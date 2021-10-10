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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков

Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков

Россия не будет обсуждать с Украиной вопрос деоккупации Крымского полуострова.

Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос редакции связан с заявлением внештатного советника главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака Алексея Арестовича, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.

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Автор: 

Крым (26404) Песков Дмитрий (1890) россия (95629) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+18
он каждый раз так активно заявляет на эту тему , что сразу видно, что темы не существует )
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10.10.2021 22:52
+18
Вапрос моєй атветствєнності абсуждацца нє будєт, для мєня он нє существуєт - сказав Геринг на Нюрнберзькому процесі...
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10.10.2021 22:53
+11
никогда не говори никогда, письков
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10.10.2021 22:53
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он каждый раз так активно заявляет на эту тему , что сразу видно, что темы не существует )
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10.10.2021 22:52 Ответить
Странно, что президент Украины собирается это обсуждать.
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10.10.2021 22:53 Ответить
Действительно странно, бо нет предмета для обсуждения . Крым Украинский, а дикари - оккупанты.
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11.10.2021 00:01 Ответить
никогда не говори никогда, письков
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10.10.2021 22:53 Ответить
Вапрос моєй атветствєнності абсуждацца нє будєт, для мєня он нє существуєт - сказав Геринг на Нюрнберзькому процесі...
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10.10.2021 22:53 Ответить
Пшел на, псина!
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10.10.2021 22:54 Ответить
И без решения ввп - тоже.
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10.10.2021 22:54 Ответить
как будто что то новое вякнул Песочный идиот... для того чтобы не обсуждать вообще и в частности сначала не захватывают територию под любым предлогом... какие могут быть вообще разговоры... лучше всего если Крым отвоевать.. да сложно да опасно но как знать.. с иной стороны пусть вымирают естественным путем а потом бросают как никому ненужное..если по честнмоу и ОРЛДО и Крым Украине как то до лампочки если по жизни... да по закону справедливости и вс етакое да да Крым и ОРЛДО это Украина... НО... надо также реально признавать и то что что было первым людив Крыму и части ОРЛДО умоляли и просили Путина Москву Россию --прийдите и спасите нас..правыы или нет вопрос из вопросов,... почему так рвались от остальной Украины также вопросы из вопросов..но это факт- от которого никуда не убежать...
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10.10.2021 22:56 Ответить
"надо также реально признавать и то что что было первым людив Крыму и части ОРЛДО умоляли и просили Путина Москву Россию --прийдите и спасите нас"
_Единственная причина начала войны и её продолжения сейчас - расия! Тупица.
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10.10.2021 23:52 Ответить
Удобная позиция для малоросса или ура дебила патриота.. типа всегда виновата Россия Порошенко избрали Россия виновна Клоуна еврейского опять Россия воруют во власти миллиардами Россия виновна.. тупицы во власти Россия виновна... не пиши бред идиот Путин не захватил бы Крым не будь у него Решения типа Верховного Совета Крыма с просьбой о помощи не будь у него решений Луганского и Донецкого облсоветов он подобные решения ждал от Харькова Днепра Одессы Николаева Запорожья Херсона..НЕ ВЫШЛО...и все облом... ВИНОВАТЫ УКРАИНА И ЕЕ ВЛАСТЬ КОГДА С ГОЛОСА В КОНСТИТУЦИЮ 1996 ГОДА ВМЕСТО КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ --НАПИСАЛИ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ.... в одном документе написана ересь дурость и противоречия по этим причинам всю Конституцию можно и нужно признавать НИЧТОЖНОЙ потому -что писать- что Украина УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО и РЕСПУБЛИКА -а потом втюхать АРК.. маладца!!! вот что значит принимать законы, Конституцию по ночам( это просто практика треш какой то пошел с времен Януковича)***прописать надо в Конституции что рада принмиает Законы с 7 утра до 17 часов и точка... в Большие религиозхные праздники Рада не работает как и Правительство в смысле принятия новых законов Постанов и так далее.. потому что ночью и в религшиозные праздники -только черти работают и зло проявляется...и имеем то что имеем...ЖИВЕМ ВО ЗЛЕ.... А ТУПОЙ ДА ЕЩЕ ИДИЕТ ЭТО ТЫ У НАС....
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11.10.2021 09:15 Ответить
а Аляска ? слабо ?
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10.10.2021 23:01 Ответить
письков сдохнет разом с куйлом
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10.10.2021 23:05 Ответить
Надеюсь в следующий раз когда Запад и США в очередной раз будет спасать кацапов от голода, как это неоднократно было, украинцы не дадут этого сделать.
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10.10.2021 23:15 Ответить
Страна оголтелого неонацизма продолжает разевать свою смердючую пасть на ближних и дальних соседей.Извечно .
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10.10.2021 23:15 Ответить
Всё проще. Через зоны конфликтов можно перераспределять госбюджет в пользу бедных

