РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7557 посетителей онлайн
Новости
12 297 51

Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для реакции Зеленского 25 тыс. подписей

Петиция продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов на территории Украины набрала свыше 25 тысяч голосов за 19 дней с даты опубликования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр электронных петиций.

Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для реакции Зеленского 25 тыс. подписей 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала свыше 18,5 тыс. подписей

Напомним, в петиции Игорь Кондратюк просит президента Владимира Зеленского запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора - России - до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.

Продюсер отметил, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты, актеры на самом деле не несут никакой культуры.

"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и хотим победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны", - подчеркнул продюсер.

Российские артисты раскритиковали инициативу Кондратюка.

Также читайте: Пренебрежительный ответ Зеленского на петицию об увольнении Татарова - то самое "Я вам ничего не должен", но немного другими словами, - журналист Мокрик

В частности, Михаил Шуфутинский заявил, что для него до сих пор нет разницы, где артист выступал и выступает сейчас, поскольку "основная часть вменяемых людей находится вне политики".

Российский певец Лев Лещенко заявил, что его не тянет в Украину "пока там такая власть".

Юрий Лоза считает, что Украина просто боится, что "русские могут быть обаятельными и привлекательными".

Певец Николай Расторгуев, поддержавший оккупацию Крыма Россией сказал: "Да пошли они все. Вот мой комментарий. Мне абсолютно все равно. Пусть они у себя работают на Галичине. И сюда пусть не приезжают".

Читайте также: Российский рэпер Баста собирается еще раз выступить в Украине

Автор: 

концерт (401) россия (95629) шоу-бизнес (151) артисты (281) петиция (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
як не дивно... саме так. Валом ходять на ватників і зрадників.
показать весь комментарий
11.10.2021 01:53
+14
за каждой ухмылочкой окацапленного "певца" и "актёра" проглядываются перекошенные рыла пореченковых, гиви, моторыл и прочей нечисти и едет вагон антиукраинской пропаганды разжигающий ненависть к украинской нации,
кремлёвское лицемерие и ложь направлено не на созидание и укрепление украинского общества, а на то, чтобы сеять в нём раздор, потому что когда мне врут - меня не уважают, а если меня не уважают- то как меня могут любить?
оно нам надо?...
показать весь комментарий
11.10.2021 07:26
+14
показать весь комментарий
11.10.2021 08:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
клал он на все эти петиции
показать весь комментарий
11.10.2021 01:39 Ответить
Я бы вообще всех артистов и клоунов запретил. И начал бы с 95 квартала и всех его выкидышей прежде всего №1
показать весь комментарий
11.10.2021 03:44 Ответить
А вы думаете, зря в старину этим персонажам запрещали жить в черте города и хоронили на обочинах?
показать весь комментарий
11.10.2021 06:12 Ответить
Але ж троллінг Кондратюка все ж таки заліковий!
показать весь комментарий
11.10.2021 08:43 Ответить
Дє тут "тролінг", Толік? Це чітка громадянська позиція!
показать весь комментарий
11.10.2021 11:24 Ответить
Та знаю, що Кондратюк має чітку певну громадянську позицію. Але гадаю що він і чітко розуміє що ЗЕ "похерить" ту петицію, та зайвий раз варто, як кажуть ,"ткнути писком в лайно".
показать весь комментарий
11.10.2021 15:50 Ответить
Ну зачем же так категорично? Иногда он ими подтирается.
показать весь комментарий
11.10.2021 10:13 Ответить
як не дивно... саме так. Валом ходять на ватників і зрадників.
показать весь комментарий
11.10.2021 01:53 Ответить
С этой либеральщиной пора заканчивать.
показать весь комментарий
11.10.2021 01:54 Ответить
Тем більше що в орді кажуть що в нас давно вже нацизм.
показать весь комментарий
11.10.2021 02:04 Ответить
Луку на месяц два в аренду....за хорошие деньги..
показать весь комментарий
11.10.2021 08:33 Ответить
сиди уже на бутылке моча со своим лукой
показать весь комментарий
11.10.2021 11:25 Ответить
Бутылочник ,так это же ты выбрал колени перед куйло вместе с ЗЕлей......Часть Родины лапти украли....а ты перестатьстрелять.Балаболки и дрЫщи диванные.Фууу ссыкуны..
показать весь комментарий
12.10.2021 08:10 Ответить
Учитывая что реклама 95 квартала по рос ТВ крутили даже во время президентской компании и по сей день, то как он запретит выступления оккупантов
показать весь комментарий
11.10.2021 01:48 Ответить
відморозиться. Штибу "Конституція не дозволяє"
показать весь комментарий
11.10.2021 01:52 Ответить
Петиция продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов на территории Украины набрала свыше 25 тысяч голосов за 19 дней с даты опубликования. Источник:
показать весь комментарий
11.10.2021 02:10 Ответить
Пфф. ЗєОЗУ вагнергейт похеру. Проходимо повз(((
показать весь комментарий
11.10.2021 06:11 Ответить
Так и правильно
А О КОМ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ УКРАИНСКИЕ ПРОДЮССЕРЫ ?

