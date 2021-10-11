Тысячи поляков вышли на протесты против решения суда, из-за которого государство может выйти из Евросоюза
В Польше тысячи людей вечером 10 октября выступают с протестом против спорного решения Конституционного судa о приоритете польской конституции перед законодательством Евросоюза.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади. "Мы остаемся!", "Мы - Европа!" - скандировали они, размахивая флагами Польши и Европейского союза.
Протестные акции прошли также в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и ряде других городов.
К протестам призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск.
Напомним, Конституционный суд Польши 7 октября вынес вердикт о приоритете польского законодательства перед законодательством Евросоюза, посчитав отдельные положения законодательства ЕС противоречащими основному закону страны. Это решение разжигает конфликт между Еврокомиссией и Варшавой в контексте реформы польской судебной системы.
Правительство Польши уже несколько лет занимается реформой судебной системы. Оппозиция обвиняет ее в оказании давления на судей и наступлении на независимость судебной системы.
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.
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Так что да Поляки понимают: Германия построила Газопровод раздора...так что Польша...совсем не дурна как кажется на первый взгляд...Боюсь европейскому союзу потребуется "Реформация" либо не будет "ЕС" но страны и союзники никуда не денутся так что для нас "Путь в Европу" не отменяет кончина Бюрократическо-Сонного царства "ЕС"
Навіть, якщо всі страни повиходять, Польща одна в ЕС залишиться.
Поляки НІКОЛИ не підкоряться кацарилим
Другое дело, когда страны Западной Европы опять под эгидой Общего Рынка /помните был такой/ обьеденяться в Соединенные Штаты Европы, который придумал еще В.И.Лэннон