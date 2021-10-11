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Украина пока не может себе позволить участвовать в "геополитических интригах" против Китая, - вице-премьер Стефанишина

Украина пока не может себе позволить участвовать в

Украина не может себе позволить "пока участвовать в определенных геополитических интригах", направленных против Китая.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая также возглавляет украинскую часть комиссии по сотрудничеству Украина - Китай, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не присоединяется к глобальным инициативам против Китая, потому что мы сегодня видим, что эти инициативы не являются постоянными. Например, договоренности о расторжении контракта с Францией на поставку определенных элементов военного оружия, заключения другого договора в пользу, скажем так, этой антикитайской коалиции - это такие сигналы, которые нас беспокоят. То есть мы видим, что нет постоянства в этой политике", - сказала чиновница, имея в виду формирование Индо-Тихоокеанского союза в составе США, Австралии и Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай инвестициями "покупает" себе влияние в Центральной и Восточной Европе, - исследование

Этот альянс направлен против китайской экспансии, и одним из первых последствий его формирования стал отказ Австралии от покупки французских субмарин с обычными двигателями. Вместо этого США предложили своему союзнику атомные подводные лодки, что привело к отзыву послов Франции в Соединенных Штатах и ​​Австралии.

В конце сентября президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились, что встретятся в октябре, а посол Франции вернется в Вашингтон.

Напомним, агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает.

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7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

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Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Автор: 

Китай (2987) Стефанишина Ольга вице-премьер (245)


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Топ комментарии
+27
Тада.

Лечь и развинуть ноги перед Китаем, чтобы хоть они ЗЕ денег дали - это да.

А участвовать в геополитических интригах против Китая да еще и с теми, к кому мы типа просимся в союзники - это зась.

Так вот, дорогие зебланы, у Китая и спрашивайте почему вы не в НАТО.
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11.10.2021 02:18
+18
Дебилы. Это "пока" китайцы запомнят.
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11.10.2021 02:18
+11
Тупая позиция, как и всё от ЗЕ.

а скажи ка, может Китай нас как то поддержал оружием или осудил интервенцию паРашки?
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11.10.2021 04:35
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Дебилы. Это "пока" китайцы запомнят.
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11.10.2021 02:18 Ответить
Это точно)
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11.10.2021 02:22 Ответить
кстати не факт - стратегически последние 5000 лет они думают только о своей поднебесной империи а остальные только тактические партнеры или недруги и постоянно пересматриваются
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11.10.2021 02:22 Ответить
З Китаєм, як і з ерефією потрібно вести себе дуже обережно. Цілі у них не сильно відрізняються. Більше того, на сьогоднішній день Китаю важче протистояти ніж ерефії.
Які далі будуть відносини англо-саксів з Китаєм важко передбачити і їм легше повернутися до нормальних відносин одних з другими ніж нам з будь ким з них.
Погано бути слабим і хворим.
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11.10.2021 11:52 Ответить
Да как то посрать что они там запомнят Ты православный китаефил?
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11.10.2021 12:12 Ответить
Тада.

Лечь и развинуть ноги перед Китаем, чтобы хоть они ЗЕ денег дали - это да.

А участвовать в геополитических интригах против Китая да еще и с теми, к кому мы типа просимся в союзники - это зась.

