Украина пока не может себе позволить участвовать в "геополитических интригах" против Китая, - вице-премьер Стефанишина

Украина не может себе позволить "пока участвовать в определенных геополитических интригах", направленных против Китая.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая также возглавляет украинскую часть комиссии по сотрудничеству Украина - Китай, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не присоединяется к глобальным инициативам против Китая, потому что мы сегодня видим, что эти инициативы не являются постоянными. Например, договоренности о расторжении контракта с Францией на поставку определенных элементов военного оружия, заключения другого договора в пользу, скажем так, этой антикитайской коалиции - это такие сигналы, которые нас беспокоят. То есть мы видим, что нет постоянства в этой политике", - сказала чиновница, имея в виду формирование Индо-Тихоокеанского союза в составе США, Австралии и Великобритании.

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Этот альянс направлен против китайской экспансии, и одним из первых последствий его формирования стал отказ Австралии от покупки французских субмарин с обычными двигателями. Вместо этого США предложили своему союзнику атомные подводные лодки, что привело к отзыву послов Франции в Соединенных Штатах и ​​Австралии.

В конце сентября президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились, что встретятся в октябре, а посол Франции вернется в Вашингтон.

Напомним, агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает.

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7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

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Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.