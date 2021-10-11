Петиция Кондратюка о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для реакции Зеленского 25 тыс. подписей

Петиция продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов на территории Украины набрала свыше 25 тысяч голосов за 19 дней с даты опубликования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на реестр электронных петиций.

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Напомним, в петиции Игорь Кондратюк просит президента Владимира Зеленского запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора - России - до возвращения оккупированного Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами.

Продюсер отметил, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты, актеры на самом деле не несут никакой культуры.

"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром. Этого нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и хотим победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны", - подчеркнул продюсер.

Российские артисты раскритиковали инициативу Кондратюка.

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В частности, Михаил Шуфутинский заявил, что для него до сих пор нет разницы, где артист выступал и выступает сейчас, поскольку "основная часть вменяемых людей находится вне политики".

Российский певец Лев Лещенко заявил, что его не тянет в Украину "пока там такая власть".

Юрий Лоза считает, что Украина просто боится, что "русские могут быть обаятельными и привлекательными".

Певец Николай Расторгуев, поддержавший оккупацию Крыма Россией сказал: "Да пошли они все. Вот мой комментарий. Мне абсолютно все равно. Пусть они у себя работают на Галичине. И сюда пусть не приезжают".

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