Так вот, дорогие зебланы, у Китая и спрашивайте почему вы не в НАТО.
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11.10.2021 02:18 Ответить
Зеленский проводит время в общении с украинским исполнительным директором Китайской торговой ассоциации неким Русланом Осипенко. Тот объясняет ему "как хорошо живут друзья Поднебесной" С ним в паре Альфред Праус из Австрии, собственник ГО "РК "КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ БІЗНЕС"
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11.10.2021 08:54 Ответить
Роти стояння китайській комуно-капіталістичій (читай-пан-сіньській) агресивні експансії разом зі стратегічними партнерами, які тебе підтримають - то інтриги? 😮 Стефаншина вже вчить виводити китайські ієрогліфи і робить пластику обличчя, щоб звузити підборіддя і зіщулити очі? Ця зелень таки дурніша навіть, ніж я думав. Це ж тепер гарна нагода поторгуватися зі Штатами стосовно нових кредитів, чи пом'якшення умов для їх отримання, але ні. Зелень ставить на Китай. А там і до кацапських ставки не далеко. А можливо, і до північно-корейської.
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11.10.2021 02:37 Ответить
На этом геополитическом пикнике Украина "пока" выступает в роли шашлыка но не едока. И об этом не стоит забывать. "Пока"
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11.10.2021 03:42 Ответить
"Україна не долучається до глобальних ініціатив проти Китаю, тому що ми сьогодні бачимо, що ці ініціативи не є сталими. Наприклад, домовленості щодо розірвання контракту з Францією на постачання певних елементів військової зброї, укладання іншого контракту на користь, скажімо так, цієї антикитайської коаліції - це такі сигнали, які нас турбують. Тобто ми бачимо, що немає сталості у цій політиці. Тому Україна як країна, яка лише вибудовує міжнародну суб'єктність і посилює свою економіку, не може собі дозволити поки що брати участь у певних геополітичних інтригах."
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11.10.2021 07:18 Ответить
Гугл-Транслейт з вас стирчить як парашут з штірліца
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11.10.2021 08:30 Ответить
Так так! 😁 Фольксваген! Йа-йа! 😁
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11.10.2021 09:10 Ответить
А что значит это "пока"? Китай наш торговый партнер №2 после ЕС, с ним ссориться себе дороже. Можно сходу потерять более 12 миллиардов долларов экспорта.
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11.10.2021 03:26 Ответить
и что по твоему тогда кетай будет жрать?
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11.10.2021 12:19 Ответить
Текст не вона писала, а журналісти "Радіо Свобода".
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11.10.2021 07:19 Ответить
Дипломатия у зекретинов,конечно,вообще в дупе ...впрочем,как и все остальное
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11.10.2021 03:48 Ответить
Та плохой партнер.. Они покупают у нас сырье и агро. И что, перестанут руду и масло брать? Да они как пылесос со всего мира это вытягивают, не так много стран продают. А мы покупаем товары, ну так что, они не будут ширпотреб продавать? Продают и в Британию и даже врагу Австралии.
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11.10.2021 04:11 Ответить
Слово "интрига" довольно уничижительное для инициативы Австралии, Британии, США. Такие вещи могут прочитать в посольствах и передать выше.
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11.10.2021 04:15 Ответить
Тупая позиция, как и всё от ЗЕ.

а скажи ка, может Китай нас как то поддержал оружием или осудил интервенцию паРашки?
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11.10.2021 04:35 Ответить
Ну, анексію Криму вони поки не визнали. Чи я щось пропустив?
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11.10.2021 11:56 Ответить
ты пропустил все голосования по Украине в ООН, где кетай голосует синхронно с рашкой
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11.10.2021 12:20 Ответить
...ишта, как амбициозна: "пока". Китайцы со страху рис с палочками по полу рассыпали
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11.10.2021 06:18 Ответить
Лєкціі Арєстовіча по гєополітічєской прідурошності проходять прямо в кабміні, чи орендують більшу залу?
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11.10.2021 06:41 Ответить
Це Ольга Стефанішина жирна? Та ви навіть не второпали, чиє це інтерв'ю.
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11.10.2021 07:21 Ответить
СПБ. ПРокол. Удаляю. Хотя сути и смысла не меняет
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11.10.2021 07:24 Ответить
А невже...

«Не читал, но осуждаю!»- це класика!
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11.10.2021 07:27 Ответить
угомонись. пока я тебя не огорчил. как по мне - все зелемордые это гниды. и читать их высеры, что ассенизатором вкалывать.
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11.10.2021 07:45 Ответить
Цікаве в тебе ставлення до аудиторії "Радіо Свобода"...
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11.10.2021 07:56 Ответить
Лапоть, не перди много, бо задохнешься
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11.10.2021 08:20 Ответить
вот именно аудитории. с каких пор аудитория является мерилом истины? только популярности. У Помета и Унитаза тоже своя аудитория
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11.10.2021 10:17 Ответить
Мова не про істину, а про елементарну зневагу до інших.
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11.10.2021 20:53 Ответить
Можешь считать что я тебя зневажаю. Ты тупой каких мало
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11.10.2021 21:01 Ответить
Та начхати.
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11.10.2021 21:05 Ответить
Смотри не обосрись, чучмек...
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11.10.2021 21:07 Ответить
Як ти з видаленим коментом? Та куди мені...
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11.10.2021 21:13 Ответить
Мариш? Дивись не надірвись
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12.10.2021 04:13 Ответить
Лише навіжені щось пишуть на форумах о 4-ій ранку.
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12.10.2021 07:57 Ответить
Что, рабочий день начался? Ну и сколько тебе куратор слюнявит?
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12.10.2021 08:24 Ответить
Ні- мені сьогодні на роботу на 9-30 в Гостомель, зараз поїду. А ти піди жовч спусти.
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12.10.2021 08:34 Ответить
Ну що, спустив? А я щойно з роботи повернувся.
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12.10.2021 21:50 Ответить
Отряд не заметил потери бойца.
Двойная нулевка! Кому ты нужна
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13.10.2021 08:12 Ответить
Тьху бл... От навіщо було її показувати на ніч?
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12.10.2021 00:03 Ответить
Да ну! А кто с "МоторСич" кто китайцев киданул?Нам еще 3 млрд. по суду навесят.
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11.10.2021 06:57 Ответить
може то кетайцы киданули, а не их? а, кетаефил сраный

ты читал вообще условия инвестиционного договора?

