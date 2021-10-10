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Зеленский: Дочь не хочет, чтобы я шел на второй срок, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать

Зеленский: Дочь не хочет, чтобы я шел на второй срок, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать

Старшая дочь Владимира Зеленского Александра не хочет, чтобы он шел на второй срок президентства.

Об этом глава государства сказал в программе "Светская жизнь" на 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", - отметил он.

Зеленский говорит, что от его президентства больше всего пострадали старшая дочь, жена и родители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В предвыборной программе Зеленский говорил об одном президентском сроке, - Разумков

Также президент рассказал, что его дочь будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, о чем он уже с ней договорился.

"Ей очень непросто, потому что если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то. Но точно в Украине", - сообщил Зеленский.

По его словам, девочка думает о факультете международных отношений, так как хочет заниматься международной экономикой.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно говорил, что планирует быть на посту президента только в течение одного срока. Это было его ключевой фразой еще в предвыборной кампании.

Также читайте: "Я еще не решил", - Зеленский об участии в президентских выборах 2024 года

Однако в мае 2020-го Зеленский заявил, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать все, что запланировал. Поэтому, мол, подумает о своем возможном баллотировании на второй срок.

На брифинге в Трускавце 3 октября 2021 года Зеленский заявил, что еще не решил, пойдет ли на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает".

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) срок (62)


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Топ комментарии
+71
"сделал" ти уже нормально. На 15 лет строгача.
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10.10.2021 22:38
+60
Как трогательно, ****. Это точно, что от твоего президенства больше всех пострадала твоя семейка? А то у граждан другие ощущения.
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10.10.2021 22:40
+58
Дочь не хочет, а бабушка - говорит иди. Бородая бабушка.
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10.10.2021 22:40
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Ой, воно іще розмірковує що робити У той час, коли
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10.10.2021 23:18 Ответить
Але, оскільки горизонту запланованого ще не видно... то...
Ага!
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10.10.2021 23:20 Ответить
володька не позор мене!!! (с)
как настоящий ссыкло пошел снова давить на жалость и лепить из себя героя-борца за юбкой то мамы, то жены, теперь детей.
Все уже поняли Вова еще год назад, что ты занялся избирательной компанией. Беда в том что за гонкой за рейтингом тебе работать на первом сроке некогда. А все эти оперативные пожаротушения всех своих зеленых зашкваров работой не считается кстати. И скупка малолетних титух лишь бы устроить скандал дабы перебить свои последние зашквары по всем фронтам - тоже не работа президента. Ты вова просто гопота которая сначала не смогла вытянуть свое рыло с кормухи, а теперь и хотел бы так посодют.... позвони януковичу, он должен знать как вовремя смыться, полезно... вангону, что первым словом сняв трубку будет "Беги!"
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10.10.2021 23:21 Ответить
https://www.facebook.com/pryamiy/videos/169581942005835/ У Лондоні представники української громади пікетували "офшорну квартиру" Володимира Зеленського.
https://www.facebook.com/pryamiy/videos/169581942005835/ Учасники акції тримали плакати з написами: "Зеленський - корупціонер!", "Продай квартиру - поверни гроші", "Чому нерухомість не задекларована?"
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10.10.2021 23:22 Ответить
Дайте ему ещё один срок!
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10.10.2021 23:22 Ответить
в Изяславской ИТК №58
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10.10.2021 23:47 Ответить
Та там же довічники! Може в Кліментовичах - для початку?
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11.10.2021 02:02 Ответить
Оказывается у этого придурка здравомыслящая дочь, удивительно!!!!
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10.10.2021 23:24 Ответить
Это говорит об одном дочку ЗЕЛенка нагуляла где-то на стороне!
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11.10.2021 06:00 Ответить
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11.10.2021 07:21 Ответить
Устами ребенка... да и рошен дети любят
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10.10.2021 23:24 Ответить
Все по-тупински. Детьми прикрывается, причем своими же... Какая падаль этот зеленый наркоман...
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10.10.2021 23:26 Ответить
еще бы. 40млн долларов хватит на всю семью.
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10.10.2021 23:30 Ответить
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10.10.2021 23:30 Ответить
снова предать Украину и получить 40 лимонов от бабломойского уже не получится успеть сделать по новому
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10.10.2021 23:35 Ответить
Твоя дочь, в тысячу раз умнее тебя шута, она знает, как тебя ненавидит украинский народ за твою брехню. А вот до тебя, ни хрена не доходит всё это, потому, что ты самый настоящий клоун, а не президент. Ни хрена ты не сделал хорошего для Украины, а тем паче, уже и не сделаешь, ты шут и не на своём ты месте, тебе лишь в квартале место, а не в правительстве. Так что, иди с Богом с этого поста и чем скорее, тем лучше будет для народа Украины.
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10.10.2021 23:38 Ответить
УБЛЮДОК МОЛИ БОГА ЧТО БЫ ТЕБЯ НАРОД И ВОЕННЫЕ НЕ РАЗОРВАЛИ!!!
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10.10.2021 23:39 Ответить
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10.10.2021 23:44 Ответить
да, там уже столько "подвигов" этот клоун наделал, что и на первый пожизненный срок хватит, и еще немного на второй останется, жене и детям. суши мацу, вова...
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10.10.2021 23:47 Ответить
У будь-якій незрозумілій ситуації робимо як котики.
Бо кицюнчик поганого не підкаже :3