- отдавать рынок российским ?
Вы украинцев привыкли за дураков держать
показать весь комментарий
11.10.2021 07:33 Ответить
Гарна петиція. Ще б пару таких петицій: "Відставка Президента", "Розпуск/саморозпуск Верховної Ради", "Нові вибори президента та парламенту".
показать весь комментарий
11.10.2021 07:15 Ответить
Давайте ШАГ ЗА ШАГОМ -Вычищать авгиевы конюшни , загаженные руцким миром
показать весь комментарий
11.10.2021 07:35 Ответить
за каждой ухмылочкой окацапленного "певца" и "актёра" проглядываются перекошенные рыла пореченковых, гиви, моторыл и прочей нечисти и едет вагон антиукраинской пропаганды разжигающий ненависть к украинской нации,
кремлёвское лицемерие и ложь направлено не на созидание и укрепление украинского общества, а на то, чтобы сеять в нём раздор, потому что когда мне врут - меня не уважают, а если меня не уважают- то как меня могут любить?
оно нам надо?...
показать весь комментарий
11.10.2021 07:26 Ответить
100 баллов
хватит менять раздор между украинцами
показать весь комментарий
11.10.2021 07:36 Ответить
Сорри - сеять
показать весь комментарий
11.10.2021 07:38 Ответить
Опять проигнорирует ?

зачем эта показуха, если президент плюет на это …
показать весь комментарий
11.10.2021 07:34 Ответить
Вы предлагаете молчать ? Для Вас кацапов это норма
показать весь комментарий
11.10.2021 07:39 Ответить
Кацап ?

ты получаешь переходящий вымпел «умник недели»

Потираешь руки считая себя юмористом ?

Расстрою, тупое ты
показать весь комментарий
11.10.2021 07:42 Ответить
перестаньте писать тупые комменты и советовать украинцам молча терпеть руцкий мир
показать весь комментарий
11.10.2021 07:46 Ответить
Ты такое тупое в жизни или на работе ?
показать весь комментарий
11.10.2021 07:48 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2021 07:53 Ответить
Клоун без диплома с ума сойдёт от таких петиций
показать весь комментарий
11.10.2021 07:35 Ответить
Кондратюк, по ходу, ни копья не имеет с ТЕХ концертов, то-то и бесится. Дайте ему конфетку - в первом ряду абонемент купит, еще и подпевать будет.
показать весь комментарий
11.10.2021 07:55 Ответить
А кто имеет ? Киркоров ? Мумий троль? Моргенштерн ?

и все деньги в рашу уходят . ВОТ КАКОГО ЧЕРТА?

