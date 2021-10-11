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Тысячи поляков вышли на протесты против решения суда, из-за которого государство может выйти из Евросоюза

Тысячи поляков вышли на протесты против решения суда, из-за которого государство может выйти из Евросоюза

В Польше тысячи людей вечером 10 октября выступают с протестом против спорного решения Конституционного судa о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади. "Мы остаемся!", "Мы - Европа!" - скандировали они, размахивая флагами Польши и Европейского союза.

Протестные акции прошли также в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и ряде других городов.

К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск призвал поляков не допустить выхода страны из Европейского союза

Напомним, Конституционный суд Польши 7 октября вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.

Правительство Польши уже несколько лет занимается реформой судебной системы. Оппозиция обвиняет ее в оказании давления на судей и наступлении на независимость судебной системы. 

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.

Также читайте: Возможный выход Польши из ЕС: Венгрия поддержала решение суда РП

Автор: 

Польша (8424) протест (5858) Евросоюз (17139)


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Топ комментарии
+23
Без кацапов не обошлось- 100% Где проблемы в стране там везде кацапские рога торчат.
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11.10.2021 00:23
+15
Ну так то Германия показала что Она самая Равная среди равных и Запретила строительство Газопровода Румынии с Венгрией - а сама точно такой же построила...Киданула Польшу и Чехию со Словакией на транзитные бабки...плюнула на договорённости о Газовой безопасности и диверсификации - забанила строительство итальянского Терминала по сниженному газу из США и Катара...и теперь рассматривает варианты снятия с Рашки ограничения по транзиту газа и нефти...про Францию и говорить нечего...

Так что да Поляки понимают: Германия построила Газопровод раздора...так что Польша...совсем не дурна как кажется на первый взгляд...Боюсь европейскому союзу потребуется "Реформация" либо не будет "ЕС" но страны и союзники никуда не денутся так что для нас "Путь в Европу" не отменяет кончина Бюрократическо-Сонного царства "ЕС"
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11.10.2021 00:50
+12
Вот не пересажали совковых судей и те работают в угоду раше
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11.10.2021 00:13
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Правила форума Совет форумчан
Вот не пересажали совковых судей и те работают в угоду раше
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11.10.2021 00:13 Ответить
Как и в Лондоне.
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11.10.2021 00:22 Ответить
Ловко Вы срезали мадам Софию
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11.10.2021 00:47 Ответить
PLEXIT
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11.10.2021 00:14 Ответить
Чекаємо на пусті полиці в Бєдронці і черги на АЗС
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11.10.2021 07:37 Ответить
Зебилко, сними лапти и накати шмурдяка - попустит.
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11.10.2021 09:59 Ответить
Без кацапов не обошлось- 100% Где проблемы в стране там везде кацапские рога торчат.
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11.10.2021 00:23 Ответить
Да пускай валят нх, таких друзей за член да в музей! Для Украины место освободится
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11.10.2021 03:37 Ответить
💯 відсотків. Тільки не роги, а жопа
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11.10.2021 08:30 Ответить
Поляки не вийдуть з ЄС. Що вони дурні, чи що?
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11.10.2021 00:30 Ответить
Ну так то Германия показала что Она самая Равная среди равных и Запретила строительство Газопровода Румынии с Венгрией - а сама точно такой же построила...Киданула Польшу и Чехию со Словакией на транзитные бабки...плюнула на договорённости о Газовой безопасности и диверсификации - забанила строительство итальянского Терминала по сниженному газу из США и Катара...и теперь рассматривает варианты снятия с Рашки ограничения по транзиту газа и нефти...про Францию и говорить нечего...

