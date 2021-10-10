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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Состояние Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит, - врач Кипшидзе

Состояние Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит, - врач Кипшидзе

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме в Грузии, ухудшилось.

Об этом заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михеила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. (...) После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось, и ситуация очень близка к критической", - заявил врач.

По его словам, у Саакашвили заболевание крови "талассемия".

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"Я никогда ранее не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это свое разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов есть голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему был поставлен в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4501) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+25
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10.10.2021 23:25
+20
Что-то быстро Саакашвили скопытался. Обычно такая недолгая голодовка полезна для здоровья. Очищает организм
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10.10.2021 23:07
+15
Вже !побєлілі". Як це було:

Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали всі свої гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.
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10.10.2021 23:19
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Что-то быстро Саакашвили скопытался. Обычно такая недолгая голодовка полезна для здоровья. Очищает организм
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10.10.2021 23:07 Ответить
Ну да, нельзя ему голодать, а то скопытится. Он же голодает не для того, чтобы умереть, а чтобы воздействовать на жалость.
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10.10.2021 23:29 Ответить
на двух банках меда можно месяц жить, тем более он в камере не работает...
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10.10.2021 23:28 Ответить
а ты попробуй...
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10.10.2021 23:35 Ответить
Та то "ломка" а не "голодовка"!!! Організм очищається від "ейфорійних кокаїнових включень"
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11.10.2021 05:22 Ответить
Такої ж думки. Он Савченко майже два роки голодувала і це позначилося тільки на "фаркопі!
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11.10.2021 06:49 Ответить
Так то человеку полезна, а не горному козлу.
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11.10.2021 08:49 Ответить
Национальный герой должен уйти достойно, как герой.
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11.10.2021 09:00 Ответить
начались ломки
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10.10.2021 23:07 Ответить
Випередили мене. Саме це я і хотів сказати.
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11.10.2021 03:45 Ответить
Ага, савченко надька номер два)
Михо этот спектакль уже проходили, давай, что-нибудь новенькое.
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10.10.2021 23:09 Ответить
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10.10.2021 23:26 Ответить
Ну і мика 😁
Його що бджоли покусали ?
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10.10.2021 23:46 Ответить
С голоду опух.
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10.10.2021 23:50 Ответить
Михо крепкий мужчина с мужественным ярко выраженым лицом.Он победит всех плохих олигархов бандитов
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10.10.2021 23:09 Ответить
с орлиным профилем (если не брать область живота)
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10.10.2021 23:18 Ответить
Вже !побєлілі". Як це було:

Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали всі свої гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет.
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10.10.2021 23:19 Ответить
В смысле "побєділі" Т9
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10.10.2021 23:27 Ответить
так тоже правильно
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11.10.2021 09:03 Ответить
Компенсаторная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F гиперплазия костного мозга ведёт к нарушениям в строении лицевого черепа. Череп может стать квадратным, башенным; нос приобретает седловидную форму; нарушается прикус и расположение зубов. Отмечается желтушность кожи и слизистых оболочек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F

Это о мужественном лице
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10.10.2021 23:24 Ответить
Мужиков любишь с мужественным лицом? А бубочка не будет ревновать?
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11.10.2021 08:30 Ответить
Интересная фамилия у этого врача Кипшидзе если бегло прочитать. Придает комичность ситуации. Хотя вобщем то смешного ничего нет.
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10.10.2021 23:10 Ответить
Кипшидзе за любой кипешь, кроме голодовки.
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10.10.2021 23:26 Ответить
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10.10.2021 23:10 Ответить
С трудом ходит и говорит спустя неделю голодовки? Совсем уже людей за идиотов держат, тем более Михуил пьет соки и лопает мёд, так утверждает администрация тюрьмы.
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10.10.2021 23:11 Ответить
Тюрьма это стресс, а голодовка это еще одно ослабление организма. И неделя голодовки это не так уж и мало, оно кажется только что пустяки. Даже если пистит, то пусть лучше так пистит, оно хоть правдоподобно. Чем как некоторые, которые по два месяца голодают, а в итоге живы здоровы и внедоумении почему люди не верят))
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10.10.2021 23:22 Ответить
о, это лучше, мед и соки - после голодовки не так потолстеет как Гадя
Гадя-то на манной каше голодала вроде, от нее толстеют... жопа растет
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10.10.2021 23:27 Ответить
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10.10.2021 23:32 Ответить
Ох ти ж блін... Генетичне. Призводить до фізичної та розумової відсталості дитини.
Он воно з ним що...
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10.10.2021 23:14 Ответить
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10.10.2021 23:24 Ответить
Прилетает Карлсон к Малышу, стонет:

-О-о-о!…Я самый больной на свете человек!... Помираю!...

- Карлсон! У меня, как раз, есть непочатая банка варенья!...