Дорогу украинцам в своей стране !!!
показать весь комментарий
11.10.2021 08:00 Ответить
Саша, признайся - ты кастрированный кот? Или обычный лишнехромосомный набутылочник?
показать весь комментарий
11.10.2021 11:28 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2021 08:01 Ответить
Є простий механізм, через збільшення податкового тиску. Обложити руських співунов таким податком, щоб мінімальна вартість квитка була 10000 грн. Впевнений, що любу публічну особу в рашкі є за що притягнути, десь шось ляпнув, або незаконно в Крим їздив. Брати за жопу, і в СІЗО, а там, через 15 діб розберемося.
показать весь комментарий
11.10.2021 08:12 Ответить
Я підписав цю петицію, але не думаю, що щось вийде з цього... Все таки, нєлох то офшорний...
показать весь комментарий
11.10.2021 08:14 Ответить
Пока ще є депутати, які поздоровляють )(уйла і засилля низькопробних "сватів", то дійсно нічого не вийде, але капля води і камінь продовбе.
показать весь комментарий
11.10.2021 08:49 Ответить
Кто не согласен, вспомните войну с фашистской Германией, ну как их артисты к нам бы ездили и сразу станет легче. А ***** надо вообще в лагеря надо отправлять своих артистов по возврату, предатели ****.
показать весь комментарий
11.10.2021 08:43 Ответить
в пример привёл как раз ь устаревших совковых пронафтолиновых исполнителей, шуфутинский старичок проросийский сосвоим шансоном на х....! лёва сово лещенко кому он нах нужен сосвоим репертуаром совковым про досвидания МИШКА ОЛИПИЙСКИЙ, ЛОЗА это совсем *****.....ый русский как девка с волосами немытыми рыло обрюгзшее рязанское . он обосрал все мировые группы рок . а вот он мол музыкант.... ну дае есть крутая одна песня(плот) ото и всё что я помню...чучело короче совковорязанское быдло.. тоже нах... ну и коля пристарелый(АТАС....) ПУТИНСКАЯ ПОДКЛАДКА ЖОПОЛИЗ .... короче вся поп культура и шоу биз в ********* это антиквариат и дом пристарелых всех помню и знаю.... все эти лолиты, леонтьевы, бабкины, газмановы и киркоровы и так далее долины ((
показать весь комментарий
11.10.2021 08:53 Ответить
Лоза - етнічний молдован...
показать весь комментарий
11.10.2021 12:14 Ответить
пофиг... харя рязанская всёравно....))
показать весь комментарий
11.10.2021 12:55 Ответить
нічого не буде. бубачька з цього годується....
показать весь комментарий
11.10.2021 09:00 Ответить
https://www.facebook.com/kondratjukigor?__cft__[0]=AZXqtkxnHZj9vrT0rOz-TCiLx8z9D9wc3yWgc-sFSAqNNgER_ko-deFTZuBlXEZvfkqUGrnlYwSNz4EioZ6HCgMgqPfrwiFmr8VDyXBW-q_PFZzL1Xs0Jq1AtuXew50eEHjY3hAJGvY5Q_hJ-wjA-khvpyMIYD6xd2nVxWNA49AN8bSowMwVXSyr3cnA-z7ty2I&__tn__=-UC%2CP-R Ігор Кондратюк

Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Чекаємо розгляду Зеленським.

Побачимо - що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу.
показать весь комментарий
11.10.2021 09:06 Ответить
Щаз! Пчелы против меда))))))
показать весь комментарий
11.10.2021 09:11 Ответить
Какие на хрен концерты? Война идет. Люди гибнут!
показать весь комментарий
11.10.2021 09:38 Ответить
Я удивляюсь, как зеплесень еще не умудрилась Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации в Украину на гастроли пригласить?
показать весь комментарий
11.10.2021 10:25 Ответить
Воно не підпише. Якщо підпише - одномоментно отримає симетричну відповідь у вигляді заборони прокату його проєктів на території рашки-агресорки. А хто ж ріже свою дійну корову? Воно ж не лох.
показать весь комментарий
11.10.2021 11:06 Ответить
з цим згоден. бо наша нинішня вища влада вийшла з шоубізу, і має корпоративну цехову солідарність і таку ж схиблену етику.
профессія наклала відбиток на особистість
показать весь комментарий
11.10.2021 13:05 Ответить
 
 