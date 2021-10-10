Зеленский: Дочь не хочет, чтобы я шел на второй срок, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать

Старшая дочь Владимира Зеленского Александра не хочет, чтобы он шел на второй срок президентства.

Об этом глава государства сказал в программе "Светская жизнь" на 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", - отметил он.

Зеленский говорит, что от его президентства больше всего пострадали старшая дочь, жена и родители.

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Также президент рассказал, что его дочь будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, о чем он уже с ней договорился.

"Ей очень непросто, потому что если бы она училась за границей, она могла бы учиться без охраны. Поэтому ей комфортнее где-то. Но точно в Украине", - сообщил Зеленский.

По его словам, девочка думает о факультете международных отношений, так как хочет заниматься международной экономикой.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно говорил, что планирует быть на посту президента только в течение одного срока. Это было его ключевой фразой еще в предвыборной кампании.

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Однако в мае 2020-го Зеленский заявил, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать все, что запланировал. Поэтому, мол, подумает о своем возможном баллотировании на второй срок.

На брифинге в Трускавце 3 октября 2021 года Зеленский заявил, что еще не решил, пойдет ли на второй срок, но до конца первой каденции "точно поработает".