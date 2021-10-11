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Новости Агрессия России против Украины Блокада Азовского моря
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Первый раунд дебатов в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море стартует в Гааге 11 октября

Первый раунд дебатов в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море стартует в Гааге 11 октября

Международный арбитражный суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, проведет в Гааге слушания по делу Украины против России по задержанию в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.

Первый раунд устных аргументов Россия проведет в понедельник, 11 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Во вторник, 12 октября, слово будет иметь украинская делегация.

Вступительное слово, сделанное агентами каждой из сторон, будет транслироваться в режиме реального времени.

Второй раунд дебатов сторон состоится 14 и 15 октября 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море

Также зарезервирована дата 16 октября на случай необходимости.

Как сообщал Укринформ, слушания будут проходить в здании Дворца мира в гибридном формате. Из-за коронавируса будут использовать видеосвязь.

Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

Также читайте: Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Автор: 

Азовское море (1604) Гаагский трибунал (240) россия (95629)


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11.10.2021 01:06 Ответить
Навіщо росіяни вкрали лайнотази?

«Якби Путін не приєднав Крим до Росії, то на півострові з'явилися б військові бази НАТО», - заявив Перший заступник Голови делегації тристоронньої контактної групи у відновленнi Україною зруйнованой Росією інфраструктури Донбасу, пан Вітольд Фокін. Заява «нового обличчя» в політиці дивним чином узгоджується з думкою прес-секретаря імператора 1/9 частини суші.

«Якби ми не демонтували унітази з захоплених нами в міжнародних водах Чорного моря українських військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і буксира «Яни Капу», то на них би вже сиділи солдати НАТО» - прокоментував російське мародерство прес-секретар президента Російської Федерації Діма Пєсков.
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11.10.2021 09:07 Ответить
Переживаю, що без кадрів Пороха (Лани Зеркаль, наприклад) молюск/кулеба програють з тріском.
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11.10.2021 01:55 Ответить
Європа боїться навіть сказати прямо що росія збила малазійський Боїнг, коли загинуло 300 людей, то що вже казати за кораблі...
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11.10.2021 09:18 Ответить
Посмотрел российский "Пункт пропуска". Давно я такого говнища не видел...
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11.10.2021 09:33 Ответить
после драки кулаками не машут, и бабушке жаловаться тоже бесполезно. это называется потерять лицо. Все равно пацаны будут ржать и показывать пальцами на трусов.
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11.10.2021 10:08 Ответить
Так думає кожен злодій, поки його за сраку не візьме прокурор і на баланду не відправить суд
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11.10.2021 10:36 Ответить
що ж там дебатувати??? хіба немає факту?
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11.10.2021 10:53 Ответить
 
 