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10.10.2021 23:53 Ответить
На цю гіфку можна дивитись безкінечно, як на вогонь та воду.
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10.10.2021 23:57 Ответить
Його донька на Богдана схожа, може вона навмисно не хоче другого терміну, щоб помститися Янелоху за батька.
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10.10.2021 23:56 Ответить
новость про дачу и "имение" снесли
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10.10.2021 23:59 Ответить
"если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны"
это значит что если она будет учиться в Украине то с охраной? Я уже вижу эту картину - в аудитории в окружении стены охранников (как любит вавий) сиди и пишет конспект лекции
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11.10.2021 00:01 Ответить
может примут в закрытый колледж в Швейцарии и будет зеленка ким ?
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11.10.2021 00:05 Ответить
"Охранніц"! Бо по-іншому вона не зможе ходить в туалет!
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11.10.2021 07:25 Ответить
для чпитской жизни колхозана бени давал интерьвю маркиз де сортир сеньор сралинк не разу не лох но лошара вава зе
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11.10.2021 00:04 Ответить
Ти ба як ж2 моститься , тільки б до корита доповзти, голосуйте за українців.
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11.10.2021 00:13 Ответить
наследственность...
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11.10.2021 00:05 Ответить
"Я люблю свою страну (?), люблю жену, люблю собаку". У собаки спросил- идти на второй срок? Спроси, она плохого не посоветует.
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11.10.2021 00:17 Ответить
Не тільки донька не хоче,ми теж не хочемо, Зеля, не роби Україні клопоти,іди геть добровільно
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11.10.2021 00:20 Ответить
Та все ти вже зробив... Не забудь тюрми відремонтувати щоб сидіти було зручніше.
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11.10.2021 00:23 Ответить
На Банковой запретили показ фильма «Офшор-95»
10 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/142574.html#respond Комментарии: 0



По мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах…


Вчера на акции под офисом президента около 300 сотрудников полиции и Нацгвардии закрыли доступ гражданам, которые пришли для показа под офисом президента фильма «Офшор-95».

Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейбуке около часа назад известный журналист Юрий Бутусов.

Акция была вполне мирной, экран с колонками да стулья, много женщин, людей в возрасте, и ни одного человека, ради кого бы здесь стоило держать хотя бы полицейский наряд.

Но против них согнали целую роту и на Банковой везде развернули резервы. Я спросил полицейских - а на каком основании вы не пускаете людей и перекрыли улицу?

Мне ответили, что какая-то еще общественная организация подала заявку на просмотр мультфильма на Банковой, и полиция охраняет его зрителей от столкновения со зрителями просмотра «Офшор-95».

Оказывается, по мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах.

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html Офшоры Зеленского - это чистый криминал, - экс-нардеп

На огромном экране на Банковой у дверей офиса показывали старые мультфильмы и на лежаках перед экраном было ровно четыре молодых человка, которые что-то клацали в телефонах. Им было откровенно скучно и холодно лежать, но они терпели. Это их просмотр охраняло 300 бойцов в субботний день.

Я сделал кадр, где Слуги народа и Зеленский на экране в фильме про офшор стоят очень символично - в одной шеренге с полицией. А народ и зрители остались за кордоном.

И это все происходило примерно на том самом месте, где 1 декабря 2013-го шеренга Нацгвардии полиции перекрыла дорогу протестующим против Януковича.

И тогда тоже власть была крепка как никогда, и вместо того, чтобы отвечать за свои поступки просто отгородилась шеренгой бойцов.

И тогда тоже власть лгала, и тогда тоже эту ложь и беззаконие возглавлял нынешний замглавы офиса президента Олег Татаров, тогдашний спикер МВД.

- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1.html Чем Януковичу и Зеленскому так полюбился Татаров - нардеп

Я думаю, что это фото очень символично показывает что собой представляет власть Владимира Зеленского - детская площадка, на которой хитрые придворные крутят для президента детские мультфильмы и крутят карусели, отгородившись от реальных проблем рядами охранников.

