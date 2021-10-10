Порошенко призвал Зеленского объяснить украинцам ситуацию с офшорами и "вагнергейтом"
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил тех, кто выступил против проплаченных властью титушек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.
Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского за 2,5 года встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений.
"Параллели очень легко провести. Майдан - и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане", - напомнил Порошенко.
"Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдана. Весь этот его мусор, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя", - возмутился Порошенко.
"Вот он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит преступления, которые были совершены. Это называется "дымовая завеса", - убежден пятый президент.
"Зеленский обоснованно подозревается в том, что он участвует в отмывании денег Коломойского, который 5,5 миллиардов украл у украинцев, пропуская их через свою структуру, не декларирует и вместе с ним ворует", - отметил Петр Порошенко.
Украинское общество нуждается в правде - отмечает Порошенко. Он отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.
"А Зеленский - ни слова. Выйди, объясни - 41 млн долларов, которые ты в карман получил от Коломойского, это плата за что? И что ты продал? Душу? Или он тебя купил? Там написано, что он купил 50% акций. То сегодня 50% Зеленского принадлежит Коломойскому? Он так ничего украинскому народу и не объяснил", - говорит лидер "Европейской Солидарности".
"Они пытаются прятаться по преступлениям "Вагнера". Мы могли бы предоставить в Гаагу убедительные доказательства преступления Путина. А он вместо этого позвонил и сдал Путину. Ибо или он, или его подчиненный очень крепко дружит с Путиным, или с Козаком, или Сурковым. И даже не объяснили это обществу, наоборот - 14 месяцев врали. То "операции не было", то "была не украинская операция". То была "украинская, но не их". А они просто сдали Украину", - отмечает Порошенко.
"Мы с завтрашнего дня требуем ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. И именно это их напугало", - убежден Петр Порошенко.
"Это не просто столкновение двух вселенных. Это означает, что они обречены", - говорит пятый президент.
"Наш путь - точно в Европу, к демократии, к верховенству права. Наш путь точно в НАТО. Наш путь - точно дать по зубам Путину. И точно наш путь построить фантастическую Украины", - резюмирует Петр Порошенко.
Напомним, вечером 9 октября у дома Перта Порошенко в Козятине произошли столкновения между группами людей - одни пытались прорваться к дому, обвиняя его в сотрудничестве с Медведчуком в 2014-2015 годах, другие - его защищали.
Позже Петр Порошенко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в организации проплаченных протестов у своего дома в селе Козин.
Днем в воскресенье под домом Порошенко снова началась акция протеста.
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focus.ua/politics/449857-prokuratura_panamy_otkazalas_zakryt_delo_protiv_portnova__es
Еще в октябре панамские органы закрыли дело против Порошенко и открыли против Портнова. Портнов пытался закрыть производство, но безрезультатно
Генпрокуратура Панамы отказала экс-замглавы АП Андрею Портнову в закрытии дела за клеветничество и дачу ложных показаний.
В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений.
Уж как зелёная мразь не рыла носом землю, как ни пыталась хоть что-нибудь накопать на Порошенко, а больше ничего не нашли.
Ну можно еще предположить, что просто работать не умеют.
Но ведь и Портнов подключался к этим поискам, а он всё-таки опытный юрист, в отличие от этих зелёных пионеров, а тоже ничего не нарыл, кроме уголовного дела на себя в Панаме, открытого за клевету.
Так что и сектой быть не надо.
Впрочем, это может быть и один зрадоцефал - под разными никами..))
Таких второй раз не выбирают.
Каждый из вас, кто принимает участие в незаконных действиях, продаёт Украину за деньги, будет зафиксирован и информация про вас будет занесена на сайт «Миротворец»! А это означает никаких кредитов, никакого официального трудоустройства, проблемы с полицией и оформлением документов!
И не говорите потом, что вас не предупреждали!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/608516536977133/
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Вже почали:
https://myrotvorets.center/criminal/yarosh-maksim-andreevich/
ЯК на офіціне працевлатування це впливає? Є норма ПРАВА? НЕМА
Які "проблеми" з поліцією? Людина ДЕ ФАКТО або скоїла злочин чи правопорушення, або НІ. Відповідно в поліціїї можуть бути ПІДОЗРИ. Яка проміжна ланка "проблЄмі"?
На оформлення ЯКИХ документів?
Не пишіть фігню.
З тітушками, рейдерством і т.п. потрібно боротись прийняттям АДЕКВАТНИХ законів. Прийшов тітухан на допомогу рейдерам - отримай строк. Ось і все, а ці всі бредні це тупік. НЕ МОЖЕ бути паралельного законодавства.
Справа не так в законах, як в їх виконанні. А списки Миротворця є рекомендованими, просто працедавці не схильні ризикувати.
зы. По поводу суммы в офшоре ЗЕленого нелоха оманского уже весь мир в курсе (включая то, каким образом эти средства туда поступили и от кого)..
Это потому что ты тупорылое бараньйо упоротое, поэтому тебе сказать что-либо конкретно нечено, а остатется только лозунги зебильно-ватные толкать (из кремлевской методички).
З "здобутків" зе-команди. Злодійчук каломойша НЕ сидить в сізо, не зважаючи на феноменальну суму. В крайньому випадку їх можна арештувати та видати США (бомагу вони надішлють оперативно). Другий кловун з привата оперативно рисачить на літаку, але жадібність згубила.
Ну і вишенкою на торті - повний правовий безпредел з боку ПРЕВЕД-банку. Це найбільший банк Україні, але їх питання, вимоги складені кимось іншим, не для бені стараються?
А как "класно" было когда приведбанк жида каломойши НЕ выдавал с ТВОЕГО расчетного счета ни копейки. И ты знаешь если банк банкрот то НИЧЕГО не получишь. Компенсацию за 2 недели никто не оплатил. попробуйте привет-банку не оплатить в срок. %, пеня, штраф.
А до этого был банк надра. ПОЛГОДА не платили. Почему же "разрешали" банкам вот так запросто выводить деньги, а их собственникам ничего не было? ПОСЛЕ вывода денег каломойшу никто не искал тогда и теперь. Никаких обвинений.
ше одне ....(неначе нам не достатньо стихійних лих....сивочолого не хватало
Страшно представить, что было бы со страной, если бы не он был Президентом в 2014-2019!