А Бог есть и все видит
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11.10.2021 06:40 Ответить
а, може, все ж таки розміняєте Крим на Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications? Але, напевне не при чинному преЗЕденту ЄрЗе... Але ми почекаємо...
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10.10.2021 23:17 Ответить
обсуждаться не будет... ну ладно тогда придётся подождать когда сдохнут ишак и падишах
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10.10.2021 23:22 Ответить
Кто этот гопник - приниси подай...
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10.10.2021 23:22 Ответить
Да никто с тобой , лупатенький, обсуждать и не собирается, сами заберем, а тебя с твоим патроном повесим за яйца маланские на площади севастополя!!!!
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10.10.2021 23:29 Ответить
Будем ждать пока не здохнет пуйло или не развалится рф. Японцы ждут и нам велят.
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10.10.2021 23:35 Ответить
Когда ырыфия развалится, мы вернем не только Крым, но и всю Кубань, и часть Ростовской области, и белгородскую область, которые в своё время забрали у Украины. Японцы и китайцы заберут себе весь дальний восток. Калининград вернётся в родную немецкую гавань!
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10.10.2021 23:40 Ответить
про Зелений клин ти забув сказати
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11.10.2021 00:13 Ответить
Карелия в состав Финляндии.
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11.10.2021 06:43 Ответить
Верно письков говорит, вопроса принадлежности Крыма не существует ни для кого. Крым Украинский.
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10.10.2021 23:41 Ответить
Усатая говорящая жопа кремля
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10.10.2021 23:44 Ответить
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11.10.2021 00:51 Ответить
Пока не будет
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10.10.2021 23:54 Ответить
Крым это Украина! Краденное вернете
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10.10.2021 23:59 Ответить
Крим не вдалося проковтнути....а скоро знудить доведеться давитися і випаде з горла рашки..........це буде гарне реаліті без шоу
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11.10.2021 00:46 Ответить
Брєжнєв теж думав, що СРСР буде вічним...
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11.10.2021 01:37 Ответить
А тисячолітній рейх?
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11.10.2021 09:28 Ответить
Письковъ, вы столько говорите об этом вопросе, что очевидно существует, КАКОЙ ТО вопрос!!!!, о котором вы, без конца, говорите.
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11.10.2021 02:20 Ответить
Зазеркалье, словом
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11.10.2021 06:35 Ответить
Не говори никогда нет... Петушок в темечко клюнет. побежишь быстрее своего поросячьего визга, наперевес с ключиком от "крымских ворот"(Севас).
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11.10.2021 07:17 Ответить
россия и украинский Крым
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11.10.2021 07:29 Ответить
А що вирішує цей баклан?
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11.10.2021 09:27 Ответить
та й дійсно...що з цими покидьками обговорювати
насправді питання "Криму" не існує - Крим=Україна

а те що всіляка погань там тимчасово гадить й псує життя людям -це вже питання виключно для суду...
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11.10.2021 10:34 Ответить
 
 