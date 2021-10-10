Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков
Россия не будет обсуждать с Украиной вопрос деоккупации Крымского полуострова.
Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос редакции связан с заявлением внештатного советника главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака Алексея Арестовича, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации".
"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.
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_Единственная причина начала войны и её продолжения сейчас - расия! Тупица.
А Бог есть и все видит
насправді питання "Криму" не існує - Крим=Україна
а те що всіляка погань там тимчасово гадить й псує життя людям -це вже питання виключно для суду...