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Баланс безопасности в Черном море будет восстановлен, несмотря на несогласие России, - Кулеба

Баланс безопасности в Черном море будет восстановлен, несмотря на несогласие России, - Кулеба

Восстановление баланса безопасности в Черном море, который был нарушен в связи с оккупацией Крыма, будет восстановлен, несмотря на разные подходы стран Черноморского региона.

Такое мнение высказал в интервью ТСН глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша общая цель, и все страны Черноморского региона, кроме России, соглашаются, что нужно восстановить безопасностный баланс в Черном море. Незаконная оккупация Россией Крыма, милитаризация полуострова, агрессивные действия России в Черном море этот баланс нарушили. Есть разные идеи, как это сделать, разные подходы, но я убежден, что мы все же придем к этой общей точке. Потому что сама логика процесса указывает на неизбежность необходимости объединения усилий", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина для обеспечения безопасности Черного моря выступает за объединение усилий стран НАТО, которые имеют выход к Черному морю, а также Украины, Грузии и Молдову. Однако "готовности делать это прямо сейчас у некоторых партнеров нет".

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"Но я убежден в правильности этой идеи и ее неизбежности, учитывая рост агрессивности действий России в Черноморском регионе", - подчеркнул министр.

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НАТО (9996) россия (95629) Черное море (1481) Кулеба Дмитрий (2880)


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Просто раз сделай что то а не декларируй идеи фикс.
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10.10.2021 22:04 Ответить
Не может, нечем
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10.10.2021 22:07 Ответить
Сначала надо обдолбанному зеледенту опу отмыть от поноса. Он же не гидрант? Хотя гидрантит на толчке знатно, даже видосик не в состоянии записать...
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10.10.2021 22:12 Ответить
выходные. кумар
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10.10.2021 22:22 Ответить
тут всесилен тока волшебный пинок кулебы, его то мацкали опасаются бильше усего
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10.10.2021 22:13 Ответить
Цікаво яким чином відновиться цей баланс?))) Хіба що за рахунок еротичних фантазій кулеби...
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10.10.2021 22:48 Ответить
Есть разные идеи, как это сделать, разные подходы, но я убежден, что мы все же придем к этой общей точке.
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Да заткните уже этот фантан красноречия. К какой точке он собирается идти? Флот Турции пока ещё сильнее ЧФ РФ, и турки вроде как контролируют Босфор. Какой ещё баланс ему нужен?
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10.10.2021 22:51 Ответить
...таки грозній Кулеба грозиться чоботи ополоснути в Чорному морі?
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11.10.2021 06:06 Ответить
 
 