Вот только есть одно неприятное известие для Банковой - бойцы очень внимательно слушали фильм про офшоры Зеленского, и многие смеялись, особенно когда были вставки из сериала про Голобородько.

Будут ли эти бойцы снова выполнять приказы Татарова спустя 8 лет и драться уже за этого президента?

* * *
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11.10.2021 00:23 Ответить
а кот хочет колбасы-поэтому я подумаю-предложить ли работать на олигархов еще один срок
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11.10.2021 00:25 Ответить
Після таких заяв, відчуваю що мені не вистачає мого запасу матірних слів. Цікаво, а що відчувають барани, які голосували за нелоха, який їм обіцяв що йде на один термін.
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11.10.2021 01:03 Ответить
Ты дибил криворогульный. Что бы что то сделать, его надо хоть начать делать!
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11.10.2021 01:08 Ответить
Та он и делает Только под себя.
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11.10.2021 03:03 Ответить
...но до конца первой каденции "точно поработает"

Оооо. Какие мы оптимисты!
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11.10.2021 01:08 Ответить
дочка схоже не по літах розумна)))
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11.10.2021 01:09 Ответить
дитина замахалась дивитись в своїх тіктоках з інстаграмами фото і відеожаби на свого гулящого батька-блазня
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11.10.2021 01:14 Ответить
Первый срок - за варнергейт
второй срок - за воровство из привита; третий срок - за уклонение от налогов в особо крупных размерах;
Четвертый срок не декларирование Майна в офшорах
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11.10.2021 01:30 Ответить
Если рейтинги хорошие будут, то пойдет. А если нет, то скажет "Я устал, я ухожу".
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11.10.2021 01:59 Ответить
А это комическое чмо,что думает?Что его народ изберёт на второй срок?Не знаю,изберёт его народ,или не изберёт.Но срок он себе уже заработал.Я думаю лет так на 15.
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11.10.2021 02:01 Ответить
молодец, всё правильно сказал.
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11.10.2021 03:43 Ответить
Щось я не зрозумів, вже був суд? Він вже відбуває перший вирок?
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11.10.2021 04:38 Ответить
Только беня не пострадал, а так всею
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11.10.2021 05:18 Ответить
... народила мати в нічь
не то сина
не то дічь
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11.10.2021 06:03 Ответить
Вы из своей ЗЕкомандой уже понаделывали,только вот почему-то от ваших дел стало хуже жить народу а не ворам и олигархам.
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11.10.2021 06:20 Ответить
Грехи наши тяжкие... Честно не получается порулить, отвечать не хочется, попробуем оттянуть. Так и на раше оттягивают финал, ничего нового

Привык смешить публику, это профессия такая
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11.10.2021 06:33 Ответить
"Вустами дитини говорить істина"...(с)
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11.10.2021 06:41 Ответить
А оно народу надо, эти "стенания" и лицемерие?
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11.10.2021 06:45 Ответить
Зе у 2019-му: "Одразу хочу запевнити - іду на один термін."
Зе у 2021-му: "...це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити."

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11.10.2021 07:03 Ответить
Какая интересная деталь.Дочь против- это важно.Народ мы спрашивать не собираемся.
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11.10.2021 07:19 Ответить
Мания величия или ...
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11.10.2021 07:49 Ответить
надоело каждый день читать про папу-мерзавца...
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11.10.2021 08:34 Ответить
тьху, сцикота.....як куйло за юбками ховається....
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11.10.2021 09:02 Ответить
Важко втриматись від нагоди ще раз принизити Петю та вказати на його справжнє місце)
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11.10.2021 09:32 Ответить
Що творить з державою дочка? Як ми будемо без Найвєлічайшого? Всі ходять і плякають і моляться щоб дочка змінила своє рішення, навіть бородата бабуля згрустнула, Кефір і його воровита малоросько-маланська команда закисли.
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11.10.2021 09:48 Ответить
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ГЛУПОСТЬ ! КУДА Ж ЕГО ДЕТЬ ????
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11.10.2021 10:01 Ответить
донька?) хресний хоче?а 3-юрідний брат?
а тьотя Зіна?
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11.10.2021 10:35 Ответить
Зашквар за зашкваром от начала срока, какой второй срок ?!! За кой хер фирташу списали долги, какого долг перед армией такой большой, что там с офшорами !??!? Хуже президента за всю независимость в стране небыло , да и как главнокомандующий полный ноль!!!
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11.10.2021 10:35 Ответить
Не все бассейны успеет открыть за первый срок
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25.10.2021 18:02 Ответить
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