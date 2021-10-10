Зеленский о причинах переезда на госдачу: Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом

Президент Владимир Зеленский утверждает, что решил переехать на государственную дачу исключительно из-за того, то охране нужен отдельный дом.

Об этом он рассказал в программе "Светская жизнь", которую снимали на закрытом мероприятии фракции "Слуга народа" в Трускавце, куда не допустили других журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

"Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, который мы продали", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, почему не выполнил обещания и переехал на государственную дачу.

Напомним, в начале своего срока Владимир Зеленский уверял, что не будет пользоваться госдачами, в отличие от предыдущих украинских президентов. Он заявлял, что не видит никакого смысла в таких дачах, поэтому из них следует сделать лагеря для отдыха детей или проводить там экскурсии.

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Однако в июле 2020 года журналисты сообщили, что Зеленский переехал в дом в Конча-Заспе, ранее известный как "дача Ющенко". При этом, по данным журналистов, к переезду имение отремонтировали за государственный счет. До этого Зеленский опубликовал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии: он продал свой дом и землю в Иванковичах за 13 млн гривен.