- Ты что, спятил?... Какое варенье?!!! Я давно уже на «коксе» сижу!!!...
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11.10.2021 05:26 Ответить
без двух бутылок чачи, и стола из пяти блюд с хинкали тяжело, живот давит...
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10.10.2021 23:17 Ответить
А ліза, ліза де?
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10.10.2021 23:18 Ответить
Лиза пошла за трехведровой клизьмой, будет карлсону ставить.
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11.10.2021 08:56 Ответить
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11.10.2021 18:56 Ответить
с тру дом говорит, вместо бе-бе-бе - жалкое бе, вместо бырыги, вымученое ба... вместов яреську, вялый нересько...
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10.10.2021 23:21 Ответить
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10.10.2021 23:34 Ответить
Гоните его на промзону и тачку в руки...
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10.10.2021 23:24 Ответить
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10.10.2021 23:25 Ответить
в точку! )
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10.10.2021 23:25 Ответить
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11.10.2021 00:05 Ответить
неужели сдохнет? (хотя овно не тонет)
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10.10.2021 23:25 Ответить
С трудом ходить будет на 60 сутки голодовки. А так слабость и вялость.
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10.10.2021 23:27 Ответить
На 60 сутки полной голодовки люди умирают, а сильнейшие просто "не жильцы" с отказом внутренних органов и кучей болячек
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10.10.2021 23:36 Ответить
это смотря как "голодать"
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10.10.2021 23:39 Ответить
насиння уже сколько голодает, и молодцом
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10.10.2021 23:49 Ответить
не кипишидзе, ему жиров на месяц хватит
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10.10.2021 23:29 Ответить
Ідіот.
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10.10.2021 23:30 Ответить
будет как насиння, месяцами "голодать" с двумя банками меда на ужин
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10.10.2021 23:30 Ответить
яреська памаги, мeду мне, меду...
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10.10.2021 23:32 Ответить
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10.10.2021 23:39 Ответить
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10.10.2021 23:41 Ответить
Та вже здав оффшори Зе 😆
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10.10.2021 23:51 Ответить
Он один вышка тянуть за всех не желает. Сознается по одному эпизоду.
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11.10.2021 01:39 Ответить
То в нього стан погіршився не через голодування, а через те, що всі його плани про тріумфальне повернення зруйновані. Він думав, що буде принцем на білому коні, а в підсумку став звичайним злочинцем...
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10.10.2021 23:56 Ответить
Месье, же не манж па сис жур...

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11.10.2021 00:12 Ответить
Не хвилюйтеся,в нього дівка молода ,не помре.
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11.10.2021 00:17 Ответить
Ех , а січас в ОП кокс долбят в усі ноздрі... Бідапічаль.
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11.10.2021 00:47 Ответить
Поль Брегг передает большой привет Саакашвили и желает ему крепкого здоровья: "Ты на правильном пути! -- сказал известный пропагандист правильного питания. -- Не останавливайся!"
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11.10.2021 01:11 Ответить
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11.10.2021 01:12 Ответить
А на дах?
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11.10.2021 01:20 Ответить
кацапы, подкацапники и всякая вороватая шваль ненавидят Саакашвили.
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11.10.2021 03:46 Ответить
Покажіть йому фото Порошенко, він зразу знайде палатки, коня і почне революцію проти бариг і реформи за пів року прямо в тюрмі.
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11.10.2021 03:59 Ответить
...срочно каляску-каталку и туфли на высокой платформе
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11.10.2021 05:30 Ответить
И как баба Дуля будет кукарекать с каляски : любі мої...
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11.10.2021 08:36 Ответить
Краватку нехай з'їст
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11.10.2021 05:50 Ответить
Да *** на него
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11.10.2021 06:48 Ответить
Ситуація як в анекдоті про вовка, лисицю і свиню в ловчій ямі. Що ще треба було вовкові, так ні, шоу захотілося.
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11.10.2021 06:56 Ответить
Розумієш у чому справа - розказував мені якось знайомий лікар-нарколог, що одним з побічних ефектів дії кокаїну є хворобливий розвиток відчуття "непогрішимості" і власного ЕГО От "Карлсона" і "понесло! А зараз (без регулярного "дозняка") він почав "здуваться" і до нього починає повертаться реальне сприйняття дійсності!
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11.10.2021 07:12 Ответить
Все эти признаки есть у бубочки оманского. Может и его к Михо, пусть подлечится. А то опять будет кукарекать, что у нас дороги лучше европейских, то о том, что он с Ленкой высадит а этом году миллиард деревьев.
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11.10.2021 08:41 Ответить
Так вони ж "брати по крові"! В історії є особи і "крутіші"! Вже не секрет, що верхівка нацистської Німеччини (включаючи і Гітлера) сиділа на наркотиках Гітлера , наприклад , підгодовували "вітамінами" з кокаїном , а Герінг сидів на морфії Від них не відставали і "кремлівські" Сталіна ("южнава челаека") постійно лікували від нежитю та інших простудних захворювань сумішшю , основною складовою яких був кокаїн!
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11.10.2021 10:15 Ответить
Діабет?
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11.10.2021 07:12 Ответить
А Семенченко уже помер или продолжает голодовку?
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11.10.2021 08:00 Ответить
1. На кого це розраховано ?
2. Мета ?

Якщо персонаж - повносправний і в курсі своєї хвороби, то якого він голодування вирішив влаштувати ? Особа розуміє наслідки. Далі що ? Його хтось вмовляти повинен ? Чи виконувати забаганки ?
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11.10.2021 08:10 Ответить
Вот честно говоря , насрать , на этого клоуна столько внимания со стороны Украины . Он грузин , ну пусть там и остается
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11.10.2021 08:17 Ответить
Он так въелся в печенки, что прямо хочется за него порадоваться за К арлсона и его успехи в диетическом голодании.
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11.10.2021 08:44 Ответить
Дядя , у Вас либо низкий IQ ?, либо нет доступа к информации
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11.10.2021 08:22 Ответить
Не смішіть. Три дні не поїв і вчах))) Там жирів на пів року))
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11.10.2021 08:27 Ответить
одеяло выдали?
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11.10.2021 08:34 Ответить
А зачем Карлсону одеяло? У него такой жировой запас, как у моржа, он и на снегу может спать, не опасаясь простуды
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11.10.2021 08:48 Ответить
може ломка?не?
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11.10.2021 08:59 Ответить
Знали одну "голодающую"... Сейчас сидит в Раде и выглядит прекрасно для своего возраста.
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11.10.2021 09:31 Ответить
 
 