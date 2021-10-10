Состояние Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит, - врач Кипшидзе

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме в Грузии, ухудшилось.

Об этом заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михеила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. (...) После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось, и ситуация очень близка к критической", - заявил врач.

По его словам, у Саакашвили заболевание крови "талассемия".

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"Я никогда ранее не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это свое разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов есть голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему был поставлен в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.