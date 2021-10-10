Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков

Россия не будет обсуждать с Украиной вопрос деоккупации Крымского полуострова.

Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос редакции связан с заявлением внештатного советника главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака Алексея Арестовича, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации".

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.

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