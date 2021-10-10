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Зеленский о причинах переезда на госдачу: Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом

Зеленский о причинах переезда на госдачу: Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом

Президент Владимир Зеленский утверждает, что решил переехать на государственную дачу исключительно из-за того, то охране нужен отдельный дом.

Об этом он рассказал в программе "Светская жизнь", которую снимали на закрытом мероприятии фракции "Слуга народа" в Трускавце, куда не допустили других журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

"Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее, я привез мою мебель из имения, который мы продали", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, почему не выполнил обещания и переехал на государственную дачу.

Напомним, в начале своего срока Владимир Зеленский уверял, что не будет пользоваться госдачами, в отличие от предыдущих украинских президентов. Он заявлял, что не видит никакого смысла в таких дачах, поэтому из них следует сделать лагеря для отдыха детей или проводить там экскурсии.

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Однако в июле 2020 года журналисты сообщили, что Зеленский переехал в дом в Конча-Заспе, ранее известный как "дача Ющенко". При этом, по данным журналистов, к переезду имение отремонтировали за государственный счет. До этого Зеленский опубликовал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии: он продал свой дом и землю в Иванковичах за 13 млн гривен.

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) охрана (700) Конча-Заспа (86)


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Топ комментарии
+64
постойте, а как же 73% поддержки? при такой поддержке можно ходить ночью по троещине и есть беляши с унитаза
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10.10.2021 23:58
+51
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10.10.2021 23:47
+43
а зачем было "имение" продавать то? тем более что ты его продал после того как переехал на дачу
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10.10.2021 23:47
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так обещал же на велосипеде ездить на работу и иметь одного охранника... и здесь сбрехал... вот же брехун оманский...
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11.10.2021 07:43 Ответить
зебилы должны понимать:
"всемыпрезиденты", но на всех - нет дворцов,
а впрочем, зебилам должно быть пох и "какая разница"
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11.10.2021 07:48 Ответить
Всё о народе, т.е. об охране думает.
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11.10.2021 07:57 Ответить
отдохнуть ему надо..
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11.10.2021 09:22 Ответить
Нехай живе в казармі президентського полку.
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11.10.2021 08:45 Ответить
А басейн збудувати на Бірючому та відремонтувати під себе дачку Хрущова, теж охорона примусила???
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11.10.2021 09:07 Ответить
Я так и не понял. Он ответил на вопрос или нет? Вовка...когда с дачи свалишь?
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11.10.2021 09:30 Ответить
честному человеку не нужна охрана...
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11.10.2021 09:30 Ответить
Странно, вот Меркель, к примеру, живёт в довольно скромной квартире и никакой дом для охраны её не нужен. Видимо не доросла статусом до найвеличнишого лидера современности ))))
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11.10.2021 09:45 Ответить
О ЧЕМ ОН ГОВОРИТ ?????
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11.10.2021 10:02 Ответить
Брехня!!! Наглая ложь!!!
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11.10.2021 10:05 Ответить
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11.10.2021 10:32 Ответить
гарно жити не заборониш,особливо якщо ти "нікому нічого невинен"(с)
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11.10.2021 13:01 Ответить
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