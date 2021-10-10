Зеленский: Дочь не хочет, чтобы я шел на второй срок, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать
Старшая дочь Владимира Зеленского Александра не хочет, чтобы он шел на второй срок президентства.
Об этом глава государства сказал в программе "Светская жизнь" на 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", - отметил он.
Зеленский говорит, что от его президентства больше всего пострадали старшая дочь, жена и родители.
Также президент рассказал, что его дочь будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, о чем он уже с ней договорился.
"Ей очень непросто, потому что если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то. Но точно в Украине", - сообщил Зеленский.
По его словам, девочка думает о факультете международных отношений, так как хочет заниматься международной экономикой.
Напомним, Владимир Зеленский неоднократно говорил, что планирует быть на посту президента только в течение одного срока. Это было его ключевой фразой еще в предвыборной кампании.
Однако в мае 2020-го Зеленский заявил, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать все, что запланировал. Поэтому, мол, подумает о своем возможном баллотировании на второй срок.
На брифинге в Трускавце 3 октября 2021 года Зеленский заявил, что еще не решил, пойдет ли на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает".
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Ага!
как настоящий ссыкло пошел снова давить на жалость и лепить из себя героя-борца за юбкой то мамы, то жены, теперь детей.
Все уже поняли Вова еще год назад, что ты занялся избирательной компанией. Беда в том что за гонкой за рейтингом тебе работать на первом сроке некогда. А все эти оперативные пожаротушения всех своих зеленых зашкваров работой не считается кстати. И скупка малолетних титух лишь бы устроить скандал дабы перебить свои последние зашквары по всем фронтам - тоже не работа президента. Ты вова просто гопота которая сначала не смогла вытянуть свое рыло с кормухи, а теперь и хотел бы так посодют.... позвони януковичу, он должен знать как вовремя смыться, полезно... вангону, что первым словом сняв трубку будет "Беги!"
https://www.facebook.com/pryamiy/videos/169581942005835/ Учасники акції тримали плакати з написами: "Зеленський - корупціонер!", "Продай квартиру - поверни гроші", "Чому нерухомість не задекларована?"
Бо кицюнчик поганого не підкаже :3
это значит что если она будет учиться в Украине то с охраной? Я уже вижу эту картину - в аудитории в окружении стены охранников (как любит вавий) сиди и пишет конспект лекции
10 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/142574.html#respond Комментарии: 0
По мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах…
Вчера на акции под офисом президента около 300 сотрудников полиции и Нацгвардии закрыли доступ гражданам, которые пришли для показа под офисом президента фильма «Офшор-95».
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейбуке около часа назад известный журналист Юрий Бутусов.
Акция была вполне мирной, экран с колонками да стулья, много женщин, людей в возрасте, и ни одного человека, ради кого бы здесь стоило держать хотя бы полицейский наряд.
Но против них согнали целую роту и на Банковой везде развернули резервы. Я спросил полицейских - а на каком основании вы не пускаете людей и перекрыли улицу?
Мне ответили, что какая-то еще общественная организация подала заявку на просмотр мультфильма на Банковой, и полиция охраняет его зрителей от столкновения со зрителями просмотра «Офшор-95».
Оказывается, по мнению полиции, мультики в Украине важней правды о президентских офшорах.
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html Офшоры Зеленского - это чистый криминал, - экс-нардеп
На огромном экране на Банковой у дверей офиса показывали старые мультфильмы и на лежаках перед экраном было ровно четыре молодых человка, которые что-то клацали в телефонах. Им было откровенно скучно и холодно лежать, но они терпели. Это их просмотр охраняло 300 бойцов в субботний день.
Я сделал кадр, где Слуги народа и Зеленский на экране в фильме про офшор стоят очень символично - в одной шеренге с полицией. А народ и зрители остались за кордоном.
И это все происходило примерно на том самом месте, где 1 декабря 2013-го шеренга Нацгвардии полиции перекрыла дорогу протестующим против Януковича.
И тогда тоже власть была крепка как никогда, и вместо того, чтобы отвечать за свои поступки просто отгородилась шеренгой бойцов.
И тогда тоже власть лгала, и тогда тоже эту ложь и беззаконие возглавлял нынешний замглавы офиса президента Олег Татаров, тогдашний спикер МВД.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83-%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1.html Чем Януковичу и Зеленскому так полюбился Татаров - нардеп
Я думаю, что это фото очень символично показывает что собой представляет власть Владимира Зеленского - детская площадка, на которой хитрые придворные крутят для президента детские мультфильмы и крутят карусели, отгородившись от реальных проблем рядами охранников.
Вот только есть одно неприятное известие для Банковой - бойцы очень внимательно слушали фильм про офшоры Зеленского, и многие смеялись, особенно когда были вставки из сериала про Голобородько.
Будут ли эти бойцы снова выполнять приказы Татарова спустя 8 лет и драться уже за этого президента?
* * *
Оооо. Какие мы оптимисты!
второй срок - за воровство из привита; третий срок - за уклонение от налогов в особо крупных размерах;
Четвертый срок не декларирование Майна в офшорах
не то сина
не то дічь
Привык смешить публику, это профессия такая
Зе у 2021-му: "...це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити."
а тьотя Зіна?