда приведбанк жида каломойши НЕ выдавал с ТВОЕГО расчетного счета ни копейки. И ты знаешь если банк банкрот то НИЧЕГО не получишь. Компенсацию за 2 недели никто не оплатил. попробуйте привет-банку не оплатить в срок. %, пеня, штраф.
А до этого был банк надра. ПОЛГОДА не платили. Почему же "разрешали" банкам вот так запросто выводить деньги, а их собственникам ничего не было? ПОСЛЕ вывода денег каломойшу никто не искал тогда и теперь. Никаких обвинений.
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11.10.2021 12:15 Ответить
Понятно Вы такой-же знаток банковского дела, как Зе - йурыст.
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11.10.2021 11:35 Ответить
А чё в два, в 82 же ))))
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11.10.2021 09:39 Ответить
Ну, за зеленими методичками не в 2, а в 82 рази. Так Зеленський говорив на стадіоні. Так що, якщо уже почав брехати, то бреши по повній.
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11.10.2021 09:49 Ответить
ні ні ви помиляєтесь, у 80 разів. Чи в методичці з часів виборів цифру вже так сильно змінили?
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11.10.2021 10:26 Ответить
ой епт...абнімаю-целую-жму руку...
ше одне ....(неначе нам не достатньо стихійних лих....сивочолого не хватало
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11.10.2021 10:36 Ответить
Вот если бы оно не призвало! Это была бы действительно новость... А так --- просто шум!
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11.10.2021 11:26 Ответить
Украину может спасти только Порошенко!!!

Страшно представить, что было бы со страной, если бы не он был Президентом в 2014-2019!
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11.10.2021 12:15 Ответить
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