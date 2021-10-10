Состояние Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит, - врач Кипшидзе
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме в Грузии, ухудшилось.
Об этом заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михеила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. (...) После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось, и ситуация очень близка к критической", - заявил врач.
По его словам, у Саакашвили заболевание крови "талассемия".
"Я никогда ранее не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это свое разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов есть голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему был поставлен в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.
"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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Михо этот спектакль уже проходили, давай, что-нибудь новенькое.
Його що бджоли покусали ?
Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали всі свої гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
Это о мужественном лице
Гадя-то на манной каше голодала вроде, от нее толстеют... жопа растет
Он воно з ним що...
-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...
- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...
- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!...
2. Мета ?
Якщо персонаж - повносправний і в курсі своєї хвороби, то якого він голодування вирішив влаштувати ? Особа розуміє наслідки. Далі що ? Його хтось вмовляти повинен ? Чи виконувати забаганки ?