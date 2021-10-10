Баланс безопасности в Черном море будет восстановлен, несмотря на несогласие России, - Кулеба
Восстановление баланса безопасности в Черном море, который был нарушен в связи с оккупацией Крыма, будет восстановлен, несмотря на разные подходы стран Черноморского региона.
Такое мнение высказал в интервью ТСН глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша общая цель, и все страны Черноморского региона, кроме России, соглашаются, что нужно восстановить безопасностный баланс в Черном море. Незаконная оккупация Россией Крыма, милитаризация полуострова, агрессивные действия России в Черном море этот баланс нарушили. Есть разные идеи, как это сделать, разные подходы, но я убежден, что мы все же придем к этой общей точке. Потому что сама логика процесса указывает на неизбежность необходимости объединения усилий", - сказал Кулеба.
По его словам, Украина для обеспечения безопасности Черного моря выступает за объединение усилий стран НАТО, которые имеют выход к Черному морю, а также Украины, Грузии и Молдову. Однако "готовности делать это прямо сейчас у некоторых партнеров нет".
"Но я убежден в правильности этой идеи и ее неизбежности, учитывая рост агрессивности действий России в Черноморском регионе", - подчеркнул министр.
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Да заткните уже этот фантан красноречия. К какой точке он собирается идти? Флот Турции пока ещё сильнее ЧФ РФ, и турки вроде как контролируют Босфор. Какой ещё баланс ему нужен?