Так что да Поляки понимают: Германия построила Газопровод раздора...так что Польша...совсем не дурна как кажется на первый взгляд...Боюсь европейскому союзу потребуется "Реформация" либо не будет "ЕС" но страны и союзники никуда не денутся так что для нас "Путь в Европу" не отменяет кончина Бюрократическо-Сонного царства "ЕС"
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11.10.2021 00:50 Ответить
щоб ти розумів, поляки це дотаційна країна в ЄС. Тому вона не здатна вирішувати - розвалиться ЄС чи ні. ЄС-це блок німецькомовних країн, а всі інші країни тільки приєднувалися в жадобі допомоги і грошей. Від Польщі одні збитки для ЄС. І вони це прекрасно знають, тому і не вийдуть. Будуть і далі пити і їсти за рахунок ЄС, але будувати з себе самостійну країну.
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11.10.2021 01:03 Ответить
Bojuz sto boleje vsego dotaciji teper polucit Ispanija,Italija i Francija .Polsa jest vazni torgovi partnior dlia vsej Evropi i v obe storoni.Somomu ES Polsa jest ocen vaznaja strana.Ne dumaju sto Polsa ujdiot eto tak ugrozi s obojix storon
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11.10.2021 08:21 Ответить
давай за поребрик...
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11.10.2021 10:37 Ответить
Эуропа повоняет и утрется - решение Конституционного суда это и есть почти Конституция - он толкует Конституцию. Никто их не выгонит. Будут вонять и терпеть
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11.10.2021 08:26 Ответить
На московії теж постановили, що національне право має перевагу над міжнародним (рішення міжнародних судів, підписані угоди).. Качинський хоче, щоб Польща була схожа на московію і Угорщину..
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11.10.2021 10:06 Ответить
Через два-три года от ЕС ничего не останется. Какое горе.
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11.10.2021 00:41 Ответить
саша, вали на хрен в рашу, хотя о чем это я- такие дебилы только оттуда сюда и лезут
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11.10.2021 00:49 Ответить
Скорее от рф
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11.10.2021 02:43 Ответить
А кому нужен сейчас прокацапский ЕС...
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11.10.2021 00:41 Ответить
Поляки завдяки ЄС тільки жити почали нормально. Нікуди вони не вийдуть. Це вам не Британія
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11.10.2021 00:41 Ответить
Выйдут, выйдут. Всевышний сказал - нннадо.
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11.10.2021 00:45 Ответить
Поки ми живи
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11.10.2021 08:39 Ответить
Тысячи? Не больно-то много оказалось поляков, готовых защищать евросоюз...
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11.10.2021 00:42 Ответить
Независимость для поляков превыше всего, в этом они схожи с руснёй.
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11.10.2021 00:46 Ответить
Предлагаете отменить празднование 24 августа?
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11.10.2021 09:15 Ответить
В ЄС все вирішує одноосібно Німеччина (рахуй паРаша), а суверенним цивілізованим державам це не подобається - чому пріоритети паРаші мають домінувати над інтересами Польщі???
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11.10.2021 01:36 Ответить
Кацапи - закатіть губи, поляки без ЄС жити не будуть
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11.10.2021 02:18 Ответить
Був в Польщі раз мабуть з 50. Знаю їх ментальність.
Навіть, якщо всі страни повиходять, Польща одна в ЕС залишиться.
Поляки НІКОЛИ не підкоряться кацарилим
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11.10.2021 08:37 Ответить
... только слепые и чокнутые верят в стабильность неустойчивого образования ЕС / там работают Законы Физики: смешано несмешиваемые компоненты, перевес центробежных сил, и , как в МКС, где-то "дырка" в обшивке, куда катострафически утекает воздух-денежки.
Другое дело, когда страны Западной Европы опять под эгидой Общего Рынка /помните был такой/ обьеденяться в Соединенные Штаты Европы, который придумал еще В.И.Лэннон
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11.10.2021 05:24 Ответить
Польша одна из немногих стран, сопротивляющихся наступлению неомарксизма на свободный западный мир. Европа уже сгнила (как результат - потакает паРаше и реально оплачивает агрессию Пуйла). Бриты вышли из ЕС как из оплота прогрессистов. Польша, к сожалению, может последовать их примеру.
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11.10.2021 06:28 Ответить
ЕС нужна реформация, иначе развалится, так же как и совок.
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11.10.2021 06:35 Ответить
О, так. Велика Британія же так класно зажила після брекзіту
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11.10.2021 07:34 Ответить
На востоке ЕС побеждают консерваторы и автократы из-за животного расистского страха перед мигрантами. На западе Европы происходит прямо противоположное. К власти везде приходят социалисты и либералы, толерантность и любовь, в том числе к своему полу. Европа раскалывается на глазах.
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11.10.2021 08:30 Ответить
Восточные европейцы так долго себя чувствовали недоевропейцами. Они хотят быть ельфами няшками из властелина колец, а не какими-то азиятами. Комплексы.
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11.10.2021 08:37 Ответить
Такий гнилий, задньоприводний, ісламізований, куплений кацапами союз не потрібен нікому.
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11.10.2021 10:52 Ответить
 
 