пусть отого старого комуняку-директора завода трахают теперь в дупу и забирают у него свои 3 лярда
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11.10.2021 12:23 Ответить
Ця Стефанишина якась на голову хвора. Навпаки в сьогоднішніх реаліях треба робити все, щоб стати ворогом Китаю №1 у світі. Бо коли Китай піде війною на Україну, він спочатку пройде всю територію Кацапії вогнем і мечем
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11.10.2021 07:06 Ответить

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11.10.2021 07:22 Ответить
Но участвовать в геополитических интригах против маленькой Беларуси, которая бьется между Востоком и Западом, трудно отстаивая свою государственность, мы вполне можем. И наша услужливость приводит к тому, что действуем даже агрессивнее чем сам Запад. Двойные стандарты.
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11.10.2021 07:08 Ответить
Любиш бацьку? Важкий випадок...
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11.10.2021 07:23 Ответить
Я люблю біларуську державність. Народ там совковий і вважає московитів і путіна браттями. В умовах безконтрольної "демократії", при черговому відвищенні ціни на газ, вони можуть проголосувати за приєднання до московії. А таке приєднання, на цей раз, буде необоротне. Ситуація в Біларусі зміниться на краще років через 20, коли тих хто народились в совку залишиться не більше 5%, а тих хто будуть вважати себе біларусами підвищиться до 95%. Тому мене влаштовує перевірена стабільність. Дивно, що більшість завсідників коментарів не розуміють простих речей. Це напевне тому що більшість коментує по методичкам.
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11.10.2021 10:20 Ответить
Совкодрочер, как с мозолями на ладошках, не кровоточат?
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11.10.2021 08:29 Ответить
В твоей головке извращения засели наверно с детства. Фу... Такой логин мог придумать себе только неадекватный человек.
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11.10.2021 10:29 Ответить
только неадекватный человек может нахваливать Беларусь и тамошние порядки
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11.10.2021 12:24 Ответить
а наше можем/неможем никто спрашивать не собирается что собственно и делает сейчас расися похеряв надежды нашей ылиты на "отсосу у всех никто не тронет"..........
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11.10.2021 07:14 Ответить
да что же такая пошесть пошла - в зРаде - сцифанишин, в интеграции - сцифанишина... так Украина все не только профукает, но и просцит...
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11.10.2021 07:40 Ответить
Фамилия попахивает вуйками. Это вам не ген. Кривонос с козацкой фамилией
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11.10.2021 08:36 Ответить
Какое же оно дурное недалекое. Политик такого уровня делает такие заявления. Это "пока" может отразиться на интересах страны. На инвестициях в первую очередь. Эпическая некомпетентность..
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11.10.2021 08:16 Ответить
Как раз Украина и демонсирирует "отсутствие постоянства в политике", дура
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11.10.2021 08:28 Ответить
Хоча б в своїх владних інтригах розібралися, вони дуже відображаються на інтересах держави.
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11.10.2021 08:29 Ответить
Потому что шапитолий может только против нашего союзника США устраивать интриги- такая стоит задача у этих засланых на рассеянские деньги нео- большевиков
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11.10.2021 08:33 Ответить
"Дипломатия"!
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11.10.2021 08:36 Ответить
Кончена ватна шалава потім буде питати - чому ми не в НАТО? Купили тварин за копійки.
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11.10.2021 08:58 Ответить
Для китаю Україна просто шмат землі і купа бестолочів. Китайська цивілізація не є інклюзивною, вона тільки для китайців. Думати що з ними можливи рівноправні відносини (торгівля, фінансування, військові блоки) може тільки продажна наволоч.
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11.10.2021 09:22 Ответить
И потому решили плюнуть в Байдена. Да еще неоднократно. Это мы себе позволить можем. Только вот надо усвоить один момент: хорошо плюется тот, кто плюется последним.
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11.10.2021 09:53 Ответить
дура.. а джавеліни Україні потрібні ?
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11.10.2021 09:56 Ответить
стефанишина полюбила китайскую бибизяну ?
зеМрази
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11.10.2021 11:17 Ответить
пора китайского посла выгонять, эта мразь похоже купила зеУблюдков
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11.10.2021 11:20 Ответить
в чому ми залежимо від Китаю? В базарному мотлосі?
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11.10.2021 11:21 Ответить
Ну, тоді поясніть що, той мотлох треба кожному шити самому собі після роботи.
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11.10.2021 11:58 Ответить
замість китайського мотлоху зараз вже багато кращого і дешевшого мотлоху з В'єтнаму, Лаосу, Філіпін, тощо
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11.10.2021 12:10 Ответить
 
 