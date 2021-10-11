Первый раунд дебатов в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море стартует в Гааге 11 октября
Международный арбитражный суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, проведет в Гааге слушания по делу Украины против России по задержанию в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.
Первый раунд устных аргументов Россия проведет в понедельник, 11 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Во вторник, 12 октября, слово будет иметь украинская делегация.
Вступительное слово, сделанное агентами каждой из сторон, будет транслироваться в режиме реального времени.
Второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября 2021 года.
Также зарезервирована дата 16 октября на случай необходимости.
Как сообщал Укринформ, слушания будут проходить в здании Дворца мира в гибридном формате. Из-за коронавируса будут использовать видеосвязь.
Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.
Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).
Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.
7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.
18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.
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